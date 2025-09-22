Chengdu 250 | Hard | $1190210 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: La situazione di queata settimana. Best ranking per Nuria Brancaccio e Silvia Ambrosio (+35 e +26)
22/09/2025 09:54 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (22-09-2025)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4006
Punti
19
Tornei
73
Best: 46
▲
1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
912
Punti
27
Tornei
91
Best: 29
--
0
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
810
Punti
26
Tornei
149
Best: 99
▲
1
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
490
Punti
28
Tornei
153
Best: 153
▲
35
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
474
Punti
24
Tornei
204
Best: 204
▲
26
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
347
Punti
29
Tornei
213
Best: 213
▼
-2
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
337
Punti
18
Tornei
256
Best: 250
▼
-6
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
273
Punti
30
Tornei
267
Best: 225
▼
-21
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
258
Punti
20
Tornei
284
Best: 205
▲
2
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
236
Punti
21
Tornei
323
Best: 292
▼
-10
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
197
Punti
23
Tornei
331
Best: 322
▲
21
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
189
Punti
23
Tornei
336
Best: 336
▼
-65
Giorgia Pedone
ITA, 0
186
Punti
26
Tornei
344
Best: 305
▲
4
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
175
Punti
16
Tornei
360
Best: 360
▲
4
Samira De Stefano
ITA, 0
162
Punti
18
Tornei
373
Best: 310
▲
3
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
154
Punti
17
Tornei
376
Best: 376
▲
3
Diletta Cherubini
ITA, 0
152
Punti
27
Tornei
386
Best: 386
▲
13
Federica Urgesi
ITA, 0
144
Punti
27
Tornei
404
Best: 318
▲
5
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
132
Punti
15
Tornei
432
Best: 18
▲
10
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
119
Punti
12
Tornei
450
Best: 450
▲
10
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
113
Punti
17
Tornei
452
Best: 452
▲
13
Noemi Basiletti
ITA, 0
112
Punti
17
Tornei
453
Best: 453
▲
27
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
111
Punti
24
Tornei
461
Best: 5
▲
6
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
110
Punti
11
Tornei
463
Best: 463
▲
6
Matilde Paoletti
ITA, 0
110
Punti
9
Tornei
472
Best: 472
▲
3
Alessandra Mazzola
ITA, 0
108
Punti
19
Tornei
473
Best: 473
▲
3
Vittoria Paganetti
ITA, 0
108
Punti
16
Tornei
503
Best: 503
▲
2
Camilla Zanolini
ITA, 0
98
Punti
15
Tornei
524
Best: 524
▼
-20
Beatrice Ricci
ITA, 0
93
Punti
14
Tornei
547
Best: 487
▲
8
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
88
Punti
21
Tornei
548
Best: 531
▼
-9
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
88
Punti
14
Tornei
588
Best: 588
▲
10
Arianna Zucchini
ITA, 0
76
Punti
14
Tornei
617
Best: 617
▼
-14
Francesca Pace
ITA, 0
69
Punti
15
Tornei
649
Best: 649
▼
-3
Laura Mair
ITA, 0
62
Punti
13
Tornei
659
Best: 515
▲
31
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
60
Punti
17
Tornei
667
Best: 143
▲
50
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
59
Punti
11
Tornei
682
Best: 682
▲
98
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
56
Punti
13
Tornei
685
Best: 380
▼
-70
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
55
Punti
16
Tornei
694
Best: 694
▲
35
Camilla Gennaro
ITA, 0
54
Punti
15
Tornei
716
Best: 716
--
0
Isabella Maria Serban
ITA, 0
49
Punti
10
Tornei
722
Best: 722
▼
-1
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
48
Punti
11
Tornei
741
Best: 698
▼
-1
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
46
Punti
15
Tornei
779
Best: 779
▼
-1
Viola Turini
ITA, 0
41
Punti
16
Tornei
791
Best: 192
▼
-1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
38
Punti
10
Tornei
803
Best: 627
--
0
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
37
Punti
14
Tornei
835
Best: 660
▼
-33
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
33
Punti
11
Tornei
838
Best: 347
▼
-3
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
32
Punti
11
Tornei
844
Best: 844
▲
3
Noemi Maines
ITA, 0
32
Punti
17
Tornei
876
Best: 876
▲
29
Maddalena Giordano
ITA, 0
29
Punti
14
Tornei
918
Best: 918
▲
35
Lavinia Luciano
ITA, 0
25
Punti
12
Tornei
922
Best: 922
▲
84
Beatrice Stagno
ITA, 13-03-2003
24
Punti
7
Tornei
939
Best: 939
▼
-4
Gaia Maduzzi
ITA, 0
23
Punti
6
Tornei
950
Best: 950
▼
-6
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
958
Best: 958
▼
-4
Carlotta Moccia
ITA, 0
22
Punti
11
Tornei
1005
Best: 1005
▼
-5
Eleonora Alvisi
ITA, 0
18
Punti
9
Tornei
1084
Best: 1071
▲
11
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
15
Punti
7
Tornei
1105
Best: 1105
▼
-223
Lara Pfeifer
ITA, 0
14
Punti
7
Tornei
1125
Best: 1125
▼
-4
Giulia Paterno
ITA, 0
13
Punti
7
Tornei
1159
Best: 1159
▼
-21
Matilde Mariani
ITA, 0
11
Punti
3
Tornei
1202
Best: 1202
▲
98
Marta Lombardini
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1214
Best: 1214
▲
29
Barbara Dessolis
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1234
Best: 1234
▼
-7
Lucrezia Musetti
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1249
Best: 1249
▼
-36
Caterina Odorizzi
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1264
Best: 1264
▲
2
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
8
Punti
3
Tornei
1272
Best: 1272
▲
25
Angelica Sara
ITA, 0
8
Punti
4
Tornei
1277
Best: 1277
▲
2
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
8
Punti
5
Tornei
1294
Best: 1294
▼
-1
Sara Milanese
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1328
Best: 1229
▲
3
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
6
Punti
4
Tornei
1328
Best: 1328
▲
3
Giuliana Bestetti
ITA, 0
6
Punti
4
Tornei
1373
Best: 821
▼
-2
Irene Lavino
ITA, 11-10-1998
5
Punti
3
Tornei
1373
Best: 1373
--
0
Francesca Gandolfi
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1373
Best: 1373
▼
-2
Chiara Girelli
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1373
Best: 1373
▼
-2
Carola Cavelli
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1411
Best: 1411
▲
2
Chiara Fornasieri
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1411
Best: 1411
▼
-48
Denise Valente
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1447
Best: 1447
▲
16
Gloria Contrino
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1468
Best: 1468
▼
-5
Sofia Avataneo
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1468
Best: 1468
▼
-5
Marcella Dessolis
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1468
Best: 1468
▼
-5
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
