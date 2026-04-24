Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Sinner, Musetti, Grant ed Errani-Paolini nel doppio (LIVE)
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
(32) Qinwen Zheng vs Sofia Kenin
Elena-Gabriela Ruse vs (2) Elena Rybakina
Jannik Sinner vs Benjamin Bonzi (Non prima 16:00)
Rafael Jodar vs Alex de Minaur (Non prima 20:00)
(5) Jessica Pegula vs Katie Boulter Non prima 21:00
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Hubert Hurkacz vs Lorenzo Musetti
Ben Shelton vs Dino Prizmic
Leolia Jeanjean vs (3) Coco Gauff Non prima 15:00
Caty McNally vs (10) Victoria Mboko Non prima 19:00
Joao Fonseca vs Marin Cilic
Stadium 3 – ore 11:00
(16) Madison Keys vs Shuai Zhang
Zeynep Sonmez vs (27) Cristina Bucsa
Arthur Fils vs Ignacio Buse
Andrey Rublev vs Vit Kopriva
Thiago Agustin Tirante vs Tommy Paul
Court 4 – ore 11:00
Emilio Nava vs Valentin Vacherot
Jiri Lehecka vs Alejandro Tabilo
Sebastian Ofner vs Tomas Martin Etcheverry (Non prima 15:00)
Cameron Norrie vs Tomas Machac
Court 5 – ore 11:00
Karolina Pliskova vs (33) Maria Sakkari
(19) Elise Mertens vs Alexandra Eala Non prima 12:30
Anastasia Detiuc / Katarzyna Piter vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider Non prima 14:00
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
Kamilla Rakhimova / Anna Siskova vs Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
Court 6 – ore 11:00
Jan-Lennard Struff vs Alex Michelsen
Dusan Lajovic vs Arthur Rinderknech
Simona Waltert vs (21) Jelena Ostapenko
Yulia Putintseva vs (26) Marta Kostyuk
Court 7 – ore 11:00
Tallon Griekspoor vs Damir Dzumhur
Elmer Moller vs Gabriel Diallo
(13) Linda Noskova vs Emiliana Arango
(17) Clara Tauson vs Katerina Siniakova
Court 8 – ore 11:00
(34) Magdalena Frech vs Solana Sierra
Janice Tjen vs (20) Liudmila Samsonova
(25) Sorana Cirstea vs Tyra Caterina Grant
Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang vs (8) Ellen Perez / (8) Demi Schuurs
TAG: Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
@ guido Guest (#4599219)
😀
mai come Bonzi
Ho dato uno sguardo alle quote.
Con tutto il rispetto per Jodar, che farà grandissime cose ( ed è lampante), darlo alla pari con De minaur mi sembra assurdo.
Poi magari vince anche questa, ma è un 65-35 a favore dell’ australiano, non 50-50.
Musetti è favorito ma mi pare che il ” sentiment ” generale del sito sia di pronosticarlo perdente .
Io ribadisco la mia sensazione : qualcosa mi suggerisce che oggi sfodera una bella prestazione e vince .
Jodar per me fa il colpo .
Per la piccola Tyra ( anagraficamente parlando ) poche chances …
Di piu’ ” nin zò ” .
Buona giornata a tutti !
😛
Muso, dai una lezione a tutti questi goffi gufi
FORZA MUSO
SEMORE
@ Paul Newman (#4599207)
L’incontro più…..scusate
Sinner ovviamente vince facile
Musetti ovviamente perde facile
Grant non la conosco abbastanza per dare un giudizio, credo che sia l’incipit interessante.
non lo so..
Hurkacz è in condizione, l’altura lo aiuta e se gioca come contro Darderi, con alte percentuali di prime, può fare il colpo.
Jodar non l’ho visto benissimo qui, De Minaur è un muro e se si mettono a fare lunghi scambi non vedo come possa perdere
Forza Grant sei il futuro delle donne
Tanto musu si batte da solo
Ricapitolando.Sinner machevelodicoafare. Musetti, devo vedere la postura di entrambi i giocatori nei primi game poi darò il giudizio divino. Grant, se entra in campo come l’ultima volta e non vedo perché non dovrebbe farlo,per la bella Cirstea (sono da sempre un suo fan)sono sorci verdi
Più sfiga del Muso, l’ha avuta DeMinaur