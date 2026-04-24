Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 24 Aprile 2026
Masters 1000 Madrid – terra
R64 Sinner – Bonzi Non prima 16:00
R64 Hurkacz – Musetti Inizio 11:00
WTA 1000 Madrid – terra
1T Errani /Paolini – Kichenok /Ninomiya 2 incontro dalle 14:00
2T Cirstea – Grant 3 incontro dalle 11:00
CH 75 Roma Garden – terra
QF Vasami – Sakellaridis Inizio 11:30
QF Jianu – Guerrieri 2° inc. ore 11:30
QF Vavassori – Martin Tiffon Non prima 16:00
SF Cadenasso /Romano – Karol /Paulson 2° inc. ore 11:30
WTA Oeiras 125 Outdoor #2
QF Kudermetova – Bronzetti ore 14:00
TAG: Italiani in campo
1 commento
Forza vasami.