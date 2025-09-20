Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Sabato 20 Settembre 2025. Lorenzo Sciahbasi si aggiudica il singolare maschile

Lorenzo Sciahbasi si aggiudica il singolare maschile nel primo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

In finale, Sciahbasi ha sconfitto in 2 ore e 11′ la testa di serie numero 6 Michele Ribecai.

E’ azzurro anche il titolo del doppio maschile, con Alexander Weis che, in coppia con il tedesco Mika Petkovic ha battuto 6-2, 6-4 Federico Iannaccone e Giorgio Tabacco.

Un’italiana inseguirà anche il titolo del singolare femminile. E’ Lisa Pigato, accreditata dell’ottava testa di serie, che in semifinale ha superato 6-4, 6-2 Isabella Maria Serban. Nella finale in programma domani, Pigato sfiderà la svedese Caijsa Wilda Hennemann, che ha sorpreso 3-6, 6-4, 6-0 la ceca Julie Struplova, numero 7 del seeding, al termine di un match durato 2 ore e 46′.

Il doppio femminile è andato alla coppia favorita alla vigilia, quella composta dall’ellenica Valentini Grammatikopoulou e dalla tedesca Antonia Schmidt, che l’hanno spuntata 7-6(5), 3-6, 10-7 in quasi due ore di gioco su Alessandra Mazzola e Struplova, numero 2 del tabellone.

Intanto, domani, con il primo turno delle qualificazioni maschili, prenderà il via il secondo Itf Combined sugli stessi campi.