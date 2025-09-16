ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Giulio Zeppieri conquista il turno decisivo a Hangzhou (LIVE)

Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images
Ottimo debutto per Giulio Zeppieri nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Hangzhou. Il 23enne mancino di Latina, attuale n.169 del ranking ATP e in tabellone grazie al ranking protetto, ha superato con carattere il canadese Liam Draxl, n.119 ATP, imponendosi con il punteggio di 6-7(5) 6-1 6-3.
Dopo un primo set equilibrato, sfuggito al tie-break, l’azzurro ha reagito con decisione nella seconda frazione, dominata grazie alla solidità al servizio e alla precisione nei colpi da fondo. Nel terzo e decisivo parziale Zeppieri ha trovato il break nel quarto game e da quel momento non ha più concesso nulla: un solo punto perso nei propri turni di battuta e diversi ace hanno sigillato il 6-3 conclusivo.
Con questo successo Zeppieri si guadagna l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni, dove affronterà Dalibor Svrcina, seconda testa di serie del tabellone cadetto.
forza giulio, diamo continuità al challenger vinto!
Spiegalo meglio, usando parole più semplici, che qualcuno rischia di non capirlo…
Zeppieri al servizio devastante
Spaventoso giocare ad Hangzhou con 40 gradi !
Ottimo Zeppieri. L’ho visto servire alla grande nel 2 e 3 set!
Bravissimo Zepp
Bravo zeppieri.
Bella vittoria di Zeppieri che conferma che il ritiro con Basavareddy di settimana scorsa era solo a scopo precauzionale
Daje Giulie’!