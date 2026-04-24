Madrid, Tsitsipas avanti ma nervi tesissimi: pesanti insulti al suo angolo

La vittoria non basta a riportare serenità in casa Stefanos Tsitsipas. Il greco ha superato il primo turno del Mutua Madrid Open battendo Patrick Kypson, ma il successo è passato in secondo piano per quanto accaduto durante il match.

Tsitsipas, da tempo lontano dalle sensazioni migliori e scivolato in una fase complicata della carriera, ha vissuto un’altra partita carica di tensione. Nei momenti più delicati dell’incontro, il greco ha perso il controllo e si è rivolto in modo durissimo verso il proprio angolo, dove era presente il padre Apostolos.

Durante una pausa, Tsitsipas ha rivolto al suo angolo una serie di pesanti insulti (🗣️ “Stronzo!“Vaffanculo “Fottiti!” “Bastardo!”, tra cui espressioni molto offensive. Immagini difficili da vedere, che hanno rapidamente fatto discutere e riacceso il tema del rapporto, spesso turbolento, tra il tennista greco e il suo team familiare.

Sul piano sportivo, lo sfogo sembra averlo aiutato a rimettere ordine nel match e a portare a casa la vittoria contro Kypson. Ma il prezzo emotivo è apparso alto. Perché il problema, ormai, sembra andare oltre il singolo risultato.

Tsitsipas continua a cercare stabilità, fiducia e una direzione chiara. Madrid gli ha regalato un successo, ma non ancora quella serenità che sembra mancare da troppo tempo.





Marco Rossi