Fedez si scusa per la frase su Sinner: “Volevo descrivere un paradosso ma mi è riuscito malissimo”

Dopo il polverone, le scuse. Il rapper Fedez ieri sera dal palco del Forum di Assago ha parlato davanti ai suoi fan della vicenda che l’ha portato – forse in modo assai astuto… – sia in prima pagina che nell’occhio del ciclone, una frase scritta in una “barra” di una sua prossima canzone anticipata con un post social, nella quale afferma che Sinner è un “purosangue italiano con l’accento di Hitler”. Unanime è stato il coro di condanna a questo maldestro accostamento, tanto da portare addirittura ad un esposto alla Procura della Repubblica di Bolzano da parte di un consigliere del comune altoatesino. Per questo Fedez nel corso del concerto milanese ha cercato di spiegare l’accaduto dal suo punto di vista, prendendosi la responsabilità per l’errore e cercando di buttare acqua sul fuoco di una faccenda che ha fatto addirittura il giro del mondo. Un testo esagerato, un paradosso mal riuscito.

“Penso che quando una cosa non viene capita, significa che l’errore è di chi l’ha scritta, e me ne assumo tutte le responsabilità e non voglio scappare assolutamente da questa cosa” ha affermato il rapper. “Ho preparato delle strofe inedite, riscritto delle cose, anche in questo brano che si chiama ‘Tutto il contrario’. Ci tengo a spiegare il ragionamento, perché non si capiva. Avevo scritto due righe per chiarire, ma penso che la cosa più giusta, e anche più imbarazzante, sia parlarne a viso aperto e non da dietro uno schermo”.

(La clip video dal concerto con le scuse di Fedez davanti al pubblico di Milano)

“Nel brano prendo una tesi e la porto all’esasperazione, dico una cosa intendendone il contrario. Quindi volevo prendere il paradosso e mi è riuscito malissimo, degli atleti che nascono e crescono in Italia ma spesso non vengono considerati italiani per il colore della pelle e applicarlo al più grande sportivo che abbiamo in Italia. Non ci sono riuscito e tutto quel che posso fare davanti a voi è chiedere scusa”.

Mario Cecchi