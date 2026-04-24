Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Sabato 25 Aprile 2026. In campo tre azzurri. Esordio per Cobolli e Darderi

24/04/2026 15:56
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Belinda Bencic SUI vs Diana Shnaider RUS
Jaume Munar ESP vs Casper Ruud NOR
Mariano Navone ARG vs Alexander Zverev GER (Non prima 16:00)
Aryna Sabalenka BLR vs Jaqueline Cristian ROU (Non prima 20:00)
Alexander Bublik KAZ vs Stefanos Tsitsipas GRE

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Pablo Carreno Busta ESP
Mirra Andreeva RUS vs Dalma Galfi HUN (Non prima 13:00)
Iga Swiatek POL vs Ann Li USA
Daniil Medvedev RUS vs Fabian Marozsan HUN (Non prima 19:00)
Anhelina Kalinina UKR vs Naomi Osaka JPN (Non prima 21:30)

Stadium 3 – ore 11:00
Karen Khachanov RUS vs Adam Walton AUS
Leylah Fernandez CAN vs Iva Jovic USA
Vilius Gaubas LTU vs Felix Auger-Aliassime CAN
Hailey Baptiste USA vs Jasmine Paolini ITA
Daniel Merida ESP vs Corentin Moutet FRA

Court 4 – ore 11:00
Laura Samson CZE vs Anna Bondar HUN
Martin Damm USA vs Jakub Mensik CZE
Brandon Nakashima USA vs Alexander Blockx BEL
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Flavio Cobolli ITA (Non prima 15:30)
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Denis Shapovalov CAN

Court 5 – ore 11:00
Francisco Cerundolo ARG vs Yannick Hanfmann GER
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Luciano Darderi ITA
Ugo Humbert FRA vs Terence Atmane FRA
Learner Tien USA vs Adolfo Daniel Vallejo PAR

Court 6 – ore 11:00
Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE vs Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA
Marie Bouzkova CZE / Linda Noskova CZE vs Jelena Ostapenko LAT / Erin Routliffe NZL
Miyu Kato JPN / Liudmila Samsonova RUS vs Mariia Kozyreva RUS / Miriam Skoch CZE
Xinyu Jiang CHN / Yifan Xu CHN vs Katie Boulter GBR / Venus Williams USA
Elise Mertens BEL / Shuai Zhang CHN vs Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS

Court 7 – ore 11:00
Su-Wei Hsieh TPE / Sofia Kenin USA vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR
Anna Danilina KAZ / Asia Muhammad USA vs Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA
Alexandra Eala PHI / Zeynep Sonmez TUR vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA
Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs Iva Jovic USA / Victoria Mboko CAN

Golden Shark 24-04-2026 16:28

Direi che , in ogni caso , Bublik – Tsitsipas promette scintille … ed infatti si vede dalla programmazione scelta dalla direzione del torneo .

Auspico sia spettacolo solo ” sul campo ” per il potenziale tecnico-agonistico dei due ragazzi oppure , spero di no , per risvolti extra-tennistici (polemiche , tensioni ect ect) .

In particolar modo spero che il greco abbia avuto modo di riflettere e pentirsi , innanzitutto a livello personale , sul triste comportamento tenuto l’altro giorno e poi per il pessimo esempio dato ai giovani .

