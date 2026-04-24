Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Cilic si ritira a Madrid: Fonseca al terzo turno senza giocare

24/04/2026 19:36 385 commenti
Alex De Minaur nella foto - Foto Getty Images
Alex De Minaur nella foto - Foto Getty Images

Colpo di scena al Mutua Madrid Open 2026: Marin Cilic non scenderà in campo per il match di secondo turno contro Joao Fonseca. Il croato è stato costretto al ritiro per infortunio, regalando così il passaggio del turno al giovane brasiliano.
Per Fonseca, originario di Rio de Janeiro, si tratta di un traguardo importante: raggiunge per la prima volta il terzo turno alla Caja Mágica senza dover disputare l’incontro.
Il suo prossimo avversario uscirà dalla sfida tra Rafa Jódar e Alex de Minaur, in programma sul Campo Manolo Santana.
Combined Madrid (1000 ATP – WTA)
Madrid, Spagna  ·  24 Aprile 2026
☁️
13°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 22°C
CIELO Coperto variabile
PIOGGIA Rischio nel pomeriggio
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 24 Aprile
08:00
☁️
12°
09:00
☁️
13°
10:00
☁️
14°
11:00
☁️
15°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
☀️
19°
15:00
20°
16:00
☁️
20°
17:00
☁️
22°
  Programma del giorno — 24 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
2° Turno maschile · 2° Turno femminile
R2 / R2
☁️  Giornata variabile
  ATP R2 / WTA R2
  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 11:00
(32) Qinwen Zheng CHN vs Sofia Kenin USA

WTA Madrid 1000
Qinwen Zheng [32]
1
6
6
Sofia Kenin
6
3
3
Vincitore: Zheng
Mostra dettagli

Elena-Gabriela Ruse ROU vs (2) Elena Rybakina KAZ

WTA Madrid 1000
Elena-Gabriela Ruse
6
3
5
Elena Rybakina [2]
4
6
7
Vincitore: Rybakina
Mostra dettagli

Jannik Sinner ITA vs Benjamin Bonzi FRA (Non prima 16:00)

ATP Madrid
Jannik Sinner [1]
6
6
6
Benjamin Bonzi
7
1
4
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

Rafael Jodar ESP vs Alex de Minaur AUS (Non prima 20:00)

ATP Madrid
Rafael Jodar
6
6
Alex de Minaur [5]
3
1
Vincitore: Jodar
Mostra dettagli

(5) Jessica Pegula USA vs Katie Boulter GBR Non prima 21:00

WTA Madrid 1000
Jessica Pegula [5]
0
0
Katie Boulter
0
0
Mostra dettagli





Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Hubert Hurkacz POL vs Lorenzo Musetti ITA

ATP Madrid
Hubert Hurkacz
4
6
Lorenzo Musetti [6]
6
7
Vincitore: Musetti
Mostra dettagli

Ben Shelton USA vs Dino Prizmic CRO

ATP Madrid
Ben Shelton [4]
4
7
6
Dino Prizmic
6
6
7
Vincitore: Prizmic
Mostra dettagli

Leolia Jeanjean FRA vs (3) Coco Gauff USA Non prima 15:00

WTA Madrid 1000
Leolia Jeanjean
0
3
0
0
Coco Gauff [3]
0
6
6
0
Vincitore: Gauff
Mostra dettagli

Caty McNally USA vs (10) Victoria Mboko CAN Non prima 19:00

WTA Madrid 1000
Caty McNally
0
6
6
0
Victoria Mboko [10]
0
4
1
0
Vincitore: McNally
Mostra dettagli

Joao Fonseca BRA vs Marin Cilic CRO

ATP Madrid
Joao Fonseca [27]
0
Marin Cilic
0
Vincitore: Fonseca per walkover
Mostra dettagli





Stadium 3 – ore 11:00
(16) Madison Keys USA vs Shuai Zhang CHN

WTA Madrid 1000
Anastasia Potapova
0
6
6
0
Shuai Zhang
0
3
1
0
Vincitore: Potapova
Mostra dettagli

Zeynep Sonmez TUR vs (27) Cristina Bucsa ESP

WTA Madrid 1000
Zeynep Sonmez
6
6
6
Cristina Bucsa [27]
1
7
2
Vincitore: Sonmez
Mostra dettagli

Arthur Fils FRA vs Ignacio Buse PER

ATP Madrid
Arthur Fils [21]
6
7
7
Ignacio Buse
7
6
5
Vincitore: Fils
Mostra dettagli

Andrey Rublev RUS vs Vit Kopriva CZE

ATP Madrid
Andrey Rublev [9]
3
4
Vit Kopriva
6
6
Vincitore: Kopriva
Mostra dettagli

Thiago Agustin Tirante ARG vs Tommy Paul USA

ATP Madrid
Thiago Agustin Tirante
0
4
Tommy Paul [15]
0
5
Mostra dettagli






Court 4 – ore 11:00
Emilio Nava USA vs Valentin Vacherot MON
ATP Madrid
Emilio Nava
6
7
6
Valentin Vacherot [14]
7
6
3
Vincitore: Nava
Mostra dettagli

Jiri Lehecka CZE vs Alejandro Tabilo CHI

ATP Madrid
Jiri Lehecka [11]
3
7
6
Alejandro Tabilo
6
6
4
Vincitore: Lehecka
Mostra dettagli

Sebastian Ofner AUT vs Tomas Martin Etcheverry ARG (Non prima 15:00)

ATP Madrid
Sebastian Ofner
4
4
Tomas Martin Etcheverry [25]
6
6
Vincitore: Etcheverry
Mostra dettagli

Cameron Norrie GBR vs Tomas Machac CZE

ATP Madrid
Cameron Norrie [19]
6
6
7
Tomas Machac
2
7
6
Vincitore: Norrie
Mostra dettagli





Court 5 – ore 11:00
Karolina Pliskova CZE vs (33) Maria Sakkari GRE

WTA Madrid 1000
Karolina Pliskova
0
6
7
0
Maria Sakkari [33]
0
4
6
0
Vincitore: Pliskova
Mostra dettagli

(19) Elise Mertens BEL vs Alexandra Eala PHI Non prima 12:30

WTA Madrid 1000
Elise Mertens [19]
0
6
6
0
Alexandra Eala
0
2
1
0
Vincitore: Mertens
Mostra dettagli

Anastasia Detiuc CZE / Katarzyna Piter POL vs Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS Non prima 14:00

WTA Madrid 1000
Anastasia Detiuc / Katarzyna Piter
0
4
0
0
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0
6
6
0
Vincitore: Andreeva / Shnaider
Mostra dettagli

(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs Nadiia Kichenok UKR / Makoto Ninomiya JPN

WTA Madrid 1000
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
7
7
0
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
0
5
6
0
Vincitore: Errani / Paolini
Mostra dettagli

Kamilla Rakhimova UZB / Anna Siskova CZE vs Aleksandra Krunic SRB / Kristina Mladenovic FRA

WTA Madrid 1000
Kamilla Rakhimova / Anna Siskova
0
2
3
0
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
0
6
6
0
Vincitore: Krunic / Mladenovic
Mostra dettagli





Court 6 – ore 11:00
Jan-Lennard Struff GER vs Alex Michelsen USA

ATP Madrid
Jan-Lennard Struff
2
1
Alex Michelsen
6
6
Vincitore: Michelsen
Mostra dettagli

Dusan Lajovic SRB vs Arthur Rinderknech FRA

ATP Madrid
Dusan Lajovic
3
2
Arthur Rinderknech [22]
6
6
Vincitore: Rinderknech
Mostra dettagli

Simona Waltert SUI vs (21) Jelena Ostapenko LAT

WTA Madrid 1000
Simona Waltert
0
2
5
0
Jelena Ostapenko [21]
0
6
7
0
Vincitore: Ostapenko
Mostra dettagli

Yulia Putintseva KAZ vs (26) Marta Kostyuk UKR

WTA Madrid 1000
Yulia Putintseva
0
1
3
0
Marta Kostyuk [26]
0
6
6
0
Vincitore: Kostyuk
Mostra dettagli






Court 7 – ore 11:00
Tallon Griekspoor NED vs Damir Dzumhur BIH
ATP Madrid
Tallon Griekspoor [29]
6
6
Damir Dzumhur
3
4
Vincitore: Griekspoor
Mostra dettagli

Elmer Moller DEN vs Gabriel Diallo CAN

ATP Madrid
Elmer Moller
0
7
3
Gabriel Diallo [32]
0
5
3
Vincitore: Moller
Mostra dettagli

(13) Linda Noskova CZE vs Emiliana Arango COL

WTA Madrid 1000
Linda Noskova [13]
0
6
6
0
Emiliana Arango
0
3
2
0
Vincitore: Noskova
Mostra dettagli

(17) Clara Tauson DEN vs Katerina Siniakova CZE

Il match deve ancora iniziare





Court 8 – ore 11:00
(34) Magdalena Frech POL vs Solana Sierra ARG

WTA Madrid 1000
Magdalena Frech [34]
0
2
4
0
Solana Sierra
0
6
6
0
Vincitore: Sierra
Mostra dettagli

Janice Tjen INA vs (20) Liudmila Samsonova RUS

WTA Madrid 1000
Janice Tjen
0
2
1
0
Liudmila Samsonova [20]
0
6
6
0
Vincitore: Samsonova
Mostra dettagli

(25) Sorana Cirstea ROU vs Tyra Caterina Grant ITA

WTA Madrid 1000
Sorana Cirstea [25]
0
6
7
0
Tyra Caterina Grant
0
2
6
0
Vincitore: Cirstea
Mostra dettagli

Alexandra Panova RUS / Zhaoxuan Yang CHN vs (8) Ellen Perez AUS / (8) Demi Schuurs NED

WTA Madrid 1000
Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang
0
2
6
0
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]
0
6
7
0
Vincitore: Perez / Schuurs
Mostra dettagli

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385 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Kb24 (Guest) 24-04-2026 21:37

Sulla terra jodar vale gia i primi 5. Da tenere d occhio sui 5 set, non credo sia gia un pericolo concreto per jannik ma fa bene a guardarlo giocare.
Su cemento è ancora acerbo invece

 385
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JannikUberAlles 24-04-2026 21:36

Dopo la vittoria al tie-break con Sinner a Montecarlo mi ero convinto che Machac fosse imbattibile ai “calci di rigore” e invece…

Solita storia: tutti FENOMENI contro Jannik (cit.)

(#_#)

 384
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hTennisofilo (Guest) 24-04-2026 21:35

Avevo detto dopo l’incontro con Norris che Jodar mi aveva impressionato. Con un ottimo Fils ha perso dopo una grande partita.Oggi ha surclassato De Minaur alla “Sinner” che infatti era lì a vedere la partita. Avevo scritto che mi sembrava più completo tecnicamente, fisicamente, e mentalmente di Fonseca. Ed ecco che domenica abbiamo lo scontro diretto! Da non perdere!

 383
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piper 24-04-2026 21:29

Vabbè prima di affrontare Sinner si affronta Fonseca. Sarà una bolgia, azzererò l’audio.

 382
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antoniov 24-04-2026 21:28

Scritto da Silvy__89
Il prossimo turno sarà Jodar-Fonseca che se le daranno di santa ragione, da non perdere

Quello sarà un match molto, molto interessante !

 381
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Lucio6 (Guest) 24-04-2026 21:26

6-3 6-1 al nr.8 del mondo!! Già al next gen mi aveva impressionato ma oggi nella top 10 ci sta alla grande!

 380
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antoniov 24-04-2026 21:25

Jodar stasera ha dimostrato quel che vale (molto) contro un irriconoscibile ed impaurito De Minaur !

 379
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+1: Cogi53
Carota Senior 24-04-2026 21:18

Scritto da antoniov
Avete visto il diritto roteato con il quale Jodar si è preso il 3 a 0 ?
Lo gioca spesso e lo sbaglia quasi mai !
Fa bene Jannik a seguire questo match.

Sembra Jannik, trasforma la difesa in attacco e risponde dalla riga,
Ha 19 anni va ricordato.

 378
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+1: antoniov, Cogi53
Silvy__89 (Guest) 24-04-2026 21:13

Il prossimo turno sarà Jodar-Fonseca che se le daranno di santa ragione, da non perdere

 377
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+1: Carota Senior
Pier no guest 24-04-2026 21:12

Jodar impressionante. Facilità di uscita di palla,alto ma si piega bene e di dritto anche su insidiose palle basse a metà campo spazzola senza difficoltà,di rovescio colpisce spesso in anticipo scaricando il peso in avanti.
Come fatto notare tra i colpi da migliorare l’uscita dal servizio,se gli torna troppo addosso l’apertura è un po’ macchinosa ma per il resto tanta roba,non ha paura,ha chiaro il piano tattico e se sbaglia non si smarrisce.
Se il futuro è lui e Fonseca,tra gli altri,meglio che i produttori di palline alzino la qualità altrimenti con anche Sinner e Alcaraz andranno cambiate ogni tre giochi.

 376
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+1: antoniov
Onurb (Guest) 24-04-2026 21:09

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
6-3 a De Minaur a 19 anni. Sarà pure un De Minaur non brillantissimo, ma magari lo avesse fatto Cinà.. Poi possiamo perculare Jodar quanto volete. A me pare uno da seguire. Mi ricorda Sinner alla sua età.

Questo si che farà strada…tennis solido e testa da campione….ricorda molto sinner …stai tranquillo che possono perculare finché vogliono, poi fra un paio d anni vedremo se perculano ancora

 375
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botrizio (Guest) 24-04-2026 21:09

che tristezza… non bastava alcatraz, ora abbiamo pure rafa 2 la vendetta… chissà che c’ha la spagna per riuscire a sfornare sti personaggi a ruota continua…

 374
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Detuqueridapresencia 24-04-2026 21:08

Scritto da Harlan
@ Detuqueridapresencia (#4599830)
Detu, secondo me non è il Federal ma il fu Antonio filogallico

Ah… Saint’Antoine. Le roy Mida au contraire…. 😆

 373
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antoniov 24-04-2026 21:07

Avete visto il diritto roteato con il quale Jodar si è preso il 3 a 0 ?

Lo gioca spesso e lo sbaglia quasi mai !

Fa bene Jannik a seguire questo match.

 372
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gg (Guest) 24-04-2026 21:03

la spagna ha trovato un altro fenomeno, questo Jodar è davvero formidabile. A livello di colpi ricorda molto il primo sinner, timing pazzesco e senza sforzo

 371
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Kenobi 24-04-2026 21:01

Senza Alcaraz potrà crescere con Jodar il nostro .

 370
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antoniov 24-04-2026 21:00

Scritto da Cogi53

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
6-3 a De Minaur a 19 anni. Sarà pure un De Minaur non brillantissimo, ma magari lo avesse fatto Cinà.. Poi possiamo perculare Jodar quanto volete. A me pare uno da seguire. Mi ricorda Sinner alla sua età.

C’è poco da perculare. Questo ragazzo, dopo aver sofferto all’esordio con De Jong, sta giocando alla grande contro De Minaur (quest’ultimo abbastanza falloso). Ha una grande qualità nei suoi colpi, cerca il vincente molto spesso e ha grande personalità e maturità, a discapito della giovane età. Poi può anche perdere con De Minaur, ma penso che la sua qualità sia sotto gli occhi di tutti.

Perdere da De Minaur ?

Tutto è possibile, ma lo sta facendo a fettine !

La Spagna ha già la riserva del povero Alcaraz !

 369
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+1: Cogi53
Kb24 (Guest) 24-04-2026 20:59

Jodar è 1 signor giocatore. Sara top 5 entro 2 anni al massimo

 368
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Cogi53 24-04-2026 20:52

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
6-3 a De Minaur a 19 anni. Sarà pure un De Minaur non brillantissimo, ma magari lo avesse fatto Cinà.. Poi possiamo perculare Jodar quanto volete. A me pare uno da seguire. Mi ricorda Sinner alla sua età.

C’è poco da perculare. Questo ragazzo, dopo aver sofferto all’esordio con De Jong, sta giocando alla grande contro De Minaur (quest’ultimo abbastanza falloso). Ha una grande qualità nei suoi colpi, cerca il vincente molto spesso e ha grande personalità e maturità, a discapito della giovane età. Poi può anche perdere con De Minaur, ma penso che la sua qualità sia sotto gli occhi di tutti.

 367
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 24-04-2026 20:47

6-3 a De Minaur a 19 anni. Sarà pure un De Minaur non brillantissimo, ma magari lo avesse fatto Cinà.. Poi possiamo perculare Jodar quanto volete. A me pare uno da seguire. Mi ricorda Sinner alla sua età.

 366
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+1: Cogi53, Carota Senior
Gaz (Guest) 24-04-2026 20:45

Scritto da Gaz
Mi sono perso l’ultimo set di Sinner perché stavo cercando di tenere a freno il mio autocompiacimento e possibilmente di ingabbiarlo, è stata dura e alla fine ho ceduto, motivo?
Su 14 match conclusi solo 2 vittorie di sfavorite, proprio quelle pronosticate dal sottoscritto, c’era anche la Siniakova sul mio personalissimo cartellino,il cui match però è saltato per forfait della Tauson, portando a 4 le LL all’ultimo momento, Siniakova comunque è passata alla grande, anche lei vista molto bene quì a Madrid.
E ora spazio al match di giornata sull’ Arantxa Sanchez.

Che partorisce il colpaccio di giornata.
Era ora signorina.
Esattamente le 20:39 del 24 Aprile 2026

 365
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MAURO (Guest) 24-04-2026 20:08

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Forchetta Antonio

Scritto da Krik Kroc
Prizmic vince Madrid. A meno che non lo fermi Sinner

Lo vince Fils

Jodér, lo vince Jodar. Ekkkzz, federal!!!!

Secondo me lo vincerà VALLEJO. Ekkkzz, DOGE!!!

 364
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Harlan (Guest) 24-04-2026 19:54

@ Detuqueridapresencia (#4599830)

Detu, secondo me non è il Federal ma il fu Antonio filogallico

 363
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+1: Detuqueridapresencia
Inox 24-04-2026 19:36

.. intanto Rublev si Kopriva di ridicolo

 362
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Detuqueridapresencia 24-04-2026 19:34

Scritto da Forchetta Antonio

Scritto da Krik Kroc
Prizmic vince Madrid. A meno che non lo fermi Sinner

Lo vince Fils

Jodér, lo vince Jodar. Ekkkzz, federal!!!!

 361
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JannikUberAlles 24-04-2026 19:18

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da brunodalla
no, ma non va bene.
perdere un set con bonzi ha del clamoroso. si vede che è spompato. non avrebbe dovuto giocare a montecarlo, ma nemmeno a miami e indian wels. forse neppure agli australian open, ma nemmeno fare le vacanze con la sua ragazza e giocare le atpfinals dell’anno scorso.
perchè sennò SI SPACCA!!

Esatto, SI SPACCA DIBBRUTTO. Dove e’ Luci nella notte????

Credo abbia avuto un problema con un fusibile ed è rimasto al buio!

Ahahahah 😀

 360
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Pheanes (Guest) 24-04-2026 19:11

Scritto da Nike
Quasi 400 commenti, di cui la metà scritti e intrisi di gufate di ogni specie ,peccato per voi che Sinner come sempre vi ricacci a nanna.
Parafrasando Pasolini ,trattasi di uccellacci e uccellini a vario titolo .
È dura la vita dei menagrami ,

La setta degli odiatori guidati dal più rancoroso LORENZO. L’unica setta di questo sito.

 359
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+1: Detuqueridapresencia
Pheanes (Guest) 24-04-2026 19:11

Scritto da Nike
Quasi 400 commenti, di cui la metà scritti e intrisi di gufate di ogni specie ,peccato per voi che Sinner come sempre vi ricacci a nanna.
Parafrasando Pasolini ,trattasi di uccellacci e uccellini a vario titolo .
È dura la vita dei menagrami ,

La setta degli odiatori guidati dal più rincorso LORENZO. L’unica setta di questo sito.

 358
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Silvio74 (Guest) 24-04-2026 19:08

Scritto da piper
@ Silvio74 (#4599751)
Guarda che sta perdendo un po’troppi tiebreak ultimamente, giusto l’ultimo prima di oggi 2 settimane fa.

Sì hai ragione, ho dimenticato il tie-break vinto da Machac a Montecarlo, che si può dire è stato “ininfluente” come quello vinto da Bonzi oggi.
Ero rimasto a quello più doloroso che si aggiudicò Mensik in quel di Doha.

 357
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Forzaschiavo (Guest) 24-04-2026 19:01

@ Carota Senior (#4599721)

Volevo dirlo anch’io

356
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Gaz (Guest) 24-04-2026 18:55

Mi sono perso l’ultimo set di Sinner perché stavo cercando di tenere a freno il mio autocompiacimento e possibilmente di ingabbiarlo, è stata dura e alla fine ho ceduto, motivo?
Su 14 match conclusi solo 2 vittorie di sfavorite, proprio quelle pronosticate dal sottoscritto, c’era anche la Siniakova sul mio personalissimo cartellino,il cui match però è saltato per forfait della Tauson, portando a 4 le LL all’ultimo momento, Siniakova comunque è passata alla grande, anche lei vista molto bene quì a Madrid.
E ora spazio al match di giornata sull’ Arantxa Sanchez.

 355
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Chemical (Guest) 24-04-2026 18:54

@ Pikario Furioso (#4599740)

😆

 354
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Nike (Guest) 24-04-2026 18:54

Quasi 400 commenti, di cui la metà scritti e intrisi di gufate di ogni specie ,peccato per voi che Sinner come sempre vi ricacci a nanna.

Parafrasando Pasolini ,trattasi di uccellacci e uccellini a vario titolo .

È dura la vita dei menagrami ,

 353
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piper 24-04-2026 18:47

@ Silvio74 (#4599751)

Guarda che sta perdendo un po’troppi tiebreak ultimamente, giusto l’ultimo prima di oggi 2 settimane fa.

 352
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piper 24-04-2026 18:44

@ maximus (#4599718)

Dillo ad Alcaraz: puntuale a Barcellona.

 351
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l Occhio di Sauron 24-04-2026 18:43

Scritto da Giuliano da Viareggio
ALLA FINE DOVEVANO ENTRARE IN CAMPO I DUE MIGLIORI AZZURRI E I DUE MIGLIORI HANNO VINTOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!

e ci sono ancora il terzo e il quarto..
con possibilità teorica di avere semifinali tutte azzurre

(scusate se è poco)

 350
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Silvio74 (Guest) 24-04-2026 18:43

Beniamino Bonzi, come hai osato strappare un tie-break a Jannik, che non ne perdeva uno da non so quanto tempo ?
Giustamente sei stato punito !

 349
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zedarioz 24-04-2026 18:43

Scritto da Tifoso degli italiani
@ Giuseppe (#4599729)
Sono d’accordo però se capisce che non trova il feeling con la superficie meglio andare subito a Roma.
Il prossimo turno lo passerà facilmente, ma dopo bisogna iniziare a farsi qualche domanda.
La priorità è un’altra…

L’ha detto chiaramente, vedrà giorno per giorno come si sente: oggi all’inizio del terzo set ha avuto le gambe un po’ di dure, poi si è sciolto. Con Moller già si capirà se si sentirà più sciolto e in confidenza. Se invece dovesse trovarsi ancora in difficoltà, faranno le loro valutazioni. Di sicuro non prende rischi per fare un record. Ci sono due slam alle porte da andarsi a prendere.

 348
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piper 24-04-2026 18:41

Pseudo-esperti fatevi sotto.

 347
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+1: Detuqueridapresencia
Pikario Furioso 24-04-2026 18:38

Scritto da brunodalla
no, ma non va bene.
perdere un set con bonzi ha del clamoroso. si vede che è spompato. non avrebbe dovuto giocare a montecarlo, ma nemmeno a miami e indian wels. forse neppure agli australian open, ma nemmeno fare le vacanze con la sua ragazza e giocare le atpfinals dell’anno scorso.
perchè sennò SI SPACCA!!

Esatto, SI SPACCA DIBBRUTTO. Dove e’ Luci nella notte????

 346
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+1: Inox, Detuqueridapresencia
Pikario Furioso 24-04-2026 18:37

Scritto da brunodalla
no, ma non va bene.
perdere un set con bonzi ha del clamoroso. si vede che è spompato. non avrebbe dovuto giocare a montecarlo, ma nemmeno a miami e indian wels. forse neppure agli australian open, ma nemmeno fare le vacanze con la sua ragazza e giocare le atpfinals dell’anno scorso.
perchè sennò SI SPACCA!!

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+1: Marcorava
Tifoso degli italiani (Guest) 24-04-2026 18:37

@ Giuseppe (#4599729)

Sono d’accordo però se capisce che non trova il feeling con la superficie meglio andare subito a Roma.
Il prossimo turno lo passerà facilmente, ma dopo bisogna iniziare a farsi qualche domanda.
La priorità è un’altra…

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Pikario Furioso 24-04-2026 18:36

Bello come ha chiuso il match, com un drop shot perfetto. Vamosss Jannik!!!

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+1: Peter Parker
brunodalla 24-04-2026 18:36

no, ma non va bene.
perdere un set con bonzi ha del clamoroso. si vede che è spompato. non avrebbe dovuto giocare a montecarlo, ma nemmeno a miami e indian wels. forse neppure agli australian open, ma nemmeno fare le vacanze con la sua ragazza e giocare le atpfinals dell’anno scorso.
perchè sennò SI SPACCA!!

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+1: Marcorava, GIOTAD, Detuqueridapresencia, marcusmin
Carota Senior 24-04-2026 18:35

Credo questo torneo non sarà mai la tazza di the per Sinner.
Comunque forza Sinner sempre!!

 341
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Muzio Scivola (Guest) 24-04-2026 18:35

Bonzi Bonzi bon bon bo c’ha fatto dannare ma poi…

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+1: Inox, Carota Senior
antoniov 24-04-2026 18:34

Questa non era la giornata di Jannik, ma Jannik è pur sempre un Fuoriclasse che alla fine mette ogni cosa al suo posto !

E, nonostante le mastotondiche gufate endogene nel nostro sito ed esogene al Manolo Santana, Jannik al suo esordio nel torneo madrileno c’è !

 339
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+1: JannikUberAlles, Cogi53, Inox, Marcorava, Carota Senior, Peter Parker, GIOTAD, Detuqueridapresencia, Scolaretto
Forchetta Antonio (Guest) 24-04-2026 18:34

Scritto da Krik Kroc
Prizmic vince Madrid. A meno che non lo fermi Sinner

Lo vince Fils

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-1: Detuqueridapresencia, Krik Kroc
JannikUberAlles 24-04-2026 18:34

Confermate le “mestruazioni” per Sinner, che ha chiesto a Cipolla se aveva gli assorbenti di ricambio.

Dopo la strepitosa vittoria di 1 set contro il #1 ATP, Bonzi sta valutando il suo ritiro dal tennis, in bellezza!

Ahahahah 😀

 337
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+1: antoniov
Giuseppe (Guest) 24-04-2026 18:34

Sinner ha vinto ed è questo che conta. Cominciare un torneo è sempre una delle cose più difficili, soprattutto per un numero 1 e ne sa qualcosa anche Alcaraz. A chi pensava che sarebbe stata una passeggiata senza Alcaraz dico che Alcaraz eventualmente lo si sarebbe pescato in finale, tuttavia in finale bisogna arrivarci e gli avversari sono tutti agguerriti. Bonzi è stato un valido avversario, ha fatto vedere a tratti un ottimo tennis. Sinner trova fiducia man mano che va avanti nel torneo. C’è da augurarsi che continui così. Lo speriamo tutti! Grazie campione!

 336
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+1: Inox
Tim Mayotte 24-04-2026 18:33

Scritto da Silvio

Scritto da gg
ha palesemente problemi con i pollini, se non sta attento rischia grosso oggi

e io scemo che vado dagli specialisti.
Ti mando un filmato di me che cammino vicino a villa Ada, fammi sapere cosa posso fare.

Mi associo, se puoi, ovviamente dopo Silvio, puoi analizzare anche i miei problemi di allergia dal video che ti spedirò?

 335
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Ozzastru (Guest) 24-04-2026 18:33

Malgrado i pollini…. evvai!

 334
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Giuliano da Viareggio (Guest) 24-04-2026 18:33

ALLA FINE DOVEVANO ENTRARE IN CAMPO I DUE MIGLIORI AZZURRI E I DUE MIGLIORI HANNO VINTOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!

 333
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robdes12 24-04-2026 18:33

Scritto da Krik Kroc
Prizmic vince Madrid. A meno che non lo fermi Sinner

E’ ironico spero. Non do veva vincerlo Jodar, oppure Fils, oppure xyz? Su quali basi solo Jannik sarebbe in grado di fermarlo? Ci sono ancora tanti giocatori forti in gioco.

 332
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Carota Senior 24-04-2026 18:31

Il gemello di Fils fa il raccattapalle a Madrid :mrgreen:

 331
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maximus 24-04-2026 18:29

Comunque non è normale avere tutti sti problemi fisici

 330
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maximus 24-04-2026 18:29

Comunque non è normale avere tutti sti problemi fisici

 329
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Krik Kroc 24-04-2026 18:29

Prizmic vince Madrid. A meno che non lo fermi Sinner

 328
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antoniov 24-04-2026 18:23

Scritto da Supporter dei poeti estinti

Scritto da Intenditore
Per ora Jannik davvero bruttino

Sinner è dispiaciuto dalla notizia che Alcaraz non disputerà né Roma né il RG

Su quello non c’è dubbio e anche per tale ragione si stanno allungandando i tempi di durata del match in corso.

 327
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robdes12 24-04-2026 18:22

Su, forza, siamo vicini alla meta. Bonzi, come sospettavo, ha fatto un MTO puramente tattico, per cercare di far spegnere un poco il furor pugnandi di Jannik. Ma pare che comunque lo Jannik attuale non sia più vulnerabile a questo tipo di distrazioni.

 326
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Silvio (Guest) 24-04-2026 18:22

Scritto da gg
ha palesemente problemi con i pollini, se non sta attento rischia grosso oggi

e io scemo che vado dagli specialisti.
Ti mando un filmato di me che cammino vicino a villa Ada, fammi sapere cosa posso fare.

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sasuzzo 24-04-2026 18:21

Scritto da Kb24
Forse vuole fare il record di punti assoluto. Sui 17000. Altrimenti non si spiega la partecipazione a questo c.esso di master dove rischia solo infortuni o allergie

L ha dichiarato Vagnozzi il perché: con la forma che ha, 1 mese di stop fino a Roma sarebbe stato un periodo troppo lungo

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+1: Scolaretto
Kb24 (Guest) 24-04-2026 18:20

Forse vuole fare il record di punti assoluto. Sui 17000. Altrimenti non si spiega la partecipazione a questo c.esso di master dove rischia solo infortuni o allergie

 323
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Pikario Furioso 24-04-2026 18:17

Scritto da Carota Senior
L’aria è piena di polline.

Ma io ho visto che fa stretching , secondo me un Inizio di crampi. Cmq mi sembra che stia tenendo. Si e’ rilassato adesso che e’ avanti di un break. L’altro, btw, non ha avuto break point…

 322
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Peter Parker 24-04-2026 18:16

Scritto da zedarioz
Mai visto Sinner così espressivo nel nervosismo. Di solito ha la solita faccia da poker. C’è un mix di tanti fattori in questa partita: un po’ di scarsa concentrazione/cattiveria dopo tante partite a tutta, un po’ di tensione dovuta ai tanti errori e al campo a cui abituarsi, un avversario che gioca libero e forse un pizzico di pressione supplementare sapendo che senza Alcaraz ogni risultato differente dalla vittoria del torneo è visto all’esterno come una delusione.

L’ avevo notato, ma vuol dire che ci tiene a fare bei colpi senza sbagliarli.Comunque è il solito allenamento di Jannik che prende confidenza con il terreno.

 321
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Supporter dei poeti estinti (Guest) 24-04-2026 18:16

Scritto da Intenditore
Per ora Jannik davvero bruttino

Sinner è dispiaciuto dalla notizia che Alcaraz non disputerà né Roma né il RG

 320
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+1: Inox
Pat (Guest) 24-04-2026 18:15

A me dispiace per Alcaraz,avrei tanto voluto una rivincita al Roland Garros

 319
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+1: Don Budge fathers, Inox
Panda82 (Guest) 24-04-2026 18:14

Scritto da gg
ha palesemente problemi con i pollini, se non sta attento rischia grosso oggi

Appunto io non capisco il perché andare a sto torneo di — quando ci sono Roma e Parigi da vincere.

 318
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zedarioz 24-04-2026 18:14

Sinner ha iniziato a massaggiarsi le cosce alla fine del secondo set. Quando va in tensione, si irrigidisce muscolarmente. Poi l’agonista che è in lui per fortuna prendere il sopravvento.

 317
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piper 24-04-2026 18:13

@ Federer for ever (#4599669)

No, a me sembra la stessa contro Machac.

 316
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Tommaso (Guest) 24-04-2026 18:09

Bonzi sembra resuscitato

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sasuzzo 24-04-2026 18:07

Scritto da NICK

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Io non sono contento che Alcaraz salti Roland Garros. Io volevo la rivincita di quella maledetta finale dell’anno scorso.

L’assenza di Alcaraz potrebbe non far bene neppure a Sinner, la competizione tra di loro lì migliora entrambi. Certo é l’avversario vero e più importante in meno.

Infatti oggi Sinner avrà saputo la notizia e psicologicamente può averlo destabilizzato

 314
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Carota Senior 24-04-2026 18:07

L’aria è piena di polline.

 313
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JannikUberAlles 24-04-2026 18:06

Alla fine Fils vince il “derby” con Buse…

…e dico “derby” perché il francese ama la musica peruviana e dorme con un peluche a forma di lama che ha chiamato Ignacio.

Ahahahah 😀

 312
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+1: Don Budge fathers, antoniov, tinapica
robdes12 24-04-2026 18:04

Comunque Bonzi non ha assolutamente nulla, continua con le torsioni di busto in tutti i suoi colpi. Avrà avvertito un piccolo fastidio e avrà voluto anche perndere un po’ di tempo supplementare per riordinare le idee.

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Usbr (Guest) 24-04-2026 18:04

2 a 1 Bonzi

 310
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Federer for ever (Guest) 24-04-2026 18:04

Stessa partita come quella con Mensik. L’unica speranza è che Bonzi non è Mensik

 309
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gg (Guest) 24-04-2026 18:04

ha palesemente problemi con i pollini, se non sta attento rischia grosso oggi

 308
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Dr Ivo (Guest) 24-04-2026 17:59

Madrid è un torneo che spesso veniva evitato dai big, accampando una scusa o l’altra, ma nel quale quei big che decidevano di andarci lo facevano con almeno una settimana di anticipo per abituarsi alle condizioni di altitudine.
Ha una velocità di palla simile alle superfici dure (a causa della rarefazione dell’aria), ma con rimbalzi alti a differenza dei campi hard.
Sinner non ci si è preparato molto e lo si capisce dalla difficoltà che ha avuto a imbastire il proprio gioco dalla linea di fondo (anche se nel servizio ci si avvantaggia). Bonzi nella statistica dei punti vinti da fondo campo gli è stato superiore nel primo set e la cosa si è notata nei momenti topici, in cui ha salvato punti di break (e di set).
Che succederà oggi?
Probabilmente la partita cambierà radicalmente, ma resta il fatto che questo torneo è insidioso, neanche i big 3 vi hanno mai giocato partite di rapida soluzione… Rimango dell’idea che essendo un torneo estenuante e fine a sé stesso forse andava evitato, se gli obiettivi prioritari di quest’anno erano il suo primo titolo a Roma e il suo primo Roland Garros. Adesso bisogna solo augurarsi che tutto scorra veloce e che non ci siano conseguenze postume

 307
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Silvy__89 (Guest) 24-04-2026 17:58

Scritto da Bagel
Purtroppo arriva la notizia di Alcaraz, salta sia Roma che Rolando

Noooo, non pensavo anche Parigi. Che sfiga! Non pensavo fosse un problema così serio onestamente

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+1: Marco M., Scolaretto, Bagel
Intenditore (Guest) 24-04-2026 17:58

Per ora Jannik davvero bruttino

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zedarioz 24-04-2026 17:58

Mai visto Sinner così espressivo nel nervosismo. Di solito ha la solita faccia da poker. C’è un mix di tanti fattori in questa partita: un po’ di scarsa concentrazione/cattiveria dopo tante partite a tutta, un po’ di tensione dovuta ai tanti errori e al campo a cui abituarsi, un avversario che gioca libero e forse un pizzico di pressione supplementare sapendo che senza Alcaraz ogni risultato differente dalla vittoria del torneo è visto all’esterno come una delusione.

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Usbr (Guest) 24-04-2026 17:57

Sinner ancora lo deve capire che le smorzate si fanno possibilmente quando si è con i piedi in campo.
Ha gettato il primo punto per una stronzata

 303
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Inox 24-04-2026 17:57

Spiace davvero per Alcaraz, pensare che a febbraio la situazione era tutt’altra, proprio lo sport del Diavolo, speriamo che Jannik si mantenga in salute

 302
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+1: Peter Parker, Aquila.
sasuzzo 24-04-2026 17:56

È tornato attendista, non può permetterselo

 301
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-1: antoniov, Detuqueridapresencia
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