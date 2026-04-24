Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Sinner, Musetti, Grant ed Errani-Paolini nel doppio (LIVE)

24/04/2026 07:58 12 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Combined Madrid (1000 ATP – WTA)
Madrid, Spagna  ·  24 Aprile 2026
☁️
13°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 22°C
CIELO Coperto variabile
PIOGGIA Rischio nel pomeriggio
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 24 Aprile
08:00
☁️
12°
09:00
☁️
13°
10:00
☁️
14°
11:00
☁️
15°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
☀️
19°
15:00
20°
16:00
☁️
20°
17:00
☁️
22°
  Programma del giorno — 24 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
2° Turno maschile · 2° Turno femminile
R2 / R2
☁️  Giornata variabile
  ATP R2 / WTA R2
  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 11:00
(32) Qinwen Zheng CHN vs Sofia Kenin USA

Il match deve ancora iniziare

Elena-Gabriela Ruse ROU vs (2) Elena Rybakina KAZ

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner ITA vs Benjamin Bonzi FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Alex de Minaur AUS (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

(5) Jessica Pegula USA vs Katie Boulter GBR Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare





Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Hubert Hurkacz POL vs Lorenzo Musetti ITA

Il match deve ancora iniziare

Ben Shelton USA vs Dino Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare

Leolia Jeanjean FRA vs (3) Coco Gauff USA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Caty McNally USA vs (10) Victoria Mboko CAN Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

Joao Fonseca BRA vs Marin Cilic CRO

Il match deve ancora iniziare





Stadium 3 – ore 11:00
(16) Madison Keys USA vs Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

Zeynep Sonmez TUR vs (27) Cristina Bucsa ESP

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fils FRA vs Ignacio Buse PER

Il match deve ancora iniziare

Andrey Rublev RUS vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare

Thiago Agustin Tirante ARG vs Tommy Paul USA

Il match deve ancora iniziare






Court 4 – ore 11:00
Emilio Nava USA vs Valentin Vacherot MON
Il match deve ancora iniziare

Jiri Lehecka CZE vs Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Ofner AUT vs Tomas Martin Etcheverry ARG (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Tomas Machac CZE

Il match deve ancora iniziare





Court 5 – ore 11:00
Karolina Pliskova CZE vs (33) Maria Sakkari GRE

Il match deve ancora iniziare

(19) Elise Mertens BEL vs Alexandra Eala PHI Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Detiuc CZE / Katarzyna Piter POL vs Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs Nadiia Kichenok UKR / Makoto Ninomiya JPN

Il match deve ancora iniziare

Kamilla Rakhimova UZB / Anna Siskova CZE vs Aleksandra Krunic SRB / Kristina Mladenovic FRA

Il match deve ancora iniziare





Court 6 – ore 11:00
Jan-Lennard Struff GER vs Alex Michelsen USA

Il match deve ancora iniziare

Dusan Lajovic SRB vs Arthur Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare

Simona Waltert SUI vs (21) Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

Yulia Putintseva KAZ vs (26) Marta Kostyuk UKR

Il match deve ancora iniziare






Court 7 – ore 11:00
Tallon Griekspoor NED vs Damir Dzumhur BIH
Il match deve ancora iniziare

Elmer Moller DEN vs Gabriel Diallo CAN

Il match deve ancora iniziare

(13) Linda Noskova CZE vs Emiliana Arango COL

Il match deve ancora iniziare

(17) Clara Tauson DEN vs Katerina Siniakova CZE

Il match deve ancora iniziare





Court 8 – ore 11:00
(34) Magdalena Frech POL vs Solana Sierra ARG

Il match deve ancora iniziare

Janice Tjen INA vs (20) Liudmila Samsonova RUS

Il match deve ancora iniziare

(25) Sorana Cirstea ROU vs Tyra Caterina Grant ITA

Il match deve ancora iniziare

Alexandra Panova RUS / Zhaoxuan Yang CHN vs (8) Ellen Perez AUS / (8) Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , ,

12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Pistol_Pete 24-04-2026 10:14

@ guido Guest (#4599219)

😀

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
guido Guest 24-04-2026 10:05

Scritto da Harlan
Più sfiga del Muso, l’ha avuta DeMinaur

mai come Bonzi

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
OspiteSgradito (Guest) 24-04-2026 09:15

Ho dato uno sguardo alle quote.
Con tutto il rispetto per Jodar, che farà grandissime cose ( ed è lampante), darlo alla pari con De minaur mi sembra assurdo.
Poi magari vince anche questa, ma è un 65-35 a favore dell’ australiano, non 50-50.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Golden Shark 24-04-2026 08:50

Musetti è favorito ma mi pare che il ” sentiment ” generale del sito sia di pronosticarlo perdente .

Io ribadisco la mia sensazione : qualcosa mi suggerisce che oggi sfodera una bella prestazione e vince .

Jodar per me fa il colpo .

Per la piccola Tyra ( anagraficamente parlando ) poche chances …

Di piu’ ” nin zò ” .

Buona giornata a tutti !

😛

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 24-04-2026 08:44

Muso, dai una lezione a tutti questi goffi gufi
FORZA MUSO
SEMORE

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paul Newman (Guest) 24-04-2026 08:42

@ Paul Newman (#4599207)

L’incontro più…..scusate

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paul Newman (Guest) 24-04-2026 08:41

Sinner ovviamente vince facile
Musetti ovviamente perde facile
Grant non la conosco abbastanza per dare un giudizio, credo che sia l’incipit interessante.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 24-04-2026 08:34

Scritto da Harlan
Più sfiga del Muso, l’ha avuta DeMinaur

non lo so..
Hurkacz è in condizione, l’altura lo aiuta e se gioca come contro Darderi, con alte percentuali di prime, può fare il colpo.
Jodar non l’ho visto benissimo qui, De Minaur è un muro e se si mettono a fare lunghi scambi non vedo come possa perdere

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Peter Parker
Carmine (Guest) 24-04-2026 08:28

Forza Grant sei il futuro delle donne

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Carmine (Guest) 24-04-2026 08:27

Tanto musu si batte da solo

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leprotto (Guest) 24-04-2026 08:21

Ricapitolando.Sinner machevelodicoafare. Musetti, devo vedere la postura di entrambi i giocatori nei primi game poi darò il giudizio divino. Grant, se entra in campo come l’ultima volta e non vedo perché non dovrebbe farlo,per la bella Cirstea (sono da sempre un suo fan)sono sorci verdi

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 24-04-2026 08:11

Più sfiga del Muso, l’ha avuta DeMinaur

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!