WTA 125 Mallorca: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Un’azzurra presente
WTA 125 Mallorca – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Carole Monnet vs (WC) Maxine Kammerer
(WC) Tea Kovacevic vs (7) Aneta Kucmova
(2) Teodora Kostovic vs (WC) Mireia Sagrista Bermejo
Min Liu vs (6) Ekaterina Kazionova
(3) Marina Bassols Ribera vs Fanny Norin
(WC) Yvonne Cavalle-Reimers vs (5) Dalila Spiteri
(4) Tessa Johanna Brockmann vs Yelyzaveta Kotliar
(WC) Maryna Kolb vs (8) Mina Hodzic
Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
(1) Carole Monnet 🇫🇷 vs Maxine Kammerer 🇩🇪 Inizio 10:00
Tea Kovacevic 🇧🇦 vs (7) Aneta Kucmova 🇨🇿
(2) Teodora Kostovic 🇷🇸 vs Mireia Sagrista Bermejo 🇪🇸
Yvonne Cavalle-Reimers 🇪🇸 vs (5) Dalila Spiteri 🇮🇹
TC Magaluf – Court 4 – ore 13:00
(4) Tessa Johanna Brockmann 🇩🇪 vs Yelyzaveta Kotliar 🇺🇦 Inizio 13:00
(3) Marina Bassols Ribera 🇪🇸 vs Fanny Norin 🇸🇪 Non prima 15:00
TC Magaluf – Court 5 – ore 13:00
Maryna Kolb 🇺🇦 vs (8) Mina Hodzic 🇩🇪 Inizio 13:00
Min Liu 🇨🇳 vs (6) Ekaterina Kazionova 🇷🇺 Non prima 15:00
