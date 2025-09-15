Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus, Târgu Mureș 2 e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – Turno Qualificazione – 1° turno Md, cemento
CENTRAL TAG HEUER – ore 10:30
Tom Paris
vs Maxime Janvier
ATP Saint-Tropez
Tom Paris [3]•
15
4
Maxime Janvier
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Paris
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
T. Paris
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Paris
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Florent Bax vs Etienne Donnet
Il match deve ancora iniziare
Dan Added vs Kyrian Jacquet
Il match deve ancora iniziare
Mae Malige vs Michael Mmoh (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
COURT SAINT-TROPEZ – ore 12:30
Alexey Vatutin vs Louis Tessa
Il match deve ancora iniziare
Rodrigo Pacheco Mendez vs Nikolay Vylegzhanin
Il match deve ancora iniziare
COURT CMA CGM – ore 10:30
Michael Geerts vs Luca Potenza
ATP Saint-Tropez
Michael Geerts [6]•
40
3
Luca Potenza [10]
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Potenza
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
L. Potenza
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
ace
A-40
2-2 → 2-3
M. Geerts
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
L. Potenza
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
L. Potenza
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Trey Hilderbrand vs Aryan Shah (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Târgu Mureș 2 🇷🇴 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta
Court 1 – ore 10:00
Gerard Campana Lee
vs Matei Varbanciu
ATP Targu Mures
Gerard Campana Lee [2]
30
6
1
Matei Varbanciu•
30
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Campana Lee
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Campana Lee
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
M. Varbanciu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
G. Campana Lee
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
2-0 → 3-0
G. Campana Lee
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Dan Martin vs Radu Mihai Papoe
Il match deve ancora iniziare
Gianluca Cadenasso vs Alejandro Mateo Berge Nourescu
Il match deve ancora iniziare
Tommaso Compagnucci vs Stefan Palosi
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
John Sperle vs Emilien Demanet
ATP Targu Mures
John Sperle•
30
5
Emilien Demanet [10]
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sperle
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
E. Demanet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
J. Sperle
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-2 → 5-2
E. Demanet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
4-1 → 4-2
J. Sperle
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
J. Sperle
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
E. Demanet
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Sperle
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Jack Loge vs Darius Florin Pop
Il match deve ancora iniziare
Daniel Uta vs Peter Fajta
Il match deve ancora iniziare
Iannis Miletich vs Dan Alexandru Tomescu
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 10:00
Juan Cruz Martin Manzano vs Thomas Faurel
ATP Targu Mures
Juan Cruz Martin Manzano
15
5
Thomas Faurel [12]•
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
T. Faurel
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
J. Cruz Martin Manzano
3-3 → 3-4
T. Faurel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
J. Cruz Martin Manzano
2-2 → 2-3
T. Faurel
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
J. Cruz Martin Manzano
1-1 → 2-1
T. Faurel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Daniel Siniakov vs Kirill Kivattsev
Il match deve ancora iniziare
Amaury Raynel vs Filippo Romano
Il match deve ancora iniziare
Gabriele Pennaforti vs Imanol Lopez Morillo
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Bad Waltersdorf 🇦🇹 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Alex Huszar
vs Neil Oberleitner
ATP Bad Waltersdorf
Alex Huszar
1
3
Neil Oberleitner [11]
6
6
Vincitore: Oberleitner
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Huszar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
df
3-3 → 3-4
N. Oberleitner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Huszar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
N. Oberleitner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-3 → 1-4
A. Huszar
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-3 → 1-3
Gabriele Piraino vs Dennis Novak
ATP Bad Waltersdorf
Gabriele Piraino [6]
0
0
Dennis Novak [7]
0
0
Elias Ymer vs Sandro Kopp (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Francesco Passaro vs Dusan Lajovic
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Zdenek Kolar vs Nikita Mashtakov
ATP Bad Waltersdorf
Zdenek Kolar [1]
15
6
5
Nikita Mashtakov•
40
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Kolar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
N. Mashtakov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
Z. Kolar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
3-0 → 4-0
Z. Kolar
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
1-0 → 2-0
N. Mashtakov
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Kolar
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-1 → 5-1
Z. Kolar
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Nico Hipfl vs Marvin Moeller
ATP Bad Waltersdorf
Nico Hipfl
0*
6
Marvin Moeller [9]
0
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Moeller
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
N. Hipfl
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. Moeller
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
N. Hipfl
0-15
df
0-30
df
15-30
ace
15-40
5-3 → 5-4
M. Moeller
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
N. Hipfl
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Moeller
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
N. Hipfl
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
N. Hipfl
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
ace
1-1 → 2-1
M. Moeller
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
N. Hipfl
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
vs
Il match deve ancora iniziare
Thiago Monteiro vs Daniel Merida (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Hynek Barton vs Stijn Slump
ATP Bad Waltersdorf
Hynek Barton [4]•
30
6
5
Stijn Slump
0
1
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Slump
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
S. Slump
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
H. Barton
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
H. Barton
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
S. Slump
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
H. Barton
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Barton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
ace
5-1 → 6-1
S. Slump
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
H. Barton
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-0 → 3-0
S. Slump
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Marko Topo vs Cedrik-Marcel Stebe
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Jan Choinski vs Vitaliy Sachko (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Matthew William Donald vs Lukas Pokorny
ATP Bad Waltersdorf
Matthew William Donald
0
Lukas Pokorny [8]
0
Vincitore: Donald per walkover
Michael Vrbensky vs Tadeas Paroulek
ATP Bad Waltersdorf
Michael Vrbensky
40
2
Tadeas Paroulek [12]•
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Paroulek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
T. Paroulek
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
M. Vrbensky
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
1-2 → 1-3
M. Vrbensky
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Paroulek
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Jozef Kovalik vs
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – Turno Qualificazione – 1° turno Md, cemento (indoor)
Court 1 – ore 16:00
Antoine Ghibaudo
vs Erik Arutiunian
Il match deve ancora iniziare
Bryce Nakashima vs Justin Boulais
Il match deve ancora iniziare
Preston Stearns vs Kaylan Bigun
Il match deve ancora iniziare
Philip Sekulic vs James Trotter
Il match deve ancora iniziare
Juan Pablo Ficovich vs Alfredo Perez
Il match deve ancora iniziare
Aidan Kim / Bryce Nakashima vs Moerani Bouzige / Andre Ilagan (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 16:00
Tristan McCormick
vs Daniel Masur
Il match deve ancora iniziare
Samir Banerjee vs Nikita Samuel Filin
Il match deve ancora iniziare
Daniel Milavsky vs Sebastian Dominko
Il match deve ancora iniziare
Michael Zheng vs Garrett Johns
Il match deve ancora iniziare
Petr Brunclik vs Patrick Maloney
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – Turno Qualificazione – 1° turno Md, terra battuta
Cancha Central – ore 15:00
Hernan Casanova
vs Alejo Lorenzo Lingua Lavallen
Il match deve ancora iniziare
Facundo Bagnis vs Leonardo Aboian
Il match deve ancora iniziare
Francesco Maestrelli vs Lorenzo Joaquin Rodriguez (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Emilio Nava vs Daniel Dutra da Silva
Il match deve ancora iniziare
Murkel Dellien vs Genaro Alberto Olivieri (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 15:00
Franco Ribero vs Lautaro Agustin Falabella
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Monzon vs Carlos Maria Zarate
Il match deve ancora iniziare
Maximus Jones vs Joao Lucas Reis Da Silva (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Valentin Basel / Franco Ribero vs Leonardo Aboian / Valerio Aboian
Il match deve ancora iniziare
Cancha 3 – ore 15:00
Facundo Juarez vs Arklon Huertas Del Pino Cordova
Il match deve ancora iniziare
Santiago De La Fuente vs Julian Cundom
Il match deve ancora iniziare
