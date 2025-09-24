Chengdu 250 | Hard | $1190210 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 24 Settembre 2025
24/09/2025 08:09 Nessun commento
ATP 500 Tokyo – hard
R32 Munar – Berrettini Inizio 04:00
ATP Tokyo
Jaume Munar
4
2
Matteo Berrettini
6
6
Vincitore: Berrettini
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
M. Berrettini
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
2-5 → 2-6
J. Munar
0-15
15-15
30-15
40-15
1-5 → 2-5
M. Berrettini
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-4 → 1-5
J. Munar
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
M. Berrettini
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
1-2 → 1-3
J. Munar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-2 → 1-2
M. Berrettini
15-0
30-0
ace
40-0
ace
0-1 → 0-2
J. Munar
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
M. Berrettini
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-5 → 4-6
J. Munar
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-5 → 4-5
M. Berrettini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
J. Munar
15-0
15-15
30-15
40-15
2-4 → 3-4
M. Berrettini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
J. Munar
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Berrettini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Munar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Berrettini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
J. Munar
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
WTA 1000 Pechino – hard
R128 Rakhimova – Bronzetti 3° inc. ore 05:00
WTA Beijing
Lucia Bronzetti
0
4
1
0
Kamilla Rakhimova•
0
6
6
0
Vincitore: Rakhimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kamilla Rakhimova
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-5 → 1-5
Kamilla Rakhimova
30-0
40-0
0-4 → 0-5
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
15-40
0-3 → 0-4
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
30-15
40-15
0-2 → 0-3
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
15-30
15-40
0-1 → 0-2
Kamilla Rakhimova
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
40-0
4-4 → 4-5
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
40-15
3-4 → 4-4
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
30-15
40-15
1-4 → 2-4
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
30-15
40-15
1-1 → 1-2
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Kamilla Rakhimova
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 1-0
CH Orleans – indoor hard
R16 Engel – Gigante 4° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
CH Las Vegas – hard
R16 Harper /Monday – Bondioli /Caniato 2° inc. ore 20
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit