Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Martedì 16 Settembre 2025
Undici italiani accedono agli ottavi di finale del primo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.
Lorenzo Sciahbasi firma la sorpresa di giornata, eliminando 7-6(3), 6-4 la terza testa di serie, l’ucraino Oleksii Krutykh e sfiderà per un posto nei quarti la wild card Leonardo Malgaroli, che ha battuto 6-4, 6-2 il qualificato Giacomo Crisostomo. La testa di serie numero 8 Federico Iannaccone ha superato 6-4, 7-5 il qualificato Matteo Sciahbasi e ora se la vedrà con Andrea De Marchi, bravo a spuntarla 4-6, 7-5, 6-4 sull’iraniano Kasra Rahmani. Ottavi tricolori anche tra il numero 7 del seeding Gianmarco Ferrari (7-5, 4-6, 6-3 sul croato Josip Simundza) e Gabriele Maria Noce (6-4, 4-6, 6-4 sul qualificato statunitense Kyle Overmyer), tra il numero 4 Alexander Weis (6-2, 3-6, 7-5 su Jacopo Bilardo) e la wild card Filippo Mazzola (6-1, 6-3 su Giorgio Tabacco) e tra il numero 6 Michele Ribecai (6-3, 6-1 alla wild card Giammarco Gandolfi) e Davide Rapagnetta (6-3, 6-4 sul qualificato Gregorio Biondolillo). Nella sfida tra qualificati, Mattias Pisanu ha battuto Cosimo Banti con un doppio 6-3 e ora sfiderà lo spagnolo Pol Martin Tiffon, testa di serie numero 2, che ha regolato 6-2, 6-1 un altro qualificato italiano, Antonio Caruso.
Nel torneo femminile, strappano il pass per il main draw Gaia Maduzzi (6-1, 6-0 su Alessandra Fiorillo), Eleonora Alvisi (6-1, 6-0 su Alessandra Pezzulla), Caterina Odorizzi (6-2, 2-6, 11-9 sulla lettone Odeta Panasa), Marcella Dessolis (6-1, 6-0 sulla giapponese Mio Kijima), Ginevra Parentini Vallega (doppio 6-3 a Caterina Novello) e Aurora Deidda (6-0, 6-1 alla bulgara Yoana Moneva).
Sconfitta per Manuela De Lorenzo (6-1, 6-0 dalla tedesca Tina Manescu)
TAG: ITF Santa Margherita Di Pula
