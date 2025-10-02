Arnaldi soffre ma passa: battuto Sakamoto in due set a Shanghai

Matteo Arnaldi conquista l’accesso al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai superando il giapponese Sakamoto con il punteggio di 7-6(3) 6-4. Una vittoria che conferma la solidità del ligure nei momenti caldi, pur lasciando spazio a qualche rimpianto per le troppe occasioni sprecate lungo il match. Ora per lui ci sarà un ostacolo ben più impegnativo: lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, chiamato a raccogliere l’eredità in una parte di tabellone resa più aperta dall’assenza di Carlos Alcaraz.

Primo set: un’altalena continua, chiuso al tie-break

Arnaldi parte forte, aggressivo al servizio e incisivo nelle accelerazioni di dritto, strappando per primo la battuta a Sakamoto e salendo 4-1. Ma, come spesso accade nelle sue partite, la gestione del vantaggio non è lineare: dal 5 a 2 il ligure subisce l’ennesimo passaggio a vuoto, si fa rimontare e spreca set point importanti, dando ossigeno al rivale nipponico. Sul 6-6, inevitabile il tie-break, dove finalmente Matteo ritrova concentrazione e precisione. Con qualche bel passante e la solidità in risposta riesce a scrollarsi di dosso l’incostanza, imponendosi per 7-3 e portando a casa un parziale che avrebbe potuto chiudere più agevolmente.

Secondo set: Arnaldi capitalizza ma concede troppo

Il secondo parziale vede nuovamente Arnaldi avanti grazie a un break che sembra poter indirizzare il match. Tuttavia, ancora una volta, il sanremese manca di concretezza e subisce il controbreak: invece di dilagare, concede palle break e regala fiducia a un Sakamoto dolorante agli addominali ma mai domo. Dopo un medical timeout del giapponese e aver piazzato un nuovo break sul 2 pari (con doppio fallo del nipponico sul break point), Matteo mantiene il comando del punteggio ma rischia più volte di complicarsi la vita. Nel momento decisivo, però, il ligure alza il livello con il servizio e piazza i colpi giusti, chiudendo il set 6-4 e mettendo il sigillo alla vittoria.

Un successo importante, che consente ad Arnaldi di avanzare al secondo turno, ma che lascia la sensazione di un potenziale ancora parzialmente inespresso. Contro Davidovich Fokina servirà maggiore concretezza, perché gli alti e bassi mostrati oggi potrebbero costare caro contro un avversario di ben altro calibro.

ATP Shanghai Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 7 6 Rei Sakamoto Rei Sakamoto 6 4 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-4 → 6-4 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Sakamoto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 ace 6-3* 6-6 → 7-6 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Sakamoto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 15-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

Statistica Arnaldi 🇮🇹 Sakamoto 🇯🇵 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 273 251 Ace 6 3 Doppi falli 2 2 Prima di servizio 45/66 (68%) 39/72 (54%) Punti vinti sulla prima 35/45 (78%) 27/39 (69%) Punti vinti sulla seconda 9/21 (43%) 18/33 (55%) Palle break salvate 1/3 (33%) 7/10 (70%) Giochi di servizio giocati 11 11 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 211km/h (131 mph) 217km/h (134 mph) Velocità media prima 182km/h (113 mph) 195km/h (121 mph) Velocità media seconda 153km/h (95 mph) 167km/h (103 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 133 164 Punti vinti su prima di servizio 12/39 (31%) 10/45 (22%) Punti vinti su seconda di servizio 15/33 (45%) 12/21 (57%) Palle break convertite 3/10 (30%) 2/3 (67%) Giochi di risposta giocati 11 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 20 22 Errori non forzati 10 17 Punti vinti al servizio 44/66 (67%) 45/72 (63%) Punti vinti in risposta 27/72 (38%) 22/66 (33%) Totale punti vinti 71/138 (51%) 67/138 (49%)









Marco Rossi