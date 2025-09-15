ATP 250 Hangzhou: Il Tabellone Principale. Ritorna in campo Matteo Berrettini. Al via anche Arnaldi e Nardi
ATP 250 Hangzhou – Tabellone Principale – hard
(1) Andrey Rublev vs Bye
Aleksandar Kovacevic vs Luca Nardi
Qualifier vs (WC) Fajing Sun
Mariano Navone vs (7) Learner Tien
(4) Corentin Moutet vs Bye
Arthur Cazaux vs Matteo Arnaldi
Damir Dzumhur vs Tomas Martin Etcheverry
Qualifier vs (5) Camilo Ugo Carabelli
(8) Matteo Berrettini vs Qualifier
Yunchaokete Bu vs (WC) Zhizhen Zhang
Aleksandar Vukic vs David Goffin
Bye vs (3) Alexander Bublik
(6) Adrian Mannarino vs (WC) Yibing Wu
Adam Walton vs Sebastian Korda
Qualifier vs Marin Cilic
Bye vs (2) Daniil Medvedev
TAG: ATP 250 Hagzhou 2025, ATP 250 Hangzhou, Luca Nardi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini
Anche Arnaldi può ottenere la SE (nel suo caso per Tokyo), speriamo che almeno uno dei due Matteo arrivi in semifinale.
@ JOA20 (#4483106)
Allora speriamo arrivi almeno in semi! Con questo tabellone è fattibile.
Sono d’accordo con te.
Ah, per Arnaldi… 😉
Ripresa con “orgia” gallica” per il Berretto… 😉
è l’unico strumento che resta ai tornei minori per cercare di attrarre tennisti più alti in classifica. Fai giocare loro un turno in meno e li tieni impegnati per meno giorni
Ottimo tabellone per Berrettini, può passare due turni e poi fare un vero test sulla propria condizione contro Bublik (se questo si presenta al torneo con la giusta voglia, come ha quasi sempre fatto quest’anno).
L’importante è che Matteo stia bene e giochi senza remore e timori dal punto di vista fisico.
Sarebbe ora di abolire i bye.
Sì invece, guarda Shang l’anno scorso, vinse il titolo a Chengdu e gli diedero la SE per Pechino
Il torneo dei delusi e/o deludenti dell’anno in corso direi. Tranne Bublik i due russi, Berrettini, Arnaldi, Nardi, Korda, ecc. proveranno a rifarsi in questa occasione, una delle ultime di questa annata
Pechino è un 500, questo è un 250, non può prendere il SE.
Me lo auguro, un Arnaldi al top della forma può puntare seriamente alla semifinale, un Arnaldi dell’ultimo periodo esce al primo turno con Cazaux, che a mio avviso è un gran bel giocatore finora frenato da tanti infortuni
Sarebbe magnifico se arrivasse in semifinale così potrebbe chiedere la SE per Pechino e saltare le quali anche se è fuori dal MD di poco sia a Tokyo sia in Cina
Potenzialmente Arnaldi avrebbe il tabellone buono per arrivare in SF ma dipende tutto dalla sua testa…
Spero che Matteo riesca a passare un paio di turni, per ritrovare fiducia e gambe…
Daje Mattè !!!!
