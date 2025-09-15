ITF Kursumlijska Banja e Pazardzhik: I Main Draw
Itf Kursumlijska Banja(Srb 75k terra)
[1] Kathinka Von deichmann vs Gabriela Ce
Denislava Glushkova vs Havah Kaur Kaler
Weronika Falkowska vs Natalija Senic
Ranah Akua Stoiber vs [6] Tessa Johanna Brockmann
[3] Teodora Kostovic vs Rada Zolotareva
Sara Cakarevic vs Petra Konjikusic
Draginja Vukovic vs Dunja Maric
Pia Lovric vs [5] Anna Siskova
[7] Laura Hietaranta vs Martha Matoula
Darya Astakhova vs Alexandra Shubladze
Karine Sarkisova vs Ekaterina Bychkova
Mariia Masiianskaia vs [4] Mia Ristic
[8] Lilli Tagger vs Anja Stankovic
Tena Lukas vs Krystyna Pochtovyk
Anastasia Zolotareva vs Katarina Kujovic
Ellie Schoppe vs [2] Lina Gjorcheska
Itf Pazardzhik(Bul 50k terra)
[1] Giorgia Pedone vs Andreea Prisacariu
Yara Bartashevich vs Claudia Hoste ferrer
Lucie Petruzelova vs Vanesa Vlahova
Julia Stamatova vs [5] Cagla Buyukakcay
[3] Selena Janicijevic vs Darya Velikova
Mayuka Aikawa vs Alina Yuneva
Felitsata Dorofeeva-rybas vs Sofya Lansere
Andzhelina Kostova vs [8] Sapfo Sakellaridi
[6] Ekaterina Kazionova vs Lidia Encheva
Alexandra Irina Anghel vs Anna Lena Ebster
Katerina Tsygourova vs Georgia Andreea Craciun
Beatris Spasova vs [4] Lia Karatancheva
[7] Alevtina Ibragimova vs Dia Evtimova
Laia Petretic vs Elizara Yaneva
Daria Lodikova vs Adriana Reami
Melisa Ercan vs [2] Anastasiia Sobolieva
