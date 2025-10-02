Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo Matteo Arnaldi (LIVE)

Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 1° Turno (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
Yibing Wu CHN vs Dalibor Svrcina CZE
Il match deve ancora iniziare

Reilly Opelka USA vs Benjamin Bonzi FRA

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Juncheng Shang CHN (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Yunchaokete Bu CHN vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 2 – ore 06:30
Jenson Brooksby USA vs James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare

Yi Zhou CHN vs Jesper de Jong NED

Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron USA vs Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare

Arthur Rinderknech FRA vs Hamad Medjedovic SRB

Il match deve ancora iniziare



Show Court 3 – ore 06:30
Botic van de Zandschulp NED vs Nuno Borges POR

Il match deve ancora iniziare

Arthur Cazaux FRA vs Pedro Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald USA vs Quentin Halys FRA

Il match deve ancora iniziare

Matteo Arnaldi ITA vs Rei Sakamoto JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 06:30
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Terence Atmane FRA

Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur BIH vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 06:30
Francisco Comesana ARG vs Ugo Blanchet FRA

Il match deve ancora iniziare

Kamil Majchrzak POL vs Ethan Quinn USA

Il match deve ancora iniziare

