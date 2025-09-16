Sherif, debutto show: gioca, vince e applaude il Lexus Tolentino Open. Favola Zantedeschi

6-2 6-1 in 77 minuti, e primo esame nelle Marche superato a pieni voti. Se ci fossero stati dubbi sulle qualità di Mayar Sherif, prima testa di serie del Lexus Tolentino Open, l’egiziana classe 1996 li ha fugati con un esordio in grande stile, spazzando via senza particolari difficoltà la svizzera Celine Naef. Un’avversaria dal buon tennis, che poteva nutrire giustificate ambizioni, invece ha raccolto soli tre game in un confronto a senso unico, pagando la superiorità fisica della top-100 nativa del Cairo, che con otto successi detiene il record di titoli nella categoria Wta 125. “A Tolentino – ha detto l’egiziana – ho trovato una grandissima accoglienza: sentirmi bene fuori dal campo mi permette di esprimermi al meglio. Ho giocato un buon match, facendo sempre le cose giuste. Spero che questa prestazione possa essere la prima di un grande torneo. Vincere qui il mio nono titolo in un 125? Me lo auguro, ma è bene ragionare match dopo match. Al momento penso solamente alla prossima partita”. La giocherà giovedì contro la georgiana Ekaterina Gorgodze, passata al tie-break del terzo contro la belga Vandewinkel. “Giocare in Italia – ha aggiunto la Sherif – mi piace molto. I tornei sono perfetti e c’è sempre una grande atmosfera. Tolentino non è da meno”. Un’investitura preziosa per gli organizzatori, che in mattinata hanno accolto anche circa 150 ragazzini degli istituti scolastici del territorio, invitati ad assistere alla manifestazione.

Nel martedì in cui il Tennis Tolentino ha gioito per l’impresa di Elisabetta Cocciaretto a Shenzhen, dove la marchigiana ha vinto un match clamoroso nel successo azzurro contro la Cina in Billie Jean King Cup, la favola di giornata l’ha costruita la veronese Aurora Zantedeschi. Eliminata lunedì al turno decisivo delle qualificazioni, è stata ripescata come lucky loser e all’indomani si è regalata la prima vittoria in carriera in un torneo Wta. L’ha fatto nel derby contro la mancina Samira De Stefano, cancellando una partenza complessa per imporsi alla distanza, col punteggio di 1-6 6-3 6-4. Sarà lei, nella serata di mercoledì sul Centrale (non prima delle 20), l’avversaria di Nuria Brancaccio nel duello che garantirà la presenza di almeno un’azzurra ai quarti di finale. Ancora in corsa anche Tatiana Pieri, capace di vincere la terza partita in tre giorni. Dopo due comodi successi nelle qualificazioni, la toscana se n’è preso un terzo al debutto nel main draw, rimontando un set di svantaggio a Francesca Curmi prima di approfittare del ritiro della maltese nel corso del terzo set, sul punteggio di 4-1. La vittoria le garantisce un giorno di meritato riposo: tornerà in campo giovedì per affrontare l’olandese Arantxa Rus. Niente da fare, invece, per l’altra qualificata azzurra Federica Urgesi: la marchigiana si è fermata contro il tennis brillante dell’ucraina Oleksandra Oliynykova, a segno per 6-1 6-2. Mercoledì a Tolentino i primi quattro match degli ottavi di finale e il completamento del primo turno del doppio. Il via alle 11, ingresso gratuito.

RISULTATI

Singolare. Primo turno: Arantxa Rus (Ned) b. Tara Wuerth (Cro) 6-3 6-4, Tatiana Pieri (Ita) b. Francesca Curmi (Mlt) 2-6 6-3 4-1 ritiro, Mayer Sherif (Egy) b. Celine Naef (Sui) 6-2 6-1, Aurora Zantedeschi (Ita) b. Samira De Stefano (Ita) 1-6 6-3 6-4, Ekaterine Gorgodze (Geo) b. Hanne Vandewinkel (Bel) 6-1 4-6 7-6, Oleksandra Oliynykova (Ukr) b. Federica Urgesi (Ita) 6-1 6-2, Anouk Koevermans (Ned) b. Kaja Juvan (Slo) 6-3 6-3, Ylena In-Albon (Sui) b. Noma Noha Akugue (Ger) 6-4 7-6.

Da completare: Tina Smith (Aus) vs Darja Semenistaja (Lat), Martina Trevisan (Ita) vs Sinja Kraus (Aut).

Doppio. Primo turno: Ambrosio/Brancaccio (Ita/Ita) b. Barnett/Lechemia (Gbr/Fra) 6-1 4-6 11/9, Rus/Zidansek (Ned/Slo) b. Rocchetti/Ruggeri (Ita/Ita) 6-1 6-4, Anshba/Silva (-/Gbr) b. Salkova/Wuerth (Cze/Cro) ritiro.