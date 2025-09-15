Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Kursumlijska Banja e Pazardzhik: I Main Draw

Giorgia Pedone nella foto - Foto FITP
Itf Kursumlijska Banja(Srb 75k terra)
[1] Kathinka Von deichmann LIE vs Gabriela Ce BRA
Denislava Glushkova BUL vs Havah Kaur Kaler CAN
Weronika Falkowska POL vs Natalija Senic SRB
Ranah Akua Stoiber GBR vs [6] Tessa Johanna Brockmann GER

[3] Teodora Kostovic SRB vs Rada Zolotareva RUS
Sara Cakarevic FRA vs Petra Konjikusic SRB
Draginja Vukovic SRB vs Dunja Maric SRB
Pia Lovric SLO vs [5] Anna Siskova CZE

[7] Laura Hietaranta FIN vs Martha Matoula GRE
Darya Astakhova RUS vs Alexandra Shubladze RUS
Karine Sarkisova RUS vs Ekaterina Bychkova RUS
Mariia Masiianskaia RUS vs [4] Mia Ristic SRB

[8] Lilli Tagger AUT vs Anja Stankovic SRB
Tena Lukas CRO vs Krystyna Pochtovyk UKR
Anastasia Zolotareva RUS vs Katarina Kujovic BEL
Ellie Schoppe USA vs [2] Lina Gjorcheska MKD

Itf Pazardzhik(Bul 50k terra)
[1] Giorgia Pedone ITA vs Andreea Prisacariu ROU
Yara Bartashevich FRA vs Claudia Hoste ferrer ESP
Lucie Petruzelova CZE vs Vanesa Vlahova BUL
Julia Stamatova BUL vs [5] Cagla Buyukakcay TUR

[3] Selena Janicijevic FRA vs Darya Velikova BUL
Mayuka Aikawa JPN vs Alina Yuneva RUS
Felitsata Dorofeeva-rybas RUS vs Sofya Lansere RUS
Andzhelina Kostova BUL vs [8] Sapfo Sakellaridi GRE

[6] Ekaterina Kazionova RUS vs Lidia Encheva BUL
Alexandra Irina Anghel ROU vs Anna Lena Ebster AUT
Katerina Tsygourova SUI vs Georgia Andreea Craciun ROU
Beatris Spasova BUL vs [4] Lia Karatancheva BUL

[7] Alevtina Ibragimova RUS vs Dia Evtimova BUL
Laia Petretic FRA vs Elizara Yaneva BUL
Daria Lodikova RUS vs Adriana Reami USA
Melisa Ercan AUS vs [2] Anastasiia Sobolieva UKR

