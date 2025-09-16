WTA 500 Seoul, WTA 125 Tolentino e Caldas da Rainha: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Federica Urgesi, marchigiana classe 2005 (foto Ludovico Cecoli)
WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – 1° Turno, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Tara Wuerth
vs (6) Arantxa Rus
WTA Tolentino 125
Tara Wuerth
0
3
4
0
Arantxa Rus [6]
0
6
6
0
Vincitore: Rus
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tara Wuerth
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Arantxa Rus
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Tara Wuerth
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Arantxa Rus
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Tara Wuerth
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tara Wuerth
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Arantxa Rus
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Tara Wuerth
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
(1) Mayar Sherif vs Celine Naef
WTA Tolentino 125
Mayar Sherif [1]•
15
3
Celine Naef
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Celine Naef
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Celine Naef
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Oleksandra Oliynykova vs Federica Urgesi
Il match deve ancora iniziare
Tina Smith vs (2) Darja Semenistaja Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
Martina Trevisan vs (5) Sinja Kraus Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Tatiana Pieri vs Francesca Curmi
WTA Tolentino 125
Tatiana Pieri•
0
2
6
4
Francesca Curmi
0
6
3
1
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
Francesca Curmi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Tatiana Pieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Francesca Curmi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Tatiana Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Francesca Curmi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Francesca Curmi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Francesca Curmi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatiana Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Tatiana Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Tatiana Pieri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Ekaterine Gorgodze vs Hanne Vandewinkel
WTA Tolentino 125
Ekaterine Gorgodze
0
0
Hanne Vandewinkel
0
0
Anouk Koevermans vs (9) Kaja Juvan Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
Ylena In-Albon vs Noma Noha Akugue
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Samira De Stefano
vs Aurora Zantedeschi
WTA Tolentino 125
Samira De Stefano
40
6
1
Aurora Zantedeschi•
40
1
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aurora Zantedeschi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
Samira De Stefano
0-3 → 1-3
Aurora Zantedeschi
0-2 → 0-3
Samira De Stefano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Aurora Zantedeschi
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Samira De Stefano
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Aurora Zantedeschi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Samira De Stefano
3-1 → 4-1
Aurora Zantedeschi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Samira De Stefano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Aurora Zantedeschi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Samira De Stefano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Silvia Ambrosio / Nuria Brancaccio vs (2) Alicia Barnett / (2) Elixane Lechemia
Il match deve ancora iniziare
Arantxa Rus / Tamara Zidansek vs Sofia Rocchetti / Jennifer Ruggeri
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Seoul 🇰🇷 – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 09:00
Barbora Krejcikova
vs Tatiana Prozorova
WTA Seoul
Barbora Krejcikova
0
6
6
0
Tatiana Prozorova•
0
1
2
0
Vincitore: Krejcikova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tatiana Prozorova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Barbora Krejcikova
4-2 → 5-2
Tatiana Prozorova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Barbora Krejcikova
3-1 → 4-1
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Barbora Krejcikova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Tatiana Prozorova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Barbora Krejcikova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatiana Prozorova
5-1 → 6-1
Barbora Krejcikova
4-1 → 5-1
Tatiana Prozorova
4-0 → 4-1
Barbora Krejcikova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Tatiana Prozorova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Barbora Krejcikova
1-0 → 2-0
Tatiana Prozorova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Jaqueline Cristian vs (8) Emma Raducanu Non prima 10:30
WTA Seoul
Jaqueline Cristian
0
0
Emma Raducanu [8]
0
0
(6) Beatriz Haddad Maia vs Dayeon Back Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 09:00
(5) Diana Shnaider
vs Caty McNally
WTA Seoul
Diana Shnaider [5]
0
2
6
0
Caty McNally•
0
6
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Caty McNally
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Caty McNally
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Suzan Lamens vs Tatjana Maria
Il match deve ancora iniziare
Anastasia Zakharova vs Sorana Cirstea
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – 1° Turno, cemento
Caldas da Rainha – ore 11:00
Kayla Cross
vs Ayla Aksu
WTA Caldas Da Rainha 125
Kayla Cross•
0
4
2
Ayla Aksu
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kayla Cross
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Ayla Aksu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Kayla Cross
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kayla Cross
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Ayla Aksu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Kayla Cross
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Kayla Cross
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Ayla Aksu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Elvina Kalieva vs Mariia Nozdrachova
Il match deve ancora iniziare
(3) Alina Korneeva vs Renata Jamrichova Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
Ines Murta vs Harmony Tan Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
Full Protein – ore 11:00
Urszula Radwanska
vs Harriet Dart
WTA Caldas Da Rainha 125
Urszula Radwanska•
15
2
1
Harriet Dart
15
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Urszula Radwanska
1-0 → 1-1
Harriet Dart
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Urszula Radwanska
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Urszula Radwanska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Harriet Dart
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Urszula Radwanska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Urszula Radwanska
0-1 → 0-2
Harriet Dart
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Gabriela Knutson vs Eva Guerrero Alvarez
Il match deve ancora iniziare
(1) Petra Marcinko vs Anastasia Tikhonova Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
Polina Iatcenko / Carol Young Suh Lee vs Matilde Jorge / Alice Robbe
Il match deve ancora iniziare
Matinados – ore 11:00
Lina Glushko
vs Kristina Dmitruk
WTA Caldas Da Rainha 125
Lina Glushko•
40
0
2
Kristina Dmitruk
30
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lina Glushko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
Kristina Dmitruk
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Lina Glushko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Kristina Dmitruk
2-0 → 2-1
Kristina Dmitruk
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lina Glushko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-5 → 0-6
Kristina Dmitruk
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Lina Glushko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Kristina Dmitruk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Lina Glushko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Kristina Dmitruk
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Amandine Hesse vs (5) Kaitlin Quevedo
Il match deve ancora iniziare
(7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Valentina Ryser Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
Lina Glushko / Urszula Radwanska vs Ekaterina Ovcharenko / Emily Webley-Smith
Il match deve ancora iniziare
