WTA 125 Mallorca: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Un’azzurra presente

03/10/2025 19:34 Nessun commento
Dalila Spiteri nella foto
ESP WTA 125 Mallorca – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Carole Monnet FRA vs (WC) Maxine Kammerer GER
(WC) Tea Kovacevic BIH vs (7) Aneta Kucmova CZE

(2) Teodora Kostovic SRB vs (WC) Mireia Sagrista Bermejo ESP
Min Liu CHN vs (6) Ekaterina Kazionova RUS

(3) Marina Bassols Ribera ESP vs Fanny Norin SWE
(WC) Yvonne Cavalle-Reimers ESP vs (5) Dalila Spiteri ITA

(4) Tessa Johanna Brockmann GER vs Yelyzaveta Kotliar UKR
(WC) Maryna Kolb UKR vs (8) Mina Hodzic GER

Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
(1) Carole Monnet 🇫🇷 vs Maxine Kammerer 🇩🇪 Inizio 10:00
Tea Kovacevic 🇧🇦 vs (7) Aneta Kucmova 🇨🇿
(2) Teodora Kostovic 🇷🇸 vs Mireia Sagrista Bermejo 🇪🇸
Yvonne Cavalle-Reimers 🇪🇸 vs (5) Dalila Spiteri 🇮🇹

TC Magaluf – Court 4 – ore 13:00
(4) Tessa Johanna Brockmann 🇩🇪 vs Yelyzaveta Kotliar 🇺🇦 Inizio 13:00
(3) Marina Bassols Ribera 🇪🇸 vs Fanny Norin 🇸🇪 Non prima 15:00

TC Magaluf – Court 5 – ore 13:00
Maryna Kolb 🇺🇦 vs (8) Mina Hodzic 🇩🇪 Inizio 13:00
Min Liu 🇨🇳 vs (6) Ekaterina Kazionova 🇷🇺 Non prima 15:00

