Prenderà il via domani con la disputa delle qualificazioni la 43^ edizione del torneo Bayer Junior ITF di Salsomaggiore.
Prenderà il via domani con la disputa delle qualificazioni la 43^ edizione del torneo Bayer Junior ITF di Salsomaggiore. Un torneo di eccellenza nel panorama juniores internazionale basti pensare che 41 tra giocatori e giocatrici che hanno preso parte al torneo sono poi entrati nei top ten delle classifiche mondiali. Anche le ultime edizioni del torneo hanno confermato la grande qualità del torneo , pensiamo a Jacopo Vasamì e all’austriaca Lilli Tagger protagonisti qui nel 2024 e ora ben lanciati a livello pro. Il torneo di quest’anno propone tutta una serie di elementi di un certo interesse . In campo maschile n°1 il greco Geladaris e n°2 il turco Kosaner allenato da Omar Camporese. Tra gli azzurri da seguire il torinese Filippo Alfano e il napoletano Antonio Marigliano che nella scorsa edizione si piazzarono nei quarti. Tra le ragazze favorite le ceche Sekerkova e Sviglerova e tra le italiane la romana Fabiola Marino. Il torneo come consueto si arricchisce di interessanti eventi collaterali e proprio sabato mattina (ore 11.00) nella bella cornice del Tennis Club avrà luogo un evento frutto del grande sostegno che la Bayer Italia accorda da molti anni a questo torneo. Un panel dal titolo “Nutrizione Consapevole : il ruolo dell’integrazione nel benessere quotidiano”. Il tema verrà affrontato in tutte le sue sfaccettature dal Prof. Arrigo Cicero direttore della Scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione dell’Università di Bologna e Presidente della Società Italiana Nutracetica e dalla Dr.ssa Cristina Nicastro responsabile Scientifica Area Nutrizionale di Bayer Italia.
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2 commenti
Devo dire che rispetto ad una volta, il livello di partecipazione di questi tornei è peggiorato di parecchio, mi ricordo tanti anni in cui capitavano sempre teste di serie nei primi posti delle classifiche u18, oggi sono scivolati decisamente indietro.
Credo sia più un discorso di calendario e geolocalizzazione dei tornei che adesso distribuiscono i giocatori su più sedi magari più facili da raggiungere.
Tra Firenze, Salso, Prato, S.Croce ho visto in passato praticamente tutti i futuri frequentatori dei piani alti della classifica, divertendomi un sacco a carpirne le potenzialità e i limiti, ma oggi a parte il Bonfiglio, sono un po’ snobbati.
Peccato per gli organizzatori che non ce l’hanno fatta a portare il trio delle meraviglie del 2008 Ciurnelli Gribaldo e Massellani!