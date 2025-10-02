Arnaldi soffre ma passa: battuto Sakamoto in due set a Shanghai
Matteo Arnaldi conquista l’accesso al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai superando il giapponese Sakamoto con il punteggio di 7-6(3) 6-4. Una vittoria che conferma la solidità del ligure nei momenti caldi, pur lasciando spazio a qualche rimpianto per le troppe occasioni sprecate lungo il match. Ora per lui ci sarà un ostacolo ben più impegnativo: lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, chiamato a raccogliere l’eredità in una parte di tabellone resa più aperta dall’assenza di Carlos Alcaraz.
Primo set: un’altalena continua, chiuso al tie-break
Arnaldi parte forte, aggressivo al servizio e incisivo nelle accelerazioni di dritto, strappando per primo la battuta a Sakamoto e salendo 4-1. Ma, come spesso accade nelle sue partite, la gestione del vantaggio non è lineare: dal 5 a 2 il ligure subisce l’ennesimo passaggio a vuoto, si fa rimontare e spreca set point importanti, dando ossigeno al rivale nipponico. Sul 6-6, inevitabile il tie-break, dove finalmente Matteo ritrova concentrazione e precisione. Con qualche bel passante e la solidità in risposta riesce a scrollarsi di dosso l’incostanza, imponendosi per 7-3 e portando a casa un parziale che avrebbe potuto chiudere più agevolmente.
Secondo set: Arnaldi capitalizza ma concede troppo
Il secondo parziale vede nuovamente Arnaldi avanti grazie a un break che sembra poter indirizzare il match. Tuttavia, ancora una volta, il sanremese manca di concretezza e subisce il controbreak: invece di dilagare, concede palle break e regala fiducia a un Sakamoto dolorante agli addominali ma mai domo. Dopo un medical timeout del giapponese e aver piazzato un nuovo break sul 2 pari (con doppio fallo del nipponico sul break point), Matteo mantiene il comando del punteggio ma rischia più volte di complicarsi la vita. Nel momento decisivo, però, il ligure alza il livello con il servizio e piazza i colpi giusti, chiudendo il set 6-4 e mettendo il sigillo alla vittoria.
Un successo importante, che consente ad Arnaldi di avanzare al secondo turno, ma che lascia la sensazione di un potenziale ancora parzialmente inespresso. Contro Davidovich Fokina servirà maggiore concretezza, perché gli alti e bassi mostrati oggi potrebbero costare caro contro un avversario di ben altro calibro.
|Statistica
|Arnaldi 🇮🇹
|Sakamoto 🇯🇵
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|273
|251
|Ace
|6
|3
|Doppi falli
|2
|2
|Prima di servizio
|45/66 (68%)
|39/72 (54%)
|Punti vinti sulla prima
|35/45 (78%)
|27/39 (69%)
|Punti vinti sulla seconda
|9/21 (43%)
|18/33 (55%)
|Palle break salvate
|1/3 (33%)
|7/10 (70%)
|Giochi di servizio giocati
|11
|11
|VELOCITÀ DI SERVIZIO
|Velocità massima
|211km/h (131 mph)
|217km/h (134 mph)
|Velocità media prima
|182km/h (113 mph)
|195km/h (121 mph)
|Velocità media seconda
|153km/h (95 mph)
|167km/h (103 mph)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|133
|164
|Punti vinti su prima di servizio
|12/39 (31%)
|10/45 (22%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|15/33 (45%)
|12/21 (57%)
|Palle break convertite
|3/10 (30%)
|2/3 (67%)
|Giochi di risposta giocati
|11
|11
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|Vincenti
|20
|22
|Errori non forzati
|10
|17
|Punti vinti al servizio
|44/66 (67%)
|45/72 (63%)
|Punti vinti in risposta
|27/72 (38%)
|22/66 (33%)
|Totale punti vinti
|71/138 (51%)
|67/138 (49%)
Marco Rossi
Speriamo che quanto prima inizi per Matteo Arnaldi un’inversione di tendenza, nel senso che si prospettino per lui le opportunità per risalire la china e quindi per scalare posizioni nel ranking ATP !
Forza Matteo !
Io purtroppo non l’ho visto bene per niente…noto una certa difficoltà negli ultimi mesi di alcuni dei nostri migliori delle seconde linee. Spero in un graduale ripresa di fiducia
Forza Matteo
Il 190 in questione è uno sciagurato diamante grezzo che se trova il modo di canalizzare estro e trova qualcuno che gli insegni un po’ di tattica può avere una gran bella carriera…
Se si mette a soffrire anche con il n.190 sarebbe il caso di farsi 2 domande e darsi 2 risposte
Ci voleva davvero una vittoria oggi, menomale che è arrivata. A volte anche partite non giocate benissimo ma vinte lo stesso danno fiducia, speriamo.
La “solidità del ligure nei momenti caldi” valeva fino a un anno e mezzo fa. Ora proprio non direi, anzi. L’insicurezza che tante sconfitte si sono portate in dote si è vista anche oggi ma, per fortuna, c’era Sakamoto che ne ha combinate di ogni colore. Tutto sommato una vittoria che può dargli un po’ di fiducia, lo vedremo dalla prossima nella quale troverà il re indiscusso della categoria.