WTA 500 Seoul, WTA 125 Tolentino e Caldas da Rainha: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Federica Urgesi, marchigiana classe 2005 (foto Ludovico Cecoli)
WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – 1° Turno, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Tara Wuerth CRO vs (6) Arantxa Rus NED
WTA Tolentino 125
Tara Wuerth
0
3
4
0
Arantxa Rus [6]
0
6
6
0
Vincitore: Rus
(1) Mayar Sherif EGY vs Celine Naef SUI

WTA Tolentino 125
Mayar Sherif [1]
15
3
Celine Naef
0
0
Oleksandra Oliynykova UKR vs Federica Urgesi ITA

Il match deve ancora iniziare

Tina Smith AUS vs (2) Darja Semenistaja LAT Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

Martina Trevisan ITA vs (5) Sinja Kraus AUT Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Tatiana Pieri ITA vs Francesca Curmi MLT

WTA Tolentino 125
Tatiana Pieri
0
2
6
4
Francesca Curmi
0
6
3
1
Vincitore: Pieri
Ekaterine Gorgodze GEO vs Hanne Vandewinkel BEL

WTA Tolentino 125
Ekaterine Gorgodze
0
0
Hanne Vandewinkel
0
0
Anouk Koevermans NED vs (9) Kaja Juvan SLO Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

Ylena In-Albon SUI vs Noma Noha Akugue GER

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Samira De Stefano ITA vs Aurora Zantedeschi ITA
WTA Tolentino 125
Samira De Stefano
40
6
1
Aurora Zantedeschi
40
1
3
Silvia Ambrosio ITA / Nuria Brancaccio ITA vs (2) Alicia Barnett GBR / (2) Elixane Lechemia FRA

Il match deve ancora iniziare

Arantxa Rus NED / Tamara Zidansek SLO vs Sofia Rocchetti ITA / Jennifer Ruggeri ITA

Il match deve ancora iniziare





WTA 500 Seoul 🇰🇷 – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 09:00
Barbora Krejcikova CZE vs Tatiana Prozorova RUS
WTA Seoul
Barbora Krejcikova
0
6
6
0
Tatiana Prozorova
0
1
2
0
Vincitore: Krejcikova
Jaqueline Cristian ROU vs (8) Emma Raducanu GBR Non prima 10:30

WTA Seoul
Jaqueline Cristian
0
0
Emma Raducanu [8]
0
0
(6) Beatriz Haddad Maia BRA vs Dayeon Back KOR Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 09:00
(5) Diana Shnaider RUS vs Caty McNally USA
WTA Seoul
Diana Shnaider [5]
0
2
6
0
Caty McNally
0
6
2
0
Suzan Lamens NED vs Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Zakharova RUS vs Sorana Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – 1° Turno, cemento

Caldas da Rainha – ore 11:00
Kayla Cross CAN vs Ayla Aksu TUR
WTA Caldas Da Rainha 125
Kayla Cross
0
4
2
Ayla Aksu
0
6
4
Elvina Kalieva USA vs Mariia Nozdrachova UKR

Il match deve ancora iniziare

(3) Alina Korneeva RUS vs Renata Jamrichova SVK Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Ines Murta POR vs Harmony Tan FRA Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare



Full Protein – ore 11:00
Urszula Radwanska POL vs Harriet Dart GBR
WTA Caldas Da Rainha 125
Urszula Radwanska
15
2
1
Harriet Dart
15
6
2
Gabriela Knutson CZE vs Eva Guerrero Alvarez ESP

Il match deve ancora iniziare

(1) Petra Marcinko CRO vs Anastasia Tikhonova RUS Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Polina Iatcenko RUS / Carol Young Suh Lee PNG vs Matilde Jorge POR / Alice Robbe FRA

Il match deve ancora iniziare



Matinados – ore 11:00
Lina Glushko ISR vs Kristina Dmitruk BLR
WTA Caldas Da Rainha 125
Lina Glushko
40
0
2
Kristina Dmitruk
30
6
3
Amandine Hesse FRA vs (5) Kaitlin Quevedo ESP

Il match deve ancora iniziare

(7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Valentina Ryser SUI Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Lina Glushko ISR / Urszula Radwanska POL vs Ekaterina Ovcharenko RUS / Emily Webley-Smith GBR

Il match deve ancora iniziare

