Sinner tra risate e sincerità: “Meglio vincere giocando male che perdere bene” (Video)

16/09/2025 10:09 4 commenti
Jannik Sinner nella foto

Non solo tennis, ma anche momenti leggeri e divertenti. Jannik Sinner si è concesso a una simpatica intervista con Explora Journeys, dove ha risposto ad alcune domande curiose, mostrando il suo lato più spontaneo.

Alla domanda “Una settimana senza pasta o una settimana senza tennis?”, l’azzurro non ha avuto dubbi: “Una settimana senza tennis. Così posso andare in crociera”, ha scherzato, scatenando risate e confermando ancora una volta il suo amore per la buona cucina italiana.

Ma quando si è trattato di parlare di competizione, il numero uno azzurro ha mostrato tutta la sua indole vincente. “Meglio vincere giocando male o perdere giocando bene?” gli hanno chiesto. La risposta è stata diretta: “Devo dire vincere male, perché odio perdere”.

Un mix di autoironia e sincerità che racconta bene il carattere di Sinner: un ragazzo semplice, con le passioni di tutti i suoi coetanei, ma anche un campione che non si accontenta mai e che, dentro il campo, ha un solo obiettivo: vincere.

4 commenti

walden 16-09-2025 12:04

Credo che non ci sia bisogno di citare l’Eco di “Apocalittici ed integrati” per dire quanto sia importante lo spot pubblicitario per creare dei miti…

Brufen (Guest) 16-09-2025 11:16

Si però chiamiamo le cose con il loro nome: non è un’intervista, è una pubblicità per una compagnia di navigazione. Farne addirittura un articolo, con tanto di voli pindarici come quelli dell’ultimo paragrafo, pare veramente ridicolo ed eccessivo. Persino a me, che sono un sinneriano della prima ora, e che ho scoperto questo sito proprio a inizio 2019 proprio cercando articoli su Jannik.

LiveTennis.it Staff 16-09-2025 11:12

@ Observ (#4483434)

No, nulla. Un caro saluto.

Observ (Guest) 16-09-2025 11:11

Avete fatto un articolo su uno spot pubblicitario! Mi auguro che abbiate preso qualcosa pure voi, altrimenti…

