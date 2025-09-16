Swiatek a Seoul: “Non penso già alla finale, vado passo dopo passo”

Settimana particolare per il tennis femminile, con i riflettori puntati sulle Finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen e, in parallelo, sul WTA 500 di Seul. Nella capitale sudcoreana l’attenzione sarà tutta per Iga Swiatek, unica top 10 presente in tabellone e quindi naturale favorita per il titolo. Ma la polacca, attuale numero 2 del mondo, non vuole sentir parlare di percorsi facili.

“Onestamente non ha senso pensare già alla finale – ha dichiarato la polacca nel Media Day –. In questo torneo chiunque, tra le giocatrici presenti nel tabellone, può vincere. Ci sono avversarie molto forti, quindi preferisco concentrarmi un passo alla volta. Al momento penso solo al mio primo incontro”.

Reduce dall’eliminazione ai quarti di finale dello US Open per mano di Amanda Anisimova, Swiatek ha spiegato di essere appena arrivata a Seul e di volersi concentrare sul lavoro quotidiano. “Sono atterrata ieri, quindi mi serve ancora un po’ di tempo per entrare mentalmente nel torneo. Sto focalizzando le mie energie sugli allenamenti e sulla preparazione del debutto. Solo quando entrerò in campo vedremo come mi sentirò, ma ripeto: ci sono tante giocatrici in grado di arrivare fino in fondo, bisogna aspettare”, ha aggiunto. La polacca esordirà al secondo turno contro la vincente del match tra Zakharova e Cirstea.

Tra le rivali più accreditate per un ipotetico incrocio nelle fasi finali ci sono Ekaterina Alexandrova, Clara Tauson e Daria Kasatkina, senza dimenticare Amanda Anisimova, che però ha scelto di rinunciare al torneo dopo l’ottimo percorso a New York. Proprio su di lei Swiatek ha speso parole di grande rispetto.

“È chiaro che nella finale di Wimbledon non aveva giocato bene, ma questo non significava che sarebbe stato sempre così – ha sottolineato la polacca, ricordando il loro scontro diretto a Londra vinto 6-0 6-0 –. Tutti sanno che è una grandissima giocatrice e che può esprimere un livello di tennis altissimo. Questa volta ha dimostrato di essere pronta per una finale importante: a New York ha giocato in modo diverso, si è mossa meglio, ha combattuto di più. Non è stata una sorpresa per me, la conosco bene e so quanto può valere”.