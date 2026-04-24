Hurkacz sta tornando, ma Musetti è solido e più forte. Esordio vincente per l’azzurro al Masters 1000 Madrid
Spettacolo e bel tennis sul campo Arantxa Sanchez del Mutua Madrid Open, con un eccellente match di apertura tra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz e un bel successo per l’italiano, bravo ad imporsi per 6-4 7-6(4) contro un polacco in grande ripresa, a tratti terribilmente efficace col servizio e molto aggressivo in risposta. Musetti è partito molto forte con un break in apertura e reggendo la reazione furibonda del rivale nel secondo game. Poi il doppio break e un mini passaggio a vuoto, prontamente tamponato dal toscano, davvero efficace con il diritto e bravissimo a trovare punti importanti col servizio quando ne ha avuto bisogno. È stata una gran bella partita, con Hurkacz bravo a salire di livello, in particolare nel secondo set, e mettere alle corde un buonissimo Musetti con risposte ficcanti ed accelerazioni precise, forte di un servizio in crescita e spesso imprendibile. Proprio il doppio fallo, primo del match, commesso sul 2 punti pari nel tiebreak del secondo set, è costato carissimo al polacco, apparso comunque in grande ripresa con il neo coach Cervara ad osservarlo e consigliarlo dal suo box.
Musetti ha giocato una partita tatticamente ineccepibile: ha cercato di variare continuamente angoli e soprattutto velocità e rotazione della palla per non dare mai ritmo al rivale e palle veloci e “comode” da impattare in anticipo. Ha giocato una partita solida e consistente Lorenzi, bravo a rallentare col rovescio o con un diritto profondo e più lento per poi entrare forte col diritto. Hurkacz ha contrattaccato con diversi rovesci di grande qualità e attaccando forte la rete, con un livello davvero alto nel secondo parziale quando, dopo aver salvato tre palle break, è stato quasi imprendibile nei suoi game e ha messo grande pressione in risposta, arrivando anche a doppio set point sul 6-5. Lì Musetti ha giocato alla perfezione, con lucidità e solido nelle giocate. Fino al tiebreak, più rocambolesco e con il polacco che dopo il doppio fallo si è un po’ disunito, con un paio di scelte pagate a caro prezzo. Buon per Musetti, apparso in buona condizione generale e bravo a gestire con un tennis pratico ed efficace un avversario tutt’altro che docile. L’italiano si conferma in crescita su tutta linea: fisicamente (assai reattivo e scattante in molti recuperi), tecnicamente con colpi pesanti e vari, e pure lucido sul piano tattico, con rari momenti passivi e una selezione dei colpi ben calibrata. Discreti i numeri al servizio e un dato significativo: ha annullato 8 delle 9 palle break concesse, andando a giocarsele tutte con bel piglio, concentrato con la battuta e senza attendere le mosse dell’avversario. E questo è il termometro principale delle fiducia e condizione del “Muso”.
Pronti via e Musetti, in risposta, ha le idee molto chiare su come impostare il match: blocca Hurkacz sul diritto variando traiettorie e velocità, per non dare ritmo e una palla consistente da spingere al polacco che infatti incappa in troppi errori e concede il break a 15 con un altro erroraccio col diritto. Segue un turno di battuta infinito per Musetti, con Hurkacz più aggressivo dalla risposta e pronto a venire avanti e mettere pressione all’italiano. Ai vantaggi Hubert si procura ben 4 palle break ma Lorenzo le annulla tutte, servendo bene da sinistra e con una smorzata eccellente sulla quarta. Musetti consolida il vantaggio dopo un game da 14 minuti e 20 punti. Hurkacz torna falloso servendo sotto 3-1, e subisce anche un super passante di Musetti che punisce un attacco non così profondo. L’italiano si prende un secondo break sul 15-40 grazie ad una smorzata errata del rivale, 4-1. All’improvviso Musetti si inceppa, sbaglia due diritti con un po’ fretta nel cercare l’affondo, mentre finora aveva costruito molto bene, e restituisce un break provando una palla corta dopo il servizio mal giocata. 4-2. Il set si incanala sui turni di battuta e Musetti serve per il set sul 5-4. Il polacco si prende il primo punto con una gran risposta, poi il toscano alza la qualità del servizio e sul 30-15 regala una perla assoluta con un tocco corto stavolta magistrale, seguito un da lob vincente. 40-15 e doppio set point. Hurkacz rischia in risposta ma la palla gli esce. 6-4, un buon set per Musetti, bravo a partire benissimo ed assorbire senza troppi danni l’unico passaggio a vuoto. 63% di prime palle in gioco, ma 12 errori a fronti di soli 8 vincenti, un set più di sostanza che di winners.
Nel secondo set Musetti risale da un pericoloso 15-30 con un gran diritto, potente e preciso, poi va a spingere in risposta nel terzo game con drive molto carichi di spin, portandosi avanti 15-40. Hurkacz serve molto bene e tira un’ottima accelerazione di rovescio sul 30-40. Il polacco annulla anche una terza palla break ancora col servizio, portandosi sul 2-1 al termine di un lungo game. Hubert ha alzato il livello (al servizio e non solo), anche negli scambi c’è molta più lotta e Lorenzo è spesso sotto pressione. Un buon tennis in questa fase, piuttosto offensivo da parte di entrambi. Hubert si fa minaccioso sul 3-2: è rapido nel rimettere bene una palla corta e si porta sul 15-30, quindi trova una spettacolare risposta lungo linea di rovescio che gli vale due palle break. Regge bene Musetti, prima uno scambio molto ben condotto e poi servizio esterno seguito a rete ma la volée non serve. Ottima la costruzione di Lorenzo, back lento e poi diritto aggressivo, schema che Hubert fa fatica a gestire. 3 pari. Stesso film anche sul 4-3, Musetti rimonta da 15-30, con il rivale sempre più aggressivo ma regge giocando a tutto campo. E con qualità, tante variazioni di ritmo e altezza della palla. 4 pari. Serve benissimo Hurkacz, nei suoi game si gioca poco o nulla. E gioca bene anche in risposta, tanto che l’italiano va sotto quando non ha il supporto della prima palla. Con un attacco ottimo e volée perfetta, Hurkacz porta il decimo game ai vantaggi, a due punti dal set. Musetti si affida al tocco, altra ottima smorzata e poi servizio vincente. 5 pari.
Il polacco è un treno nei suoi game, mentre l’italiano è di nuovo spalle al muro sul 6-5. Un errore e poi un nastro non fortunato gli devia un tocco, e si ritrova 0-30. Hurakcz si prende due set point con uno scambio ottimamente condotto e rovescio lungo linea sicurissimo, 15-40. Bravo Musetti ad attaccare col diritto sul primo, 30-40, poi un servizio al centro preciso. Si lotta su ogni punto, la tensione è alta ma anche lo spettacolo è interessante. Il set si decide al tiebreak. Musetti strappa un immediano mini-break con un diritto carico e preciso in lungo linea, ma Hurkacz si riscatta subito con una risposta lungo linea micidiale. Sul 2 punti pari ecco un sanguinoso doppio fallo di Hurkacz, il primo del match. Musetti “ringrazia”, serve bene e si gira 4-2, poi è Lorenzo a cedere in un lungo scambio con un back di rovescio che scappa di poco. 4 punti a 3. Arriva un capolavoro difensivo di Musetti, un lob lunghissimo, sulla riga, e alla fine è Hurkacz a sbagliare, 5-3. Segue un altro smash difficilissimo del polacco, da fondo campo, con la palla che non passa la rete. Scelta qua discutibile, costa al polacco tre Match Point da salvare sul 6-3. Musetti chiude l’incontro al secondo match point, con il nastro che porta via la palla del rivale. Gran vittoria al termine di una gran partita.
Marco Mazzoni
Hubert Hurkacz vs Lorenzo Musetti
TAG: Hubert Hurkacz, Lorenzo Musetti, Marco Mazzoni, Masters 1000 Madrid 2026
Leggo ora il risultato di Musetti, bene così. E adesso mi guardo la registrazione (senza soffrire 🙂 )
La cosa bella di livetennis è che puoi andarti a riprendere tutti i post degli odiatori di Musetti che solo il giorno prima con la sicumera del fanatico ci descriveva quanto avrebbe perso il nostro campione .
Gli odiatori non hanno memoria financo dignità, ogni volta cadono .
Prima ottima per Lorenzo.
@ doc (#4599326)
Commento, sotto mutate spoglie, dello stesso fenomeno che ieri pronosticava al Muso una disfatta con rapida uscita dai top 50. Dopo lo spmacco di oggi deve ripiegare su Sinner per denigrando..
Buono aver chiuso in 2, il polacco aveva alzato decisamente il livello nel secondo set.
Muso è abbastanza sfortunato nei sorteggi comunque
Vittoria molto importante per il Muso, contro un avversario che, in entrata nel torneo, ha confermato di essere scomodo come previsto.
Qualcosa ha sicuramente regalato il polacco, ma Musetti lo ha messo nelle condizioni di regalare, muovendolo tanto e costringendolo spesso a giocare uno o due colpi in più, o a dover aumentare i rischi per evitare che la palla (magari un pallonetto difensivo a un palmo dalla riga di fondo) gli tornasse indietro.
Il toscano prosegue il suo percorso alla ricerca della condizione psicofisica migliore, persa in quella sfortunatissima giornata australiana ad un passo dall’eliminazione di mister 24 Slam.
Lorenzo mi è sembrato già in ottime condizioni atletiche e anche con la testa giusta.
Ho avuto l’impressione che difettasse un po’ nella continuità all’interno del match e che gli mancasse ancora un 2 o 3 % di spinta nel binomio servizio / dritto… Un’inezia, ma con un peso specifico molto alto.
In due parole deve ancora acquisire del tutto il ritmo partita, come è normale che sia dopo uno stop abbastanza lungo.
La buona notizia è che da questo punto di vista ogni match dovrebbe andare un po’ meglio del precedente.
C’è quindi ancora spazio per provare a trovare il grande acuto sulla sua amata terra e, perché no, per tornare a stupire sull”erba.
Forza Muso.
Buona la prima di Musetti. Ora tocca all’olandese
La capacità dei Campioni è quella di lottare anche se sotto 15-40 e due set-point contro.
Forse non hai visto bene, ma è stato Lorenzo che li ha annullati, non Hubi a non sfruttarli.
La capacità dei Fenomeni è non arrivare al TieBreak e vincere una delle due palle break avute nel terzo gioco del secondo set. Vero che le palle Break erano tre, ma una l’ha annullata con ace…
Partita che temevo molto,a parte qualche piccolo passaggio a vuoto ,solido e positivo in campo ….bravo Muso
Per la qualità del gioco espressa da entrambi i tennisti, posso dire di aver assistito ad una delle migliori partite di Lorenzo Musetti, veramente micidiale nel cogliere gli angoli di fondo. Bella partita, bel tennis enzo
vittoria non banale, anzi.
speriamo riprenda fiducia, senza altri infortuni la condizione può solo crescere e allora ci si diverte
Forza Mus è ora di far partire il 2026 dopo quel bellissimo quanto sfortunato AO!
Se stai bene e giochi in fiducia non ci sono limiti soprattutto sulla terra rossa!
Direi che Lorenzo sia tornato, allora.
Il giudizio su musetti è buono ma come sempre i match equilibrati si decidono su pochi punti.
se il polacco avesse sfruttato un set point, magari staremmo parlando d’altro..
un pò quello che è successo ieri a trungelliti
Partita molto complicata.
Contento per Lorenzo e contento di vedere nuovamente il polacco in gran forma e devastante al servizio.
Bella partita
Musetti con Sinner non fa più di 5 games. Sempre che arrivi ad incontrarlo.
Buon match del Sommo. Va però detto che la sua capacità di pescare i più forti fuori dalle tds ha dell’incredibile. A Montecarlo, chi era il più forte da non pescare? E lo ha pescato, e in più era un monegasco e giocava in casa. A Madrid chi era il più temibile? Lo ha pescato, e in più, in altura, il servizio di Hurk era più temibile.
Vedrete che a Roma pescherà subito uno tra questi quattro: Jodar, Cerundolo, Ruud, Fonseca. Tutti battibili dal Sommo, ci mancherebbe. Ma voglio vederlo UNA VOLTA! UNA! in un primo turno abbordabile e poco dispendioso.