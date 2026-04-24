Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Sabato 25 Aprile 2026. In campo tre azzurri. Esordio per Cobolli e Darderi
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Belinda Bencic vs Diana Shnaider
Jaume Munar vs Casper Ruud
Mariano Navone vs Alexander Zverev (Non prima 16:00)
Aryna Sabalenka vs Jaqueline Cristian (Non prima 20:00)
Alexander Bublik vs Stefanos Tsitsipas
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Alejandro Davidovich Fokina vs Pablo Carreno Busta
Mirra Andreeva vs Dalma Galfi (Non prima 13:00)
Iga Swiatek vs Ann Li
Daniil Medvedev vs Fabian Marozsan (Non prima 19:00)
Anhelina Kalinina vs Naomi Osaka (Non prima 21:30)
Stadium 3 – ore 11:00
Karen Khachanov vs Adam Walton
Leylah Fernandez vs Iva Jovic
Vilius Gaubas vs Felix Auger-Aliassime
Hailey Baptiste vs Jasmine Paolini
Daniel Merida vs Corentin Moutet
Court 4 – ore 11:00
Laura Samson vs Anna Bondar
Martin Damm vs Jakub Mensik
Brandon Nakashima vs Alexander Blockx
Camilo Ugo Carabelli vs Flavio Cobolli (Non prima 15:30)
Nicolai Budkov Kjaer vs Denis Shapovalov
Court 5 – ore 11:00
Francisco Cerundolo vs Yannick Hanfmann
Juan Manuel Cerundolo vs Luciano Darderi
Ugo Humbert vs Terence Atmane
Learner Tien vs Adolfo Daniel Vallejo
Court 6 – ore 11:00
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu vs Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
Marie Bouzkova / Linda Noskova vs Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
Miyu Kato / Liudmila Samsonova vs Mariia Kozyreva / Miriam Skoch
Xinyu Jiang / Yifan Xu vs Katie Boulter / Venus Williams
Elise Mertens / Shuai Zhang vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider
Court 7 – ore 11:00
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Anna Danilina / Asia Muhammad vs Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Iva Jovic / Victoria Mboko
1 commento
Direi che , in ogni caso , Bublik – Tsitsipas promette scintille … ed infatti si vede dalla programmazione scelta dalla direzione del torneo .
Auspico sia spettacolo solo ” sul campo ” per il potenziale tecnico-agonistico dei due ragazzi oppure , spero di no , per risvolti extra-tennistici (polemiche , tensioni ect ect) .
In particolar modo spero che il greco abbia avuto modo di riflettere e pentirsi , innanzitutto a livello personale , sul triste comportamento tenuto l’altro giorno e poi per il pessimo esempio dato ai giovani .