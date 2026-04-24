Alcaraz, niente difesa del titolo al Roland Garros: è la quinta volta nell’Era Open

Le lesioni sono la parte più dura del tennis, e questa volta a farne le spese è Carlos Alcaraz. Lo spagnolo non potrà difendere il titolo al Roland Garros 2026 a causa di un infortunio al polso e sarà costretto a seguire da casa un torneo che aveva vinto nelle ultime due edizioni.

Si tratta di un evento rarissimo nella storia del torneo parigino. Dall’inizio dell’Era Open, infatti, era accaduto soltanto quattro volte che il campione in carica non potesse presentarsi a Parigi per difendere il titolo. Alcaraz diventa così il quinto nome di una lista tanto breve quanto significativa: Rod Laver nel 1970, Björn Borg nel 1982, Andrés Gómez nel 1991, Rafael Nadal nel 2023 e ora Carlos Alcaraz nel 2026.

Per il murciano è una notizia amarissima, soprattutto considerando il suo legame recente con Parigi. Alcaraz aveva conquistato il Roland Garros nel 2024 e nel 2025, imponendosi come uno dei grandi dominatori della terra battuta. Il forfait interrompe dunque la sua corsa e priva il torneo di uno dei protagonisti più attesi.

La decisione è arrivata dopo nuovi esami medici: Alcaraz, numero 2 del mondo, ha scelto insieme al suo team di non rischiare e di rinunciare anche al torneo di Roma, dando priorità al recupero completo.

Il Roland Garros perde così il campione in carica e una delle stelle più luminose del circuito. Per Alcaraz, invece, comincia una fase delicata: guarire, ritrovare fiducia e preparare il ritorno senza forzare i tempi.





Marco Rossi