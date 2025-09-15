Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Hangzhou: Il Tabellone Principale. Ritorna in campo Matteo Berrettini. Al via anche Arnaldi e Nardi

15/09/2025 11:12 26 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

CHN ATP 250 Hangzhou – Tabellone Principale – hard
(1) Andrey Rublev RUS vs Bye
Aleksandar Kovacevic USA vs Luca Nardi ITA
Qualifier vs (WC) Fajing Sun CHN
Mariano Navone ARG vs (7) Learner Tien USA

(4) Corentin Moutet FRA vs Bye
Arthur Cazaux FRA vs Matteo Arnaldi ITA
Damir Dzumhur BIH vs Tomas Martin Etcheverry ARG
Qualifier vs (5) Camilo Ugo Carabelli ARG

(8) Matteo Berrettini ITA vs Qualifier
Yunchaokete Bu CHN vs (WC) Zhizhen Zhang CHN
Aleksandar Vukic AUS vs David Goffin BEL
Bye vs (3) Alexander Bublik KAZ

(6) Adrian Mannarino FRA vs (WC) Yibing Wu CHN
Adam Walton AUS vs Sebastian Korda USA
Qualifier vs Marin Cilic CRO
Bye vs (2) Daniil Medvedev RUS

26 commenti.

piet64 15-09-2025 14:22

mannarino

moutet

rublev
bublik

tien
etcheverry
bu
q

 25
stefano2 15-09-2025 14:11

BUBLIK

RUBLEV

MOUTET
MEDVEDEV

TIEN
ETCHEVERRY
ZHANG
KORDA

 24
JOA20 (Guest) 15-09-2025 13:36

Allora speriamo arrivi almeno in semi! Con questo tabellone è fattibile.

Anche Arnaldi può ottenere la SE (nel suo caso per Tokyo), speriamo che almeno uno dei due Matteo arrivi in semifinale.

 23
Ale (Guest) 15-09-2025 13:31

@ JOA20 (#4483106)

Allora speriamo arrivi almeno in semi! Con questo tabellone è fattibile.

 22
mattia saracino 15-09-2025 13:13

Sono d’accordo con te.

 21
verygabry 15-09-2025 13:06

Rublev

Medvedev

Arnaldi
Bublik

Tien
Etcheverry
Berrettini
Wu

 20
miky85 15-09-2025 13:05

Bublik

Rublev

Arnaldi
Mannarino

Q
Dzumhur
Bu
Medvedev

 19
pablito 15-09-2025 12:54

Ah, per Arnaldi… 😉

 18
pablito 15-09-2025 12:52

Ripresa con “orgia” gallica” per il Berretto… 😉

 17
JCVD 15-09-2025 12:39

Medvedev

Rublev

Moutet
Bublik

Tien
Dzumhur
Bu
Mannarino

 16
MADE 15-09-2025 12:32

è l’unico strumento che resta ai tornei minori per cercare di attrarre tennisti più alti in classifica. Fai giocare loro un turno in meno e li tieni impegnati per meno giorni

 15
patrick 15-09-2025 12:28

MEDVEDEV

RUBLEV

ARNALDI
BUBLIK

TIEN
CARABELLI
BU
MANNARINO

 14
Loleo 15-09-2025 12:26

Bublik

Tien

Dzumhur
Cilic

Rublev
Arnaldi
Berrettini
Q

 13
zedarioz 15-09-2025 12:24

Ottimo tabellone per Berrettini, può passare due turni e poi fare un vero test sulla propria condizione contro Bublik (se questo si presenta al torneo con la giusta voglia, come ha quasi sempre fatto quest’anno).
L’importante è che Matteo stia bene e giochi senza remore e timori dal punto di vista fisico.

 12
Ospite1 15-09-2025 12:20

Sarebbe ora di abolire i bye.

 11
JOA20 (Guest) 15-09-2025 12:15

Sarebbe magnifico se arrivasse in semifinale così potrebbe chiedere la SE per Pechino e saltare le quali anche se è fuori dal MD di poco sia a Tokyo sia in Cina

Pechino è un 500, questo è un 250, non può prendere il SE.

Sì invece, guarda Shang l’anno scorso, vinse il titolo a Chengdu e gli diedero la SE per Pechino

 10
Tennislover (Guest) 15-09-2025 12:12

Il torneo dei delusi e/o deludenti dell’anno in corso direi. Tranne Bublik i due russi, Berrettini, Arnaldi, Nardi, Korda, ecc. proveranno a rifarsi in questa occasione, una delle ultime di questa annata

 9
dateccitrungelliti (Guest) 15-09-2025 12:11

Pechino è un 500, questo è un 250, non può prendere il SE.

 8
Luod 15-09-2025 11:59

RUBLEV

MEDVEDEV

MOUTET
BUBLIK

TIEN
ETCHEVERRY
ZHANG
KORDA

 7
Il GUEst 15-09-2025 11:49

Me lo auguro, un Arnaldi al top della forma può puntare seriamente alla semifinale, un Arnaldi dell’ultimo periodo esce al primo turno con Cazaux, che a mio avviso è un gran bel giocatore finora frenato da tanti infortuni

 6
brizz 15-09-2025 11:38

Bublik

Rublev

Moutet
Medvedev

Tien
Etcheverry
Berrettini
Korda

 5
JOA20 (Guest) 15-09-2025 11:32

Sarebbe magnifico se arrivasse in semifinale così potrebbe chiedere la SE per Pechino e saltare le quali anche se è fuori dal MD di poco sia a Tokyo sia in Cina

 4
JannikUberAlles 15-09-2025 11:31

Potenzialmente Arnaldi avrebbe il tabellone buono per arrivare in SF ma dipende tutto dalla sua testa…

 3
JannikUberAlles 15-09-2025 11:28

Spero che Matteo riesca a passare un paio di turni, per ritrovare fiducia e gambe…

Daje Mattè !!!!

 2
mmarco82 15-09-2025 11:23

Bublik

Rublev

Arnaldi
Mannarino

Tien
Etcheverry
Bu
Medvedev

 1
