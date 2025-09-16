Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Chengdu e Hangzhou: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Giulio Zeppieri conquista il turno decisivo a Hangzhou (LIVE)

16/09/2025 08:26 9 commenti
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images

Ottimo debutto per Giulio Zeppieri nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Hangzhou. Il 23enne mancino di Latina, attuale n.169 del ranking ATP e in tabellone grazie al ranking protetto, ha superato con carattere il canadese Liam Draxl, n.119 ATP, imponendosi con il punteggio di 6-7(5) 6-1 6-3.
Dopo un primo set equilibrato, sfuggito al tie-break, l’azzurro ha reagito con decisione nella seconda frazione, dominata grazie alla solidità al servizio e alla precisione nei colpi da fondo. Nel terzo e decisivo parziale Zeppieri ha trovato il break nel quarto game e da quel momento non ha più concesso nulla: un solo punto perso nei propri turni di battuta e diversi ace hanno sigillato il 6-3 conclusivo.
Con questo successo Zeppieri si guadagna l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni, dove affronterà Dalibor Svrcina, seconda testa di serie del tabellone cadetto.

ATP 250 Chengdu 🇨🇳 – 1° Turno Qualificazione, cemento

Center Court – ore 07:00
Fumin Jiang CHN vs Billy Harris GBR
ATP Chengdu
Fumin Jiang
3
2
Billy Harris [7]
6
6
Vincitore: Harris
Mostra dettagli

Tristan Schoolkate AUS vs Bernard Tomic AUS

ATP Chengdu
Tristan Schoolkate [1]
4
4
Bernard Tomic
6
6
Vincitore: Tomic
Mostra dettagli

Alejandro Tabilo CHI vs Rigele Te CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 07:00
James Duckworth AUS vs Taro Daniel JPN

ATP Chengdu
James Duckworth [3]
6
6
Taro Daniel
7
7
Vincitore: Daniel
Mostra dettagli

Mackenzie McDonald USA vs James McCabe AUS

ATP Chengdu
Mackenzie McDonald [2]
0
6
3
James McCabe
0
3
0
Vincitore: McDonald
Mostra dettagli

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Yannick Hanfmann GER

ATP Chengdu
Nicolai Budkov Kjaer
0
0
Yannick Hanfmann [8]
0
0
Mostra dettagli



Court 2 – ore 07:00
Rei Sakamoto JPN vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Chengdu
Rei Sakamoto
2
6
1
Nikoloz Basilashvili [5]
6
3
6
Vincitore: Basilashvili
Mostra dettagli

Lloyd Harris RSA vs Zachary Svajda USA

ATP Chengdu
Lloyd Harris
0
6
4
Zachary Svajda [6]
0
4
5
Mostra dettagli





ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 – 1° Turno Qualificazione, cemento

Center Court – ore 06:00
Nishesh Basavareddy USA vs Beibit Zhukayev KAZ
ATP Hangzhou
Nishesh Basavareddy [3]
6
7
Beibit Zhukayev
2
6
Vincitore: Basavareddy
Mostra dettagli

Valentin Royer FRA vs Charles Chen CHN

ATP Hangzhou
Valentin Royer [1]
6
7
Charles Chen
3
5
Vincitore: Royer
Mostra dettagli

Ye Chen CHN vs Brandon Holt USA

ATP Hangzhou
Ye Chen
5
2
Brandon Holt [5]
7
6
Vincitore: Holt
Mostra dettagli



Court 1 – ore 06:00
Gauthier Onclin BEL vs Tristan Boyer USA

ATP Hangzhou
Gauthier Onclin
6
7
Tristan Boyer [6]
4
6
Vincitore: Onclin
Mostra dettagli

Dalibor Svrcina CZE vs Timofey Skatov KAZ

ATP Hangzhou
Dalibor Svrcina [2]
40
0
6
2
Timofey Skatov
0
6
4
0
Vincitore: Svrcina
Mostra dettagli

Rinky Hijikata AUS vs Christopher Eubanks USA (Non prima 09:00)

ATP Hangzhou
Rinky Hijikata [4]
0
4
0
Christopher Eubanks
0
6
0
Mostra dettagli



Court 2 – ore 06:00
Giulio Zeppieri ITA vs Liam Draxl CAN
ATP Hangzhou
Giulio Zeppieri
6
6
6
Liam Draxl [7]
7
1
3
Vincitore: Zeppieri
Mostra dettagli

Eliot Spizzirri USA vs Chun-Hsin Tseng TPE (Non prima 08:30)

ATP Hangzhou
Eliot Spizzirri
2
6
6
Chun-Hsin Tseng [8]
6
1
4
Vincitore: Spizzirri
Mostra dettagli

9 commenti. Lasciane uno!

Giallo Naso (Guest) 16-09-2025 10:18

forza giulio, diamo continuità al challenger vinto!

 9
walden 16-09-2025 09:00

Scritto da italo
Bella vittoria di Zeppieri che conferma che il ritiro con Basavareddy di settimana scorsa era solo a scopo precauzionale

Spiegalo meglio, usando parole più semplici, che qualcuno rischia di non capirlo…

 8
Egadur (Guest) 16-09-2025 08:58

Zeppieri al servizio devastante

 7
Betafasan 16-09-2025 08:54

Spaventoso giocare ad Hangzhou con 40 gradi !

 6
Betafasan 16-09-2025 08:53

Ottimo Zeppieri. L’ho visto servire alla grande nel 2 e 3 set!

 5
Andreas Seppi 16-09-2025 08:33

Bravissimo Zepp

 4
mattia saracino 16-09-2025 08:25

Bravo zeppieri.

 3
italo (Guest) 16-09-2025 08:20

Bella vittoria di Zeppieri che conferma che il ritiro con Basavareddy di settimana scorsa era solo a scopo precauzionale

 2
tinapica 16-09-2025 06:39

Daje Giulie’!

 1
