Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus, Târgu Mureș 2 e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus, Târgu Mureș 2 e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio del Day 2

16/09/2025 08:36 Nessun commento
Federico Bondioli nella foto - Foto Francesco Peluso
Federico Bondioli nella foto - Foto Francesco Peluso

CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – 1° turno, cemento

CENTRAL TAG HEUER – ore 10:00
Moez Echargui TUN vs Ugo Blanchet FRA
ATP Saint-Tropez
Moez Echargui
6
6
Ugo Blanchet [4]
3
3
Vincitore: Echargui
Tom Paris FRA vs Gregoire Barrere FRA (Non prima 11:30)

ATP Saint-Tropez
Tom Paris
15
3
Gregoire Barrere
0
3
Pierre-Hugues Herbert FRA vs Mikhail Kukushkin KAZ

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Federico Cina ITA

Il match deve ancora iniziare

Justin Engel GER vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT SAINT-TROPEZ – ore 10:00
Alexey Vatutin RUS vs Harold Mayot FRA

ATP Saint-Tropez
Alexey Vatutin
0
5
Harold Mayot [6]
6
7
Vincitore: Mayot
Titouan Droguet FRA vs Luca Potenza ITA (Non prima 11:30)

ATP Saint-Tropez
Titouan Droguet [8]
0
2
Luca Potenza
0
0
Edas Butvilas LTU vs Matteo Gigante ITA

Il match deve ancora iniziare

Trey Hilderbrand USA vs Hugo Grenier FRA

Il match deve ancora iniziare

Sergio Martos Gornes ESP / Tim Ruehl GER vs Robin Catry FRA / Etienne Donnet FRA

Il match deve ancora iniziare



COURT CMA CGM – ore 10:00
Mark Lajal EST vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA

ATP Saint-Tropez
Mark Lajal [7]
6
6
Sascha Gueymard Wayenburg
2
3
Vincitore: Lajal
Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Etienne Donnet FRA (Non prima 11:30)

ATP Saint-Tropez
Rodrigo Pacheco Mendez
0
2
Etienne Donnet
0
4
Norbert Gombos SVK vs Marek Gengel CZE

Il match deve ancora iniziare

Valentin Vacherot MON vs Robin Bertrand FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Târgu Mureș 2 🇷🇴 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

In attesa…..





CHALLENGER Bad Waltersdorf 🇦🇹 – 1° Turno, terra battuta

Center Court – ore 11:00
Daniel Elahi Galan COL vs Facundo Diaz Acosta ARG
Il match deve ancora iniziare

Pedro Martinez ESP vs Marko Topo GER (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta ESP vs Lukas Neumayer AUT (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Cedrik-Marcel Stebe GER vs Joel Schwaerzler AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Vilius Gaubas LTU vs Roman Andres Burruchaga ARG

Il match deve ancora iniziare

Thiago Agustin Tirante ARG vs Gabriele Piraino ITA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Dennis Novak AUT vs Roberto Carballes Baena ESP

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Sorger AUT vs Jozef Kovalik SVK

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Luka Pavlovic FRA vs Tadeas Paroulek CZE
Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO vs Zdenek Kolar CZE (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI vs Hynek Barton CZE

Il match deve ancora iniziare

Thiago Seyboth Wild BRA vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – 1° turno, cemento (indoor)

Court 1 – ore 16:00
Theo Papamalamis FRA vs Justin Boulais CAN
Il match deve ancora iniziare

Jack Anthrop USA vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare

Martin Damm USA vs Aidan Kim USA

Il match deve ancora iniziare

Abdullah Shelbayh JOR vs Murphy Cassone USA

Il match deve ancora iniziare

Alex Rybakov USA vs Moerani Bouzige AUS

Il match deve ancora iniziare

Jody Maginley ANT / Alfredo Perez USA vs Brandon Carpico USA / Alexander Ikenna Okonkwo GBR (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:00
Johannus Monday GBR vs Darwin Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

Tyler Zink USA vs Alexander Bernard USA

Il match deve ancora iniziare

Andre Ilagan USA vs Sebastian Dominko SLO

Il match deve ancora iniziare

Christian Langmo USA vs Samir Banerjee USA

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA vs Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare

Courtney John Lock ZIM / Tristan McCormick USA vs Sai Karteek Reddy Ganta IND / Ryuki Matsuda JPN (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – 1° turno, terra battuta

Cancha Central – ore 15:00
Guido Ivan Justo ARG vs Juan Bautista Torres ARG
Il match deve ancora iniziare

Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Facundo Bagnis ARG

Il match deve ancora iniziare

Lautaro Midon ARG vs Hugo Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Fernando Cavallo ARG vs Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Hernan Casanova ARG (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 15:00
Juan Pablo Varillas PER vs Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare

Lautaro Agustin Falabella ARG vs Juan Manuel La Serna ARG

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER vs Andrea Collarini ARG

Il match deve ancora iniziare

Facundo Juarez ITA vs Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 15:00
Pedro Boscardin Dias BRA vs Juan Carlos Prado Angelo BOL

Il match deve ancora iniziare

Matias Soto CHI vs Carlos Maria Zarate ARG

Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA / Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Lucio Ratti ARG / Carlos Maria Zarate ARG (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

TAG: