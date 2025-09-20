Challenger 100 Lisbona: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel md e uno nelle quali

Challenger 100 Lisbona – Tabellone Principale – terra

(1) Vit Kopriva vs Luka Pavlovic

Qualifier vs (NG) Joel Schwaerzler

(Alt) Stefano Travaglia vs (NG) Matej Dodig

Qualifier vs (6) Jaime Faria

(3) Roberto Carballes Baena vs Thiago Seyboth Wild

Qualifier vs Qualifier

(WC) Pedro Araujo vs Henrique Rocha

Jan Choinski vs (8) Andrea Pellegrino

(7) Daniel Elahi Galan vs Marco Trungelliti

Guy Den Ouden vs (Alt) Elias Ymer

Qualifier vs Thiago Monteiro

Qualifier vs (4) Ignacio Buse

(5) Elmer Moller vs (WC) Tiago Pereira

Daniel Merida vs Jerome Kym

(WC) Frederico Ferreira Silva vs Jay Clarke

Vilius Gaubas vs (2) Carlos Taberner

[1] 🇪🇸 Llamas Ruiz vs 🇵🇹 Maia [WC]🇫🇷 Chazal vs 🇩🇪 Dedura [11]

[2] 🇪🇸 Moro Canas vs 🇪🇸 Serrano Luis [ALT]

🇪🇸 Luz [ALT] vs 🇫🇷 Marmousez [12]

[3] 🇪🇸 Martin Tiffon vs 🇵🇹 Quintela [WC]

🇵🇹 Torres [WC] vs 🇷🇴 Negritu [7]

[4] 🇮🇹 Cecchinato vs 🇵🇹 Cacao [WC]

🇧🇷 Raynel vs 🇭🇷 Ajdukovic [8]

[5] 🇮🇳 Nagal vs 🇧🇬 Donski [ALT]

🇵🇹 Rocha [ALT] vs 🇪🇸 Barranco Cosano [10]

[6] 🇳🇱 Houkes vs 🇬🇷 Thanos

🇷🇸 Latinovic [ALT] vs 🇨🇭 Ritschard [9]