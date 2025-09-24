ATP 500 Tokyo: Berrettini solido, supera Munar in due set

Dopo la delusione del rientro in Cina, nella notte un buon Matteo Berrettini all’ATP 500 di Tokyo, assai più solido e pronto nell’imporre i punti forti del suo repertorio, servizio e diritto. Il romano batte il tosto spagnolo Jaume Munar con un convincente 6-4 6-2 in poco meno di un’ora e mezza di gioco e vola al secondo turno, dove attende molto probabilmente Casper Ruud (o il nipponico Mochizuki, wild card nel tabellone). Più veloce e reattivo rispetto alla sua prima uscita dopo il lungo stop, Berrettini ha condotto l’incontro e spicca un dato molto significativo: ha annullato tutte le 8 palle break concesse, segnale evidente di come abbia gestito bene i passaggi più delicati dell’incontro. Un po’ falloso lo spagnolo nel secondo set, sicuramente infastidito dal non aver sfruttato le varie occasioni, mentre l’italiano ha spinto con maggior vigore e si è preso un meritato successo, molto importante dopo il modesto ritorno della seconda settimana a Hangzhou. Per l’azzurro un ottimo 79% di punti vinti con la prima palla e ancor più interessante 58% con la seconda, davvero in grande spolvero nel match, con una parabola così alta nel rimbalzo da aver messo in difficoltà lo spagnolo.

Molto lottato il primo set, con i due a darsi battaglia in quasi tutti i game e tante le occasioni di break per entrambi i giocatori. Munar si ritrova sotto 30-40 nel primissimo gioco, ma si salva, mentre Berrettini vince il suo primo turno di battuta a 30. Lo spagnolo si ritrova sotto 15-40 anche nel terzo game, ma anche stavolta regge, rimonta e scampa il pericolo (2-1). Nel quarto game è Berrettini sotto pressione, Munar è bravo a spostarlo lateralmente e prendersi tre palle break sullo 0-40 (ottimo un recupero in avanti su di una volée bassa non definitiva), ma Matteo scarica la potenza del suo diritto e anche col rovescio regge bene, usando il back per togliere ritmo al martellamento dello spagnolo. Rimonta l’azzurro, per il 2 pari, ottenuto con un tocco di volo stretto ottimo. Nel quinto game finalmente il break arriva, lo strappa Berrettini ai vantaggi, è il primo allungo sul 3-2. La bagarre continua: Munar reagisce con forza (c’è anche un doppio fallo di Matteo) e si porta 15-40. Regge il romano, è tosto e si affida al servizio ma soprattutto alla potenza del diritto. Salva ben tre palle break e consolida il vantaggio sul 4-2. Scampato il pericolo, il set si chiude per 6-4 per Berrettini.

Munar ha accusato il colpo del primo parziale perso, è meno ordinato nella spinta e gioca più a fiammate, mentre Berrettini è molto concentrato, sprinta e rimette palle con vigore. Matteo strappa il turno di battuta a Jaume in apertura, 1-0, e stavolta allunga via sicuro con un game al servizio impeccabile con due ace. Berrettini è bravo a reggere sul 2-1 a un turno di servizio molto complicato, nonostante un ace concede due chance al rivale sul 15-40, ma si salva, bellissimo uno smash per niente facile quasi da fondo campo e laterale sulla prima palla break e poi il servizio toglie le castagne dal fuoco. Sullo slancio del game salvato, Matteo va a prendersi un altro break sul 3-1 ai vantaggi forzando con potenza gli errori di Munar, per il 4-1. La partita si chiude da lì a breve con un meritato 6-2 per Berrettini.

Jaume Munar vs Matteo Berrettini

