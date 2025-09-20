Challenger 125 Orleans: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel md
Challenger 125 Orleans – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Raphael Collignon vs Mark Lajal
Moez Echargui vs Kimmer Coppejans
Alexis Galarneau vs (PR) Emil Ruusuvuori
Qualifier vs (7) Pierre-Hugues Herbert
(4) Lukas Klein vs Hugo Grenier
Patrick Kypson vs Qualifier
Justin Engel vs (WC) Gregoire Barrere
(WC) Clement Chidekh vs (6) Matteo Gigante
(8) Harold Mayot vs (Alt) Viktor Durasovic
Arthur Bouquier vs Chris Rodesch
Qualifier vs Calvin Hemery
Qualifier vs (3) Alexander Blockx
(5) Martin Landaluce vs Dominic Stricker
Qualifier vs Qualifier
(WC) Benoit Paire vs (Alt) Edas Butvilas
Nicolai Budkov Kjaer vs (2) Hugo Gaston
Challenger 125 Orleans – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(Alt) (1) Marc-Andrea Huesler vs Nikolay Vylegzhanin
Florian Broska vs (10) Milos Karol
(Alt) (2) Patrick Zahraj vs Loann Massard
(WC) Mae Malige vs (Alt) (9) Alexey Vatutin
(3) Matteo Martineau vs Stuart Parker
David Jorda Sanchis vs (11) Lucas Poullain
(4) Stefanos Sakellaridis vs (WC) Leo Raquillet
(WC) Sean Cuenin vs (12) Jelle Sels
(5) Jakub Paul vs Maxime Janvier
Michael Agwi vs (Alt) (7) Florent Bax
(6) Remy Bertola vs Karan Singh
(WC) Cyril Vandermeersch vs (8) Norbert Gombos
Central Arena – Ore: 10:00
🇪🇸 David Jorda Sanchis vs 🇫🇷 Lucas Poullain
🇫🇷 Matteo Martineau vs 🇬🇧 Stuart Parker
🇨🇭 Remy Bertola vs 🇮🇳 Karan Singh
🇫🇷 Cyril Vandermeersch vs 🇸🇰 Norbert Gombos
🇩🇪 Patrick Zahraj vs 🇫🇷 Loann Massard
🇫🇷 Mae Malige vs 🇷🇺 Alexey Vatutin
ST CYR EN VAL No.2 – Ore: 10:00
🇨🇭 Marc-Andrea Huesler vs 🇷🇺 Nikolay Vylegzhanin
🇩🇪 Florian Broska vs 🇸🇰 Milos Karol
🇨🇭 Jakub Paul vs 🇫🇷 Maxime Janvier
🇮🇪 Michael Agwi vs 🇫🇷 Florent Bax
🇬🇷 Stefanos Sakellaridis vs 🇫🇷 Leo Raquillet
🇫🇷 Sean Cuenin vs 🇳🇱 Jelle Sels
