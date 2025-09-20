Challenger 100 Lisbona: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel md e uno nelle quali
Challenger 100 Lisbona – Tabellone Principale – terra
(1) Vit Kopriva vs Luka Pavlovic
Qualifier vs (NG) Joel Schwaerzler
(Alt) Stefano Travaglia vs (NG) Matej Dodig
Qualifier vs (6) Jaime Faria
(3) Roberto Carballes Baena vs Thiago Seyboth Wild
Qualifier vs Qualifier
(WC) Pedro Araujo vs Henrique Rocha
Jan Choinski vs (8) Andrea Pellegrino
(7) Daniel Elahi Galan vs Marco Trungelliti
Guy Den Ouden vs (Alt) Elias Ymer
Qualifier vs Thiago Monteiro
Qualifier vs (4) Ignacio Buse
(5) Elmer Moller vs (WC) Tiago Pereira
Daniel Merida vs Jerome Kym
(WC) Frederico Ferreira Silva vs Jay Clarke
Vilius Gaubas vs (2) Carlos Taberner
Challenger 100 Lisbona – Tabellone Qualificazione – terra
[1] 🇪🇸 Llamas Ruiz vs 🇵🇹 Maia [WC]
🇫🇷 Chazal vs 🇩🇪 Dedura [11]
[2] 🇪🇸 Moro Canas vs 🇪🇸 Serrano Luis [ALT]
🇪🇸 Luz [ALT] vs 🇫🇷 Marmousez [12]
[3] 🇪🇸 Martin Tiffon vs 🇵🇹 Quintela [WC]
🇵🇹 Torres [WC] vs 🇷🇴 Negritu [7]
[4] 🇮🇹 Cecchinato vs 🇵🇹 Cacao [WC]
🇧🇷 Raynel vs 🇭🇷 Ajdukovic [8]
[5] 🇮🇳 Nagal vs 🇧🇬 Donski [ALT]
🇵🇹 Rocha [ALT] vs 🇪🇸 Barranco Cosano [10]
[6] 🇳🇱 Houkes vs 🇬🇷 Thanos
🇷🇸 Latinovic [ALT] vs 🇨🇭 Ritschard [9]
Gli italiani possono fare più che bene
Kopriva
Taberner
Carballes
Monteiro
Faria
Pellegrino
Galan
Moller