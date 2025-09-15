Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Lunedì 15 Settembre 2025

Giacomo Crisostomo, Antonio Caruso, Cosimo Banti, Matteo Sciahbasi, Matteo Mura, Gregorio Biondolillo, Mattias Pisanu e lo statunitense Kyle Overmyer si qualificano per il tabellone principale maschile del primo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Crisostomo ha battuto 6-2, 7-5 Francesco Canò, Caruso ha regolato 6-1, 6-3 Mattia Secci, Banti non ha concesso giochi a Jacopo Sanna, Sciahbasi ha battuto 6-2, 6-3 Guelfo Borghini Baldovinetti, Mura ha superato 6-1, 6-3 Gabriele Pierro, doppio 6-2 di Biondolillo su Gabriele Maria Piano, Pisanu l’ha spuntata 6-2, 1-6, 10-8 su Niccolò Dessì, mentre Overmyer si è aggiudicato 6-3, 6-2 il derby a stelle e strisce contro Ashwin Vaithianathan.

I sette italiani qualificati si aggiungono agli altri tennisti tricolori già presenti nel tabellone principale: le teste di serie numero 4 Alexander Weis, 6 Michele Ribecai, 7 Gianmarco Ferrari e 8 Federico Iannaccone, Noah Perfetti, Niccolò Ciavarella, Lorenzo Sciahbasi, Andrea De Marchi, Gabriele Maria Noce, Giorgio Tabacco, Jacopo Bilardo, Daniele Rapagnetta e le wild card Paolo Schiavone, Leonardo Malgaroli, Filippo Mazzola e Gianmarco Gandolfi.

Al via anche le qualificazioni femminili, con le sconfitte di Virginia Proietti (2-6, 6-2, 10-0 dalla lettone Odeta Panasa) e di Ruby Pinna (6-0, 6-1 dalla giapponese Mio Kijima. Si giocheranno un posto nel main draw Gaia Maduzzi e Alessandra Fiorillo, Eleonora Alvisi e Alessandra Pezzulla, Manuela De Lorenzo (contro la tedesca Tima Manescu), Caterina Odorizzi (opposta a Panasa), Marcella Dessolis (contro Kijima), Ginevra Parentini Vallega Montebruno e Caterina Novello, Aurora Deidda (opposta alla bulgara Yoana Moneva).

Nel tabellone principale ci sono la testa di serie numero 8 Lisa Pigato, Federica Bilardo, Alessandra Mazzola, Anastasia Bertacchi, Deborah ed Enola Chiesa, Vittoria Paganetti, Isabella Maria Serban e le wild card Alessia Antici, Elena Francese, Fabiola Marino.