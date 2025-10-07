Bergs, che smash a Shanghai! (Video)
Showtime al Masters 1000 di Shanghai. Diallo e Bergs hanno iniziato il programma sull’imponente Centre court della metropoli cinese dando vita ad una durissima battaglia ricca di colpi vincenti e spettacolari. Dopo ben due ore e quarantotto minuti di lotta ha prevalso il talentuoso giocatore belga al tiebreak decisivo nel terzo set, per 3-6 7-5 7-6(8), vittoria che gli apre le porte dei quarti di finale, dove potrebbe incontrare Novak Djokovic (o Munar). L’incontro è stato segnato da molti scambi divertenti e colpi carichi di adrenalina, come l’incredibile smash al salto di Bergs, che già si candida ad esecuzione più bella del torneo e non solo. Un balzo da giocatore di basket con una coordinazione eccezionale, per un impatto maestoso e vincente, come ben si vede dalla clip video che riportiamo da tennistv. Esecuzione che ha ricordato moltissimo l’iconico smash di Sampras a Wimbledon di alcuni anni fa, o alcuni balzi di Monfils.
Che smash Bergs!!!
Un gran colpo ma soprattutto una vittoria molto importante per Bergs, che grazie ai quarti di finale al mille di Shanghai nella classifica Live scala sei posizioni attestandosi al n.38, al Best Ranking.
Mario Cecchi
Sampras e Noah erano fenomenali in questi colpi.
Noah giocò un AO contro Pernfors,forse il miglior “lobbatore” che ho mai visto,tirando degli smash terrificanti usando,scusate la mia predilezione, la “clava” ovvero la mostruosa Yamaha secret EX-04, la racchetta più rigida mai prodotta (81ra).
Roba da abbonamento in ortopedia.
sì
Nel Basket bergs sarebbe un bradipo, o un cioccolataio belga, siamo seri.
Uno smash alla Pete Sampras
@ velenopuro (#4494815)
Concordo e soprattutto non dimentichiamoci di Yannick Noah
Da ex-giocatore di basket sentir parlare di elevazione eccezionale mi fa ridere
Ho visto nani di 1.70 (Nate Robinson) vincere le gare delle schiacciate
Ho visto foto di giocatori che passavano SOPRA la testa dell’avversario aprendo le gambe..
Ecco, un bel salto ma lasciamo stare MJ per favo
Bel giocatore, Bergs.