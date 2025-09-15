Martedì di lusso al Lexus Tolentino Open: pranzo con Sherif, cena con Trevisan. Urgesi e Pieri superano le qualificazioni

Il Lexus Tolentino Open è pronto per un super martedì. Il nuovo torneo Wta 125 organizzato dal Tennis Tolentino proporrà – dalle 10 del mattino, con ingresso gratuito – una giornata carica di incontri di altissima qualità: in programma i 10 match che allineeranno il tabellone di singolare al secondo turno, col debutto di tutte le più attese della vigilia. La prima testa di serie Mayar Sherif, numero 99 della classifica mondiale, sarà in campo già in tarda mattinata, nel secondo match sul Campo Centrale, contro la svizzera Celine Naef. Nella sessione serale, non prima delle 20, toccherà invece alla grande attesa Martina Trevisan, arrivata a Tolentino nella mattinata di lunedì. La mancina toscana, già fra le prime 20 giocatrici del mondo, debutterà contro l’austriaca Sinja Kraus. “Sono molto felice di essere qui – ha detto l’azzurra, ex semifinalista del Roland Garros –: avere un torneo in più in casa è molto importante per noi italiane, come lo è poter giocare col pubblico dalla nostra parte. Ho ripreso da poco dopo l’infortunio (al piede, ndr), dunque ora la mia priorità è stare bene fisicamente, per provare con pazienza a ricostruire quanto fatto in passato. Mi aspetto tanta gente: più supporto c’è e meglio è”. Oltre alla Trevisan, in campo martedì altre quattro azzurre: occhi puntati sulla marchigiana Federica Urgesi, 20 anni da Fano, che lunedì – battendo in rimonta la coetanea spagnola Cristina Diaz Adrover (1-6 6-4 6-4) – si è qualificata per la prima volta in carriera per un torneo del circuito Wta. Tolentino le sta portando bene e ora l’azzurra punta a fare altra strada: sul Centrale, nel terzo incontro del programma, sfiderà l’ucraina Oliynykova.

Oltre alla Urgesi, ha superato le qualificazioni anche la toscana Tatiana Pieri, che ha vinto il duello tricolore con Aurora Zantedeschi (6-2 6-1) e se la vedrà con l’altra qualificata Francesca Curmi, maltese. Ma per la Zantedeschi c’è una seconda chance e un altro derby: ripescata come lucky loser, sfiderà la wild card Samira De Stefano. Il duello garantirà almeno un’azzurra al secondo turno: opportunità preziosa dopo che le prime tre italiane impegnate nel primo round sono uscite di scena. Il lunedì è stato fatale a Noemi Basiletti (battuta per 6-3 6-0 dalla francese Alice Rame), alla marchigiana Jennifer Ruggeri (doppio 6-2 dalla pericolosa slovena Tamara Zidansek) e anche alla padrona di casa Sofia Rocchetti, che a Tolentino si allena. Opposta alla potente ceca Barbora Palicova, la marchigiana ha “sentito” particolarmente la partita e il peso di giocare davanti al proprio pubblico, numeroso, non riuscendo a esprimersi al meglio e rifugiandosi in un tennis un po’ troppo attendista. Eppure, trascinata dall’orgoglio e aiutata dai consigli di coach Marco Pisciotta, non è andata così lontano dall’allungare il duello al terzo set. L’obiettivo è rimasto distante due soli punti, sul 5-4 30-15 del secondo parziale, prima che Sofia ne perdesse 11 degli ultimi 13 e la partita, per 6-1 7-5.

RISULTATI

Singolare. Primo turno: Alice Rame (Fra) b. Noemi Basiletti (Ita) 6-3 6-0, Barbora Palicova (Cze) b. Sofia Rocchetti (Ita) 6-1 7-5, Lola Radivojevic (Srb) b. Caroline Werner (Ger) 6-3 3-1 ritiro, Tamara Zidansek (Slo) b. Jennifer Ruggeri (Ita) 6-2 6-2.

Da completare: Silvia Ambrosi (Ita) vs Dominika Salkova (Cze), Nuria Brancaccio (Ita) vs Sara Bejlek (Cze).

Qualificazioni. Turno decisivo: Tina Smith (Aus) b. Noma Noha Akugue (Ger) 6-4 4-6 7-5, Tatiana Pieri (Ita) b. Aurora Zantedeschi (Ita) 6-2 6-1, Francesca Curmi (Mlt) b. Verena Meliss (Ita) 6-4 6-2, Federica Urgesi (Ita) b. Cristina Diaz Adrover (Esp) 1-6 6-4 6-4.

Doppio. Primo turno: Noha Akugue/Oz (Ger/Tur) b. Christie/Wagner (Gbr/Bih) 6-4 6-4.

Da completare: Moratelli/Zantedeschi (Ita/Ita) vs Basiletti/Urgesi (Ita/Ita).

Center Court – Ore: 10:00

🇭🇷 Tara Wuerth vs (6) 🇳🇱 Arantxa Rus (Inizio 10:00)

(1) 🇪🇬 Mayar Sherif vs 🇨🇭 Celine Naef

🇺🇦 Oleksandra Oliynykova vs 🇮🇹 Federica Urgesi

🇦🇺 Tina Smith vs (2) 🇱🇻 Darja Semenistaja (Non prima 18:00)

🇮🇹 Martina Trevisan vs (5) 🇦🇹 Sinja Kraus (Non prima 20:00)

Court 1 – Ore: 10:00

🇮🇹 Tatiana Pieri vs 🇲🇹 Francesca Curmi (Inizio 10:00)

🇬🇪 Ekaterine Gorgodze vs 🇧🇪 Hanne Vandewinkel

🇳🇱 Anouk Koevermans vs (9) 🇸🇮 Kaja Juvan (Non prima 14:30)

🇨🇭 Ylena In-Albon vs 🇩🇪 Noma Noha Akugue

Court 2 – Ore: 11:00

🇮🇹 Samira De Stefano vs 🇮🇹 Aurora Zantedeschi (Inizio 11:00)

🇮🇹 Silvia Ambrosio / 🇮🇹 Nuria Brancaccio vs (2) 🇬🇧 Alicia Barnett / (2) 🇫🇷 Elixane Lechemia

🇳🇱 Arantxa Rus / 🇸🇮 Tamara Zidansek vs 🇮🇹 Sofia Rocchetti / 🇮🇹 Jennifer Ruggeri