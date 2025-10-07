Bergs, che smash a Shanghai! (Video)

Showtime al Masters 1000 di Shanghai. Diallo e Bergs hanno iniziato il programma sull’imponente Centre court della metropoli cinese dando vita ad una durissima battaglia ricca di colpi vincenti e spettacolari. Dopo ben due ore e quarantotto minuti di lotta ha prevalso il talentuoso giocatore belga al tiebreak decisivo nel terzo set, per 3-6 7-5 7-6(8), vittoria che gli apre le porte dei quarti di finale, dove potrebbe incontrare Novak Djokovic (o Munar). L’incontro è stato segnato da molti scambi divertenti e colpi carichi di adrenalina, come l’incredibile smash al salto di Bergs, che già si candida ad esecuzione più bella del torneo e non solo. Un balzo da giocatore di basket con una coordinazione eccezionale, per un impatto maestoso e vincente, come ben si vede dalla clip video che riportiamo da tennistv. Esecuzione che ha ricordato moltissimo l’iconico smash di Sampras a Wimbledon di alcuni anni fa, o alcuni balzi di Monfils.

Un gran colpo ma soprattutto una vittoria molto importante per Bergs, che grazie ai quarti di finale al mille di Shanghai nella classifica Live scala sei posizioni attestandosi al n.38, al Best Ranking.

Mario Cecchi