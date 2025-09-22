Laver Cup 2025: Taylor Fritz trascina Team World al trionfo, Agassi debutta con il titolo. Il Team World vince per 15-9 sull’Europa (Video)

Taylor Fritz è stato il grande protagonista della Laver Cup 2025 a San Francisco. Dopo l’impresa contro Carlos Alcaraz nella giornata di sabato, l’americano ha confermato il suo stato di grazia battendo anche Alexander Zverev per 6-3 7-6(4) e regalando così il punto decisivo a Team World, che si impone per 15-9 su Team Europe.

Con due successi contro giocatori Top 3, Fritz ha portato ben cinque punti alla sua squadra, permettendo al gruppo capitanato da Andre Agassi di sollevare il trofeo per la terza volta negli ultimi quattro anni.

“Stasera ci divertiremo, sicuramente stapperemo dello champagne nello spogliatoio”, ha detto un raggiante Fritz prima della cerimonia di premiazione. L’americano ha dominato la sfida con Zverev grazie a colpi aggressivi da fondo e a una presenza costante a rete, chiudendo con un impressionante 23/26 nei punti a rete e una volée di rovescio vincente.

Il successo porta la firma anche del nuovo capitano Agassi, che con il suo entusiasmo ha dato energia e fiducia a tutto il gruppo. “Vedere un’icona come Andre saltare dalla sedia per esultare con me è qualcosa che ti accende dentro”, ha aggiunto Fritz.

La reazione di Alcaraz non basta

Nonostante la sconfitta con Fritz, Carlos Alcaraz ha provato a riaccendere le speranze di Team Europe. Lo spagnolo ha iniziato la domenica vincendo in doppio insieme a Casper Ruud (7-6(4) 6-1 su Michelsen/Opelka) e poi ha travolto Francisco Cerundolo con un netto 6-2 6-1, infliggendo all’argentino la sua prima sconfitta in Laver Cup. Con questi due successi, Alcaraz ha riportato l’Europa sotto 12-9, mantenendo viva la possibilità di rimonta.

De Minaur infallibile

Prima della vittoria decisiva di Fritz, Alex de Minaur aveva portato Team World a un passo dal trionfo battendo Jakub Mensik 6-3 6-4. L’australiano, autore di sette punti totali nel weekend, ha annullato cinque palle break e chiuso il match scappando da uno 0-40 nell’ultimo game. “Sono abituato a difendere palle break, fa parte del mio mestiere. Non sarò un robot come certi miei compagni, ma so come cavarmela”, ha scherzato l’aussie.

Con il suo contributo, De Minaur è stato insieme a Fritz il vero trascinatore di un Team World che ha dominato la competizione sin dall’inizio, conquistando il sabato con un clamoroso 9-3 e gestendo poi il vantaggio fino al punto decisivo.

Epilogo

Il 15-9 finale consegna a Team World un titolo meritato e sancisce il debutto vincente di Andre Agassi come capitano. Per l’Europa resta l’amarezza, nonostante i lampi di Alcaraz.