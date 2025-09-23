Sinner riparte da Pechino: obiettivo titolo e rincorsa al numero 1 (con il programma di domani di Pechino e Tokyo)

Inizia dalla Cina la missione di Jannik Sinner per rilanciare la propria stagione e riavvicinarsi al trono mondiale. L’azzurro debutta questa settimana all’ATP 500 di Pechino 2025, un torneo che potrebbe rivelarsi decisivo per ritrovare fiducia dopo le delusioni americane e rilanciare la sua rincorsa al numero uno ATP.

Reduce da due finali perse contro Carlos Alcaraz durante l’estate (una però per ritiro), Sinner vuole tornare ad alzare un trofeo in una fase cruciale dell’anno. “Vincere è diventato un’abitudine, e quando non ci riesci rimane sempre un po’ di amaro”, ha ammesso alla vigilia.

Un tabellone favorevole

Il sorteggio ha sorriso all’azzurro: l’esordio sarà contro Marin Cilic, giocatore esperto ma lontano dai suoi giorni migliori e a secco di vittorie dall’estate. In caso di successo, agli ottavi Sinner potrebbe affrontare il cinese Zhizhen Zhang, rientrato da poco dopo mesi di inattività, o un qualificato.

Il primo vero test dovrebbe arrivare nei quarti, dove l’italiano potrebbe incrociare Karen Khachanov, mentre in semifinale si prospetta una sfida con Alex De Miñaur, galvanizzato dopo le ottime prove in Laver Cup, o con il giovane Jakub Mensik, insidioso su questi campi. La finale, sulla carta, metterebbe Sinner di fronte a Alexander Zverev, Medvedev, Rublev o al connazionale Lorenzo Musetti.

Parte Alta

(1) Jannik Sinner vs Marin Cilic

Qualifier vs (WC) Zhizhen Zhang

Benjamin Bonzi vs Fabian Marozsan

Alexandre Muller vs (5) Karen Khachanov

(3) Alex de Minaur vs (WC) Yunchaokete Bu

Qualifier vs Tomas Martin Etcheverry

(WC) Juncheng Shang vs Qualifier

Miomir Kecmanovic vs (7) Jakub Mensik

Zverev in salita

Il tedesco, inserito nella parte bassa del tabellone, dovrà invece affrontare un cammino pieno di ostacoli. L’esordio contro Lorenzo Sonego non è semplice, seguito da possibili incroci con Griekspoor, Medvedev o Davidovich Fokina. In semifinale potrebbero attenderlo Rublev, Musetti o outsider pericolosi come Cerúndolo o Bublik.

Parte Bassa

(6) Andrey Rublev vs Flavio Cobolli

Learner Tien vs Francisco Cerundolo

Qualifier vs Alexander Bublik

Giovanni Mpetshi Perricard vs (4) Lorenzo Musetti

(8) Daniil Medvedev vs Cameron Norrie

Alejandro Davidovich Fokina vs Camilo Ugo Carabelli

Corentin Moutet vs Tallon Griekspoor

Lorenzo Sonego vs (2) Alexander Zverev

La posta in palio

Per Sinner, quella di Pechino è una tappa fondamentale: da una parte la possibilità concreta di raccogliere punti preziosi per la volata al numero 1, dall’altra il bisogno di dimostrare a sé stesso di essere ancora in grado di imporsi contro tutti, Alcaraz escluso che giocherà a Tokyo.

Il messaggio è chiaro: la “riconquista” dell’azzurro comincia ora.

🇪🇸 Jaume Munar vs🇯🇵 Yosuke Watanuki vs 🇵🇹 Nuno Borges🇩🇪 Daniel Altmaier vs 🇨🇦 Denis Shapovalov (Non prima 09:00)🇭🇺 Marton Fucsovics vs 🇺🇸 Frances Tiafoe

Kinoshita Group Show Court – Ore: 04:00

🇺🇸 Robert Cash / 🇺🇸 JJ Tracy vs 🇲🇨 Hugo Nys / 🇫🇷 Edouard Roger-Vasselin

🇦🇷 Maximo Gonzalez / 🇦🇷 Andres Molteni vs 🇨🇿 Tomas Machac / 🇦🇺 John Peers (Non prima 05:30)

🇳🇴 Casper Ruud / 🇦🇺 Jordan Thompson vs 🇮🇳 Rohan Bopanna / 🇯🇵 Takeru Yuzuki

🇧🇷 Fernando Romboli / 🇵🇱 Jan Zielinski vs 🇵🇹 Nuno Borges / 🇧🇷 Rafael Matos

Programma Pechino 24 Settembre 2025

🏟️ Lotus – ore 05:00

🇺🇸 Caroline Dolehide vs 🇷🇴 Sorana Cirstea

🇩🇪 Laura Siegemund vs 🇺🇸 Caty McNally

🇨🇳 Ruien Zhang vs 🇩🇪 Eva Lys

🇬🇧 Katie Boulter vs 🇺🇸 Hailey Baptiste

🇩🇪 Tatjana Maria vs 🇨🇿 Marie Bouzkova

🏟️ Moon – ore 05:00

🇱🇻 Anastasija Sevastova vs 🇦🇺 Kimberly Birrell

🇮🇹 Lucia Bronzetti vs 🇷🇺 Kamilla Rakhimova

🏟️ Brad Drewett – ore 05:00

🇫🇷 Arthur Rinderknech vs 🇧🇪 David Goffin

🇫🇷 Quentin Halys vs 🇫🇷 Arthur Cazaux

🏟️ Court 3 – ore 05:00

🇫🇷 Terence Atmane vs 🇳🇱 Botic van de Zandschulp

🇫🇷 Adrian Mannarino vs 🇳🇱 Jesper de Jong

🇦🇷 Guido Andreozzi / 🇫🇷 Manuel Guinard vs 🇲🇨 Romain Arneodo / 🇧🇪 Sander Gille