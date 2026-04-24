Grant lotta ma si ferma al secondo turno di Madrid: Cirstea vince 6-2 7-6

Si chiude al secondo turno il cammino di Tyra Grant nel WTA 1000 di Madrid. La giovane azzurra, dopo la splendida prima vittoria nel circuito maggiore, è stata battuta dall’esperta Sorana Cirstea con il punteggio di 6-2 7-6 (5), al termine di un match in cui ha mostrato talento, coraggio e margini di crescita importanti.

Il primo set è rimasto in equilibrio nei primi giochi, poi è emersa l’esperienza della romena. Nonostante una percentuale non altissima di prime in campo, Cirstea è stata più lucida nei momenti decisivi, mentre Grant ha alternato ottimi vincenti, soprattutto con il dritto, a qualche errore di troppo. Dal 2-2, la romena ha infilato quattro game consecutivi e ha chiuso il parziale 6-2 in 25 minuti.

Nel secondo set, però, l’azzurra ha reagito con personalità. Grant è partita subito con il break, ha trovato soluzioni brillanti con il dritto, variazioni con la palla corta e buone accelerazioni con il rovescio. La giovane italiana è salita anche sul 4-2, dando la sensazione di poter allungare la partita al terzo set.

Cirstea, però, ha confermato tutta la propria esperienza. La romena ha recuperato lo svantaggio, ha agganciato Grant sul 5-5 e ha poi trascinato il parziale al tie-break. Lì l’azzurra ha continuato a lottare, restando punto a punto fino alle fasi decisive, ma sul 6-5 (Grant era avanti per 5 a 3) Cirstea si è procurata il match point e ha chiuso 7-5, approfittando di un dritto lungo di Grant.

Resta comunque un torneo molto positivo per la 18enne azzurra, capace a Madrid di conquistare la sua prima vittoria in un main draw WTA e di giocare alla pari per lunghi tratti contro una rivale esperta come Cirstea. La sconfitta fa male, soprattutto per le occasioni avute nel secondo set, ma il percorso nella capitale spagnola conferma il grande potenziale di Grant.

WTA Madrid 1000 Sorana Cirstea [25] • Sorana Cirstea [25] 0 6 7 0 Tyra Caterina Grant Tyra Caterina Grant 0 2 6 0 Vincitore: Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sorana Cirstea 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 3*-5 4*-5 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico