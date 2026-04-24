Madrid, Tsitsipas avanti ma nervi tesissimi: pesanti insulti al suo angolo
La vittoria non basta a riportare serenità in casa Stefanos Tsitsipas. Il greco ha superato il primo turno del Mutua Madrid Open battendo Patrick Kypson, ma il successo è passato in secondo piano per quanto accaduto durante il match.
Tsitsipas, da tempo lontano dalle sensazioni migliori e scivolato in una fase complicata della carriera, ha vissuto un’altra partita carica di tensione. Nei momenti più delicati dell’incontro, il greco ha perso il controllo e si è rivolto in modo durissimo verso il proprio angolo, dove era presente il padre Apostolos.
Durante una pausa, Tsitsipas ha rivolto al suo angolo una serie di pesanti insulti (🗣️ “Stronzo!“Vaffanculo “Fottiti!” “Bastardo!”, tra cui espressioni molto offensive. Immagini difficili da vedere, che hanno rapidamente fatto discutere e riacceso il tema del rapporto, spesso turbolento, tra il tennista greco e il suo team familiare.
Sul piano sportivo, lo sfogo sembra averlo aiutato a rimettere ordine nel match e a portare a casa la vittoria contro Kypson. Ma il prezzo emotivo è apparso alto. Perché il problema, ormai, sembra andare oltre il singolo risultato.
Tsitsipas continua a cercare stabilità, fiducia e una direzione chiara. Madrid gli ha regalato un successo, ma non ancora quella serenità che sembra mancare da troppo tempo.
Marco Rossi
TAG: Apostolos Tsitsipas, Stefanos Tsitsipas
6 commenti
QUI non un problema tecnico o sportivo, questo va curato!
E’ soprattutto l’aspetto umano ed in particolare il rapporto conflittuale col padre che ha ormai toccato e anche grattato il fondo …
E’ ancora giovane e questo declino precoce dispiace, poi avrà le sue motivazioni: rimanere ad alti livelli nel tennis richiede una disciplina a cui evidentemente lui non si sente più di sottostare.
@ zedarioz (#4599213)
qui siamo ben oltre.
il rapporto padre figlio qua è insano, spero non raggiunga mai il livello del padre di Tomic.. perchè venire alle mani è il peggio che possa capitare
Sì è Fogninizzato definitivamente
Non scendeva così in basso, come classifica, dal Febbraio 2018…dal punto di vista umano, direi che ha toccato il fondo…