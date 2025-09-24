Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 24 Settembre 2025

24/09/2025 08:09 Nessun commento
Matteo Gigante nella foto
JPN ATP 500 Tokyo – hard
R32 Munar ESP – Berrettini ITA Inizio 04:00

ATP Tokyo
Jaume Munar
4
2
Matteo Berrettini
6
6
Vincitore: Berrettini
CHN WTA 1000 Pechino – hard
R128 Rakhimova SLO – Bronzetti ITA 3° inc. ore 05:00

WTA Beijing
Lucia Bronzetti
0
4
1
0
Kamilla Rakhimova
0
6
6
0
Vincitore: Rakhimova
FRA CH Orleans – indoor hard
R16 Engel GER – Gigante ITA 4° inc. ore 11
USA CH Las Vegas – hard
R16 Harper AUS/Monday GBR – Bondioli ITA/Caniato ITA 2° inc. ore 20

