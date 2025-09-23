Bublik trionfa a Hangzhou: quarto titolo stagionale e best ranking in carriera

Alexander Bublik continua a vivere una stagione straordinaria. Il kazako ha conquistato il titolo del Lynk & Co Hangzhou Open 2025, superando in finale il francese Valentin Royer con il punteggio di 7-6(4) 7-6(4). Per il 28enne si tratta del quarto trionfo dell’anno, l’ottavo complessivo in carriera, il primo su cemento outdoor.

Con questa vittoria Bublik salirà al numero 16 del ranking ATP, suo nuovo best ranking, e si affianca a Carlos Alcaraz come unico giocatore capace di sollevare almeno quattro trofei in questa stagione. A rendere ancora più speciale il successo è il dato statistico: come Taylor Fritz qualche settimana fa, anche il kazako ha vinto un torneo ATP senza mai concedere il servizio.

La finale contro Royer, durata un’ora e 51 minuti, ha messo in evidenza il marchio di fabbrica di Bublik: servizio devastante (21 ace) e capacità di annullare i momenti delicati. Nonostante qualche difficoltà iniziale, ha saputo imporsi con freddezza, salvando due palle break e chiudendo entrambi i set al tie-break.

Per Bublik, già vincitore a Halle, Gstaad e Kitzbühel, il bilancio stagionale sale a 31 vittorie e 17 sconfitte, a soli cinque successi dal suo record personale stabilito nel 2021. In più, la corsa verso le Nitto ATP Finals si fa sempre più concreta: è ora dodicesimo nella Race to Turin e avrà subito un’altra chance importante all’ATP 500 di Pechino.

Dall’altra parte, Royer esce sconfitto ma con la consapevolezza di aver firmato la miglior settimana della sua carriera. Partito dalle qualificazioni, ha eliminato tra gli altri la testa di serie numero uno Andrey Rublev, conquistando la sua prima finale ATP. Grazie a questa cavalcata, il francese di 24 anni sale al numero 75 ATP, nuovo best ranking.

ATP Hangzhou Valentin Royer Valentin Royer 6 6 Alexander Bublik [3] Alexander Bublik [3] 7 7 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 40*-30 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 df 4*-6 6-6 → 6-7 V. Royer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 5-6 → 6-6 A. Bublik 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 V. Royer 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Bublik 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 V. Royer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 V. Royer 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Royer 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 V. Royer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Bublik 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* ace 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* ace 6-6 → 6-7 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 V. Royer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 6-5 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Bublik 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Royer 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Bublik 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 V. Royer 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Statistica Royer 🇫🇷 Bublik 🇰🇿 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 311 312 Ace 8 21 Doppi falli 1 3 Prima di servizio 45/73 (62%) 52/85 (61%) Punti vinti sulla prima 35/45 (78%) 42/52 (81%) Punti vinti sulla seconda 19/28 (68%) 20/33 (61%) Palle break salvate 2/2 (100%) 2/2 (100%) Giochi di servizio giocati 12 12 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 216km/h (134 mph) 224km/h (139 mph) Velocità media prima 193km/h (119 mph) 206km/h (128 mph) Velocità media seconda 161km/h (100 mph) 171km/h (106 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 59 54 Punti vinti su prima di servizio 10/52 (19%) 10/45 (22%) Punti vinti su seconda di servizio 13/33 (39%) 9/28 (32%) Palle break convertite 0/2 (0%) 0/2 (0%) Giochi di risposta giocati 12 12 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 54/73 (74%) 62/85 (73%) Punti vinti in risposta 23/85 (27%) 19/73 (26%) Totale punti vinti 77/158 (49%) 81/158 (51%)



