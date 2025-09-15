Iva Jovic, 17 anni, conquista il suo primo titolo WTA a Guadalajara (Video)
La giocatrice più giovane della Top 100 WTA ha raggiunto un traguardo importante: la statunitense Iva Jovic, appena 17 anni, ha conquistato il suo primo titolo nel circuito maggiore trionfando al WTA 500 di Guadalajara. In finale la californiana ha superato la colombiana Emiliana Arango con un netto 6-4, 6-1 in un’ora e 35 minuti di gioco.
Con questo successo, Jovic diventa la più giovane campionessa stagionale a livello WTA, togliendo il primato a Mirra Andreeva. L’americana ha infatti alzato il trofeo a 17 anni e 283 giorni, mentre la russa si era imposta a Dubai lo scorso febbraio a 17 anni e 299 giorni.
Nonostante la giovane età, Jovic ha mostrato grande solidità nei momenti decisivi. Nel primo set Arango ha avuto la forza di rimontare da 3-5 e annullare tre set point, ma l’americana è riuscita a piazzare lo strappo decisivo. Nel secondo parziale, pur dovendo fronteggiare tre palle break già nel primo game, Jovic ha preso rapidamente il controllo del match chiudendo con autorità.
Il percorso della 17enne americana è ancora più significativo perché la finale garantiva in ogni caso una vincitrice inedita: Arango, già finalista a Mérida, ha lottato nonostante problemi fisici e persino un malessere accusato in campo, ma nulla ha potuto contro la freschezza e l’aggressività di Jovic. Al termine del match la nuova campionessa non ha mancato di elogiare la rivale:
“Hai lottato tantissimo e hai dato spettacolo al pubblico. Non è facile iniziare nel tour quando si è giovani, ma persone come Emiliana rendono tutto più semplice, sempre con il sorriso.”
Grazie a questo successo, Jovic entrerà per la prima volta in carriera in Top 40, scalando dal numero 73 del ranking WTA. È la più giovane americana a sollevare un titolo dal 2021, quando Coco Gauff vinse a Parma.
Per il tennis USA, Guadalajara è stata una settimana perfetta: oltre al trionfo in singolare di Jovic, in doppio Nicole Melichar-Martinez e Irina Khromacheva hanno battuto la coppia Olmos/Sutjiadi, regalando così agli Stati Uniti un prestigioso doppio successo in Messico.
TAG: Iva Jovic, WTA 500 Guadalajara, WTA 500 Guadalajara 2025
@ walden (#4483029)
Grant È ITALIANA: nata in Italia, madre italiana, tennisticamente di scuola italiana.
Fisicamente ha preso pure dal padre, cestista, ovviamente…
FINE
Perse la semifinale del Bonfiglio contro Grant perché l’altra era il doppio,pian piano poi ci si forma ed è il tennis a fare la differenza.
La Kenin ha vinto uno slam senza essere ‘sto gran talento né fisico né tecnico… avercene di “talenti mancati” come lei!
Sono curioso di sapere cosa scriveranno di questa ragazza quelli che sostengono che Tyra Grant sia stato un “acquisto” dell’Italia…
Questa Jovic mi sembra già una giocatrice “completa”, con tutti i fondamentali ad un livello buonissimo, oltretutto con una buona propensione verso la rete.
Ottimo il comportamento e pure l’atteggiamento in campo.
Se il rapporto con il padre/coach non diventerà “tossico”, come in altri casi di talenti poi mancati (cito Kenin per tutti), credo che questa Iva sarà davvero una prossima “star” della WTA.
Poi se crescerà ancora qualche cm, potrebbe anche entrare nelle top-10 o perfino top-5…
Intanto bravissima!