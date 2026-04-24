Hurkacz sta tornando, ma Musetti è solido e più forte. Esordio vincente per l’azzurro al Masters 1000 Madrid

Spettacolo e bel tennis sul campo Arantxa Sanchez del Mutua Madrid Open, con un eccellente match di apertura tra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz e un bel successo per l’italiano, bravo ad imporsi per 6-4 7-6(4) contro un polacco in grande ripresa, a tratti terribilmente efficace col servizio e molto aggressivo in risposta. Musetti è partito molto forte con un break in apertura e reggendo la reazione furibonda del rivale nel secondo game. Poi il doppio break e un mini passaggio a vuoto, prontamente tamponato dal toscano, davvero efficace con il diritto e bravissimo a trovare punti importanti col servizio quando ne ha avuto bisogno. È stata una gran bella partita, con Hurkacz bravo a salire di livello, in particolare nel secondo set, e mettere alle corde un buonissimo Musetti con risposte ficcanti ed accelerazioni precise, forte di un servizio in crescita e spesso imprendibile. Proprio il doppio fallo, primo del match, commesso sul 2 punti pari nel tiebreak del secondo set, è costato carissimo al polacco, apparso comunque in grande ripresa con il neo coach Cervara ad osservarlo e consigliarlo dal suo box.

Musetti ha giocato una partita tatticamente ineccepibile: ha cercato di variare continuamente angoli e soprattutto velocità e rotazione della palla per non dare mai ritmo al rivale e palle veloci e “comode” da impattare in anticipo. Ha giocato una partita solida e consistente Lorenzi, bravo a rallentare col rovescio o con un diritto profondo e più lento per poi entrare forte col diritto. Hurkacz ha contrattaccato con diversi rovesci di grande qualità e attaccando forte la rete, con un livello davvero alto nel secondo parziale quando, dopo aver salvato tre palle break, è stato quasi imprendibile nei suoi game e ha messo grande pressione in risposta, arrivando anche a doppio set point sul 6-5. Lì Musetti ha giocato alla perfezione, con lucidità e solido nelle giocate. Fino al tiebreak, più rocambolesco e con il polacco che dopo il doppio fallo si è un po’ disunito, con un paio di scelte pagate a caro prezzo. Buon per Musetti, apparso in buona condizione generale e bravo a gestire con un tennis pratico ed efficace un avversario tutt’altro che docile. L’italiano si conferma in crescita su tutta linea: fisicamente (assai reattivo e scattante in molti recuperi), tecnicamente con colpi pesanti e vari, e pure lucido sul piano tattico, con rari momenti passivi e una selezione dei colpi ben calibrata. Discreti i numeri al servizio e un dato significativo: ha annullato 8 delle 9 palle break concesse, andando a giocarsele tutte con bel piglio, concentrato con la battuta e senza attendere le mosse dell’avversario. E questo è il termometro principale delle fiducia e condizione del “Muso”.

Pronti via e Musetti, in risposta, ha le idee molto chiare su come impostare il match: blocca Hurkacz sul diritto variando traiettorie e velocità, per non dare ritmo e una palla consistente da spingere al polacco che infatti incappa in troppi errori e concede il break a 15 con un altro erroraccio col diritto. Segue un turno di battuta infinito per Musetti, con Hurkacz più aggressivo dalla risposta e pronto a venire avanti e mettere pressione all’italiano. Ai vantaggi Hubert si procura ben 4 palle break ma Lorenzo le annulla tutte, servendo bene da sinistra e con una smorzata eccellente sulla quarta. Musetti consolida il vantaggio dopo un game da 14 minuti e 20 punti. Hurkacz torna falloso servendo sotto 3-1, e subisce anche un super passante di Musetti che punisce un attacco non così profondo. L’italiano si prende un secondo break sul 15-40 grazie ad una smorzata errata del rivale, 4-1. All’improvviso Musetti si inceppa, sbaglia due diritti con un po’ fretta nel cercare l’affondo, mentre finora aveva costruito molto bene, e restituisce un break provando una palla corta dopo il servizio mal giocata. 4-2. Il set si incanala sui turni di battuta e Musetti serve per il set sul 5-4. Il polacco si prende il primo punto con una gran risposta, poi il toscano alza la qualità del servizio e sul 30-15 regala una perla assoluta con un tocco corto stavolta magistrale, seguito un da lob vincente. 40-15 e doppio set point. Hurkacz rischia in risposta ma la palla gli esce. 6-4, un buon set per Musetti, bravo a partire benissimo ed assorbire senza troppi danni l’unico passaggio a vuoto. 63% di prime palle in gioco, ma 12 errori a fronti di soli 8 vincenti, un set più di sostanza che di winners.

Nel secondo set Musetti risale da un pericoloso 15-30 con un gran diritto, potente e preciso, poi va a spingere in risposta nel terzo game con drive molto carichi di spin, portandosi avanti 15-40. Hurkacz serve molto bene e tira un’ottima accelerazione di rovescio sul 30-40. Il polacco annulla anche una terza palla break ancora col servizio, portandosi sul 2-1 al termine di un lungo game. Hubert ha alzato il livello (al servizio e non solo), anche negli scambi c’è molta più lotta e Lorenzo è spesso sotto pressione. Un buon tennis in questa fase, piuttosto offensivo da parte di entrambi. Hubert si fa minaccioso sul 3-2: è rapido nel rimettere bene una palla corta e si porta sul 15-30, quindi trova una spettacolare risposta lungo linea di rovescio che gli vale due palle break. Regge bene Musetti, prima uno scambio molto ben condotto e poi servizio esterno seguito a rete ma la volée non serve. Ottima la costruzione di Lorenzo, back lento e poi diritto aggressivo, schema che Hubert fa fatica a gestire. 3 pari. Stesso film anche sul 4-3, Musetti rimonta da 15-30, con il rivale sempre più aggressivo ma regge giocando a tutto campo. E con qualità, tante variazioni di ritmo e altezza della palla. 4 pari. Serve benissimo Hurkacz, nei suoi game si gioca poco o nulla. E gioca bene anche in risposta, tanto che l’italiano va sotto quando non ha il supporto della prima palla. Con un attacco ottimo e volée perfetta, Hurkacz porta il decimo game ai vantaggi, a due punti dal set. Musetti si affida al tocco, altra ottima smorzata e poi servizio vincente. 5 pari.

Il polacco è un treno nei suoi game, mentre l’italiano è di nuovo spalle al muro sul 6-5. Un errore e poi un nastro non fortunato gli devia un tocco, e si ritrova 0-30. Hurakcz si prende due set point con uno scambio ottimamente condotto e rovescio lungo linea sicurissimo, 15-40. Bravo Musetti ad attaccare col diritto sul primo, 30-40, poi un servizio al centro preciso. Si lotta su ogni punto, la tensione è alta ma anche lo spettacolo è interessante. Il set si decide al tiebreak. Musetti strappa un immediano mini-break con un diritto carico e preciso in lungo linea, ma Hurkacz si riscatta subito con una risposta lungo linea micidiale. Sul 2 punti pari ecco un sanguinoso doppio fallo di Hurkacz, il primo del match. Musetti “ringrazia”, serve bene e si gira 4-2, poi è Lorenzo a cedere in un lungo scambio con un back di rovescio che scappa di poco. 4 punti a 3. Arriva un capolavoro difensivo di Musetti, un lob lunghissimo, sulla riga, e alla fine è Hurkacz a sbagliare, 5-3. Segue un altro smash difficilissimo del polacco, da fondo campo, con la palla che non passa la rete. Scelta qua discutibile, costa al polacco tre Match Point da salvare sul 6-3. Musetti chiude l’incontro al secondo match point, con il nastro che porta via la palla del rivale. Gran vittoria al termine di una gran partita.

Marco Mazzoni

Hubert Hurkacz vs Lorenzo Musetti

