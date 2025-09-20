Hangzhou Open 2025: Zeppieri si ferma agli ottavi, Tien avanza ai quarti

Si interrompe agli ottavi di finale la corsa di Giulio Zeppieri al torneo ATP 250 di Hangzhou. Il qualificato azzurro ha dovuto arrendersi alla testa di serie numero 7, lo statunitense Learner Tien, che si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 14 minuti di gioco. Ai quarti Tien affronterà il vincente del match tra Andrey Rublev e il francese Valentin Royer.

Primo set: equilibrio fino al decimo game

L’avvio di partita è stato all’insegna dei servizi: Zeppieri ha dovuto cancellare una palla break nel quarto game, mentre nel nono ha avuto lui stesso l’occasione per allungare, ma lo statunitense ha saputo salvarsi. La svolta è arrivata nel decimo gioco: chiamato a servire per restare nel set, l’azzurro ha ceduto la battuta sul 30-40, permettendo a Tien di chiudere sul 6-4 dopo 36 minuti di equilibrio.

Secondo set: lo strappo decisivo di Tien

Nel secondo parziale Zeppieri ha avuto una chance in apertura per portarsi avanti, non sfruttata. Poco dopo è stato l’italiano a dover fronteggiare una palla break nel secondo game. L’allungo decisivo è arrivato nel sesto gioco: Tien ha spinto forte in risposta, ha conquistato il break sul 15-40 e si è issato sul 4-2. Da quel momento ha gestito con autorità il servizio, vincendo otto degli ultimi nove punti al lancio di palla e chiudendo il set sul 6-3 in 38 minuti.

Supremazia statistica dello statunitense

I numeri raccontano la differenza del match: Tien ha vinto 66 punti contro i 44 di Zeppieri, con più vincenti (17 a 12) e meno errori gratuiti (10 contro 12). Lo statunitense è stato praticamente perfetto nei momenti chiave: ha annullato entrambe le palle break concesse e sfruttato due delle quattro avute. Nettamente superiori anche le percentuali al servizio: 86% di punti con la prima e 65% con la seconda, contro il 61% e 52% dell’azzurro.

ATP Hangzhou Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 4 3 Learner Tien [7] Learner Tien [7] 6 6 Vincitore: Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Tien 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 L. Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Tien 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 L. Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Tien 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 L. Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Tien 15-0 ace 30-0 3-3 → 3-4 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Tien 0-15 15-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Tien 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 L. Tien 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Zeppieri vs Tien

Statistica Zeppieri 🇮🇹 Tien 🇺🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 256 320 Ace 4 5 Doppi falli 1 2 Prima di servizio 36/57 (63%) 36/53 (68%) Punti vinti sulla prima 22/36 (61%) 31/36 (86%) Punti vinti sulla seconda 11/21 (52%) 11/17 (65%) Palle break salvate 2/4 (50%) 2/2 (100%) Giochi di servizio giocati 9 10 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 219km/h (136 mph) 202km/h (125 mph) Velocità media prima 202km/h (125 mph) 176km/h (109 mph) Velocità media seconda 169km/h (105 mph) 150km/h (93 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 49 159 Punti vinti su prima di servizio 5/36 (14%) 14/36 (39%) Punti vinti su seconda di servizio 6/17 (35%) 10/21 (48%) Palle break convertite 0/2 (0%) 2/4 (50%) Giochi di risposta giocati 10 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 33/57 (58%) 42/53 (79%) Punti vinti in risposta 11/53 (21%) 24/57 (42%) Totale punti vinti 44/110 (40%) 66/110 (60%)



