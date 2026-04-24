Prenderà il via domani con la disputa delle qualificazioni la 43^ edizione del torneo Bayer Junior ITF di Salsomaggiore. Un torneo di eccellenza nel panorama juniores internazionale basti pensare che 41 tra giocatori e giocatrici che hanno preso parte al torneo sono poi entrati nei top ten delle classifiche mondiali. Anche le ultime edizioni del torneo hanno confermato la grande qualità del torneo , pensiamo a Jacopo Vasamì e all’austriaca Lilli Tagger protagonisti qui nel 2024 e ora ben lanciati a livello pro. Il torneo di quest’anno propone tutta una serie di elementi di un certo interesse . In campo maschile n°1 il greco Geladaris e n°2 il turco Kosaner allenato da Omar Camporese. Tra gli azzurri da seguire il torinese Filippo Alfano e il napoletano Antonio Marigliano che nella scorsa edizione si piazzarono nei quarti. Tra le ragazze favorite le ceche Sekerkova e Sviglerova e tra le italiane la romana Fabiola Marino. Il torneo come consueto si arricchisce di interessanti eventi collaterali e proprio sabato mattina (ore 11.00) nella bella cornice del Tennis Club avrà luogo un evento frutto del grande sostegno che la Bayer Italia accorda da molti anni a questo torneo. Un panel dal titolo “Nutrizione Consapevole : il ruolo dell’integrazione nel benessere quotidiano”. Il tema verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature dal Prof. Arrigo Cicero direttore della Scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione dell’Università di Bologna e Presidente della Società Italiana Nutracetica e dalla Dr.ssa Cristina Nicastro responsabile Scientifica Area Nutrizionale di Bayer Italia.