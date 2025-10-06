Masters 1000 di Shanghai: Djokovic guida il programma del martedì, attesa per Rune
Si entra nella seconda settimana di competizione al Masters 1000 di Shanghai, e il programma si fa via via più leggero ma anche più interessante. Martedì 7 ottobre sarà infatti dedicato interamente agli ottavi di finale della parte bassa del tabellone, con due sfide di grande richiamo per il pubblico cinese.
Il piatto forte della giornata sarà certamente il confronto tra Novak Djokovic e Jaume Munar, previsto come terzo match sul campo centrale, intorno alle 12:30 ora italiana. A più di sette anni di distanza dal loro unico precedente, disputato al Roland Garros 2018, il serbo e lo spagnolo torneranno ad affrontarsi in un contesto molto diverso, con Djokovic a caccia di una nuova semifinale in Asia dopo un inizio di torneo complesso, e Munar desideroso di misurarsi con il numero 5 del mondo.
Prima di loro, un altro ottavo di finale promette equilibrio e spettacolo: Holger Rune e Giovanni Mpetshi Perricard si contenderanno un posto tra i migliori otto del torneo. Entrambi arrivano a questo punto con fiducia ritrovata dopo mesi complicati, e Shanghai rappresenta un’occasione preziosa per rilanciarsi in un finale di stagione ancora tutto da scrivere.
Stadium Court – ore 06:30
Gabriel Diallo vs Zizou Bergs
Giovanni Mpetshi Perricard vs Holger Rune
Jaume Munar vs Novak Djokovic (Non prima 12:30)
Valentin Vacherot vs Tallon Griekspoor
Show Court 3 – ore 06:30
Robert Cash / JJ Tracy vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
