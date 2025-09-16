Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus, Târgu Mureș 2 e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Federico Bondioli nella foto - Foto Francesco Peluso
CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – 1° turno, cemento
CENTRAL TAG HEUER – ore 10:00
Moez Echargui
vs Ugo Blanchet
ATP Saint-Tropez
Moez Echargui
6
6
Ugo Blanchet [4]
3
3
Vincitore: Echargui
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Echargui
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
U. Blanchet
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-2 → 5-3
M. Echargui
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
4-2 → 5-2
U. Blanchet
30-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
M. Echargui
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
2-0 → 3-0
U. Blanchet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
M. Echargui
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Blanchet
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
5-3 → 6-3
M. Echargui
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
U. Blanchet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
U. Blanchet
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Tom Paris vs Gregoire Barrere (Non prima 11:30)
ATP Saint-Tropez
Tom Paris•
15
3
Gregoire Barrere
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Paris
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
G. Barrere
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
T. Paris
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Pierre-Hugues Herbert vs Mikhail Kukushkin
Il match deve ancora iniziare
Martin Landaluce vs Federico Cina
Il match deve ancora iniziare
Justin Engel vs Stan Wawrinka (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT SAINT-TROPEZ – ore 10:00
Alexey Vatutin vs Harold Mayot
ATP Saint-Tropez
Alexey Vatutin
0
5
Harold Mayot [6]
6
7
Vincitore: Mayot
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vatutin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
H. Mayot
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
A. Vatutin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
H. Mayot
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
A. Vatutin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Vatutin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
A. Vatutin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Mayot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-5 → 0-6
A. Vatutin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 0-5
H. Mayot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
A. Vatutin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
H. Mayot
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
A. Vatutin
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Titouan Droguet vs Luca Potenza (Non prima 11:30)
ATP Saint-Tropez
Titouan Droguet [8]•
0
2
Luca Potenza
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Potenza
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
T. Droguet
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Edas Butvilas vs Matteo Gigante
Il match deve ancora iniziare
Trey Hilderbrand vs Hugo Grenier
Il match deve ancora iniziare
Sergio Martos Gornes / Tim Ruehl vs Robin Catry / Etienne Donnet
Il match deve ancora iniziare
COURT CMA CGM – ore 10:00
Mark Lajal vs Sascha Gueymard Wayenburg
ATP Saint-Tropez
Mark Lajal [7]
6
6
Sascha Gueymard Wayenburg
2
3
Vincitore: Lajal
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Lajal
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
S. Gueymard Wayenburg
5-2 → 5-3
M. Lajal
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
4-2 → 5-2
S. Gueymard Wayenburg
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
4-1 → 4-2
M. Lajal
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-1 → 4-1
S. Gueymard Wayenburg
3-0 → 3-1
S. Gueymard Wayenburg
1-0 → 2-0
M. Lajal
0-15
df
15-15
ace
15-30
df
30-30
ace
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gueymard Wayenburg
0-15
15-15
15-30
15-40
df
5-2 → 6-2
M. Lajal
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
S. Gueymard Wayenburg
4-1 → 4-2
M. Lajal
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
S. Gueymard Wayenburg
3-0 → 3-1
M. Lajal
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
S. Gueymard Wayenburg
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Rodrigo Pacheco Mendez vs Etienne Donnet (Non prima 11:30)
ATP Saint-Tropez
Rodrigo Pacheco Mendez
0
2
Etienne Donnet•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Pacheco Mendez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
2-3 → 2-4
E. Donnet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Pacheco Mendez
1-2 → 2-2
E. Donnet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
R. Pacheco Mendez
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
ace
0-1 → 1-1
Norbert Gombos vs Marek Gengel
Il match deve ancora iniziare
Valentin Vacherot vs Robin Bertrand
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Târgu Mureș 2 🇷🇴 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
In attesa…..
CHALLENGER Bad Waltersdorf 🇦🇹 – 1° Turno, terra battuta
Center Court – ore 11:00
Daniel Elahi Galan
vs Facundo Diaz Acosta
Il match deve ancora iniziare
Pedro Martinez vs Marko Topo (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Pablo Carreno Busta vs Lukas Neumayer (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Cedrik-Marcel Stebe vs Joel Schwaerzler
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Vilius Gaubas vs Roman Andres Burruchaga
Il match deve ancora iniziare
Thiago Agustin Tirante vs Gabriele Piraino (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Dennis Novak vs Roberto Carballes Baena
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Sorger vs Jozef Kovalik
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Luka Pavlovic
vs Tadeas Paroulek
Il match deve ancora iniziare
Matej Dodig vs Zdenek Kolar (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Kilian Feldbausch vs Hynek Barton
Il match deve ancora iniziare
Thiago Seyboth Wild vs Vit Kopriva
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – 1° turno, cemento (indoor)
Court 1 – ore 16:00
Theo Papamalamis
vs Justin Boulais
Il match deve ancora iniziare
Jack Anthrop vs Antoine Ghibaudo
Il match deve ancora iniziare
Martin Damm vs Aidan Kim
Il match deve ancora iniziare
Abdullah Shelbayh vs Murphy Cassone
Il match deve ancora iniziare
Alex Rybakov vs Moerani Bouzige
Il match deve ancora iniziare
Jody Maginley / Alfredo Perez vs Brandon Carpico / Alexander Ikenna Okonkwo (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 16:00
Johannus Monday vs Darwin Blanch
Il match deve ancora iniziare
Tyler Zink vs Alexander Bernard
Il match deve ancora iniziare
Andre Ilagan vs Sebastian Dominko
Il match deve ancora iniziare
Christian Langmo vs Samir Banerjee
Il match deve ancora iniziare
Federico Bondioli vs Andres Martin
Il match deve ancora iniziare
Courtney John Lock / Tristan McCormick vs Sai Karteek Reddy Ganta / Ryuki Matsuda (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – 1° turno, terra battuta
Cancha Central – ore 15:00
Guido Ivan Justo
vs Juan Bautista Torres
Il match deve ancora iniziare
Luciano Emanuel Ambrogi vs Facundo Bagnis
Il match deve ancora iniziare
Lautaro Midon vs Hugo Dellien
Il match deve ancora iniziare
Fernando Cavallo vs Federico Agustin Gomez
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Kicker vs Hernan Casanova (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 15:00
Juan Pablo Varillas vs Santiago De La Fuente
Il match deve ancora iniziare
Lautaro Agustin Falabella vs Juan Manuel La Serna
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Bueno vs Andrea Collarini
Il match deve ancora iniziare
Facundo Juarez vs Mariano Kestelboim
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 15:00
Pedro Boscardin Dias vs Juan Carlos Prado Angelo
Il match deve ancora iniziare
Matias Soto vs Carlos Maria Zarate
Il match deve ancora iniziare
Alex Barrena vs Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Pedro Boscardin Dias / Joao Lucas Reis Da Silva vs Lucio Ratti / Carlos Maria Zarate (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
