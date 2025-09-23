Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Martedì 23 Settembre 2025

Pioggia protagonista nel martedì del secondo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Nel singolare maschile, tre i match conclusi prima della sospensione. Le prime due teste di serie, il belga Gilles Arnaud Bailly e il polacco Daniel Michalski, superando rispettivamente, Gianmarco Ferrari (6-1, 6-2) e la wild card slovacca Alex Lapsansky (6-1, 6-0). Il tedesco Mika Petkovic sorprende con un doppio 6-3 l’elvetico Damien Wenger, numero 8 del seeding.

Nel tabellone femminile, si sono qualificate sei italiane: Angelica Raggi (6-2, 6-1 all’uzbeka Vlada Ekshibarova), Giulia Paternò (6-3, 3-6, 10-4 su Isabella Maria Serban), Anastasia Bertacchi (6-1, 6-3 su Lavinia Luciano), Camilla Gennaro (6-7, 6-1, 10-5 su Noemi Maines), Gaia Maduzzi (6-3, 6-4 sulla tedesca Johanna Silva) e Martina Colmegna (3-6, 6-1, 10-7 sulla colombiana Yuliana Lizarazo).

Eliminata Eleonora Alvisi, sconfitta 6-3, 6-4 dalla tedesca Anna Petkovic.

Le italiane nel main draw salgono così a diciotto, vista la presenza della testa di serie numero 1 Giorgia Pedone, della numero 3 Aurora Zantedeschi, di Sofia Rocchetti, Vittoria Paganetti, Federica Bilardo, Jennifer Ruggeri, Alessandra Mazzola, Noemi Bestetti, Deborah Chiesa e delle wild card Marta Lombardini, Ilary1 Pistola e Carla Giambelli.