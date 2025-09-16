Sinner tra risate e sincerità: “Meglio vincere giocando male che perdere bene” (Video)
Non solo tennis, ma anche momenti leggeri e divertenti. Jannik Sinner si è concesso a una simpatica intervista con Explora Journeys, dove ha risposto ad alcune domande curiose, mostrando il suo lato più spontaneo.
Alla domanda “Una settimana senza pasta o una settimana senza tennis?”, l’azzurro non ha avuto dubbi: “Una settimana senza tennis. Così posso andare in crociera”, ha scherzato, scatenando risate e confermando ancora una volta il suo amore per la buona cucina italiana.
Jannik Sinner had a fun interview with Explora Journeys:
"A week with no pasta or a week with no tennis?"
Jannik: "A week with no tennis. It means I can go on cruise ships" 😂
"Win ugly or lose beautifully?"
Jannik: "I have to say winning ugly, because I hate to lose" 😭 pic.twitter.com/slTLHfGTvK
Ma quando si è trattato di parlare di competizione, il numero uno azzurro ha mostrato tutta la sua indole vincente. “Meglio vincere giocando male o perdere giocando bene?” gli hanno chiesto. La risposta è stata diretta: “Devo dire vincere male, perché odio perdere”.
Un mix di autoironia e sincerità che racconta bene il carattere di Sinner: un ragazzo semplice, con le passioni di tutti i suoi coetanei, ma anche un campione che non si accontenta mai e che, dentro il campo, ha un solo obiettivo: vincere.
