Fritz: “Ho vinto perché ho rischiato senza paura nei momenti decisivi”. Alcaraz: “La lentezza del campo mi ha messo in difficoltà” (Video)

Taylor Fritz firma una delle vittorie più importanti della sua carriera alla Laver Cup 2025. Sul cemento lento della Chase Center Arena, l’americano ha sconfitto con autorità il numero uno del mondo Carlos Alcaraz con un netto 6-3 6-2, in appena un’ora e dodici minuti di gioco, confermando ancora una volta la sua capacità di esaltarsi nelle competizioni a squadre.

Fritz: “Ho giocato senza paura, punto dopo punto”

In conferenza stampa, Fritz ha spiegato la chiave del successo:

“Le condizioni erano lente, la palla pesante: sapevo che se non alzavo il livello dei miei colpi, sarebbe stato lui a comandare. Ho accettato il rischio di sbagliare e ho deciso di spingere sempre. Stavolta, nei punti importanti, sono stato io a fare la differenza, senza aspettare i suoi errori”.

Fritz ha ammesso che il precedente confronto a Wimbledon, perso solo al quarto set, gli aveva dato fiducia, ma che questa volta doveva osare ancora di più: “Non volevo essere troppo passivo. Contro i migliori, se non rischi nei momenti cruciali, sei spacciato. Oggi ho tirato forte anche nei punti delicati e ha funzionato”.

L’entusiasmo della panchina, guidata da Andre Agassi e Patrick Rafter, ha avuto un ruolo chiave: “Vedere Andre così carico è contagioso. Non puoi non sentirti spinto quando hai leggende che vibrano per ogni tuo punto”.

Alcaraz: “Non ho avuto il tempo di adattarmi alle condizioni”

Decisamente più amaro il bilancio di Carlos Alcaraz, apparso lontano dal suo livello abituale:

“Taylor ha giocato meglio, è stato più aggressivo e ha comandato i primi scambi. Io non sono stato abbastanza solido e non ho saputo adattarmi alla lentezza del campo e alla pesantezza delle palle. Mi sarebbe servito più tempo di allenamento per prendere ritmo in queste condizioni”.

Il murciano ha ammesso di aver sentito anche un pizzico di pressione extra, vista la situazione di punteggio della sua squadra: “Con due sconfitte già alle spalle, sentivo che dovevo vincere per forza. Non era per il ranking, ma per il momento della sfida”.

Team World in controllo

Con questo successo e poi nel doppio, il Team World sale 9-3 e mette in seria difficoltà il Team Europe. Dopo la sorprendente affermazione di Fritz, la squadra capitanata da Agassi e Rafter vede sempre più vicino il trionfo, mentre l’Europa è chiamata a un’impresa per ribaltare la situazione nell’ultima giornata.