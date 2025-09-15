Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger St Tropez, Bad Waltersdorf, Columbus, Târgu Mureș 2 e Villa Maria: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
CHALLENGER St. Tropez 🇫🇷 – Turno Qualificazione – 1° turno Md, cemento

CENTRAL TAG HEUER – ore 10:30
Tom Paris FRA vs Maxime Janvier FRA
ATP Saint-Tropez
Tom Paris [3]
15
4
Maxime Janvier
15
2
Florent Bax FRA vs Etienne Donnet FRA

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA vs Kyrian Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare

Mae Malige FRA vs Michael Mmoh USA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT SAINT-TROPEZ – ore 12:30
Alexey Vatutin RUS vs Louis Tessa FRA

Il match deve ancora iniziare

Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Nikolay Vylegzhanin RUS

Il match deve ancora iniziare



COURT CMA CGM – ore 10:30
Michael Geerts BEL vs Luca Potenza ITA

ATP Saint-Tropez
Michael Geerts [6]
40
3
Luca Potenza [10]
0
4
Trey Hilderbrand USA vs Aryan Shah IND (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Târgu Mureș 2 🇷🇴 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Court 1 – ore 10:00
Gerard Campana Lee KOR vs Matei Varbanciu ROU
ATP Targu Mures
Gerard Campana Lee [2]
30
6
1
Matei Varbanciu
30
2
0
Dan Martin CAN vs Radu Mihai Papoe ROU

Il match deve ancora iniziare

Gianluca Cadenasso ITA vs Alejandro Mateo Berge Nourescu ROU

Il match deve ancora iniziare

Tommaso Compagnucci ITA vs Stefan Palosi ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
John Sperle GER vs Emilien Demanet BEL

ATP Targu Mures
John Sperle
30
5
Emilien Demanet [10]
40
3
Jack Loge BEL vs Darius Florin Pop ROU

Il match deve ancora iniziare

Daniel Uta ROU vs Peter Fajta HUN

Il match deve ancora iniziare

Iannis Miletich ITA vs Dan Alexandru Tomescu ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:00
Juan Cruz Martin Manzano ITA vs Thomas Faurel FRA

ATP Targu Mures
Juan Cruz Martin Manzano
15
5
Thomas Faurel [12]
15
4
Daniel Siniakov CZE vs Kirill Kivattsev RUS

Il match deve ancora iniziare

Amaury Raynel FRA vs Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare

Gabriele Pennaforti ITA vs Imanol Lopez Morillo ESP

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Bad Waltersdorf 🇦🇹 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Alex Huszar AUT vs Neil Oberleitner AUT
ATP Bad Waltersdorf
Alex Huszar
1
3
Neil Oberleitner [11]
6
6
Vincitore: Oberleitner
Gabriele Piraino ITA vs Dennis Novak AUT

ATP Bad Waltersdorf
Gabriele Piraino [6]
0
0
Dennis Novak [7]
0
0
Elias Ymer SWE vs Sandro Kopp AUT (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Francesco Passaro ITA vs Dusan Lajovic SRB

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Zdenek Kolar CZE vs Nikita Mashtakov UKR

ATP Bad Waltersdorf
Zdenek Kolar [1]
15
6
5
Nikita Mashtakov
40
2
1
Nico Hipfl AUT vs Marvin Moeller GER

ATP Bad Waltersdorf
Nico Hipfl
0*
6
Marvin Moeller [9]
0
6
it vs it

Il match deve ancora iniziare

Thiago Monteiro BRA vs Daniel Merida ESP (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Hynek Barton CZE vs Stijn Slump NED

ATP Bad Waltersdorf
Hynek Barton [4]
30
6
5
Stijn Slump
0
1
4
Marko Topo GER vs Cedrik-Marcel Stebe GER

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski GBR vs Vitaliy Sachko UKR (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Matthew William Donald CZE vs Lukas Pokorny SVK

ATP Bad Waltersdorf
Matthew William Donald
0
Lukas Pokorny [8]
0
Vincitore: Donald per walkover
Michael Vrbensky CZE vs Tadeas Paroulek CZE

ATP Bad Waltersdorf
Michael Vrbensky
40
2
Tadeas Paroulek [12]
40
4
Jozef Kovalik SVK vs it

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Columbus 🇺🇸 – Turno Qualificazione – 1° turno Md, cemento (indoor)

Court 1 – ore 16:00
Antoine Ghibaudo FRA vs Erik Arutiunian BLR
Il match deve ancora iniziare

Bryce Nakashima USA vs Justin Boulais CAN

Il match deve ancora iniziare

Preston Stearns USA vs Kaylan Bigun USA

Il match deve ancora iniziare

Philip Sekulic AUS vs James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG vs Alfredo Perez USA

Il match deve ancora iniziare

Aidan Kim USA / Bryce Nakashima USA vs Moerani Bouzige AUS / Andre Ilagan USA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:00
Tristan McCormick USA vs Daniel Masur GER
Il match deve ancora iniziare

Samir Banerjee USA vs Nikita Samuel Filin USA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Milavsky USA vs Sebastian Dominko SLO

Il match deve ancora iniziare

Michael Zheng USA vs Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare

Petr Brunclik CZE vs Patrick Maloney USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Villa María 🇦🇷 – Turno Qualificazione – 1° turno Md, terra battuta

Cancha Central – ore 15:00
Hernan Casanova ARG vs Alejo Lorenzo Lingua Lavallen ARG
Il match deve ancora iniziare

Facundo Bagnis ARG vs Leonardo Aboian ARG

Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli ITA vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Emilio Nava USA vs Daniel Dutra da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Murkel Dellien BOL vs Genaro Alberto Olivieri ARG (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 15:00
Franco Ribero ARG vs Lautaro Agustin Falabella ARG

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Monzon ARG vs Carlos Maria Zarate ARG

Il match deve ancora iniziare

Maximus Jones THA vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Valentin Basel ARG / Franco Ribero ARG vs Leonardo Aboian ARG / Valerio Aboian ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 15:00
Facundo Juarez ITA vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare

Santiago De La Fuente ARG vs Julian Cundom ARG

Il match deve ancora iniziare

