Challenger 125 Orleans: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel md

20/09/2025 19:52 Nessun commento
Matteo Gigante nella foto
FRA Challenger 125 Orleans – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Raphael Collignon BEL vs Mark Lajal EST
Moez Echargui TUN vs Kimmer Coppejans BEL
Alexis Galarneau CAN vs (PR) Emil Ruusuvuori FIN
Qualifier vs (7) Pierre-Hugues Herbert FRA

(4) Lukas Klein SVK vs Hugo Grenier FRA
Patrick Kypson USA vs Qualifier
Justin Engel GER vs (WC) Gregoire Barrere FRA
(WC) Clement Chidekh FRA vs (6) Matteo Gigante ITA

(8) Harold Mayot FRA vs (Alt) Viktor Durasovic NOR
Arthur Bouquier FRA vs Chris Rodesch LUX
Qualifier vs Calvin Hemery FRA
Qualifier vs (3) Alexander Blockx BEL

(5) Martin Landaluce ESP vs Dominic Stricker SUI
Qualifier vs Qualifier
(WC) Benoit Paire FRA vs (Alt) Edas Butvilas LTU
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs (2) Hugo Gaston FRA

FRA Challenger 125 Orleans – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(Alt) (1) Marc-Andrea Huesler SUI vs Nikolay Vylegzhanin RUS
Florian Broska GER vs (10) Milos Karol SVK

(Alt) (2) Patrick Zahraj GER vs Loann Massard FRA
(WC) Mae Malige FRA vs (Alt) (9) Alexey Vatutin RUS

(3) Matteo Martineau FRA vs Stuart Parker GBR
David Jorda Sanchis ESP vs (11) Lucas Poullain FRA

(4) Stefanos Sakellaridis GRE vs (WC) Leo Raquillet FRA
(WC) Sean Cuenin FRA vs (12) Jelle Sels NED

(5) Jakub Paul SUI vs Maxime Janvier FRA
Michael Agwi IRL vs (Alt) (7) Florent Bax FRA

(6) Remy Bertola SUI vs Karan Singh IND
(WC) Cyril Vandermeersch FRA vs (8) Norbert Gombos SVK

Central Arena – Ore: 10:00
🇪🇸 David Jorda Sanchis vs 🇫🇷 Lucas Poullain
🇫🇷 Matteo Martineau vs 🇬🇧 Stuart Parker
🇨🇭 Remy Bertola vs 🇮🇳 Karan Singh
🇫🇷 Cyril Vandermeersch vs 🇸🇰 Norbert Gombos
🇩🇪 Patrick Zahraj vs 🇫🇷 Loann Massard
🇫🇷 Mae Malige vs 🇷🇺 Alexey Vatutin

ST CYR EN VAL No.2 – Ore: 10:00
🇨🇭 Marc-Andrea Huesler vs 🇷🇺 Nikolay Vylegzhanin
🇩🇪 Florian Broska vs 🇸🇰 Milos Karol
🇨🇭 Jakub Paul vs 🇫🇷 Maxime Janvier
🇮🇪 Michael Agwi vs 🇫🇷 Florent Bax
🇬🇷 Stefanos Sakellaridis vs 🇫🇷 Leo Raquillet
🇫🇷 Sean Cuenin vs 🇳🇱 Jelle Sels

