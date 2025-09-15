Il doppio Errani – Paolini qualificato per le WTA Finals di Riyadh

Era scontato, ma ora è anche ufficiale: il doppio azzurro Sara Errani – Jasmine Paolini è qualificato per le WTA Finals di Riyadh. È la seconda presenza consecutiva per le nostre giocatrici alla kermesse WTA di fine anno, prevista dal 1° all’8 novembre nella città saudita. Insieme alla coppia azzurra, sono già qualificate anche i team formati da Taylor Townsend e Katerina Siniakova, e Gaby Dabrowski e Erin Routliffe. Anche per Townsend – Siniakova è la seconda presenza alle Finals (la ceca ha vinto in passato il torneo), mentre Dabrowski – Routliffe sono chiamate a difendere il titolo vinto lo scorso anno e per loro è la terza presenza all’evento.

Riyadh calling 📞 It’s a second #WTAFinalsRiyadh in a row for Sara Errani and Jasmine Paolini as they qualify through the PIF Race to the WTA Finals 💪 The Italian pair can cap off a memorable season that includes two 1000 titles in Doha and Italy, plus a first Grand Slam… pic.twitter.com/Aq9IKIAOuo — wta (@WTA) September 15, 2025



Paolini ed Errani hanno conquistato con pieno merito un posto alle Finals: nel 2025 hanno alzato i trofei a Doha e Roma, eventi di categoria 1000, e soprattutto hanno trionfato a Roland Garros, primo Slam vinto insieme. Davvero una primavera magica per “Jas” e “Sarita”, con 14 vittorie di fila tra Roma, Parigi e Berlino, dove hanno ceduto solo in finale.

Per le due azzurre c’è tennis, e importante, già da domani: sono infatti impegnate nella fase finale della Billie Jean King Cup in Cina, precisamente a Shenzhen, dove proveranno a difendere il titolo a squadre vinto lo scorso anno a Malaga.

Mario Cecchi