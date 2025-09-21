Challenger Orleans, Lisbona, Buenos Aires e Las Vegas: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Facundo Juarez nella foto
CHALLENGER Las Vegas (🇺🇸 USA) ☀️ – 1° Turno Qualificazione, cemento
Stadium – ore 19:00
Darian King
vs Tristan McCormick
Il match deve ancora iniziare
Maxwell Mckennon vs Joshua Sheehy
Il match deve ancora iniziare
Andre Alcantara vs Pietro Fellin
Il match deve ancora iniziare
Daniel Milavsky vs Luca Castagnola
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 19:00
Ryuki Matsuda vs Erik Arutiunian
Il match deve ancora iniziare
Carlo Alberto Caniato vs Strong Kirchheimer
Il match deve ancora iniziare
Antoine Ghibaudo vs Hayden Jones
Il match deve ancora iniziare
Renta Tokuda vs Ramkumar Ramanathan
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – ore 19:00
Alafia Ayeni vs Edward Winter
Il match deve ancora iniziare
Noah Schachter vs Andrew Fenty
Il match deve ancora iniziare
Quinn Vandecasteele vs Bor Artnak
Il match deve ancora iniziare
Kaylan Bigun vs Daniel Masur
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lisbon (🇵🇹 Portogallo) 🌤️ – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
CHALLENGER Orleans (🇫🇷 Francia) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)
Central Arena – ore 10:00
David Jorda Sanchis
vs Lucas Poullain
ATP Orleans
David Jorda Sanchis•
0
4
3
Lucas Poullain [11]
15
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jorda Sanchis
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
2-4 → 3-4
D. Jorda Sanchis
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
2-2 → 2-3
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
L. Poullain
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
D. Jorda Sanchis
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Jorda Sanchis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
L. Poullain
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
D. Jorda Sanchis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
L. Poullain
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
D. Jorda Sanchis
0-2 → 1-2
D. Jorda Sanchis
0-0 → 0-1
Matteo Martineau vs Stuart Parker
Il match deve ancora iniziare
Remy Bertola vs Karan Singh
Il match deve ancora iniziare
Cyril Vandermeersch vs Norbert Gombos
Il match deve ancora iniziare
Patrick Zahraj vs Loann Massard
Il match deve ancora iniziare
Mae Malige vs Alexey Vatutin
Il match deve ancora iniziare
ST CYR EN VAL NO.2 – ore 10:00
Marc-Andrea Huesler vs Nikolay Vylegzhanin
ATP Orleans
Marc-Andrea Huesler [1]•
15
6
5
Nikolay Vylegzhanin
30
3
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Huesler
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
4-4 → 5-4
N. Vylegzhanin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
M. Huesler
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
N. Vylegzhanin
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
N. Vylegzhanin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Huesler
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Vylegzhanin
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
N. Vylegzhanin
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
M. Huesler
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Florian Broska vs Milos Karol
Il match deve ancora iniziare
Jakub Paul vs Maxime Janvier
Il match deve ancora iniziare
Michael Agwi vs Florent Bax
Il match deve ancora iniziare
Stefanos Sakellaridis vs Leo Raquillet
Il match deve ancora iniziare
Sean Cuenin vs Jelle Sels
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Buenos Aires 3 (🇦🇷 Argentina) 🌤️ – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Cancha Central – ore 15:00
Joaquin Aguilar Cardozo
vs Juan Manuel La Serna
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Varillas vs Ignacio Monzon
Il match deve ancora iniziare
Juan Estevez vs Hernan Casanova
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Daniel Dutra da Silva vs Lucio Ratti
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 15:00
Pedro Boscardin Dias vs Carlos Maria Zarate
Il match deve ancora iniziare
Dante Pagani vs Luciano Emanuel Ambrogi
Il match deve ancora iniziare
Maximus Jones vs Fernando Cavallo
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Villanueva vs Santiago De La Fuente
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 15:00
Lautaro Agustin Falabella vs Lorenzo Joaquin Rodriguez
Il match deve ancora iniziare
Franco Roncadelli vs Thiago Cigarran
Il match deve ancora iniziare
Ezequiel Monferrer vs Facundo Juarez
Il match deve ancora iniziare
Juan Sebastian Gomez vs Mariano Kestelboim
Il match deve ancora iniziare
