Challenger Orleans, Lisbona, Buenos Aires e Las Vegas: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

CHALLENGER Las Vegas (🇺🇸 USA) ☀️ – 1° Turno Qualificazione, cemento

Stadium – ore 19:00
Darian King BAR vs Tristan McCormick USA
Il match deve ancora iniziare

Maxwell Mckennon USA vs Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare

Andre Alcantara USA vs Pietro Fellin ITA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Milavsky USA vs Luca Castagnola ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 19:00
Ryuki Matsuda JPN vs Erik Arutiunian BLR

Il match deve ancora iniziare

Carlo Alberto Caniato ITA vs Strong Kirchheimer USA

Il match deve ancora iniziare

Antoine Ghibaudo FRA vs Hayden Jones AUS

Il match deve ancora iniziare

Renta Tokuda JPN vs Ramkumar Ramanathan IND

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – ore 19:00
Alafia Ayeni USA vs Edward Winter AUS

Il match deve ancora iniziare

Noah Schachter USA vs Andrew Fenty USA

Il match deve ancora iniziare

Quinn Vandecasteele USA vs Bor Artnak SLO

Il match deve ancora iniziare

Kaylan Bigun USA vs Daniel Masur GER

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lisbon (🇵🇹 Portogallo) 🌤️ – 1° Turno Qualificazione, terra battuta





CHALLENGER Orleans (🇫🇷 Francia) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Central Arena – ore 10:00
David Jorda Sanchis ESP vs Lucas Poullain FRA
ATP Orleans
David Jorda Sanchis
0
4
3
Lucas Poullain [11]
15
6
5
Matteo Martineau FRA vs Stuart Parker GBR

Il match deve ancora iniziare

Remy Bertola SUI vs Karan Singh IND

Il match deve ancora iniziare

Cyril Vandermeersch FRA vs Norbert Gombos SVK

Il match deve ancora iniziare

Patrick Zahraj GER vs Loann Massard FRA

Il match deve ancora iniziare

Mae Malige FRA vs Alexey Vatutin RUS

Il match deve ancora iniziare



ST CYR EN VAL NO.2 – ore 10:00
Marc-Andrea Huesler SUI vs Nikolay Vylegzhanin RUS

ATP Orleans
Marc-Andrea Huesler [1]
15
6
5
Nikolay Vylegzhanin
30
3
5
Florian Broska GER vs Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare

Jakub Paul SUI vs Maxime Janvier FRA

Il match deve ancora iniziare

Michael Agwi IRL vs Florent Bax FRA

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Sakellaridis GRE vs Leo Raquillet FRA

Il match deve ancora iniziare

Sean Cuenin FRA vs Jelle Sels NED

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Buenos Aires 3 (🇦🇷 Argentina) 🌤️ – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Cancha Central – ore 15:00
Joaquin Aguilar Cardozo URU vs Juan Manuel La Serna ARG
Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Ignacio Monzon ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Estevez ARG vs Hernan Casanova ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Estevez ARG vs Hernan Casanova ARG (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Dutra da Silva BRA vs Lucio Ratti ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 15:00
Pedro Boscardin Dias BRA vs Carlos Maria Zarate ARG

Il match deve ancora iniziare

Dante Pagani ARG vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG

Il match deve ancora iniziare

Maximus Jones THA vs Fernando Cavallo ARG

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 15:00
Lautaro Agustin Falabella ARG vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG

Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli URU vs Thiago Cigarran ARG

Il match deve ancora iniziare

Ezequiel Monferrer ARG vs Facundo Juarez ITA

Il match deve ancora iniziare

Juan Sebastian Gomez COL vs Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare

