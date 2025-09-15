Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Seoul e WTA 125 Tolentino e Caldas da Rainha: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

15/09/2025 08:58 Nessun commento
Noemi Basiletti nella foto
Noemi Basiletti nella foto

WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Center Court – ore 10:00
(3) Francesca Curmi MLT vs Verena Meliss ITA
WTA Tolentino 125
Francesca Curmi [3]
40
6
0
Verena Meliss
40
4
0
Mostra dettagli

Noemi Basiletti ITA vs Alice Rame FRA Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

Sofia Rocchetti ITA vs Barbora Palicova CZE

Il match deve ancora iniziare

(7) Dominika Salkova CZE vs Silvia Ambrosio ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Sara Bejlek CZE vs Nuria Brancaccio ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
(2) Aurora Zantedeschi ITA vs (6) Tatiana Pieri ITA

WTA Tolentino 125
Aurora Zantedeschi [2]
0
2
0
Tatiana Pieri [6]
0
6
3
Mostra dettagli

Caroline Werner GER vs Lola Radivojevic SRB Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare

(8) Tamara Zidansek SLO vs Jennifer Ruggeri ITA

Il match deve ancora iniziare

(4) Angelica Moratelli ITA / (4) Aurora Zantedeschi ITA vs Noemi Basiletti ITA / Federica Urgesi ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
(1) Tina Smith AUS vs (5) Noma Noha Akugue GER

WTA Tolentino 125
Tina Smith [1]
0
6
1
Noma Noha Akugue [5]
0
4
2
Mostra dettagli

Federica Urgesi ITA vs (8) Cristina Diaz Adrover ESP

Il match deve ancora iniziare

Freya Christie GBR / Anita Wagner BIH vs Noma Noha Akugue GER / Ipek Oz TUR

Il match deve ancora iniziare





WTA 500 Seoul 🇰🇷 – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 07:00
Ashlyn Krueger USA vs Eva Lys GER
WTA Seoul
Ashlyn Krueger
0
3
4
0
Eva Lys
0
6
6
0
Vincitore: Lys
Mostra dettagli

Katerina Siniakova CZE vs Sohyun Park KOR

WTA Seoul
Katerina Siniakova
0
6
6
0
Sohyun Park
0
2
2
0
Vincitore: Siniakova
Mostra dettagli

Laura Siegemund GER vs (7) Sofia Kenin USA Non prima 10:30

WTA Seoul
Laura Siegemund
30
5
Sofia Kenin [7]
30
2
Mostra dettagli

Lois Boisson FRA vs Yeonwoo Ku KOR Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 07:00
Maya Joint AUS vs Linda Fruhvirtova CZE

WTA Seoul
Maya Joint
0
6
7
0
Linda Fruhvirtova
0
4
6
0
Vincitore: Joint
Mostra dettagli

Jessika Ponchet FRA vs Ella Seidel GER

WTA Seoul
Jessika Ponchet
15
7
3
Ella Seidel
30
5
3
Mostra dettagli

(1) Ellen Perez AUS / (1) Fanny Stollar HUN vs Jaqueline Cristian ROU / Su-Wei Hsieh TPE

Il match deve ancora iniziare

(4) Miyu Kato JPN / (4) Fang-Hsien Wu TPE vs Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Caldas da Rainha – ore 12:00
(1) Anastasia Tikhonova RUS vs Tayisiya Morderger GER
WTA Caldas Da Rainha 125
Anastasia Tikhonova [1]
40
0
Tayisiya Morderger
A
0
Mostra dettagli

Ana Filipa Santos POR vs (2) Tamara Korpatsch GER

Il match deve ancora iniziare

Polina Iatcenko RUS vs (6) Matilde Jorge POR Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Karolina Pliskova CZE vs Tessah Andrianjafitrimo FRA Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare



Full Protein – ore 12:00
(4) Ayla Aksu TUR vs (7) Ekaterina Ovcharenko RUS

WTA Caldas Da Rainha 125
Ayla Aksu [4]
30
0
Ekaterina Ovcharenko [7]
30
0
Mostra dettagli

Julie Belgraver FRA vs (4) Daria Snigur UKR

Il match deve ancora iniziare

(8) Eva Vedder NED vs Katherine Sebov CAN

Il match deve ancora iniziare

Maryna Kolb UKR / Nadiya Kolb UKR vs (2) Madeleine Brooks GBR / (2) Anastasia Tikhonova RUS

Il match deve ancora iniziare



Matinados – ore 12:00
(3) Eva Guerrero Alvarez ESP vs Ashley Lahey USA
WTA Caldas Da Rainha 125
Eva Guerrero Alvarez [3]
40
0
Ashley Lahey
30
0
Mostra dettagli

Vitalia Diatchenko RUS vs Carol Young Suh Lee PNG

Il match deve ancora iniziare

(3) Harriet Dart GBR / (3) Maia Lumsden GBR vs Tayisiya Morderger GER / Yana Morderger GER

Il match deve ancora iniziare

TAG: