Grant lotta ma si ferma al secondo turno di Madrid: Cirstea vince 6-2 7-6
Si chiude al secondo turno il cammino di Tyra Grant nel WTA 1000 di Madrid. La giovane azzurra, dopo la splendida prima vittoria nel circuito maggiore, è stata battuta dall’esperta Sorana Cirstea con il punteggio di 6-2 7-6 (5), al termine di un match in cui ha mostrato talento, coraggio e margini di crescita importanti.
Il primo set è rimasto in equilibrio nei primi giochi, poi è emersa l’esperienza della romena. Nonostante una percentuale non altissima di prime in campo, Cirstea è stata più lucida nei momenti decisivi, mentre Grant ha alternato ottimi vincenti, soprattutto con il dritto, a qualche errore di troppo. Dal 2-2, la romena ha infilato quattro game consecutivi e ha chiuso il parziale 6-2 in 25 minuti.
Nel secondo set, però, l’azzurra ha reagito con personalità. Grant è partita subito con il break, ha trovato soluzioni brillanti con il dritto, variazioni con la palla corta e buone accelerazioni con il rovescio. La giovane italiana è salita anche sul 4-2, dando la sensazione di poter allungare la partita al terzo set.
Cirstea, però, ha confermato tutta la propria esperienza. La romena ha recuperato lo svantaggio, ha agganciato Grant sul 5-5 e ha poi trascinato il parziale al tie-break. Lì l’azzurra ha continuato a lottare, restando punto a punto fino alle fasi decisive, ma sul 6-5 (Grant era avanti per 5 a 3) Cirstea si è procurata il match point e ha chiuso 7-5, approfittando di un dritto lungo di Grant.
Resta comunque un torneo molto positivo per la 18enne azzurra, capace a Madrid di conquistare la sua prima vittoria in un main draw WTA e di giocare alla pari per lunghi tratti contro una rivale esperta come Cirstea. La sconfitta fa male, soprattutto per le occasioni avute nel secondo set, ma il percorso nella capitale spagnola conferma il grande potenziale di Grant.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Tyra Caterina Grant, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
Guarda che con il servizio fa anche parecchi ace anche se lo esegue senza caricare troppo con le gambe, migliorerà di sicuro col lavoro. Poi tira gran botte, quando comanda lo scambio è davvero forte, ha anche una buona smorzata. La cosa più complicata sarà migliorare la mobilità data la struttura potente ma pesante
Brava Grant. Tyra dritto e non ti curar di loro, ma guarda e passa
Lo capisce anche un mentecatto che Tyra è una potenziale Top player ma in questo Forum qualcuno non ci arriva ugualmente e non è facilissimo onestamente.
Lo capisce anche un mentecatto che Tyra ha un potenziale da Top player, su vede che questo Forum è frequentato anche da gente di livello inferiore e non è facilissimo onestamente.
@ Ging89 (#4599433)
Eh vedi la maggior parte di italiani stanno talmente bruciati di cervello che tifano Alcaraz,spagnolo,solo perchè ha il bel giuoco,capisci come siamo messi…a volte mi pento di essere nato in un paese che va contro se stesso
@ Gregorio Sonego (#4599462)
Invece ha ragione,è assurdo che in Italia jon ci sia 1 e dico 1 che sappia servire bene..mai..è una cosa assurda
@ Ging89 (#4599433)
Come hai partorito questa cagata?
Ho visto solo il secondo set,che poi in questi campi con visione schiacciata non mi da quei giusti riferimenti visivi ai quali sono abituato per le traiettorie.
Comunque un set pieno di errori,nella prima parte della Cirstea,che può fare certamente meglio, nella seconda parte da Grant, per inesperienza, emotività e precipitazione.
Comunque ha già un livello superiore a quello che mi aspettavo,non tanto perché ha fatto 2 Games in più di quello che ho previsto(perché questo dipende anche dalla giornata dell’avversaria,accelera o decellera),ma perché tiene lo scambio senza grossi problemi,cosa che Paolini non faceva neanche a 21 anni, strutturalmente è idonea, è un materiale molto grezzo dove c’è molto da lavorare a livello tecnico e atletico,e qui molto devono essere bravi coloro che la seguono, altrimenti cresce con quegli aspetti negativi che la Cocciaretto non ha mai migliorato.
Livello già buono grazie alla fisicita,ora però bisogna valutare la crescita.
Ci vuole un periodo prolungato comunque per stabilire dove può arrivare, torneo dopo torneo,tante avversarie toste,con stili diversi e poi vederla anche su cemento,solo allora si potrà conformare pian piano una parabola per stabilire dove andrà a cadere la sfera.
brava si tyra, brava e peccato, la tensione l’ha tradita, ha avuto il game per chiudere il set e anche il tb, il set lo avrebbe meritato, ha una bella castagna, sempre aggressiva, deve lavorare ancora sulla mobilità, tende di indole a piantarsi, la seconda va migliorata tanto, ha diciott’anni e il mondo davanti
Purtroppo…hai ragione!
braccio impressionante ma spostamenti imbarazzanti
Attualmente è n. 225 del mondo, per arrivare in top 100 entro l’anno dovrebbe fare più o meno 500 punti, forse un po’ troppi.
Credo sia più auspicabile che ci arrivi la Pigato in top 100 ( anche a breve se continua così ), mentre l’obiettivo per Tyra potrebbe essere la classifica attuale di Lisa ( tra la 140^ e la 150^ posizione ).
Purtroppo la passione degli italiani è scrivere sciocchezze sui forum e sui social e tu sei un fulgido esempio.
Molto bene, molto solida contro una Cirstea meno bella del solito.
Propositiva ed ordinata. Mobilità (quella cavigliera)?. Impugnatura della battuta da rivedere.
Se non la pompano troppo (stesso discorso per Vasamì) la vedo molto bene. Nelle 100 quest’anno e nelle 50 il prossimo. Bene!
Tyra, Grunt:(
sfortunatamente si nota che Tyra è italiana: il servizio suo è deficitario ed in Italia il servizio non si insegna perché per cultura se tu servi forte e fai finire subito il punto sei maleducato
e allora io mi chiedo: ha senso prendere tutti questi challenger se poi i coach italiani concepiscono il tennis più come una ginnastica artistica con i voti e non come un gioco a punti? Non sarebbe meglio organizzare un circuito parallelo di tennis misto a ginnastica artistica? Almeno realizzeremmo le vere passioni degli italiani
Bravissima Tyra ottimi colpi e tantissimi vincenti,ampi margini di miglioramento,nel movimento della battuta e negli spostamenti,Grande
Quello che sicuramente a questa ragazza non manca è il carattere e la personalità, gli errori ,le posture e gli spostamenti si correggeranno,siamo solo agli inizi ma l’inizio è molto molto promettente,spero tanto di vederti giocare a Roma ,forza Caterina .