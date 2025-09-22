ATP 500 Pe ATP, Copertina

ATP 500 Pechino: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nessuna presenza italiana

22/09/2025 15:17 Nessun commento
Arthur Cazaux nella foto - Foto Getty Images
CHN ATP 500 Pechino – Tabellone Principale – hard
(1) Adrian Mannarino FRA vs Alexander Shevchenko KAZ
Tristan Schoolkate AUS vs (5) Jesper de Jong NED

(2) Arthur Rinderknech FRA vs Nishesh Basavareddy USA
(WC) Yi Zhou CHN vs (8) David Goffin BEL

(3) Terence Atmane FRA vs (Alt) Fajing Sun CHN
(Alt) Christopher O’Connell AUS vs (6) Botic van de Zandschulp NED

(4) Quentin Halys FRA vs (WC) Aoran Wang CHN
(WC) Coleman Wong HKG vs (7) Arthur Cazaux FRA

Moon – Ore: 05:00
🇫🇷 Elsa Jacquemot vs 🇦🇩 Victoria Jimenez Kasintseva
🇨🇴 Emiliana Arango vs 🇩🇪 Ella Seidel
🇭🇺 Anna Bondar vs 🇫🇷 Diane Parry

Brad Drewett – Ore: 05:00
🇨🇳 Yi Zhou vs 🇧🇪 David Goffin
🇭🇰 Coleman Wong vs 🇫🇷 Arthur Cazaux
🇫🇷 Adrian Mannarino vs 🇰🇿 Alexander Shevchenko

Court 3 – Ore: 05:00
🇫🇷 Arthur Rinderknech vs 🇺🇸 Nishesh Basavareddy
🇫🇷 Quentin Halys vs 🇨🇳 Aoran Wang
🇦🇺 Tristan Schoolkate vs 🇳🇱 Jesper de Jong
🇦🇷 Guido Andreozzi / 🇫🇷 Manuel Guinard vs 🇨🇳 Aoran Wang / 🇨🇳 Yi Zhou

Court 5 – Ore: 05:00
🇪🇸 Cristina Bucsa vs 🇦🇷 Maria Lourdes Carle
🇺🇸 Varvara Lepchenko vs 🇧🇾 Aliaksandra Sasnovich
🇯🇵 Moyuka Uchijima vs 🇹🇼 Joanna Garland

Court 4 – Ore: 05:00
🇫🇷 Terence Atmane vs 🇨🇳 Fajing Sun
🇦🇺 Christopher O’Connell vs 🇳🇱 Botic van de Zandschulp
🇩🇪 Jakob Schnaitter / 🇩🇪 Mark Wallner vs 🇲🇨 Romain Arneodo / 🇧🇪 Sander Gille (Non prima 07:00)

Court 6 – Ore: 05:00
🇹🇭 Lanlana Tararudee vs 🇺🇸 Katie Volynets
🇧🇬 Viktoriya Tomova vs 🇮🇩 Janice Tjen
🇦🇺 Maddison Inglis vs 🇨🇭 Rebeka Masarova

Court 7 – Ore: 05:00
🇷🇺 Anastasia Zakharova vs 🇧🇪 Greet Minnen
🇭🇺 Dalma Galfi vs 🇵🇱 Katarzyna Kawa
🇮🇹 Elisabetta Cocciaretto vs 🇦🇺 Priscilla Hon

