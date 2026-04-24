Alcaraz annuncia: “Devo essere cauto, salto Roma e Roland Garros”
Momento difficile per Carlos Alcaraz, costretto a fermarsi più a lungo e prendere una decisione amarissima. Il problema al polso è serio, è necessario agire con cautela e pensare a recuperare al meglio. Per questo con un post social annuncia la scelta obbligata di saltare i prossimi appuntamenti di Roma e Roland Garros, tornei da lui vinti nel 2026. L’infortunio richiede massima attenzione, pensando alla carriera e al lungo periodo. Questo il messaggio social di Carlos, che rivela la sua decisione dopo aver ricevuto un responso negativo dagli esami diagnostici all’articolazione infortunata.
“A seguito dei risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la linea d’azione più prudente è quella di essere cauti e di non partecipare a Roma e al Roland Garros, mentre valutiamo la situazione e decidiamo quando potremo tornare in campo. È un momento difficile per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti.”
Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX
— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026
Alcaraz si è infortunato al polso a Barcellona, nel match di primo turno contro Virtanen. Un colpo banale, ma “ho sentito il polso cedere”. Da qua il ritiro all’indomani, l’articolazione fasciata con un tutore e l’attesa di ulteriori esami per valutare lo stato dell’articolazione e le possibilità di rientro. La situazione non si è evoluta in modo positivo per Carlos e da qua la decisione, difficile e amara, ma necessaria pensando al suo futuro.
A questo punto Jannik Sinner resterà n.1 almeno fino a Wimbledon, visto che lo spagnolo cederà ben 3000 punti conquistati tra Roma e Roland Garros 2025. Seguiremo gli sviluppi della situazione dello spagnolo, a cui auguriamo una pronta guarigione e ritorno in attività in salute e competitivo.
Marco Mazzoni
TAG: Carlos Alcaraz, infortunio
Animo Carlos! Tutti gli appassionati di tennis ti aspettano
Ma guarda che ti rendi ridicolo tu a parlare continuamente di setta quando, qui la parte comica dei tuoi interventi, sei il primo a perculare Sinner in molti tuoi interventi assieme a tanti altri utenti.. siete una setta anche voi quindi? Ah no, voi siete quelli obiettivi, ma va va e non fare l’educanda che si scandalizza per l’espressione “levarsi dalle palle” che un tuo “sodale” ha appena definito i sostenitori di Sinner che si dispiacciono per il forfait di Carlitos come cani ( animali che adoro, tra l’altro, molto meglio di molti umani, ma in questo contesto suona dispregiativo).. dai dai, andare Lorenzo
Redazione, blocchiamo questo commento vergognoso per favore?
L’assenza del n.1 su terra (ma Jannik non è distante,anzi) mette pressione a molti giocatori.Chi si trova nel tabellone sguarnito non può non avere l’ambizione di andare in finale:fosse Nole,Sasha o Lorenzo non può non avere quell’obiettivo e fallirlo sarebbe pesantuccio.
Il tennis è micidiale:cerchi alibi se non stai facendo come dovresti,se vinci un set con uno nettamente più forte anziché prenderci gusto per molti è già motivo di soddisfazione,se manca il più forte prevale il peso di mantenere le premesse più che l’essere positivi per l’opportunità che si apre.
Talmente pieno di insidie e di situazioni di mexda questo sport che non bisogna stupirsi se tra i commentatori abbiamo pescato il Jolli…
ma quale cotto sinner è una
macchina perfetta,
programmato per vincere. senza alcaraz dubito possa perdere con qualcuno ma lui stesso è triste e ha dichiarato che vorrebbe sempre carlos come avversario. il RG non sarà lo stesso senza il detentore del titolo ma per gli avversari la vittoria vale la stesso, un po’ come quando gli slam li saltava rafa per infortunio.
Se scrivessi di meno il vomito lo eviteresti agli utenti del blog
Dispiace tantissimo per Alcaraz. Quando è iniziata la rivalità tra i due fenomeni, molti utenti hanno iniziato a fare analisi predittive su quanti slam avrebbero vinto entrambi. E in generale quanto titoli e record vari.
La verità è un’altra, il tennis è uno sport traumatico, imprevedibile.
E questo infortunio di Alcaraz conferma questa regola.
Aggiungo tuttavia un elemento che è stato oggetto di tante osservazioni: il fisico di entrambi
Qui si è verificato il primo vero caso ovvero che lo spagnolo per il tipo di gioco e intensità, ha un rischio maggiore di farsi male.
Rischia di perdere parecchio. Ma i punti hanno poco valore perché il primo posto se lo scambierà con Sinner tante volte.
Sarà invece curioso come reagirà Sinner mentalmente
@ l Occhio di Sauron (#4599700)
Facciamo pure 2028 che dici? 😆 😆 😆 😆 😆
@ Lorenzo (#4599713)
@ Jolli (#4599804)
I cani stanno esultando facendo finta di dispiacersi
Torna presto, il nostro amato sport ha bisogno di te
E ora un post un po’ più serio: dispiace l’ assenza di Alcaraz, che debba saltare anche Roma e Parigi. Sono sicuro che si rimetterà e tornerà quello di prima, in fondo è giovanissimo.
Trump ha detto che in campo ci va lui che è più forte di Sinner e Alcaraz messi insieme e chi non lo lascia vincere verrà punito e ne pagherà le conseguenze.
Sei ubriaco?
Dannazione, era nell’aria ma è una brutta notizia lo stesso. Forza Carlitos!
Ovviamente dispiace, anche perchè comincerà il solito florilegio sul fatto che l’assenza di Carlos svaluterà l’eventuale vittoria di uno dei 128 partecipanti.
Vorrei però far presente che Carlito se l’è un po’ cercata, quando si è fatto male durante la partita con Virtanen avrebbe dovuto fermarsi subito, e magari il suo staff sarebbe dovuto intervenire….
Infatti lo disse Lendl. Edberg non l’avrebbe mai detto.
Ma un conto è vincere per ritiro una finale un conto un torneo giocando tutti i match,poi chi c’è c’è,non dipende da chi in campo ci va.
Lui sicuramente lo sa
Ahahaha … Bella questa !
A dire il vero quest’anno Sinner ha vinto Miami Indian Wells e Montecarlo lo spazio se lo era già preso ed abbondantemente anche in presenza di Alcaraz. Carta canta villani dorme. A titolo di cronaca Sinner è già n 1 da Montecarlo.
Bisognerebbe verificare l’ID di questo cialtrone, perchè ritengo corrisponda a quello di una nostra vecchia conoscenza che adesso ovviamente latita !
infortunio in uno dei punti peggiori per un tennista, e ci ha pure giocato sopra, fa bene a prendersi tutto il tempo necessario, anzi meglio anche qualche settimana in più, deve stare assolutamente cauto col polso non si scherza
Mi dispiace tanto per Carlos e spero che possa tornare al più presto in campo. Per Jannik competere senza di lui avrà un sapore dolceamore senza di lui come ha già dichiarato. Riprenditi presto campione!
Agassi subi un brutto infortunio al polso e non stava nemmeno giocando a tennis (subi un contraccolpo urtando un sasso con un badile). Restò fuori diversi mesi e se non erro dovette operarsi. Con crollo in classifica a corredo.
Auguri di pronta guarigione
Sono consapevole del fatto che più che una pagina di tennis questo sia il fan club di Jannik Sinner.
E che, qualsiasi parere discordante venga etichettato come “hater”.
Comunque non mi sembra il caso di utilizzare queste espressioni un po’ sopra le righe come hai fatto tu.
Buon Roland Garros!
Ha ragione Nick! Tu la pensi diversamente forse perché sei tifoso di un giocatore che non è della stessa pasta di Sinner e lo ha dimostrato più e più volte nell’ arco della sua carriera. Jannik è come Federer e Nadal, corretto in campo e fuori dal campo
Muster nel ’95, con un ginocchio a mezzo servizio, vinse Montecarlo, Roma e Parigi. Non c’era Madrid. 3 su 4 li può vincere anche Jannik. Uno fra Madrid e Rome potrebbe vincerlo Musetti (se torna in piena forma).
Mi dispiace sinceramente per lui. Saltare 2 tornei in cui sei campione in carica è veramente una brutta botta.
Gli auguro ovviamente di riprendersi al 100% perché il tennis ha bisogno di lui, forza!
Contro quell’ Alcaraz Djokovic avrebbe avuto ben poche chances di vittoria. Fu Nole semmai a trarre vantaggio dal ritiro di Nadal a Wimbledon quell’ anno
Mi dispiace, per lui, ma anche per noi e per lo spettacolo che solo loro due possono dare!!! Montecarlo sembrava l inizio del loro duello su terra e , diciamo la verità, tutti noi aspettavamo la finale del RG con spirito di rivincita per rivivere ( e ribaltare 🙂 le emozioni vissute l anno scorso. Forza Carlitos riprenditi .
PS: se non fosse Jannik, potremmo dire che l infortunio del suo Rivale rischierebbe di ” destabilizzarlo” e ” deconcentrarlo”… ma fortunatamente con Sinner questo problema non dovrebbe sussistere -speriamo;)
Sconcertante: incredibile che un gesto così insignificante possa causare tanto danno.
Ma così pare.
Vero ma Jannik può ancora vincere 4 Slam di seguito, come Nole fra il 2016 e il 2017. Sarà pure piccolo ma sempre slam è.
@ Jolli (#4599804)
Che m e r d a sarai
Non se incontra Musetti prima della finale.
Anche il fisico ha un peso nella carriera di un campione. Quello che conta, poi, è il nome che resta nell’albo d’oro. Come ebbe dire Lendl dopo aver vinto a Melbourne il suo ultimo slam per ritiro di Edberg.
Vorrá dire che quest anno lascerá spazio agli altri.
Forza, campione!
@ Jolli (#4599804)
Che disagio
SuperQuoto, da gente con pensiero negativo non puoi pretendere troppo
Anche quelli con l’assenza, quasi volontaria, di Nole, se è per quello….
E adesso
Si vabbè, buonanotte
“Tutti direbbero….”
Quasi tutti. Io non lo direi.
Sono molto dispiaciuto per Alcaraz, non è bello subire infortuni e saltare tanti tornei.
Ma vincere senza Alcaraz non da meno peso al titolo.
Si, proprio come a Montecarlo…..
Vomita, vomita! Così ti liberi.
Guarda che il nick che usavi prima “Alcaraz farà il grande slam” ha portato malissimo al diretto interessato. Perché adesso tu vuoi accanire su Nole? Che ti hanno fatto di male ‘sti poveri cristi?
Peccato,ci dovremmo accontentare di Sinner.
Clicca qui per visualizzarlo.
Solo in questo modo poteva fare tanti punti su terra Sinner è stato accontentato dal fato. Da vomito.
Lo dicevano i poco informati. Alcaraz è in doppia cifra con gli infortuni in carriera. Devo aggiornare il conto, con questi ha saltato sette mille, una Finals, due Slam e due Coppe Davis.. ovviamente dispiace per Alcaraz ma in molti nel passato dicevano che era un giocatore a forte rischio di infortuni. Per il resto, spero che Sinner continui ad essere “fragilino”..
Ma vuoi scherzare?!?
Nelle ultime 3 stagioni si contano quasi su 1 mano i giocatori che hanno STRAPPATO 1 SET a Sinner!!!
Negli spogliatoi c’era il suo agente che lo aspettava con lo CHAMPAGNE e domani i quotidiani francesi usciranno con il titolo: “IL VERO VINCITORE MORALE”.
Tra l’altro ha concluso l’incontro malgrado un gravissimo infortunio (per le ecografie sapete anche voi a CHI andrà a chiederle) che ad un altro tennista sarebbe costata l’uscita in barella…
…EROE da Legion d’Onore!!!
I tornei vinti dai fab 3 con l’assenza di Del Potrò infortunato sono rimasti nel Albo d’oro senza se e senza ma…
Mi spiace moltissimo, auguri campione! Purtroppo nello sport sono momenti che capitano a tutti o quasi, bisogna reagire.
La differenza è che tanti tifosi di Sinner stanno scrivendo del dispiacere dell’infortunio mentre la SETTA DEGLI ODIATORI di cui TU sei il presidente mai hanno speso una parola per l’odiato nemico che loro unisce.
Mi dispiace per Carlitos e sono sicuro che il primo a dispiacersene è Sinner, l’ha già dichiarato.. che torni al più presto, c’è più gusto nel vincere i tornei quando c’è lui, come successo nelle ultime 2 finali con Jannik
Questo significa che ti “levi gentilmente dalle palle” tu e la magari la tua setta di antiSinner? Magari!… io però ho qualche dubbio
‘nzomma…
Porta pazienza JUA, ma una sconfitta, seppur contro il Rosso Alpino, non è mai una gran candidatura 🙂
Bonzi si è appena candidato e se vince lo Slam di casa, si vuole ritirare dopo la finale (#_#)
Vero, però probabilmente sempre come numero 2 del mondo. Il che significa che per diverso tempo ancora incontrerebbe Jannik solo in finale e, in considerazione della poca consistenza degli altri in questo momento, può con buona probabilità restare lui quello che si contende con Sinner i trofei più importanti del tennis. Se non altro dimostra di aver appreso un poco di saggezza atletica, lui che non si risparmia affatto durante i match. Meglio la gallina domani che un uovo oggi, probabilmente rotto. Sta crescendo, evidentemente.
Djokovic al Roland garros farà il 25 slam..dispiace per Alcaraz speriamo torni per Wimbledon
lui dice che vuole essere cauto e fa bene.
perchè la cosa comincia a farsi preoccupante per alcaraz.
un medico quando visita un paziente inizia dall’anamnesi, e l’anamnesi comincia col fare le domande al paziente, e molto importanti per capire cosa ha sono le sue parole in risposta.
nel caso di alcaraz lui dice “ho sentito il polso CEDERE”. non è una bella cosa, anzi è pessima.
abbiamo davanti i casi di del potro e thiem, quando “cede” un polso, soprattutto se poi è quello del dritto, i rischi per la carriera sono tanti.
Niente Grande Slam per nessuno quest’anno
L’unica certezza, per ora, è che sto scherzetto costa a Carlos la bellezza di 3000 punti, poi je tocca ricominciare da meno di 10000.
@ Inzomma (#4599694)
InZomma lo dici solo tu e pochissimi altri obiettori intellettuali
Tutti all’assalto del RG, adesso.
Tremate!
La terra di Parigi sentenzia, i fantasmi di Rafa giocheranno brutti scherzi a chiunque, nessuno escluso. Se sul Philippe Chatrier si instaurerà un dominio del sovrannaturale, le armi più affilate le avrà sempre lui, il Diabolico.
coraggio Carlos
Non penso che sia bella notizia per Sinner, credo preferisca affrontare Alcaraz e viceversa. Poi per lo spettacolo e lo sport non é una bella notizia, anche se gli infortuni capitano.
R.G. e forse anche Wimbledon, ma mi auguro che Carlos si rimetta completamente, potrebbe essere la grande occasione per chi avrà una minima potenzialità di interrompere il duopolio slam. Spero di sbagliarmi ma Jannik senza Carlos mancherà di motivazioni importanti, staremo a vedere.
Il presidente della Federazione Francese Tennis per ovviare al forfait ha chiesto di ripescare Roger Federer . Il Premier spagnolo Sanchez si è detto indignato perché il posto va conquistato sul campo ed ha proposto almeno,per curriculum,Rafa Nadal.
Trump ha detto sul suo canale “con me non sarebbe successo”.
Eppure pensa, negli ultimi tre tornei disputati (il six king è un vero torneo anche se non dà punti) Jannik ha battuto Carlos e sempre in due set. Sei così sicuro che non possa davvero superarlo a Parigi? Eppure anche Carlos non afferma di essere superiore in assoluto a Jannik. La loro storia infatti non lo dimostra. 7-10 (o 11) non indica per nulla un dominio, tenendo anche conto che in più di un incontro ci sono stati match point per Jannik.
Si diceva che Sinner era fragile, allergie (come adesso a Madrid), vesciche, poca tenuta fisica, infortuni (l’anca che doveva penalizzarlo a vita) … mentre Alcaraz era come Superman- indistruttibile, instancabile.
La realtà è che Alcaraz è umano e anche che il suo gioco è molto “brusco”, con colpi di polso violentissimi. Non c’è da stupirsi che abbia spesso problemi.
Auguri a lui, come a Draper, Fritz e tutti gli altri assenti per infortunio.
@ Inzomma (#4599694)
Tutti chi???!!!!!
Speriamo davvero che non sia grave
Che tristezza.
Speriamo possa tornare quello di prima. Il polso è tutto per un tennista. Thiem ne sa qualcosa
Il tennis, senza il suo talento più grande, non sará lo stesso.
Buon proseguimento a tutti.
Specie ai membri più accaniti della setta.
madonna, che peccato!
Ma x piacere….ma de che
@ Inzomma (#4599694)
Sarebbe invece giusto visto anno scorso aveva praticamente vinto…career g s. è vicino…giusto così…
@ Carota Senior (#4599691)
Certo…uno meno, fa gola il 25 esimo altrimenti ciao…
@ Tiger Woods (#4599656)
mah…occasione della vita per uno che nel 2025 ha perso al tiebreak del quinto…che ha dominato fino al vantaggio di un break al terzo (2 set a 0) e condotto con merito fino ai 3 match point consecutivi del quarto sul servizio di Alcaraz (avanti di un break)…Non vedo minimamente l’occasione della vita
La notizia mi ha davvero rattristato. Io vorrei vedere nelle prime quattro posizioni del ranking per anni Jannik, lui, Musetti e Draper. Li considero i giocatori più emozionanti attualmente nel circuito e vederne così spesso alcuni di loro fuori dalle gare per infortunio è desolante. Che si riprenda presto perchè senza “nemici” di tal livello c’è meno onore anche per lo strepitoso fuoriclasse che abbiamo noi italiani. Forza Carlos, anche Sinner ti aspetta in piena forma.
l’articolo dice che Jannik resta nr.1 fino a Wimbledon per calcoli di matematica..
la matematica fa quel calcolo ipotizzando a lui l’ipotesi più sfavorevole cioè che anche lui non incameri punti, ma senza Carlos in giro se Jannik sta bene farà il vuoto e probabilmente incamererà talmente tanti punti da restare nr. 1 fino a giugno 2027.
Tutto da vedere se Carlos poi torna per Wimbledon e in che stato sarà, quanto tempo gli ci vorrà per tornare al meglio..
L’anno scorso il closetbol a lui quest’anno il polso all’altro..
peccato per l’AO perchè si sarebbero prefigurate le condizioni per il Grand Slam, ma lui lo vuole ancora fare e con Carlos in tabellone ed è più giusto così 😉
Oggettivamente mi dispiace molto, è molto giovane , deve curarsi bene e fare in modo di prevenire future ricadute, quindi secondo me scelta sicuramente molto sofferta ma giusta.
A tutti quelli che pensano che ora per Jannik ci sia un’autostrada spianata a Parigi, dico che si tratta di uno Slam, non di un torneo di briscola , sono 2 settimane se si arriva in fondo e 3 su 5, quindi, un altro sport…si deve sempre ragionare di partita in partita ma chi di dovere lo sa già.
Il fatto è che se sinner dovesse vincere il roland garros tutti direbbero che è una vittoria che non vale niente perché mancava alcaraz
1) Mi dispiace sinceramente per Carlos, se mancherà a Parigi sarà di certo un RG un po’ più povero.
2) Anche in assenza di Alcaraz non è scontato che Jannik vinca, sebbene io stesso credo che vincerà (e che avrebbe vinto anche con Alcaraz presente).
3) Secondo me Jannik è già il più forte sportivo italiano di sempre.
Spiace per il ragazzo, a questo punto vedo Djokovic che sta affilando le racchette.
Dispiace sinceramente. Torna presto Carlito!
Mi dispiace tantissimo . 😡
Mi unisco agli auguri della redazione per un pieno recupero ed un veloce rientro nel circuito .
Mazzoni
“…l’infortunio al posto…”. 😉
Ma bella x sinner e x tutti gli altri tennisti….gli infortuni toccano a tutti, n9n è che adesso il mondo del tennis è solo sinaraz….d altronde anche alcaraz vinse usopen 2022 e diventò n.1 per l assenza di djokovic….grande occasione x jannik sia a Roma che al rg….l unica paura che non arrivi cotto all appuntamento piu importante, il roland garros
Non credo, vincere a Madrid gli da il record di 5 mille vinti consecutivamente e poi Roma sono 50 anni.
Secondo voi adesso jannik cambierá qualcosa ?
Abbandona Madrid o rinuncia a Roma? Farli tutti e 2 arriva cotto al Roland Garros
Notizia molto brutta per noi appassionati , avrei voluto almeno vedere la rivincita a Parigi ,ma dall’altro lato sono felice per Carlos perché ha preso la direzione giusta -e dolorosa – .
Per tutti quelli che scrivevano che è tattica, che tornerà a saltellare a Parigi , che lo fa per fare distrarre Jannik, etc… ecco il gomblotto.
Questo è però uno stop figlio dell’anno scorso e parente del suo gioco.
Qualcuno dirà che è stato un caso questo infortunio, sfortuna , etc…in realtà le probabilità di collezionare di questo tipo di infortuni sono correlate al tipo di gioco, alla propria storia recente ed età.
Quindi Carlos sarà sempre più condizionato in futuro.
Peccato davvero, Senza Alcaraz tennis più povero…
ammazza, pure foto in bianco e nero…
per 1 secondo ho pensato fosse morto
Senza l’Avversario seguirò i tornei sul rosso con molta meno passione. Torna presto Carlos, voglio vederti perdere sul campo contro Jannik!
Da tifoso di Sinner auguro al grandissimo Carlos di tornare alla svelta e forte come prima, perché di più è difficile. Forza!!!
Da tifoso di Sinner auguro al grandissimo Carlos di tornare alla svelta e forte come prima, perché di più è difficile. Forza!!!
Occasione della vita per Jan al RG.
Vincendo diventerebbe di diritto il più forte sportivo italiano di sempre.
Brutta notizia, per lo spettacolo e il tennis
Peccato, sara’ x la prossima. Suerte
La curiosità di conoscere la diagnosi dell’infortunio