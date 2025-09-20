Laver Cup 2025 - Day 1 ATP, Copertina

Laver Cup 2025: Europa vs Resto del Mondo 3-1 dopo la prima giornata. Mensik vince, Ruud solido, Fonseca brilla e Alcaraz chiude in doppio

20/09/2025 08:04 6 commenti
Casper Ruud nella foto - Foto Getty Images

Prima giornata ricca di emozioni alla Laver Cup 2025, con grandi debutti e conferme che hanno scaldato il pubblico. L’Europa chiude avanti nel punteggio, grazie a un mix di talento giovane ed esperienza consolidata.

Mensik parte col botto
Jakub Mensik ha vissuto un esordio da sogno, mostrando tutto il suo enorme potenziale e la personalità che lo rende già una delle stelle emergenti del circuito. Il ceco ha dominato per oltre un set contro Alex Michelsen, salvo subire la rimonta dello statunitense che ha allungato la sfida al super tie-break. Lì Mensik ha ritrovato il suo miglior tennis, imponendosi 6-1 6-7(3) 10-8 e regalando un punto fondamentale all’Europa.

Ruud batte Opelka con autorità
Ci ha pensato poi Casper Ruud ad allungare il vantaggio europeo. Il norvegese ha disputato una delle sue prove più solide degli ultimi mesi, sfruttando ogni minima occasione concessa da Reilly Opelka. Con un servizio affidabile e grande precisione nei momenti chiave, Ruud ha chiuso con il punteggio di 6-4 7-6(5), portando l’Europa sul 2-0.

Fonseca illumina per il Resto del Mondo
Il primo squillo del Team World è arrivato grazie a Joao Fonseca. Il brasiliano, al debutto assoluto nella competizione, ha impressionato per qualità e determinazione, travolgendo Flavio Cobolli con un tennis esplosivo e senza sbavature. Il punteggio finale, 6-4 6-3, ha riportato in corsa il Resto del Mondo sul 2-1.

Alcaraz e Mensik chiudono in doppio
In chiusura di giornata, lo spettacolo è stato firmato dal duo Carlos Alcaraz / Jakub Mensik, che ha avuto la meglio sulla coppia americana Taylor Fritz / Alex Michelsen con il risultato di 7-6 6-4. Un successo che riporta in quota il Team Europa, capace così di archiviare la prima giornata in vantaggio.

USA Laver Cup – 1° Giornata – Europa vs Resto del Mondo 3-1

Indoor Hard

Chase Center – ore 22:00 • Meteo San Francisco: 🌥️ 16–18°C (sera/notte)

Singolare
Ore 22:00

Casper Ruud EUR vs Reilly Opelka WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 4-1
ATP San Francisco
Casper Ruud
6
7
Reilly Opelka
4
6
Vincitore: Ruud
Singolare
A seguire

Jakub Mensik EUR vs Alex Michelsen WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 0-0
ATP San Francisco
Jakub Mensik
6
6
10
Alex Michelsen
1
7
8
Vincitore: Mensik
Singolare
Non prima 04:00

Flavio Cobolli EUR vs Joao Fonseca WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 1-0
ATP San Francisco
Flavio Cobolli
4
3
Joao Fonseca
6
6
Vincitore: Fonseca
Doppio
A seguire

Carlos Alcaraz EUR / Jakub Mensik EUR
vs Taylor Fritz WLD / Alex Michelsen WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H:
ATP San Francisco
Carlos Alcaraz / Jakub Mensik
7
6
Taylor Fritz / Alex Michelsen
6
4
Vincitore: Alcaraz / Mensik
6 commenti

chase (Guest) 20-09-2025 09:06

Scritto da Taxi Driver
Questa esibizione destava curiosità con i 4 capoccioni, per vederli giovare assieme (tipo doppio nadal/federer).
Ora si trascina stancamente con giocatori privi di qualunque attrattiva (eccetto Alcaraz)che stanno li per raccattare altri milioni in vista dell’acquisto di qualche nuova Bugatti da sfoggiare a Montecarlo

wow roba mai letta

 6
omerjno 20-09-2025 09:02

Quando guardavo Sinner in alcuni chalenger americani , nella notte, quasi mattina , eravamo alcune centinaia. Per questo torneo ci saranno ancora meno italiani davanti al tv. Cosa può fare il dio denaro.

 5
Taxi Driver 20-09-2025 09:01

Questa esibizione destava curiosità con i 4 capoccioni, per vederli giovare assieme (tipo doppio nadal/federer).
Ora si trascina stancamente con giocatori privi di qualunque attrattiva (eccetto Alcaraz)che stanno li per raccattare altri milioni in vista dell’acquisto di qualche nuova Bugatti da sfoggiare a Montecarlo

 4
Silvy__89 (Guest) 20-09-2025 00:39

Mamma che pagliacciata, che poi è chiaro che il team Europa, in generale sia molto superiore al team resto del mondo.
Si sa già chi vince anche senza guardarla.

 3
trepi53 (Guest) 19-09-2025 23:56

Bravo Casper

 2
chase (Guest) 19-09-2025 22:42

ho sempre guardato anche la prima giornata ma ruud opelka e mensik michelsen nuglielafaccio. domani è carina

 1
