Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 24 Aprile 2026
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 15 (Tunisia), cemento – Quarti di Finale
10:30 Tabacco F. 🇮🇹 – Massard L. 🇫🇷
10:30 Tepmahc N. 🇫🇷 – Bosio G. 🇮🇹
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Santa Margherita di Pula 4 (Italia), terra battuta – Semifinali
10:00 Arnaboldi F. 🇮🇹 – Oradini G. 🇮🇹
10:00 Forti F. 🇮🇹 – Mazza M. 🇮🇹
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 12 (Tunisia), cemento – Quarti di Finale
10:30 Gandolfi F. 🇮🇹 – Barbulescu B. 🇷🇴
11:30 Turini V. 🇮🇹 – Gettwart F. 🇩🇪
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Santa Margherita di Pula 4 (Italia), terra battuta – Quarti di Finale
10:00 Mair L. 🇮🇹 – Senic N. 🇷🇸
10:00 Paganetti V. 🇮🇹 – Maduzzi G. 🇮🇹
ITF DONNE – SINGOLARE: W50 Baotou (Cina), terra battuta (al coperto) – Quarti di Finale
Wang Xiy. 🇨🇳 b Cherubini D. 🇮🇹 7-6 6-3
ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Chiasso (Svizzera), terra battuta – Quarti di Finale
11:30 De Stefano S. 🇮🇹 – Martincova T. 🇨🇿
15:00 Zavatska K. 🇺🇦 – Pigato L. 🇮🇹
