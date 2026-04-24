Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Cilic si ritira a Madrid: Fonseca al terzo turno senza giocare

Alex De Minaur nella foto - Foto Getty Images
Colpo di scena al Mutua Madrid Open 2026: Marin Cilic non scenderà in campo per il match di secondo turno contro Joao Fonseca. Il croato è stato costretto al ritiro per infortunio, regalando così il passaggio del turno al giovane brasiliano.
Per Fonseca, originario di Rio de Janeiro, si tratta di un traguardo importante: raggiunge per la prima volta il terzo turno alla Caja Mágica senza dover disputare l’incontro.
Il suo prossimo avversario uscirà dalla sfida tra Rafa Jódar e Alex de Minaur, in programma sul Campo Manolo Santana.
Combined Madrid (1000 ATP – WTA)
Madrid, Spagna · 24 Aprile 2026
☁️
13°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 22°C
CIELO
Coperto variabile
PIOGGIA
Rischio nel pomeriggio
CAMPO
Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 24 Aprile
08:00
☁️
12°
09:00
☁️
13°
10:00
☁️
14°
11:00
☁️
15°
12:00
⛅
16°
13:00
️
17°
14:00
☀️
19°
15:00
⛅
20°
16:00
☁️
20°
17:00
☁️
22°
Programma del giorno — 24 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
2° Turno maschile · 2° Turno femminile
R2 / R2
☁️ Giornata variabile
ATP R2 / WTA R2
Terra Rossa
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
(32) Qinwen Zheng vs Sofia Kenin
WTA Madrid 1000
Qinwen Zheng [32]
1
6
6
Sofia Kenin
6
3
3
Vincitore: Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sofia Kenin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Qinwen Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Qinwen Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Qinwen Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Qinwen Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Sofia Kenin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Qinwen Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Sofia Kenin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Sofia Kenin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Sofia Kenin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Qinwen Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Elena-Gabriela Ruse
vs (2) Elena Rybakina
WTA Madrid 1000
Elena-Gabriela Ruse
6
3
5
Elena Rybakina [2]
4
6
7
Vincitore: Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Elena-Gabriela Ruse
4-4 → 5-4
Elena-Gabriela Ruse
3-3 → 4-3
Elena-Gabriela Ruse
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Elena-Gabriela Ruse
1-1 → 2-1
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Elena-Gabriela Ruse
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Elena-Gabriela Ruse
1-4 → 2-4
Elena-Gabriela Ruse
0-3 → 0-4
Elena-Gabriela Ruse
0-1 → 0-2
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Elena-Gabriela Ruse
4-3 → 5-3
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Elena-Gabriela Ruse
3-2 → 3-3
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Jannik Sinner
vs Benjamin Bonzi (Non prima 16:00)
ATP Madrid
Jannik Sinner [1]
6
6
6
Benjamin Bonzi
7
1
4
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-4 → 6-4
B. Bonzi
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-3 → 5-4
B. Bonzi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
B. Bonzi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
ace
2-2 → 3-2
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-2 → 2-2
B. Bonzi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
J. Sinner
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
B. Bonzi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sinner
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
5-1 → 6-1
B. Bonzi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
2-1 → 3-1
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
B. Bonzi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
J. Sinner
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
ace
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
B. Bonzi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
B. Bonzi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
B. Bonzi
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Rafael Jodar
vs Alex de Minaur (Non prima 20:00)
ATP Madrid
Rafael Jodar
6
6
Alex de Minaur [5]
3
1
Vincitore: Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
R. Jodar
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
R. Jodar
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
3-0 → 3-1
A. de Minaur
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
A. de Minaur
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. de Minaur
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-2 → 5-2
R. Jodar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
R. Jodar
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
df
15-40
1-0 → 2-0
(5) Jessica Pegula
vs Katie Boulter Non prima 21:00
WTA Madrid 1000
Jessica Pegula [5]
0
0
Katie Boulter
0
0
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Hubert Hurkacz vs Lorenzo Musetti
ATP Madrid
Hubert Hurkacz
4
6
Lorenzo Musetti [6]
6
7
Vincitore: Musetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
df
2-4*
3*-4
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
L. Musetti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
L. Musetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
L. Musetti
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
L. Musetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
L. Musetti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
H. Hurkacz
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Musetti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
H. Hurkacz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Musetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
H. Hurkacz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Ben Shelton
vs Dino Prizmic
ATP Madrid
Ben Shelton [4]
4
7
6
Dino Prizmic
6
6
7
Vincitore: Prizmic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
B. Shelton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
5-4 → 5-5
B. Shelton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
B. Shelton
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
D. Prizmic
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
D. Prizmic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
ace
6*-4
6-6 → 7-6
B. Shelton
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
B. Shelton
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
D. Prizmic
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Shelton
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-5 → 4-6
B. Shelton
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
3-4 → 4-4
B. Shelton
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 0-1
Leolia Jeanjean
vs (3) Coco Gauff Non prima 15:00
WTA Madrid 1000
Leolia Jeanjean
0
3
0
0
Coco Gauff [3]
0
6
6
0
Vincitore: Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Coco Gauff
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Coco Gauff
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Coco Gauff
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Caty McNally
vs (10) Victoria Mboko Non prima 19:00
WTA Madrid 1000
Caty McNally
0
6
6
0
Victoria Mboko [10]
•
0
4
1
0
Vincitore: McNally
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Victoria Mboko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Caty McNally
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Victoria Mboko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Caty McNally
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Victoria Mboko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Victoria Mboko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Joao Fonseca
vs Marin Cilic
ATP Madrid
Joao Fonseca [27]
0
Marin Cilic
0
Vincitore: Fonseca per walkover
Stadium 3 – ore 11:00
(16) Madison Keys vs Shuai Zhang
WTA Madrid 1000
Anastasia Potapova
0
6
6
0
Shuai Zhang
0
3
1
0
Vincitore: Potapova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Potapova
5-1 → 6-1
Shuai Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-0 → 5-1
Anastasia Potapova
4-0 → 5-0
Anastasia Potapova
2-0 → 3-0
Shuai Zhang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Anastasia Potapova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Shuai Zhang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Anastasia Potapova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Anastasia Potapova
1-0 → 2-0
Shuai Zhang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Zeynep Sonmez
vs (27) Cristina Bucsa
WTA Madrid 1000
Zeynep Sonmez
6
6
6
Cristina Bucsa [27]
1
7
2
Vincitore: Sonmez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Cristina Bucsa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
2-2*
2-3*
3*-3
4*-3
4-4*
4-5*
4*-6
6-6 → 6-7
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Cristina Bucsa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Cristina Bucsa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Cristina Bucsa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Cristina Bucsa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 4-1
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Arthur Fils
vs Ignacio Buse
ATP Madrid
Arthur Fils [21]
6
7
7
Ignacio Buse
7
6
5
Vincitore: Fils
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Buse
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
I. Buse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
A. Fils
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
I. Buse
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Fils
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
A. Fils
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
I. Buse
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
A. Fils
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-1 → 1-2
I. Buse
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
A. Fils
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
ace
4*-1
4*-2
5-2*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
A. Fils
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-6 → 6-6
I. Buse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
I. Buse
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
A. Fils
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Fils
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
I. Buse
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
I. Buse
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
I. Buse
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
4-3 → 4-4
I. Buse
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
A. Fils
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Fils
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-1 → 2-1
I. Buse
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Andrey Rublev
vs Vit Kopriva
ATP Madrid
Andrey Rublev [9]
3
4
Vit Kopriva
6
6
Vincitore: Kopriva
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-5 → 4-6
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-4 → 3-4
A. Rublev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Rublev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rublev
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
V. Kopriva
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Thiago Agustin Tirante
vs Tommy Paul
ATP Madrid
Thiago Agustin Tirante
•
0
4
Tommy Paul [15]
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Paul
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
T. Agustin Tirante
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
T. Paul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
T. Agustin Tirante
2-3 → 3-3
T. Agustin Tirante
1-2 → 2-2
T. Agustin Tirante
0-1 → 1-1
T. Paul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 4 – ore 11:00
Emilio Nava
vs Valentin Vacherot
ATP Madrid
Emilio Nava
6
7
6
Valentin Vacherot [14]
7
6
3
Vincitore: Nava
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Nava
30-40
0-15
0-30
df
15-30
ace
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
5-3 → 6-3
V. Vacherot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
E. Nava
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
ace
4-2 → 5-2
V. Vacherot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
E. Nava
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
ace
3-1*
ace
4*-1
5*-1
6-1*
ace
6-6 → 7-6
E. Nava
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
V. Vacherot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
E. Nava
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
E. Nava
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-3 → 3-3
E. Nava
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
ace
1-2 → 2-2
E. Nava
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
V. Vacherot
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
3-3*
df
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
df
6-6 → 6-7
V. Vacherot
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
E. Nava
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
E. Nava
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
ace
4-4 → 5-4
V. Vacherot
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-3 → 4-4
E. Nava
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
V. Vacherot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
E. Nava
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
V. Vacherot
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
E. Nava
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
1-1 → 2-1
Jiri Lehecka
vs Alejandro Tabilo
ATP Madrid
Jiri Lehecka [11]
3
7
6
Alejandro Tabilo
6
6
4
Vincitore: Lehecka
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-3 → 5-4
J. Lehecka
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
A. Tabilo
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
ace
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
6-5 → 6-6
J. Lehecka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
A. Tabilo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
A. Tabilo
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-2 → 3-3
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
A. Tabilo
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-5 → 3-5
J. Lehecka
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
ace
A-40
1-4 → 2-4
A. Tabilo
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-3 → 1-4
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Sebastian Ofner
vs Tomas Martin Etcheverry (Non prima 15:00)
ATP Madrid
Sebastian Ofner
4
4
Tomas Martin Etcheverry [25]
6
6
Vincitore: Etcheverry
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Martin Etcheverry
4-5 → 4-6
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
T. Martin Etcheverry
2-3 → 2-4
S. Ofner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-2 → 1-3
T. Martin Etcheverry
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
S. Ofner
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Martin Etcheverry
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
4-5 → 4-6
S. Ofner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
T. Martin Etcheverry
3-4 → 3-5
S. Ofner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
T. Martin Etcheverry
2-3 → 2-4
T. Martin Etcheverry
1-2 → 1-3
S. Ofner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
T. Martin Etcheverry
0-1 → 0-2
S. Ofner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Cameron Norrie
vs Tomas Machac
ATP Madrid
Cameron Norrie [19]
6
6
7
Tomas Machac
2
7
6
Vincitore: Norrie
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
T. Machac
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
6-5 → 6-6
C. Norrie
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
C. Norrie
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
3-3 → 3-4
T. Machac
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
C. Norrie
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
C. Norrie
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Machac
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
ace
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
C. Norrie
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
T. Machac
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
C. Norrie
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Machac
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
C. Norrie
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
3-4 → 4-4
C. Norrie
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-3 → 3-3
C. Norrie
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-2 → 2-2
C. Norrie
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Norrie
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
T. Machac
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
df
4-2 → 5-2
C. Norrie
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
C. Norrie
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
T. Machac
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Court 5 – ore 11:00
Karolina Pliskova vs (33) Maria Sakkari
WTA Madrid 1000
Karolina Pliskova
0
6
7
0
Maria Sakkari [33]
0
4
6
0
Vincitore: Pliskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-2
2-2*
2-3*
3*-3
4*-3
5-3*
5-4*
5*-5
6*-5
6-6*
7-6*
6-6 → 7-6
Karolina Pliskova
5-6 → 6-6
Karolina Pliskova
4-5 → 5-5
Karolina Pliskova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Maria Sakkari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Karolina Pliskova
3-2 → 4-2
Karolina Pliskova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Karolina Pliskova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karolina Pliskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Karolina Pliskova
4-3 → 5-3
Maria Sakkari
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Karolina Pliskova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Karolina Pliskova
1-2 → 2-2
Maria Sakkari
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Karolina Pliskova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Maria Sakkari
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(19) Elise Mertens
vs Alexandra Eala Non prima 12:30
WTA Madrid 1000
Elise Mertens [19]
0
6
6
0
Alexandra Eala
•
0
2
1
0
Vincitore: Mertens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Elise Mertens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Elise Mertens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Alexandra Eala
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Elise Mertens
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Alexandra Eala
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elise Mertens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Alexandra Eala
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Alexandra Eala
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Anastasia Detiuc
/ Katarzyna Piter vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider Non prima 14:00
WTA Madrid 1000
Anastasia Detiuc / Katarzyna Piter
0
4
0
0
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
•
0
6
6
0
Vincitore: Andreeva / Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-5 → 0-6
Anastasia Detiuc / Katarzyna Piter
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-4 → 0-5
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-3 → 0-4
Anastasia Detiuc / Katarzyna Piter
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Anastasia Detiuc / Katarzyna Piter
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
4-5 → 4-6
Anastasia Detiuc / Katarzyna Piter
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
3-4 → 3-5
Anastasia Detiuc / Katarzyna Piter
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
2-3 → 2-4
Anastasia Detiuc / Katarzyna Piter
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
2-1 → 2-2
Anastasia Detiuc / Katarzyna Piter
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Anastasia Detiuc / Katarzyna Piter
0-0 → 1-0
(1) Sara Errani
/ (1) Jasmine Paolini vs Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
WTA Madrid 1000
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
7
7
0
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
0
5
6
0
Vincitore: Errani / Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
4*-0
4*-1
4-2*
5-2*
6*-2
6-6 → 7-6
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
6-5 → 6-6
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Sara Errani / Jasmine Paolini
3-5 → 4-5
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
3-4 → 3-5
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
0-1 → 1-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
6-5 → 7-5
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 4-5
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
2-3 → 3-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
2-2 → 2-3
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Kamilla Rakhimova
/ Anna Siskova vs Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
WTA Madrid 1000
Kamilla Rakhimova / Anna Siskova
0
2
3
0
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
•
0
6
6
0
Vincitore: Krunic / Mladenovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
3-5 → 3-6
Kamilla Rakhimova / Anna Siskova
3-4 → 3-5
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-4 → 3-4
Kamilla Rakhimova / Anna Siskova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
1-3 → 2-3
Kamilla Rakhimova / Anna Siskova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
1-1 → 1-2
Kamilla Rakhimova / Anna Siskova
0-1 → 1-1
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kamilla Rakhimova / Anna Siskova
2-5 → 2-6
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Kamilla Rakhimova / Anna Siskova
1-4 → 2-4
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Kamilla Rakhimova / Anna Siskova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
1-1 → 1-2
Kamilla Rakhimova / Anna Siskova
0-1 → 1-1
Aleksandra Krunic / Kristina Mladenovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Court 6 – ore 11:00
Jan-Lennard Struff vs Alex Michelsen
ATP Madrid
Jan-Lennard Struff
2
1
Alex Michelsen
6
6
Vincitore: Michelsen
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Michelsen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
J. Struff
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
0-3 → 0-4
J. Struff
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
0-1 → 0-2
A. Michelsen
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Struff
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
J. Struff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
J. Struff
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Michelsen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Struff
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
A. Michelsen
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-0 → 0-1
Dusan Lajovic
vs Arthur Rinderknech
ATP Madrid
Dusan Lajovic
3
2
Arthur Rinderknech [22]
6
6
Vincitore: Rinderknech
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Lajovic
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-4 → 2-5
A. Rinderknech
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
A. Rinderknech
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rinderknech
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
3-5 → 3-6
D. Lajovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
D. Lajovic
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-3 → 2-4
A. Rinderknech
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
D. Lajovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Simona Waltert
vs (21) Jelena Ostapenko
WTA Madrid 1000
Simona Waltert
•
0
2
5
0
Jelena Ostapenko [21]
0
6
7
0
Vincitore: Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Jelena Ostapenko
5-5 → 5-6
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Simona Waltert
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Jelena Ostapenko
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Simona Waltert
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Jelena Ostapenko
1-1 → 1-2
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Yulia Putintseva
vs (26) Marta Kostyuk
WTA Madrid 1000
Yulia Putintseva
•
0
1
3
0
Marta Kostyuk [26]
0
6
6
0
Vincitore: Kostyuk
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yulia Putintseva
3-5 → 3-6
Marta Kostyuk
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Yulia Putintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Marta Kostyuk
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Yulia Putintseva
1-3 → 1-4
Marta Kostyuk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Yulia Putintseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Yulia Putintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yulia Putintseva
1-4 → 1-5
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Yulia Putintseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Marta Kostyuk
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Yulia Putintseva
0-1 → 0-2
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 7 – ore 11:00
Tallon Griekspoor
vs Damir Dzumhur
ATP Madrid
Tallon Griekspoor [29]
6
6
Damir Dzumhur
3
4
Vincitore: Griekspoor
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dzumhur
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
D. Dzumhur
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
T. Griekspoor
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
T. Griekspoor
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
D. Dzumhur
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
T. Griekspoor
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
1-0 → 2-0
D. Dzumhur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Griekspoor
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-3 → 6-3
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-2 → 5-2
D. Dzumhur
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
D. Dzumhur
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
T. Griekspoor
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Elmer Moller
vs Gabriel Diallo
ATP Madrid
Elmer Moller
0
7
3
Gabriel Diallo [32]
•
0
5
3
Vincitore: Moller
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Moller
15-0
15-15
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
E. Moller
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
G. Diallo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Moller
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
G. Diallo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
E. Moller
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
4-5 → 5-5
G. Diallo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
E. Moller
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
G. Diallo
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
0-2 → 1-2
E. Moller
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
G. Diallo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(13) Linda Noskova
vs Emiliana Arango
WTA Madrid 1000
Linda Noskova [13]
•
0
6
6
0
Emiliana Arango
0
3
2
0
Vincitore: Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Emiliana Arango
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Emiliana Arango
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Emiliana Arango
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Emiliana Arango
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(17) Clara Tauson
vs Katerina Siniakova
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 11:00
(34) Magdalena Frech vs Solana Sierra
WTA Madrid 1000
Magdalena Frech [34]
0
2
4
0
Solana Sierra
•
0
6
6
0
Vincitore: Sierra
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Magdalena Frech
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Solana Sierra
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 3-5
Magdalena Frech
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
1-5 → 2-5
Solana Sierra
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Magdalena Frech
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Magdalena Frech
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Solana Sierra
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Janice Tjen
vs (20) Liudmila Samsonova
WTA Madrid 1000
Janice Tjen
•
0
2
1
0
Liudmila Samsonova [20]
0
6
6
0
Vincitore: Samsonova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Liudmila Samsonova
0-3 → 0-4
Liudmila Samsonova
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Liudmila Samsonova
2-5 → 2-6
Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Liudmila Samsonova
2-1 → 2-2
Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Liudmila Samsonova
1-0 → 1-1
Janice Tjen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(25) Sorana Cirstea
vs Tyra Caterina Grant
WTA Madrid 1000
Sorana Cirstea [25]
•
0
6
7
0
Tyra Caterina Grant
0
2
6
0
Vincitore: Cirstea
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
3*-5
4*-5
5-5*
6-5*
6-6 → 7-6
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Sorana Cirstea
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Sorana Cirstea
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Sorana Cirstea
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Tyra Caterina Grant
1-2 → 1-3
Tyra Caterina Grant
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Sorana Cirstea
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tyra Caterina Grant
5-2 → 6-2
Sorana Cirstea
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Tyra Caterina Grant
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Tyra Caterina Grant
2-1 → 2-2
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Alexandra Panova
/ Zhaoxuan Yang vs (8) Ellen Perez / (8) Demi Schuurs
WTA Madrid 1000
Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang
0
2
6
0
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]
•
0
6
7
0
Vincitore: Perez / Schuurs
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ellen Perez / Demi Schuurs
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
5*-4
5-5*
5-6*
6*-6
7*-6
7-7*
8-7*
8*-8
8*-9
6-6 → 6-7
Ellen Perez / Demi Schuurs
6-5 → 6-6
Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang
5-5 → 6-5
Ellen Perez / Demi Schuurs
5-4 → 5-5
Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Ellen Perez / Demi Schuurs
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang
3-3 → 4-3
Ellen Perez / Demi Schuurs
3-2 → 3-3
Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang
2-2 → 3-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
1-0 → 2-0
Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ellen Perez / Demi Schuurs
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang
1-5 → 2-5
Ellen Perez / Demi Schuurs
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang
1-3 → 1-4
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang
1-1 → 1-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Alexandra Panova / Zhaoxuan Yang
0-0 → 1-0
Sulla terra jodar vale gia i primi 5. Da tenere d occhio sui 5 set, non credo sia gia un pericolo concreto per jannik ma fa bene a guardarlo giocare.
Su cemento è ancora acerbo invece
Dopo la vittoria al tie-break con Sinner a Montecarlo mi ero convinto che Machac fosse imbattibile ai “calci di rigore” e invece…
Solita storia: tutti FENOMENI contro Jannik (cit.)
(#_#)
Avevo detto dopo l’incontro con Norris che Jodar mi aveva impressionato. Con un ottimo Fils ha perso dopo una grande partita.Oggi ha surclassato De Minaur alla “Sinner” che infatti era lì a vedere la partita. Avevo scritto che mi sembrava più completo tecnicamente, fisicamente, e mentalmente di Fonseca. Ed ecco che domenica abbiamo lo scontro diretto! Da non perdere!
Vabbè prima di affrontare Sinner si affronta Fonseca. Sarà una bolgia, azzererò l’audio.
Quello sarà un match molto, molto interessante !
6-3 6-1 al nr.8 del mondo!! Già al next gen mi aveva impressionato ma oggi nella top 10 ci sta alla grande!
Jodar stasera ha dimostrato quel che vale (molto) contro un irriconoscibile ed impaurito De Minaur !
Sembra Jannik, trasforma la difesa in attacco e risponde dalla riga,
Ha 19 anni va ricordato.
Il prossimo turno sarà Jodar-Fonseca che se le daranno di santa ragione, da non perdere
Jodar impressionante. Facilità di uscita di palla,alto ma si piega bene e di dritto anche su insidiose palle basse a metà campo spazzola senza difficoltà,di rovescio colpisce spesso in anticipo scaricando il peso in avanti.
Come fatto notare tra i colpi da migliorare l’uscita dal servizio,se gli torna troppo addosso l’apertura è un po’ macchinosa ma per il resto tanta roba,non ha paura,ha chiaro il piano tattico e se sbaglia non si smarrisce.
Se il futuro è lui e Fonseca,tra gli altri,meglio che i produttori di palline alzino la qualità altrimenti con anche Sinner e Alcaraz andranno cambiate ogni tre giochi.
Questo si che farà strada…tennis solido e testa da campione….ricorda molto sinner …stai tranquillo che possono perculare finché vogliono, poi fra un paio d anni vedremo se perculano ancora
che tristezza… non bastava alcatraz, ora abbiamo pure rafa 2 la vendetta… chissà che c’ha la spagna per riuscire a sfornare sti personaggi a ruota continua…
Ah… Saint’Antoine. Le roy Mida au contraire…. 😆
Avete visto il diritto roteato con il quale Jodar si è preso il 3 a 0 ?
Lo gioca spesso e lo sbaglia quasi mai !
Fa bene Jannik a seguire questo match.
la spagna ha trovato un altro fenomeno, questo Jodar è davvero formidabile. A livello di colpi ricorda molto il primo sinner, timing pazzesco e senza sforzo
Senza Alcaraz potrà crescere con Jodar il nostro .
Perdere da De Minaur ?
Tutto è possibile, ma lo sta facendo a fettine !
La Spagna ha già la riserva del povero Alcaraz !
Jodar è 1 signor giocatore. Sara top 5 entro 2 anni al massimo
C’è poco da perculare. Questo ragazzo, dopo aver sofferto all’esordio con De Jong, sta giocando alla grande contro De Minaur (quest’ultimo abbastanza falloso). Ha una grande qualità nei suoi colpi, cerca il vincente molto spesso e ha grande personalità e maturità, a discapito della giovane età. Poi può anche perdere con De Minaur, ma penso che la sua qualità sia sotto gli occhi di tutti.
6-3 a De Minaur a 19 anni. Sarà pure un De Minaur non brillantissimo, ma magari lo avesse fatto Cinà.. Poi possiamo perculare Jodar quanto volete. A me pare uno da seguire. Mi ricorda Sinner alla sua età.
Che partorisce il colpaccio di giornata.
Era ora signorina.
Esattamente le 20:39 del 24 Aprile 2026
Secondo me lo vincerà VALLEJO. Ekkkzz, DOGE!!!
@ Detuqueridapresencia (#4599830)
Detu, secondo me non è il Federal ma il fu Antonio filogallico
.. intanto Rublev si Kopriva di ridicolo
Jodér, lo vince Jodar. Ekkkzz, federal!!!!
Credo abbia avuto un problema con un fusibile ed è rimasto al buio!
Ahahahah 😀
La setta degli odiatori guidati dal più rancoroso LORENZO. L’unica setta di questo sito.
La setta degli odiatori guidati dal più rincorso LORENZO. L’unica setta di questo sito.
Sì hai ragione, ho dimenticato il tie-break vinto da Machac a Montecarlo, che si può dire è stato “ininfluente” come quello vinto da Bonzi oggi.
Ero rimasto a quello più doloroso che si aggiudicò Mensik in quel di Doha.
@ Carota Senior (#4599721)
Volevo dirlo anch’io
Mi sono perso l’ultimo set di Sinner perché stavo cercando di tenere a freno il mio autocompiacimento e possibilmente di ingabbiarlo, è stata dura e alla fine ho ceduto, motivo?
Su 14 match conclusi solo 2 vittorie di sfavorite, proprio quelle pronosticate dal sottoscritto, c’era anche la Siniakova sul mio personalissimo cartellino,il cui match però è saltato per forfait della Tauson, portando a 4 le LL all’ultimo momento, Siniakova comunque è passata alla grande, anche lei vista molto bene quì a Madrid.
E ora spazio al match di giornata sull’ Arantxa Sanchez.
@ Pikario Furioso (#4599740)
😆
Quasi 400 commenti, di cui la metà scritti e intrisi di gufate di ogni specie ,peccato per voi che Sinner come sempre vi ricacci a nanna.
Parafrasando Pasolini ,trattasi di uccellacci e uccellini a vario titolo .
È dura la vita dei menagrami ,
@ Silvio74 (#4599751)
Guarda che sta perdendo un po’troppi tiebreak ultimamente, giusto l’ultimo prima di oggi 2 settimane fa.
@ maximus (#4599718)
Dillo ad Alcaraz: puntuale a Barcellona.
e ci sono ancora il terzo e il quarto..
con possibilità teorica di avere semifinali tutte azzurre
(scusate se è poco)
Beniamino Bonzi, come hai osato strappare un tie-break a Jannik, che non ne perdeva uno da non so quanto tempo ?
Giustamente sei stato punito !
L’ha detto chiaramente, vedrà giorno per giorno come si sente: oggi all’inizio del terzo set ha avuto le gambe un po’ di dure, poi si è sciolto. Con Moller già si capirà se si sentirà più sciolto e in confidenza. Se invece dovesse trovarsi ancora in difficoltà, faranno le loro valutazioni. Di sicuro non prende rischi per fare un record. Ci sono due slam alle porte da andarsi a prendere.
Pseudo-esperti fatevi sotto.
Esatto, SI SPACCA DIBBRUTTO. Dove e’ Luci nella notte????
@ Giuseppe (#4599729)
Sono d’accordo però se capisce che non trova il feeling con la superficie meglio andare subito a Roma.
Il prossimo turno lo passerà facilmente, ma dopo bisogna iniziare a farsi qualche domanda.
La priorità è un’altra…
Bello come ha chiuso il match, com un drop shot perfetto. Vamosss Jannik!!!
no, ma non va bene.
perdere un set con bonzi ha del clamoroso. si vede che è spompato. non avrebbe dovuto giocare a montecarlo, ma nemmeno a miami e indian wels. forse neppure agli australian open, ma nemmeno fare le vacanze con la sua ragazza e giocare le atpfinals dell’anno scorso.
perchè sennò SI SPACCA!!
Credo questo torneo non sarà mai la tazza di the per Sinner.
Comunque forza Sinner sempre!!
Bonzi Bonzi bon bon bo c’ha fatto dannare ma poi…
Questa non era la giornata di Jannik, ma Jannik è pur sempre un Fuoriclasse che alla fine mette ogni cosa al suo posto !
E, nonostante le mastotondiche gufate endogene nel nostro sito ed esogene al Manolo Santana, Jannik al suo esordio nel torneo madrileno c’è !
Lo vince Fils
Confermate le “mestruazioni” per Sinner, che ha chiesto a Cipolla se aveva gli assorbenti di ricambio.
Dopo la strepitosa vittoria di 1 set contro il #1 ATP, Bonzi sta valutando il suo ritiro dal tennis, in bellezza!
Ahahahah 😀
Sinner ha vinto ed è questo che conta. Cominciare un torneo è sempre una delle cose più difficili, soprattutto per un numero 1 e ne sa qualcosa anche Alcaraz. A chi pensava che sarebbe stata una passeggiata senza Alcaraz dico che Alcaraz eventualmente lo si sarebbe pescato in finale, tuttavia in finale bisogna arrivarci e gli avversari sono tutti agguerriti. Bonzi è stato un valido avversario, ha fatto vedere a tratti un ottimo tennis. Sinner trova fiducia man mano che va avanti nel torneo. C’è da augurarsi che continui così. Lo speriamo tutti! Grazie campione!
Mi associo, se puoi, ovviamente dopo Silvio, puoi analizzare anche i miei problemi di allergia dal video che ti spedirò?
Malgrado i pollini…. evvai!
ALLA FINE DOVEVANO ENTRARE IN CAMPO I DUE MIGLIORI AZZURRI E I DUE MIGLIORI HANNO VINTOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!
E’ ironico spero. Non do veva vincerlo Jodar, oppure Fils, oppure xyz? Su quali basi solo Jannik sarebbe in grado di fermarlo? Ci sono ancora tanti giocatori forti in gioco.
Il gemello di Fils fa il raccattapalle a Madrid
Comunque non è normale avere tutti sti problemi fisici
Comunque non è normale avere tutti sti problemi fisici
Prizmic vince Madrid. A meno che non lo fermi Sinner
Su quello non c’è dubbio e anche per tale ragione si stanno allungandando i tempi di durata del match in corso.
Su, forza, siamo vicini alla meta. Bonzi, come sospettavo, ha fatto un MTO puramente tattico, per cercare di far spegnere un poco il furor pugnandi di Jannik. Ma pare che comunque lo Jannik attuale non sia più vulnerabile a questo tipo di distrazioni.
e io scemo che vado dagli specialisti.
Ti mando un filmato di me che cammino vicino a villa Ada, fammi sapere cosa posso fare.
L ha dichiarato Vagnozzi il perché: con la forma che ha, 1 mese di stop fino a Roma sarebbe stato un periodo troppo lungo
Forse vuole fare il record di punti assoluto. Sui 17000. Altrimenti non si spiega la partecipazione a questo c.esso di master dove rischia solo infortuni o allergie
Ma io ho visto che fa stretching , secondo me un Inizio di crampi. Cmq mi sembra che stia tenendo. Si e’ rilassato adesso che e’ avanti di un break. L’altro, btw, non ha avuto break point…
L’ avevo notato, ma vuol dire che ci tiene a fare bei colpi senza sbagliarli.Comunque è il solito allenamento di Jannik che prende confidenza con il terreno.
Sinner è dispiaciuto dalla notizia che Alcaraz non disputerà né Roma né il RG
A me dispiace per Alcaraz,avrei tanto voluto una rivincita al Roland Garros
Appunto io non capisco il perché andare a sto torneo di — quando ci sono Roma e Parigi da vincere.
Sinner ha iniziato a massaggiarsi le cosce alla fine del secondo set. Quando va in tensione, si irrigidisce muscolarmente. Poi l’agonista che è in lui per fortuna prendere il sopravvento.
@ Federer for ever (#4599669)
No, a me sembra la stessa contro Machac.
Bonzi sembra resuscitato
Infatti oggi Sinner avrà saputo la notizia e psicologicamente può averlo destabilizzato
L’aria è piena di polline.
Alla fine Fils vince il “derby” con Buse…
…e dico “derby” perché il francese ama la musica peruviana e dorme con un peluche a forma di lama che ha chiamato Ignacio.
Ahahahah 😀
Comunque Bonzi non ha assolutamente nulla, continua con le torsioni di busto in tutti i suoi colpi. Avrà avvertito un piccolo fastidio e avrà voluto anche perndere un po’ di tempo supplementare per riordinare le idee.
2 a 1 Bonzi
Stessa partita come quella con Mensik. L’unica speranza è che Bonzi non è Mensik
ha palesemente problemi con i pollini, se non sta attento rischia grosso oggi
Madrid è un torneo che spesso veniva evitato dai big, accampando una scusa o l’altra, ma nel quale quei big che decidevano di andarci lo facevano con almeno una settimana di anticipo per abituarsi alle condizioni di altitudine.
Ha una velocità di palla simile alle superfici dure (a causa della rarefazione dell’aria), ma con rimbalzi alti a differenza dei campi hard.
Sinner non ci si è preparato molto e lo si capisce dalla difficoltà che ha avuto a imbastire il proprio gioco dalla linea di fondo (anche se nel servizio ci si avvantaggia). Bonzi nella statistica dei punti vinti da fondo campo gli è stato superiore nel primo set e la cosa si è notata nei momenti topici, in cui ha salvato punti di break (e di set).
Che succederà oggi?
Probabilmente la partita cambierà radicalmente, ma resta il fatto che questo torneo è insidioso, neanche i big 3 vi hanno mai giocato partite di rapida soluzione… Rimango dell’idea che essendo un torneo estenuante e fine a sé stesso forse andava evitato, se gli obiettivi prioritari di quest’anno erano il suo primo titolo a Roma e il suo primo Roland Garros. Adesso bisogna solo augurarsi che tutto scorra veloce e che non ci siano conseguenze postume
Noooo, non pensavo anche Parigi. Che sfiga! Non pensavo fosse un problema così serio onestamente
Per ora Jannik davvero bruttino
Mai visto Sinner così espressivo nel nervosismo. Di solito ha la solita faccia da poker. C’è un mix di tanti fattori in questa partita: un po’ di scarsa concentrazione/cattiveria dopo tante partite a tutta, un po’ di tensione dovuta ai tanti errori e al campo a cui abituarsi, un avversario che gioca libero e forse un pizzico di pressione supplementare sapendo che senza Alcaraz ogni risultato differente dalla vittoria del torneo è visto all’esterno come una delusione.
Sinner ancora lo deve capire che le smorzate si fanno possibilmente quando si è con i piedi in campo.
Ha gettato il primo punto per una stronzata
Spiace davvero per Alcaraz, pensare che a febbraio la situazione era tutt’altra, proprio lo sport del Diavolo, speriamo che Jannik si mantenga in salute
È tornato attendista, non può permetterselo