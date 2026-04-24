Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 24 Aprile 2026

24/04/2026 07:44 1 commento
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP

ESP Masters 1000 Madrid – terra
R64 Sinner ITA – Bonzi FRA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Hurkacz POL – Musetti ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare






ESP WTA 1000 Madrid – terra
1T Errani ITA/Paolini ITA – Kichenok UKR/Ninomiya JPN 2 incontro dalle 14:00
Il match deve ancora iniziare

2T Cirstea ROU – Grant ITA 3 incontro dalle 11:00

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ITA CH 75 Roma Garden – terra
QF Vasami ITA – Sakellaridis GRE Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare

QF Jianu ROU – Guerrieri ITA 2° inc. ore 11:30

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QF Vavassori ITA – Martin Tiffon ESP Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

SF Cadenasso ITA/Romano ITA – Karol SVK/Paulson CZE 2° inc. ore 11:30

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POR WTA Oeiras 125 Outdoor #2
QF Kudermetova UZB – Bronzetti ITA ore 14:00

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1 commento

mattia saracino 24-04-2026 08:36

Forza vasami.

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