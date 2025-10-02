Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo Matteo Arnaldi (LIVE)
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 1° Turno (cemento)
Stadium Court – ore 06:30
Yibing Wu vs Dalibor Svrcina
Reilly Opelka vs Benjamin Bonzi
Aleksandar Kovacevic vs Juncheng Shang (Non prima 12:30)
Yunchaokete Bu vs Juan Manuel Cerundolo
Grandstand 2 – ore 06:30
Jenson Brooksby vs James Trotter
Yi Zhou vs Jesper de Jong
Marcos Giron vs Alejandro Tabilo
Arthur Rinderknech vs Hamad Medjedovic
Show Court 3 – ore 06:30
Botic van de Zandschulp vs Nuno Borges
Arthur Cazaux vs Pedro Martinez
Mackenzie McDonald vs Quentin Halys
Matteo Arnaldi vs Rei Sakamoto
Court 4 – ore 06:30
Camilo Ugo Carabelli vs Terence Atmane
Damir Dzumhur vs Christopher O’Connell
Valentin Royer vs Mariano Navone
Court 7 – ore 06:30
Francisco Comesana vs Ugo Blanchet
Kamil Majchrzak vs Ethan Quinn
