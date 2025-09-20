Laver Cup 2025: Europa vs Resto del Mondo 3-1 dopo la prima giornata. Mensik vince, Ruud solido, Fonseca brilla e Alcaraz chiude in doppio

Casper Ruud nella foto - Foto Getty Images
Prima giornata ricca di emozioni alla Laver Cup 2025, con grandi debutti e conferme che hanno scaldato il pubblico. L’Europa chiude avanti nel punteggio, grazie a un mix di talento giovane ed esperienza consolidata.
Mensik parte col botto
Jakub Mensik ha vissuto un esordio da sogno, mostrando tutto il suo enorme potenziale e la personalità che lo rende già una delle stelle emergenti del circuito. Il ceco ha dominato per oltre un set contro Alex Michelsen, salvo subire la rimonta dello statunitense che ha allungato la sfida al super tie-break. Lì Mensik ha ritrovato il suo miglior tennis, imponendosi 6-1 6-7(3) 10-8 e regalando un punto fondamentale all’Europa.
Ruud batte Opelka con autorità
Ci ha pensato poi Casper Ruud ad allungare il vantaggio europeo. Il norvegese ha disputato una delle sue prove più solide degli ultimi mesi, sfruttando ogni minima occasione concessa da Reilly Opelka. Con un servizio affidabile e grande precisione nei momenti chiave, Ruud ha chiuso con il punteggio di 6-4 7-6(5), portando l’Europa sul 2-0.
Fonseca illumina per il Resto del Mondo
Il primo squillo del Team World è arrivato grazie a Joao Fonseca. Il brasiliano, al debutto assoluto nella competizione, ha impressionato per qualità e determinazione, travolgendo Flavio Cobolli con un tennis esplosivo e senza sbavature. Il punteggio finale, 6-4 6-3, ha riportato in corsa il Resto del Mondo sul 2-1.
Alcaraz e Mensik chiudono in doppio
In chiusura di giornata, lo spettacolo è stato firmato dal duo Carlos Alcaraz / Jakub Mensik, che ha avuto la meglio sulla coppia americana Taylor Fritz / Alex Michelsen con il risultato di 7-6 6-4. Un successo che riporta in quota il Team Europa, capace così di archiviare la prima giornata in vantaggio.
Laver Cup – 1° Giornata – Europa vs Resto del Mondo 3-1
Indoor Hard
Chase Center – ore 22:00 • Meteo San Francisco: 🌥️ 16–18°C (sera/notte)
Casper Ruud
vs Reilly Opelka
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 4-1
ATP San Francisco
Casper Ruud
6
7
Reilly Opelka
4
6
Vincitore: Ruud
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
ace
6*-4
6-6 → 7-6
C. Ruud
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
R. Opelka
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Opelka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
R. Opelka
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Opelka
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
R. Opelka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-2 → 4-3
R. Opelka
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
30-40
ace
2-2 → 3-2
C. Ruud
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
40-30
ace
1-2 → 2-2
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Jakub Mensik
vs Alex Michelsen
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 0-0
ATP San Francisco
Jakub Mensik
6
6
10
Alex Michelsen
1
7
8
Vincitore: Mensik
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Mensik
1-0
df
2-0
3-0
4-0
4-1
4-2
5-2
5-3
5-4
6-4
7-4
ace
7-5
8-5
8-6
8-7
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
df
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
ace
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
A. Michelsen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
J. Mensik
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-5 → 6-5
A. Michelsen
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
J. Mensik
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
A. Michelsen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
J. Mensik
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
ace
2-2 → 3-2
A. Michelsen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Michelsen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-0 → 4-1
J. Mensik
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 4-0
A. Michelsen
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
A. Michelsen
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
0-0 → 1-0
Singolare
Non prima 04:00
Flavio Cobolli
vs Joao Fonseca
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 1-0
ATP San Francisco
Flavio Cobolli
4
3
Joao Fonseca
6
6
Vincitore: Fonseca
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Fonseca
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
J. Fonseca
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cobolli
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
4-5 → 4-6
F. Cobolli
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
F. Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
F. Cobolli
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Fonseca
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Carlos Alcaraz
/ Jakub Mensik
vs Taylor Fritz
/ Alex Michelsen
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: —
ATP San Francisco
Carlos Alcaraz / Jakub Mensik
7
6
Taylor Fritz / Alex Michelsen
6
4
Vincitore: Alcaraz / Mensik
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Fritz / Michelsen
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
C. Alcaraz / Mensik
4-4 → 5-4
T. Fritz / Michelsen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
C. Alcaraz / Mensik
3-3 → 4-3
T. Fritz / Michelsen
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
3-2 → 3-3
C. Alcaraz / Mensik
2-2 → 3-2
T. Fritz / Michelsen
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-1 → 2-2
C. Alcaraz / Mensik
1-1 → 2-1
T. Fritz / Michelsen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Alcaraz / Mensik
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
7*-6
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
C. Alcaraz / Mensik
5-6 → 6-6
T. Fritz / Michelsen
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
5-5 → 5-6
C. Alcaraz / Mensik
4-5 → 5-5
T. Fritz / Michelsen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
C. Alcaraz / Mensik
3-4 → 4-4
T. Fritz / Michelsen
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-3 → 3-4
C. Alcaraz / Mensik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
T. Fritz / Michelsen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
C. Alcaraz / Mensik
1-2 → 2-2
T. Fritz / Michelsen
1-1 → 1-2
C. Alcaraz / Mensik
0-1 → 1-1
T. Fritz / Michelsen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
6 commenti
wow roba mai letta
Quando guardavo Sinner in alcuni chalenger americani , nella notte, quasi mattina , eravamo alcune centinaia. Per questo torneo ci saranno ancora meno italiani davanti al tv. Cosa può fare il dio denaro.
Questa esibizione destava curiosità con i 4 capoccioni, per vederli giovare assieme (tipo doppio nadal/federer).
Ora si trascina stancamente con giocatori privi di qualunque attrattiva (eccetto Alcaraz)che stanno li per raccattare altri milioni in vista dell’acquisto di qualche nuova Bugatti da sfoggiare a Montecarlo
Mamma che pagliacciata, che poi è chiaro che il team Europa, in generale sia molto superiore al team resto del mondo.
Si sa già chi vince anche senza guardarla.
Bravo Casper
ho sempre guardato anche la prima giornata ma ruud opelka e mensik michelsen nuglielafaccio. domani è carina