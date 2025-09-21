Fritz: “Ho vinto perché ho rischiato senza paura nei momenti decisivi”. Alcaraz: “La lentezza del campo mi ha messo in difficoltà” (Video)
Taylor Fritz firma una delle vittorie più importanti della sua carriera alla Laver Cup 2025. Sul cemento lento della Chase Center Arena, l’americano ha sconfitto con autorità il numero uno del mondo Carlos Alcaraz con un netto 6-3 6-2, in appena un’ora e dodici minuti di gioco, confermando ancora una volta la sua capacità di esaltarsi nelle competizioni a squadre.
Fritz: “Ho giocato senza paura, punto dopo punto”
In conferenza stampa, Fritz ha spiegato la chiave del successo:
“Le condizioni erano lente, la palla pesante: sapevo che se non alzavo il livello dei miei colpi, sarebbe stato lui a comandare. Ho accettato il rischio di sbagliare e ho deciso di spingere sempre. Stavolta, nei punti importanti, sono stato io a fare la differenza, senza aspettare i suoi errori”.
Fritz ha ammesso che il precedente confronto a Wimbledon, perso solo al quarto set, gli aveva dato fiducia, ma che questa volta doveva osare ancora di più: “Non volevo essere troppo passivo. Contro i migliori, se non rischi nei momenti cruciali, sei spacciato. Oggi ho tirato forte anche nei punti delicati e ha funzionato”.
L’entusiasmo della panchina, guidata da Andre Agassi e Patrick Rafter, ha avuto un ruolo chiave: “Vedere Andre così carico è contagioso. Non puoi non sentirti spinto quando hai leggende che vibrano per ogni tuo punto”.
Alcaraz: “Non ho avuto il tempo di adattarmi alle condizioni”
Decisamente più amaro il bilancio di Carlos Alcaraz, apparso lontano dal suo livello abituale:
“Taylor ha giocato meglio, è stato più aggressivo e ha comandato i primi scambi. Io non sono stato abbastanza solido e non ho saputo adattarmi alla lentezza del campo e alla pesantezza delle palle. Mi sarebbe servito più tempo di allenamento per prendere ritmo in queste condizioni”.
Il murciano ha ammesso di aver sentito anche un pizzico di pressione extra, vista la situazione di punteggio della sua squadra: “Con due sconfitte già alle spalle, sentivo che dovevo vincere per forza. Non era per il ranking, ma per il momento della sfida”.
Team World in controllo
Con questo successo e poi nel doppio, il Team World sale 9-3 e mette in seria difficoltà il Team Europe. Dopo la sorprendente affermazione di Fritz, la squadra capitanata da Agassi e Rafter vede sempre più vicino il trionfo, mentre l’Europa è chiamata a un’impresa per ribaltare la situazione nell’ultima giornata.
TAG: Carlos Alcaraz, Laver Cup, Laver Cup 2025, Taylor Fritz
Tutte sciocchezze, queste noiose e trite esibizioni acchiappa gonzi al botteghino svizzero non servono a nulla e non dimostrano nulla.
Buone notizie per Sinner!
Anche Taylor, come Jannik era sotto pesante negli h2h!
Ieri ho provato a guardare un po’…mi sono fatta un bel po’ di risate, Agassi saltava come un grillo impazzito ahahah che sceneggiate!
Cioè che … di che? Ma che razza di interrogativo è questo, peraltro proposto a me?
Forse Alcaraz le sue dichiarazioni le ha per caso espresse attraverso la mia intermediazione ed interpretazione?
Se poi hai dei dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate Alcaraz, riproponi la tua domanda ad Alcaraz in persona e chissà che non ti accontenti adducendo motivazioni che stanno più comode a te 🙂
Carlos sempre un po’ incline alle scuse le rare volte che perde
Pur di alimentare un mito di spettacolarità non si vede l’ evidenza. Alcaraz fu giudizioso ma gli bastò senza troppi numeri spettacolari proprio per la pochezza in quella occasione di Sinner che era rilassatamente disposto alla sconfitta sin dal riscaldamento come di solito non gli capita. Forse inconsciamente il perdere il n 1 lo ha liberato di una pressione eccessiva facendolo ripartire da una situazione da migliorare che gli mancava da tempo. Dopo la reazione pazzesca alla squalifica forse è un esito prevedibile per ripartire per la prossima stagione in caccia.
Capisco la gioia, ma purtroppo il trofeo degli US Open è a Murcia, e lì resterà. Nessun tennista, nemmeno il più grande di sempre, è imbattibile. I grandi hanno la capacità di vincere quando l’asticella si alza, però, Ecco perché lo spagnolo ha 6 slam e l’americano 0.
Cioè che l’altro ha giocato meglio e lui non è stato in grado di adattarsi alla superficie come invece ha fatto Fritz?
Perché non assegna punti per il ranking ATP?
Vero, ma allora perché Alcaraz vi ha preso parte se è un torneo che non conta nulla?
Per esibirsi e farsi sconfiggere nettamente da Fritz e poi giustificarsi per come si è giustificato?
spettacolo imbarazzante e lo dico proprio perché gli voglio bene come giocatore e come persona..neanche in coppa Davis si fanno queste scene..ma appunto, questo è wrestling e quindi tutto è finto, tutto è “spettacolo”..
era più motivato di Alcaraz in questa inutile esibizione
Non ho visto il match, ma la nettissima sconfitta di Alcaraz è la tangibile dimostrazione che, al di là di qualunque motivazione adducibile, nel tennis non ci sono certezze e che pertanto tutti sono battibili !
Agassi spettacolo
Torneo che non conta nulla….un esibizione inutile
Nelle partite che contano, Alcaraz non perderebbe contro Fritz
Ora che diranno quelli di Gonzo tennis che agli US OPEN pur di non ammettere che Sinner ha servito da cani hanno detto “eh ma Alcaraz ha risposto troppo bene”
Lol facile rispondere bene al 37% di prime in campo, prova a rispondere bene al 70% di prime in campo come oggi con Fritz