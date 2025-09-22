ATP 500 Pechino: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nessuna presenza italiana

ATP 500 Pechino – Tabellone Principale – hard

(1) Adrian Mannarino vs Alexander Shevchenko

Tristan Schoolkate vs (5) Jesper de Jong

(2) Arthur Rinderknech vs Nishesh Basavareddy

(WC) Yi Zhou vs (8) David Goffin

(3) Terence Atmane vs (Alt) Fajing Sun

(Alt) Christopher O’Connell vs (6) Botic van de Zandschulp

(4) Quentin Halys vs (WC) Aoran Wang

(WC) Coleman Wong vs (7) Arthur Cazaux

Moon – Ore: 05:00

🇫🇷 Elsa Jacquemot vs 🇦🇩 Victoria Jimenez Kasintseva

🇨🇴 Emiliana Arango vs 🇩🇪 Ella Seidel

🇭🇺 Anna Bondar vs 🇫🇷 Diane Parry

Brad Drewett – Ore: 05:00

🇨🇳 Yi Zhou vs 🇧🇪 David Goffin

🇭🇰 Coleman Wong vs 🇫🇷 Arthur Cazaux

🇫🇷 Adrian Mannarino vs 🇰🇿 Alexander Shevchenko

Court 3 – Ore: 05:00

🇫🇷 Arthur Rinderknech vs 🇺🇸 Nishesh Basavareddy

🇫🇷 Quentin Halys vs 🇨🇳 Aoran Wang

🇦🇺 Tristan Schoolkate vs 🇳🇱 Jesper de Jong

🇦🇷 Guido Andreozzi / 🇫🇷 Manuel Guinard vs 🇨🇳 Aoran Wang / 🇨🇳 Yi Zhou

Court 5 – Ore: 05:00

🇪🇸 Cristina Bucsa vs 🇦🇷 Maria Lourdes Carle

🇺🇸 Varvara Lepchenko vs 🇧🇾 Aliaksandra Sasnovich

🇯🇵 Moyuka Uchijima vs 🇹🇼 Joanna Garland

Court 4 – Ore: 05:00

🇫🇷 Terence Atmane vs 🇨🇳 Fajing Sun

🇦🇺 Christopher O’Connell vs 🇳🇱 Botic van de Zandschulp

🇩🇪 Jakob Schnaitter / 🇩🇪 Mark Wallner vs 🇲🇨 Romain Arneodo / 🇧🇪 Sander Gille (Non prima 07:00)

Court 6 – Ore: 05:00

🇹🇭 Lanlana Tararudee vs 🇺🇸 Katie Volynets

🇧🇬 Viktoriya Tomova vs 🇮🇩 Janice Tjen

🇦🇺 Maddison Inglis vs 🇨🇭 Rebeka Masarova

Court 7 – Ore: 05:00

🇷🇺 Anastasia Zakharova vs 🇧🇪 Greet Minnen

🇭🇺 Dalma Galfi vs 🇵🇱 Katarzyna Kawa

🇮🇹 Elisabetta Cocciaretto vs 🇦🇺 Priscilla Hon