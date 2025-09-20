Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Lisbona: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel md e uno nelle quali

20/09/2025 21:19 2 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
POR Challenger 100 Lisbona – Tabellone Principale – terra
(1) Vit Kopriva CZE vs Luka Pavlovic FRA
Qualifier vs (NG) Joel Schwaerzler AUT
(Alt) Stefano Travaglia ITA vs (NG) Matej Dodig CRO
Qualifier vs (6) Jaime Faria POR

(3) Roberto Carballes Baena ESP vs Thiago Seyboth Wild BRA
Qualifier vs Qualifier
(WC) Pedro Araujo POR vs Henrique Rocha POR
Jan Choinski GBR vs (8) Andrea Pellegrino ITA

(7) Daniel Elahi Galan COL vs Marco Trungelliti ARG
Guy Den Ouden NED vs (Alt) Elias Ymer SWE
Qualifier vs Thiago Monteiro BRA
Qualifier vs (4) Ignacio Buse PER

(5) Elmer Moller DEN vs (WC) Tiago Pereira POR
Daniel Merida ESP vs Jerome Kym SUI
(WC) Frederico Ferreira Silva POR vs Jay Clarke GBR
Vilius Gaubas LTU vs (2) Carlos Taberner ESP

POR Challenger 100 Lisbona – Tabellone Qualificazione – terra
[1] 🇪🇸 Llamas Ruiz vs 🇵🇹 Maia [WC]
🇫🇷 Chazal vs 🇩🇪 Dedura [11]

[2] 🇪🇸 Moro Canas vs 🇪🇸 Serrano Luis [ALT]
🇪🇸 Luz [ALT] vs 🇫🇷 Marmousez [12]

[3] 🇪🇸 Martin Tiffon vs 🇵🇹 Quintela [WC]
🇵🇹 Torres [WC] vs 🇷🇴 Negritu [7]

[4] 🇮🇹 Cecchinato vs 🇵🇹 Cacao [WC]
🇧🇷 Raynel vs 🇭🇷 Ajdukovic [8]

[5] 🇮🇳 Nagal vs 🇧🇬 Donski [ALT]
🇵🇹 Rocha [ALT] vs 🇪🇸 Barranco Cosano [10]

[6] 🇳🇱 Houkes vs 🇬🇷 Thanos
🇷🇸 Latinovic [ALT] vs 🇨🇭 Ritschard [9]

ospite1 (Guest) 20-09-2025 21:24

Gli italiani possono fare più che bene

Donato 20-09-2025 21:23

Kopriva

Taberner

Carballes
Monteiro

Faria
Pellegrino
Galan
Moller

