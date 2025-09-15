WTA 500 Seoul e WTA 125 Tolentino e Caldas da Rainha: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Noemi Basiletti nella foto
WTA 125 Tolentino 🇮🇹 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Center Court – ore 10:00
(3) Francesca Curmi
vs Verena Meliss
WTA Tolentino 125
Francesca Curmi [3]
40
6
0
Verena Meliss•
40
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Verena Meliss
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
Servizio
Svolgimento
Set 1
Verena Meliss
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Francesca Curmi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Verena Meliss
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Francesca Curmi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Francesca Curmi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Noemi Basiletti vs Alice Rame Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Sofia Rocchetti vs Barbora Palicova
Il match deve ancora iniziare
(7) Dominika Salkova vs Silvia Ambrosio Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Sara Bejlek vs Nuria Brancaccio Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
(2) Aurora Zantedeschi vs (6) Tatiana Pieri
WTA Tolentino 125
Aurora Zantedeschi [2]•
0
2
0
Tatiana Pieri [6]
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Tatiana Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Aurora Zantedeschi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatiana Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Aurora Zantedeschi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Tatiana Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Tatiana Pieri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Aurora Zantedeschi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Tatiana Pieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Caroline Werner vs Lola Radivojevic Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
(8) Tamara Zidansek vs Jennifer Ruggeri
Il match deve ancora iniziare
(4) Angelica Moratelli / (4) Aurora Zantedeschi vs Noemi Basiletti / Federica Urgesi
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
(1) Tina Smith vs (5) Noma Noha Akugue
WTA Tolentino 125
Tina Smith [1]•
0
6
1
Noma Noha Akugue [5]
0
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tina Smith
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Noma Noha Akugue
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Noma Noha Akugue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Noma Noha Akugue
5-2 → 5-3
Tina Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Noma Noha Akugue
4-1 → 4-2
Noma Noha Akugue
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Tina Smith
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Noma Noha Akugue
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Tina Smith
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Federica Urgesi vs (8) Cristina Diaz Adrover
Il match deve ancora iniziare
Freya Christie / Anita Wagner vs Noma Noha Akugue / Ipek Oz
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Seoul 🇰🇷 – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 07:00
Ashlyn Krueger
vs Eva Lys
WTA Seoul
Ashlyn Krueger
0
3
4
0
Eva Lys
0
6
6
0
Vincitore: Lys
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eva Lys
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Eva Lys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Ashlyn Krueger
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Eva Lys
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Eva Lys
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eva Lys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
30-15
30-0
40-0
40-15
0-1 → 1-1
Eva Lys
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Katerina Siniakova vs Sohyun Park
WTA Seoul
Katerina Siniakova•
0
6
6
0
Sohyun Park
0
2
2
0
Vincitore: Siniakova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katerina Siniakova
5-2 → 6-2
Sohyun Park
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Katerina Siniakova
4-1 → 5-1
Katerina Siniakova
2-1 → 3-1
Katerina Siniakova
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-2 → 6-2
Sohyun Park
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Katerina Siniakova
2-1 → 3-1
Sohyun Park
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Katerina Siniakova
1-0 → 2-0
Laura Siegemund vs (7) Sofia Kenin Non prima 10:30
WTA Seoul
Laura Siegemund
30
5
Sofia Kenin [7]•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Kenin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-0 → 5-1
Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Lois Boisson vs Yeonwoo Ku Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 07:00
Maya Joint vs Linda Fruhvirtova
WTA Seoul
Maya Joint
0
6
7
0
Linda Fruhvirtova
0
4
6
0
Vincitore: Joint
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
1*-2
1-3*
2-3*
3*-3
4*-3
5-3*
6-3*
6*-4
6-6 → 7-6
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Linda Fruhvirtova
4-4 → 5-4
Maya Joint
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Linda Fruhvirtova
2-4 → 3-4
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Maya Joint
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Linda Fruhvirtova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Maya Joint
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Linda Fruhvirtova
3-3 → 4-3
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Maya Joint
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Maya Joint
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Linda Fruhvirtova
0-0 → 1-0
Jessika Ponchet vs Ella Seidel
WTA Seoul
Jessika Ponchet•
15
7
3
Ella Seidel
30
5
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessika Ponchet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Ella Seidel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Jessika Ponchet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessika Ponchet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Ella Seidel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Jessika Ponchet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Ella Seidel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Jessika Ponchet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-2 → 1-2
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Jessika Ponchet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(1) Ellen Perez / (1) Fanny Stollar vs Jaqueline Cristian / Su-Wei Hsieh
Il match deve ancora iniziare
(4) Miyu Kato / (4) Fang-Hsien Wu vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Caldas da Rainha 🇵🇹 – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Caldas da Rainha – ore 12:00
(1) Anastasia Tikhonova
vs Tayisiya Morderger
WTA Caldas Da Rainha 125
Anastasia Tikhonova [1]
40
0
Tayisiya Morderger•
A
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tayisiya Morderger
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
Ana Filipa Santos vs (2) Tamara Korpatsch
Il match deve ancora iniziare
Polina Iatcenko vs (6) Matilde Jorge Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
Karolina Pliskova vs Tessah Andrianjafitrimo Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
Full Protein – ore 12:00
(4) Ayla Aksu vs (7) Ekaterina Ovcharenko
WTA Caldas Da Rainha 125
Ayla Aksu [4]
30
0
Ekaterina Ovcharenko [7]•
30
0
Julie Belgraver vs (4) Daria Snigur
Il match deve ancora iniziare
(8) Eva Vedder vs Katherine Sebov
Il match deve ancora iniziare
Maryna Kolb / Nadiya Kolb vs (2) Madeleine Brooks / (2) Anastasia Tikhonova
Il match deve ancora iniziare
Matinados – ore 12:00
(3) Eva Guerrero Alvarez
vs Ashley Lahey
WTA Caldas Da Rainha 125
Eva Guerrero Alvarez [3]•
40
0
Ashley Lahey
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eva Guerrero Alvarez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
Vitalia Diatchenko vs Carol Young Suh Lee
Il match deve ancora iniziare
(3) Harriet Dart / (3) Maia Lumsden vs Tayisiya Morderger / Yana Morderger
Il match deve ancora iniziare
