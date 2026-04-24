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Madrid, Tsitsipas avanti ma nervi tesissimi: pesanti insulti al suo angolo

24/04/2026 08:57 6 commenti
Stefanos Tsitsipas GRE, 12-08-199 - Foto Getty Images
Stefanos Tsitsipas GRE, 12-08-199 - Foto Getty Images

La vittoria non basta a riportare serenità in casa Stefanos Tsitsipas. Il greco ha superato il primo turno del Mutua Madrid Open battendo Patrick Kypson, ma il successo è passato in secondo piano per quanto accaduto durante il match.

Tsitsipas, da tempo lontano dalle sensazioni migliori e scivolato in una fase complicata della carriera, ha vissuto un’altra partita carica di tensione. Nei momenti più delicati dell’incontro, il greco ha perso il controllo e si è rivolto in modo durissimo verso il proprio angolo, dove era presente il padre Apostolos.

Durante una pausa, Tsitsipas ha rivolto al suo angolo una serie di pesanti insulti (🗣️ “Stronzo!“Vaffanculo “Fottiti!” “Bastardo!”, tra cui espressioni molto offensive. Immagini difficili da vedere, che hanno rapidamente fatto discutere e riacceso il tema del rapporto, spesso turbolento, tra il tennista greco e il suo team familiare.
Sul piano sportivo, lo sfogo sembra averlo aiutato a rimettere ordine nel match e a portare a casa la vittoria contro Kypson. Ma il prezzo emotivo è apparso alto. Perché il problema, ormai, sembra andare oltre il singolo risultato.

Tsitsipas continua a cercare stabilità, fiducia e una direzione chiara. Madrid gli ha regalato un successo, ma non ancora quella serenità che sembra mancare da troppo tempo.



Marco Rossi

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6 commenti

compagno di cella di Becker (Guest) 24-04-2026 10:18

QUI non un problema tecnico o sportivo, questo va curato!

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antoniov 24-04-2026 10:06

Scritto da walden
Non scendeva così in basso, come classifica, dal Febbraio 2018…dal punto di vista umano, direi che ha toccato il fondo…

E’ soprattutto l’aspetto umano ed in particolare il rapporto conflittuale col padre che ha ormai toccato e anche grattato il fondo …

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zaltiboy 24-04-2026 09:35

E’ ancora giovane e questo declino precoce dispiace, poi avrà le sue motivazioni: rimanere ad alti livelli nel tennis richiede una disciplina a cui evidentemente lui non si sente più di sottostare.

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italo (Guest) 24-04-2026 09:27

@ zedarioz (#4599213)

qui siamo ben oltre.
il rapporto padre figlio qua è insano, spero non raggiunga mai il livello del padre di Tomic.. perchè venire alle mani è il peggio che possa capitare

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+1: Scolaretto, antoniov, MarcoP
-1: Gilgamesh
zedarioz (Guest) 24-04-2026 09:14

Sì è Fogninizzato definitivamente

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+1: Gilgamesh
walden 24-04-2026 09:09

Non scendeva così in basso, come classifica, dal Febbraio 2018…dal punto di vista umano, direi che ha toccato il fondo…

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+1: Scolaretto, Gilgamesh, antoniov, Navaioh69