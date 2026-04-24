Alcaraz annuncia: “Devo essere cauto, salto Roma e Roland Garros”

Carlos aveva vinto sia a Roma che Parigi nel 2025

Momento difficile per Carlos Alcaraz, costretto a fermarsi più a lungo e prendere una decisione amarissima. Il problema al polso è serio, è necessario agire con cautela e pensare a recuperare al meglio. Per questo con un post social annuncia la scelta obbligata di saltare i prossimi appuntamenti di Roma e Roland Garros, tornei da lui vinti nel 2026. L’infortunio richiede massima attenzione, pensando alla carriera e al lungo periodo. Questo il messaggio social di Carlos, che rivela la sua decisione dopo aver ricevuto un responso negativo dagli esami diagnostici all’articolazione infortunata.

“A seguito dei risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la linea d’azione più prudente è quella di essere cauti e di non partecipare a Roma e al Roland Garros, mentre valutiamo la situazione e decidiamo quando potremo tornare in campo. È un momento difficile per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti.”

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

Alcaraz si è infortunato al polso a Barcellona, nel match di primo turno contro Virtanen. Un colpo banale, ma “ho sentito il polso cedere”. Da qua il ritiro all’indomani, l’articolazione fasciata con un tutore e l’attesa di ulteriori esami per valutare lo stato dell’articolazione e le possibilità di rientro. La situazione non si è evoluta in modo positivo per Carlos e da qua la decisione, difficile e amara, ma necessaria pensando al suo futuro.

A questo punto Jannik Sinner resterà n.1 almeno fino a Wimbledon, visto che lo spagnolo cederà ben 3000 punti conquistati tra Roma e Roland Garros 2025. Seguiremo gli sviluppi della situazione dello spagnolo, a cui auguriamo una pronta guarigione e ritorno in attività in salute e competitivo.

Marco Mazzoni