Ranking WTA: La situazione di questa settimana. +37 per Iva Jovic dopo il successo a Guadalajara
15/09/2025 08:45 1 commento
Classifica Wta Entry System Singolo (15-09-2025)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
11225
Punti
18
Tornei
2
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
7933
Punti
16
Tornei
3
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
7874
Punti
19
Tornei
4
Best: 4
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5159
Punti
21
Tornei
5
Best: 5
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
4793
Punti
19
Tornei
6
Best: 5
--
0
Madison Keys
USA, 17-02-1995
4579
Punti
19
Tornei
7
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
4383
Punti
22
Tornei
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4006
Punti
19
Tornei
9
Best: 4
--
0
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
4003
Punti
16
Tornei
10
Best: 3
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
3833
Punti
21
Tornei
11
Best: 11
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
3026
Punti
25
Tornei
12
Best: 12
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2721
Punti
24
Tornei
13
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
2606
Punti
15
Tornei
14
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2489
Punti
16
Tornei
15
Best: 8
--
0
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
2488
Punti
16
Tornei
16
Best: 8
--
0
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
2421
Punti
25
Tornei
17
Best: 4
--
0
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2334
Punti
19
Tornei
18
Best: 8
--
0
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
2310
Punti
26
Tornei
19
Best: 19
--
0
Diana Shnaider
RUS, 0
2246
Punti
27
Tornei
20
Best: 2
--
0
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
2195
Punti
19
Tornei
21
Best: 12
--
0
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2049
Punti
23
Tornei
22
Best: 12
--
0
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
2019
Punti
23
Tornei
23
Best: 23
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
1841
Punti
22
Tornei
24
Best: 5
--
0
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1780
Punti
21
Tornei
25
Best: 10
▲
2
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
1775
Punti
27
Tornei
26
Best: 16
▼
-1
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1766
Punti
21
Tornei
27
Best: 9
▼
-1
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1733
Punti
25
Tornei
28
Best: 13
--
0
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1684
Punti
26
Tornei
29
Best: 23
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
1670
Punti
21
Tornei
30
Best: 4
▲
1
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1648
Punti
25
Tornei
31
Best: 11
▲
1
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1582
Punti
22
Tornei
32
Best: 21
▲
1
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1559
Punti
23
Tornei
33
Best: 33
▲
1
Emma Raducanu
GBR, 0
1546
Punti
20
Tornei
34
Best: 32
▲
1
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1466
Punti
26
Tornei
35
Best: 6
▲
1
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1443
Punti
11
Tornei
36
Best: 36
▲
37
Iva Jovic
USA, 0
1413
Punti
21
Tornei
37
Best: 19
--
0
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1404
Punti
26
Tornei
38
Best: 30
▲
1
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1370
Punti
26
Tornei
39
Best: 2
▲
1
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1344
Punti
13
Tornei
40
Best: 33
▼
-2
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
1287
Punti
27
Tornei
41
Best: 41
▲
2
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1281
Punti
25
Tornei
42
Best: 32
▼
-1
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
1280
Punti
19
Tornei
43
Best: 27
▲
1
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1276
Punti
23
Tornei
44
Best: 36
▲
7
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1274
Punti
35
Tornei
45
Best: 29
▼
-3
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
1267
Punti
22
Tornei
46
Best: 46
▼
-1
Maya Joint
AUS, 0
1261
Punti
29
Tornei
47
Best: 22
▼
-17
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1256
Punti
26
Tornei
48
Best: 44
▼
-2
Ann Li
USA, 26-06-2000
1254
Punti
27
Tornei
49
Best: 49
▼
-2
Lois Boisson
FRA, 0
1229
Punti
16
Tornei
50
Best: 47
▼
-1
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1221
Punti
26
Tornei
51
Best: 51
▼
-1
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1196
Punti
24
Tornei
52
Best: 11
--
0
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
1185
Punti
16
Tornei
53
Best: 53
▲
33
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
1180
Punti
28
Tornei
54
Best: 24
▼
-6
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1173
Punti
24
Tornei
55
Best: 23
▼
-1
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1108
Punti
23
Tornei
56
Best: 3
▼
-1
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1091
Punti
24
Tornei
57
Best: 57
▲
4
Alexandra Eala
PHI, 0
1083
Punti
28
Tornei
58
Best: 21
▼
-1
Anastasia Potapova
RUS, 30-03-2001
1076
Punti
22
Tornei
59
Best: 40
▼
-1
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
1070
Punti
34
Tornei
60
Best: 28
▼
-1
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1067
Punti
23
Tornei
61
Best: 20
▼
-1
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
1065
Punti
26
Tornei
62
Best: 62
▲
21
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1055
Punti
38
Tornei
63
Best: 56
▼
-1
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1025
Punti
27
Tornei
64
Best: 58
▼
-1
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
1009
Punti
30
Tornei
65
Best: 54
--
0
Polina Kudermetova
RUS, 04-06-2003
1000
Punti
28
Tornei
66
Best: 21
--
0
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
998
Punti
18
Tornei
67
Best: 7
--
0
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
996
Punti
17
Tornei
68
Best: 17
--
0
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
992
Punti
22
Tornei
69
Best: 55
▼
-13
Eva Lys
GER, 12-01-2002
982
Punti
20
Tornei
70
Best: 35
--
0
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
975
Punti
23
Tornei
71
Best: 34
--
0
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
938
Punti
29
Tornei
72
Best: 64
▲
10
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
926
Punti
23
Tornei
73
Best: 73
▲
12
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
913
Punti
24
Tornei
74
Best: 46
▼
-10
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
912
Punti
27
Tornei
75
Best: 51
▲
9
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
909
Punti
30
Tornei
76
Best: 76
▲
1
Tereza Valentova
CZE, 0
903
Punti
17
Tornei
77
Best: 27
▲
1
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
900
Punti
27
Tornei
78
Best: 2
▲
1
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
893
Punti
15
Tornei
79
Best: 79
▲
1
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
892
Punti
32
Tornei
80
Best: 39
▲
1
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
881
Punti
26
Tornei
81
Best: 81
▼
-9
Antonia Ruzic
CRO, 0
878
Punti
28
Tornei
82
Best: 44
▼
-29
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
870
Punti
21
Tornei
83
Best: 74
▼
-9
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
855
Punti
26
Tornei
84
Best: 84
▲
3
Aoi Ito
JPN, 0
848
Punti
29
Tornei
85
Best: 33
▼
-16
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
844
Punti
22
Tornei
86
Best: 60
▲
2
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
841
Punti
28
Tornei
87
Best: 63
▼
-12
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
840
Punti
29
Tornei
88
Best: 41
▲
2
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
827
Punti
24
Tornei
89
Best: 32
▲
2
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
826
Punti
27
Tornei
90
Best: 60
▼
-14
Kamilla Rakhimova
RUS, 28-08-2001
823
Punti
32
Tornei
91
Best: 29
▲
1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
810
Punti
26
Tornei
92
Best: 47
▲
1
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
807
Punti
30
Tornei
93
Best: 54
▲
1
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
799
Punti
21
Tornei
94
Best: 91
▲
1
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
799
Punti
36
Tornei
95
Best: 51
▲
1
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
779
Punti
21
Tornei
96
Best: 50
▲
1
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
779
Punti
31
Tornei
97
Best: 46
▲
1
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
773
Punti
28
Tornei
98
Best: 79
▲
1
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
767
Punti
27
Tornei
99
Best: 99
▲
20
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
761
Punti
27
Tornei
100
Best: 31
▲
3
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
737
Punti
28
Tornei
101
Best: 48
▼
-1
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
735
Punti
22
Tornei
102
Best: 36
--
0
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
735
Punti
27
Tornei
103
Best: 103
▲
27
Janice Tjen
INA, 0
734
Punti
21
Tornei
104
Best: 36
--
0
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
733
Punti
21
Tornei
105
Best: 105
▼
-4
Ella Seidel
GER, 0
724
Punti
28
Tornei
106
Best: 106
▲
4
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
724
Punti
35
Tornei
107
Best: 21
▼
-18
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
715
Punti
24
Tornei
108
Best: 56
▼
-3
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
714
Punti
26
Tornei
109
Best: 106
▼
-3
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
708
Punti
28
Tornei
110
Best: 110
▲
13
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
705
Punti
29
Tornei
111
Best: 59
▲
4
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
704
Punti
23
Tornei
112
Best: 62
▼
-4
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
694
Punti
24
Tornei
113
Best: 76
▲
5
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
684
Punti
32
Tornei
114
Best: 22
▼
-3
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
682
Punti
19
Tornei
115
Best: 22
▼
-6
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
679
Punti
16
Tornei
116
Best: 46
▼
-4
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
675
Punti
14
Tornei
117
Best: 107
▲
7
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
667
Punti
26
Tornei
118
Best: 118
▼
-5
Sara Bejlek
CZE, 0
664
Punti
20
Tornei
119
Best: 38
▲
2
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
664
Punti
27
Tornei
120
Best: 120
▼
-6
Anca Todoni
ROU, 0
660
Punti
23
Tornei
121
Best: 27
▼
-5
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
657
Punti
25
Tornei
122
Best: 54
▼
-5
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
651
Punti
32
Tornei
123
Best: 123
▼
-16
Talia Gibson
AUS, 0
639
Punti
29
Tornei
124
Best: 112
▼
-4
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
631
Punti
28
Tornei
125
Best: 125
▲
2
Petra Marcinko
CRO, 0
614
Punti
23
Tornei
126
Best: 126
▲
23
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
613
Punti
22
Tornei
127
Best: 127
▼
-2
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
596
Punti
32
Tornei
128
Best: 58
▲
26
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
588
Punti
16
Tornei
129
Best: 71
▼
-7
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
587
Punti
30
Tornei
130
Best: 29
▼
-4
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
580
Punti
22
Tornei
131
Best: 131
▲
83
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
579
Punti
26
Tornei
132
Best: 100
▼
-1
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
573
Punti
20
Tornei
133
Best: 128
▼
-5
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
573
Punti
34
Tornei
134
Best: 132
▼
-2
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
572
Punti
24
Tornei
135
Best: 121
▼
-1
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
570
Punti
23
Tornei
136
Best: 41
▼
-1
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
556
Punti
33
Tornei
137
Best: 1
▼
-4
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
555
Punti
12
Tornei
138
Best: 105
▼
-2
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
540
Punti
32
Tornei
139
Best: 139
▼
-2
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
511
Punti
25
Tornei
140
Best: 71
▲
13
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
511
Punti
31
Tornei
141
Best: 49
▼
-2
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
510
Punti
20
Tornei
142
Best: 142
▲
17
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
507
Punti
32
Tornei
143
Best: 143
▲
4
Dominika Salkova
CZE, 0
505
Punti
23
Tornei
144
Best: 144
▲
84
Nikola Bartunkova
CZE, 0
501
Punti
17
Tornei
145
Best: 19
▼
-3
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
499
Punti
39
Tornei
146
Best: 84
▼
-3
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
499
Punti
32
Tornei
147
Best: 39
▼
-2
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
495
Punti
25
Tornei
148
Best: 148
▲
13
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
494
Punti
16
Tornei
149
Best: 85
▼
-8
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
493
Punti
31
Tornei
150
Best: 99
▼
-2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
491
Punti
29
Tornei
151
Best: 114
▲
4
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
482
Punti
24
Tornei
152
Best: 22
▼
-2
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
480
Punti
23
Tornei
153
Best: 112
▼
-15
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
475
Punti
27
Tornei
154
Best: 58
▼
-3
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
473
Punti
31
Tornei
155
Best: 25
▼
-3
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
472
Punti
17
Tornei
156
Best: 156
▲
7
Alina Korneeva
RUS, 0
471
Punti
17
Tornei
157
Best: 97
▼
-11
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
464
Punti
21
Tornei
158
Best: 158
--
0
Lanlana Tararudee
THA, 0
461
Punti
26
Tornei
159
Best: 81
▼
-3
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
456
Punti
20
Tornei
160
Best: 20
▼
-3
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
450
Punti
19
Tornei
161
Best: 93
▼
-1
Maria Timofeeva
RUS, 18-11-2003
441
Punti
25
Tornei
162
Best: 162
▲
7
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
436
Punti
28
Tornei
163
Best: 163
▲
12
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
435
Punti
25
Tornei
164
Best: 116
▼
-24
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
434
Punti
24
Tornei
165
Best: 125
▼
-3
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
434
Punti
24
Tornei
166
Best: 38
▼
-1
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
431
Punti
22
Tornei
167
Best: 104
--
0
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
427
Punti
25
Tornei
168
Best: 168
▲
5
Sofia Costoulas
BEL, 0
426
Punti
25
Tornei
169
Best: 154
▲
3
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
423
Punti
26
Tornei
170
Best: 45
▼
-26
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
418
Punti
27
Tornei
171
Best: 93
▲
17
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
416
Punti
24
Tornei
172
Best: 172
▲
2
Celine Naef
SUI, 0
413
Punti
24
Tornei
173
Best: 173
▲
18
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
411
Punti
25
Tornei
174
Best: 114
▲
10
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
409
Punti
25
Tornei
175
Best: 172
▲
26
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
409
Punti
26
Tornei
176
Best: 176
--
0
Clervie Ngounoue
USA, 0
407
Punti
21
Tornei
177
Best: 177
▲
15
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
407
Punti
25
Tornei
178
Best: 178
▲
1
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
405
Punti
29
Tornei
179
Best: 179
▲
1
Emerson Jones
AUS, 0
404
Punti
17
Tornei
180
Best: 100
▲
13
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
404
Punti
32
Tornei
181
Best: 147
▼
-17
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
403
Punti
21
Tornei
182
Best: 182
▲
16
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
402
Punti
22
Tornei
183
Best: 173
▼
-2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
402
Punti
30
Tornei
184
Best: 45
▲
10
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
401
Punti
22
Tornei
185
Best: 4
▼
-2
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
396
Punti
11
Tornei
186
Best: 186
▲
9
Lola Radivojevic
SRB, 0
396
Punti
28
Tornei
187
Best: 105
▼
-5
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
395
Punti
29
Tornei
188
Best: 165
▼
-10
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
394
Punti
23
Tornei
189
Best: 189
▼
-3
Robin Montgomery
USA, 0
389
Punti
14
Tornei
190
Best: 14
▼
-3
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
389
Punti
18
Tornei
191
Best: 135
▼
-2
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
387
Punti
30
Tornei
192
Best: 192
▼
-21
Linda Klimovicova
POL, 0
386
Punti
16
Tornei
193
Best: 105
▼
-8
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
384
Punti
24
Tornei
194
Best: 194
▼
-4
Tatiana Prozorova
RUS, 0
383
Punti
20
Tornei
195
Best: 195
▲
1
Barbora Palicova
CZE, 0
368
Punti
29
Tornei
196
Best: 164
▲
1
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
367
Punti
25
Tornei
197
Best: 23
▲
23
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
365
Punti
21
Tornei
198
Best: 178
▲
6
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
364
Punti
30
Tornei
199
Best: 32
▼
-29
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
361
Punti
13
Tornei
200
Best: 162
▲
25
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
353
Punti
24
Tornei
201
Best: 56
▲
1
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
352
Punti
29
Tornei
202
Best: 153
▼
-36
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
352
Punti
33
Tornei
203
Best: 203
▲
6
Elena Pridankina
RUS, 0
350
Punti
25
Tornei
204
Best: 174
▼
-1
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
349
Punti
29
Tornei
205
Best: 205
▲
5
Cadence Brace
CAN, 0
346
Punti
24
Tornei
206
Best: 121
▲
29
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
346
Punti
22
Tornei
207
Best: 170
▲
32
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
343
Punti
26
Tornei
208
Best: 196
▼
-3
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
341
Punti
33
Tornei
209
Best: 209
▼
-3
Erika Andreeva
RUS, 0
338
Punti
22
Tornei
210
Best: 26
▼
-3
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
338
Punti
20
Tornei
211
Best: 211
▼
-3
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
337
Punti
18
Tornei
212
Best: 119
▼
-12
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
334
Punti
29
Tornei
213
Best: 143
▲
9
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
329
Punti
34
Tornei
214
Best: 152
▲
2
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
327
Punti
32
Tornei
215
Best: 176
--
0
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
325
Punti
29
Tornei
216
Best: 131
▲
2
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
322
Punti
32
Tornei
217
Best: 96
▲
10
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
321
Punti
34
Tornei
218
Best: 218
▲
1
Tara Wuerth
CRO, 0
320
Punti
23
Tornei
219
Best: 11
▲
2
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
315
Punti
10
Tornei
220
Best: 151
▼
-3
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
313
Punti
24
Tornei
221
Best: 207
▲
9
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
313
Punti
33
Tornei
222
Best: 222
▲
1
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
313
Punti
22
Tornei
223
Best: 209
▲
1
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
312
Punti
26
Tornei
224
Best: 224
▲
21
Teodora Kostovic
SRB, 0
310
Punti
14
Tornei
225
Best: 43
▲
1
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
309
Punti
28
Tornei
226
Best: 176
▼
-27
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
306
Punti
31
Tornei
227
Best: 177
▲
2
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
304
Punti
30
Tornei
228
Best: 212
▼
-16
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
304
Punti
28
Tornei
229
Best: 229
▲
43
Renata Jamrichova
SVK, 0
303
Punti
23
Tornei
230
Best: 230
▲
1
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
303
Punti
28
Tornei
231
Best: 164
▲
2
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
301
Punti
26
Tornei
232
Best: 168
▼
-64
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
297
Punti
29
Tornei
233
Best: 31
▲
3
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
297
Punti
22
Tornei
234
Best: 214
▲
10
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
296
Punti
31
Tornei
235
Best: 61
▲
16
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
295
Punti
23
Tornei
236
Best: 236
▲
2
Gabriela Knutson
CZE, 0
295
Punti
32
Tornei
237
Best: 165
--
0
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
295
Punti
30
Tornei
238
Best: 238
▲
22
Amarissa Toth
HUN, 0
295
Punti
20
Tornei
239
Best: 239
▼
-7
Sayaka Ishii
JPN, 0
294
Punti
20
Tornei
240
Best: 169
▲
3
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
294
Punti
33
Tornei
241
Best: 233
--
0
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
293
Punti
25
Tornei
242
Best: 242
▼
-31
Hina Inoue
USA, 0
292
Punti
28
Tornei
243
Best: 97
▼
-1
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
291
Punti
28
Tornei
244
Best: 168
▲
4
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
283
Punti
30
Tornei
245
Best: 220
▲
26
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
282
Punti
24
Tornei
246
Best: 225
▲
3
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
282
Punti
21
Tornei
247
Best: 247
▲
3
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
282
Punti
32
Tornei
248
Best: 108
▼
-35
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
280
Punti
23
Tornei
249
Best: 249
▲
16
Kayla Cross
CAN, 0
280
Punti
32
Tornei
250
Best: 250
▲
19
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
280
Punti
31
Tornei
251
Best: 88
▲
1
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
280
Punti
27
Tornei
252
Best: 213
▼
-12
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
279
Punti
24
Tornei
253
Best: 90
▼
-6
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
277
Punti
29
Tornei
254
Best: 254
▼
-1
Julia Avdeeva
RUS, 0
277
Punti
23
Tornei
255
Best: 255
--
0
Sara Saito
JPN, 0
276
Punti
28
Tornei
256
Best: 31
▲
24
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
275
Punti
13
Tornei
257
Best: 257
▼
-1
Ayana Akli
USA, 0
273
Punti
28
Tornei
258
Best: 70
▲
3
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
268
Punti
21
Tornei
259
Best: 110
▲
4
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
267
Punti
26
Tornei
260
Best: 203
▲
4
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
264
Punti
32
Tornei
261
Best: 97
▼
-4
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
261
Punti
26
Tornei
262
Best: 262
▲
4
Wakana Sonobe
JPN, 0
261
Punti
13
Tornei
263
Best: 263
▼
-9
Kristina Dmitruk
BLR, 0
260
Punti
17
Tornei
264
Best: 264
▲
3
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
260
Punti
30
Tornei
265
Best: 265
▲
3
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
260
Punti
24
Tornei
266
Best: 266
▼
-7
Taylah Preston
AUS, 0
259
Punti
23
Tornei
267
Best: 267
▲
25
Polina Iatcenko
RUS, 0
259
Punti
21
Tornei
268
Best: 136
▲
7
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
258
Punti
26
Tornei
269
Best: 254
▲
1
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
257
Punti
35
Tornei
270
Best: 270
▲
3
Carol Young Suh Lee
USA, 0
253
Punti
22
Tornei
271
Best: 271
▼
-13
Giorgia Pedone
ITA, 0
252
Punti
27
Tornei
272
Best: 272
▲
2
Nastasja Schunk
GER, 0
250
Punti
27
Tornei
273
Best: 105
▲
4
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
248
Punti
29
Tornei
274
Best: 274
▲
4
Fiona Crawley
USA, 0
248
Punti
14
Tornei
275
Best: 275
▲
72
Lilli Tagger
AUT, 0
247
Punti
15
Tornei
276
Best: 276
▲
20
Luisina Giovannini
ARG, 0
247
Punti
16
Tornei
277
Best: 144
▼
-1
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
244
Punti
34
Tornei
278
Best: 56
▼
-32
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
243
Punti
25
Tornei
279
Best: 139
▼
-45
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
240
Punti
23
Tornei
280
Best: 280
▼
-18
Amarni Banks
GBR, 0
239
Punti
23
Tornei
281
Best: 213
--
0
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
239
Punti
30
Tornei
282
Best: 104
--
0
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
239
Punti
23
Tornei
283
Best: 136
▲
1
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
238
Punti
23
Tornei
284
Best: 266
▲
1
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
237
Punti
27
Tornei
285
Best: 158
▲
1
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
236
Punti
33
Tornei
286
Best: 205
▲
30
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
236
Punti
21
Tornei
287
Best: 204
--
0
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
235
Punti
22
Tornei
288
Best: 227
▲
1
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
234
Punti
20
Tornei
289
Best: 289
▲
1
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
233
Punti
12
Tornei
290
Best: 288
▲
1
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
233
Punti
21
Tornei
291
Best: 168
▲
2
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
231
Punti
27
Tornei
292
Best: 292
▲
13
Alana Smith
USA, 09-11-1999
230
Punti
25
Tornei
293
Best: 280
▲
1
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
230
Punti
23
Tornei
294
Best: 294
▲
6
Mia Ristic
SRB, 0
230
Punti
30
Tornei
295
Best: 83
▼
-166
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
227
Punti
24
Tornei
296
Best: 39
▲
1
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
227
Punti
14
Tornei
297
Best: 297
▲
1
Ariana Geerlings
ESP, 0
227
Punti
25
Tornei
298
Best: 237
▼
-19
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
227
Punti
22
Tornei
299
Best: 69
▲
5
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
227
Punti
33
Tornei
300
Best: 300
▲
9
Xinxin Yao
CHN, 0
224
Punti
29
Tornei
301
Best: 175
▼
-18
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
224
Punti
22
Tornei
302
Best: 292
--
0
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
222
Punti
29
Tornei
303
Best: 132
▼
-15
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
220
Punti
23
Tornei
304
Best: 231
▼
-1
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
220
Punti
33
Tornei
305
Best: 305
▲
28
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
218
Punti
23
Tornei
306
Best: 293
▲
1
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
217
Punti
20
Tornei
307
Best: 153
▼
-1
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
216
Punti
34
Tornei
308
Best: 308
▲
6
Lia Karatancheva
BUL, 0
216
Punti
31
Tornei
309
Best: 190
▲
1
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
215
Punti
31
Tornei
310
Best: 82
▲
2
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
212
Punti
22
Tornei
311
Best: 4
▼
-134
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
211
Punti
9
Tornei
312
Best: 312
▼
-4
Han Shi
CHN, 0
211
Punti
27
Tornei
313
Best: 292
▼
-12
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
210
Punti
24
Tornei
314
Best: 189
▲
30
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
210
Punti
17
Tornei
315
Best: 211
▼
-2
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
209
Punti
30
Tornei
316
Best: 316
▲
5
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
208
Punti
25
Tornei
317
Best: 266
▼
-22
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
205
Punti
16
Tornei
318
Best: 318
▼
-1
Mary Stoiana
USA, 0
203
Punti
14
Tornei
319
Best: 236
▼
-1
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
203
Punti
13
Tornei
320
Best: 320
▼
-1
Priska Nugroho
INA, 0
203
Punti
23
Tornei
321
Best: 321
▼
-1
Laura Samson
CZE, 0
201
Punti
19
Tornei
322
Best: 311
▼
-11
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
199
Punti
20
Tornei
323
Best: 323
▼
-8
Aliona Falei
BLR, 0
197
Punti
20
Tornei
324
Best: 52
▼
-2
Claire Liu
USA, 25-05-2000
196
Punti
15
Tornei
325
Best: 150
▲
1
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
195
Punti
20
Tornei
326
Best: 318
▼
-3
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
194
Punti
18
Tornei
327
Best: 154
▼
-2
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
193
Punti
30
Tornei
328
Best: 299
--
0
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
193
Punti
19
Tornei
329
Best: 329
▲
14
Laura Hietaranta
FIN, 0
192
Punti
20
Tornei
330
Best: 162
▲
1
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
191
Punti
28
Tornei
331
Best: 151
▼
-7
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
188
Punti
31
Tornei
332
Best: 332
▼
-3
Karina Miller
USA, 0
188
Punti
17
Tornei
333
Best: 60
▼
-3
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
188
Punti
26
Tornei
334
Best: 158
▼
-2
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
187
Punti
26
Tornei
335
Best: 226
▲
1
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
187
Punti
21
Tornei
336
Best: 334
▼
-2
Lea Ma
USA, 01-02-2001
187
Punti
23
Tornei
337
Best: 320
▲
2
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
187
Punti
20
Tornei
338
Best: 47
▼
-1
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
181
Punti
8
Tornei
339
Best: 339
▼
-1
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
180
Punti
23
Tornei
340
Best: 340
▲
17
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
179
Punti
19
Tornei
341
Best: 328
▲
13
Lian Tran
NED, 19-07-2002
179
Punti
26
Tornei
342
Best: 342
▼
-2
Monika Ekstrand
USA, 0
178
Punti
13
Tornei
343
Best: 342
▲
20
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
178
Punti
19
Tornei
344
Best: 137
▼
-3
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
178
Punti
23
Tornei
345
Best: 84
▼
-3
Kayla Day
USA, 28-09-1999
176
Punti
14
Tornei
346
Best: 346
▲
6
Mingge Xu
GBR, 0
175
Punti
17
Tornei
347
Best: 216
▲
64
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
175
Punti
26
Tornei
348
Best: 305
▲
8
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
174
Punti
15
Tornei
349
Best: 133
▼
-4
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
174
Punti
23
Tornei
350
Best: 348
▼
-2
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
172
Punti
20
Tornei
351
Best: 163
▼
-16
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
169
Punti
30
Tornei
352
Best: 322
▲
1
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
169
Punti
22
Tornei
353
Best: 353
▲
2
Julieta Pareja
USA, 0
168
Punti
6
Tornei
354
Best: 354
▼
-5
Noma Noha Akugue
GER, 0
168
Punti
29
Tornei
355
Best: 300
▼
-28
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
168
Punti
19
Tornei
356
Best: 356
▲
2
Mayu Crossley
JPN, 0
167
Punti
17
Tornei
357
Best: 348
▲
3
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
165
Punti
20
Tornei
358
Best: 314
▲
22
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
163
Punti
27
Tornei
359
Best: 359
▲
6
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
163
Punti
28
Tornei
360
Best: 305
▼
-1
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
163
Punti
21
Tornei
361
Best: 36
▲
3
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
162
Punti
5
Tornei
362
Best: 362
--
0
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
162
Punti
24
Tornei
363
Best: 221
▲
8
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
162
Punti
19
Tornei
364
Best: 364
▼
-14
Samira De Stefano
ITA, 0
161
Punti
17
Tornei
365
Best: 365
▲
2
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
160
Punti
26
Tornei
366
Best: 296
▲
7
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
159
Punti
24
Tornei
367
Best: 361
▲
1
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
159
Punti
22
Tornei
368
Best: 368
▼
-22
Saki Imamura
JPN, 0
159
Punti
22
Tornei
369
Best: 46
--
0
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
158
Punti
8
Tornei
370
Best: 370
▲
45
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
157
Punti
21
Tornei
371
Best: 23
▼
-1
Lesia Tsurenko
UKR, 30-05-1989
156
Punti
5
Tornei
372
Best: 280
--
0
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
156
Punti
26
Tornei
373
Best: 222
▼
-22
Stacey Fung
CAN, 06-02-1997
156
Punti
13
Tornei
374
Best: 374
▼
-13
Elena Micic
AUS, 0
154
Punti
20
Tornei
375
Best: 375
▲
89
Martina Okalova
SVK, 0
154
Punti
20
Tornei
376
Best: 310
▲
33
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
154
Punti
17
Tornei
377
Best: 214
▼
-1
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
154
Punti
17
Tornei
378
Best: 10
▼
-1
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
152
Punti
14
Tornei
379
Best: 379
▲
20
Diletta Cherubini
ITA, 0
152
Punti
28
Tornei
380
Best: 380
▼
-2
Denislava Glushkova
BUL, 0
152
Punti
24
Tornei
381
Best: 179
▼
-15
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
150
Punti
22
Tornei
382
Best: 382
▲
1
Miho Kuramochi
JPN, 0
150
Punti
24
Tornei
383
Best: 351
▲
1
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
148
Punti
28
Tornei
384
Best: 317
▼
-3
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
147
Punti
25
Tornei
385
Best: 253
▼
-3
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
147
Punti
33
Tornei
386
Best: 226
--
0
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
146
Punti
17
Tornei
387
Best: 350
--
0
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
146
Punti
18
Tornei
388
Best: 331
▼
-3
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
145
Punti
18
Tornei
389
Best: 362
▲
2
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
145
Punti
19
Tornei
390
Best: 103
▲
2
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
144
Punti
19
Tornei
391
Best: 391
▲
15
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
144
Punti
20
Tornei
392
Best: 392
▲
10
Amelia Rajecki
GBR, 0
143
Punti
24
Tornei
393
Best: 393
▼
-3
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
143
Punti
22
Tornei
394
Best: 317
▼
-1
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
142
Punti
24
Tornei
395
Best: 147
--
0
Jaimee Fourlis
AUS, 17-09-1999
141
Punti
13
Tornei
396
Best: 342
--
0
Maria Kozyreva
RUS, 22-05-1999
141
Punti
20
Tornei
397
Best: 365
--
0
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
141
Punti
24
Tornei
398
Best: 296
▲
9
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
140
Punti
22
Tornei
399
Best: 399
▼
-1
Federica Urgesi
ITA, 0
139
Punti
26
Tornei
400
Best: 400
▼
-25
Petra Hule
AUS, 0
139
Punti
19
Tornei
401
Best: 309
▼
-1
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
139
Punti
19
Tornei
402
Best: 401
▼
-1
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
139
Punti
20
Tornei
403
Best: 39
--
0
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
137
Punti
8
Tornei
404
Best: 186
--
0
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
137
Punti
29
Tornei
405
Best: 405
▼
-17
Eryn Cayetano
USA, 0
136
Punti
18
Tornei
406
Best: 201
▼
-17
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
135
Punti
23
Tornei
407
Best: 240
▲
21
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
133
Punti
16
Tornei
408
Best: 408
--
0
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
132
Punti
19
Tornei
409
Best: 318
▲
44
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
132
Punti
15
Tornei
410
Best: 296
▲
3
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
132
Punti
15
Tornei
411
Best: 411
▼
-1
Martha Matoula
GRE, 0
132
Punti
22
Tornei
412
Best: 412
▲
12
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
131
Punti
14
Tornei
413
Best: 342
▲
31
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
131
Punti
22
Tornei
414
Best: 367
▲
19
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
130
Punti
24
Tornei
415
Best: 160
▼
-1
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
129
Punti
23
Tornei
416
Best: 143
▲
1
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
129
Punti
21
Tornei
417
Best: 221
▼
-1
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
129
Punti
18
Tornei
418
Best: 418
▲
1
Akasha Urhobo
USA, 0
128
Punti
18
Tornei
419
Best: 419
▲
1
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
128
Punti
23
Tornei
420
Best: 401
▲
5
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
127
Punti
21
Tornei
421
Best: 421
▲
11
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
127
Punti
23
Tornei
422
Best: 377
▲
36
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
126
Punti
11
Tornei
423
Best: 356
▲
12
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
126
Punti
21
Tornei
424
Best: 71
▲
5
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
125
Punti
15
Tornei
425
Best: 319
▲
5
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
125
Punti
18
Tornei
426
Best: 426
▲
28
Victoria Hu
USA, 0
124
Punti
29
Tornei
427
Best: 427
--
0
Mathilde Lollia
FRA, 0
124
Punti
23
Tornei
428
Best: 428
▲
3
Amandine Monnot
FRA, 0
124
Punti
19
Tornei
429
Best: 429
▲
17
Madison Sieg
USA, 0
123
Punti
21
Tornei
430
Best: 430
▼
-56
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
123
Punti
27
Tornei
431
Best: 320
▼
-26
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
122
Punti
15
Tornei
432
Best: 432
▲
2
Olivia Lincer
POL, 0
122
Punti
15
Tornei
433
Best: 433
▲
4
Rositsa Dencheva
BUL, 0
122
Punti
17
Tornei
434
Best: 243
▲
2
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
121
Punti
17
Tornei
435
Best: 435
▼
-13
Radka Zelnickova
SVK, 0
121
Punti
25
Tornei
436
Best: 42
▼
-57
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
120
Punti
8
Tornei
437
Best: 437
▲
2
Malaika Rapolu
USA, 0
120
Punti
13
Tornei
438
Best: 421
▼
-17
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
120
Punti
9
Tornei
439
Best: 439
▲
26
Natalija Senic
SRB, 0
120
Punti
16
Tornei
440
Best: 322
▲
7
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
119
Punti
16
Tornei
441
Best: 304
▼
-3
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
119
Punti
24
Tornei
442
Best: 18
▼
-143
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
118
Punti
11
Tornei
443
Best: 443
▲
9
Yufei Ren
CHN, 0
118
Punti
21
Tornei
444
Best: 379
▲
47
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
118
Punti
18
Tornei
445
Best: 317
▼
-5
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
118
Punti
23
Tornei
446
Best: 199
▲
11
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
118
Punti
16
Tornei
447
Best: 447
▼
-5
Zongyu Li
CHN, 0
117
Punti
18
Tornei
448
Best: 448
▲
42
Vendula Valdmannova
CZE, 0
117
Punti
11
Tornei
449
Best: 449
▼
-6
Julie Struplova
CZE, 0
117
Punti
12
Tornei
450
Best: 39
▼
-56
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
116
Punti
13
Tornei
451
Best: 118
▼
-6
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
116
Punti
9
Tornei
452
Best: 452
▼
-34
Veronika Podrez
UKR, 0
116
Punti
22
Tornei
453
Best: 410
▼
-5
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
115
Punti
22
Tornei
454
Best: 180
▼
-5
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
115
Punti
15
Tornei
455
Best: 130
▼
-5
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
114
Punti
13
Tornei
456
Best: 219
▼
-5
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
114
Punti
8
Tornei
457
Best: 29
▲
17
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
113
Punti
19
Tornei
458
Best: 458
▼
-3
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
113
Punti
8
Tornei
459
Best: 427
▼
-18
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
112
Punti
13
Tornei
460
Best: 460
▲
133
Ana Candiotto
BRA, 0
111
Punti
19
Tornei
461
Best: 461
▲
20
Nina Vargova
SVK, 0
111
Punti
22
Tornei
462
Best: 200
▼
-3
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
111
Punti
28
Tornei
463
Best: 463
▼
-3
Mia Pohankova
SVK, 0
111
Punti
5
Tornei
464
Best: 464
▲
38
Noemi Basiletti
ITA, 0
111
Punti
16
Tornei
465
Best: 377
▼
-4
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
111
Punti
21
Tornei
466
Best: 5
▼
-3
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
110
Punti
11
Tornei
467
Best: 190
▲
98
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
110
Punti
13
Tornei
468
Best: 468
▼
-42
Matilde Paoletti
ITA, 0
110
Punti
9
Tornei
469
Best: 469
▲
64
Fangran Tian
CHN, 0
110
Punti
13
Tornei
470
Best: 470
▼
-4
Amelia Honer
USA, 0
109
Punti
8
Tornei
471
Best: 434
▼
-4
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
109
Punti
21
Tornei
472
Best: 471
▲
12
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
109
Punti
16
Tornei
473
Best: 352
▼
-11
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
109
Punti
21
Tornei
474
Best: 474
▼
-18
Alessandra Mazzola
ITA, 0
108
Punti
19
Tornei
475
Best: 475
▼
-7
Vittoria Paganetti
ITA, 0
108
Punti
16
Tornei
476
Best: 466
▼
-4
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
107
Punti
18
Tornei
477
Best: 442
▼
-7
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
107
Punti
20
Tornei
478
Best: 478
▲
31
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
107
Punti
16
Tornei
479
Best: 479
▼
-8
Ranah Stoiber
GBR, 0
106
Punti
21
Tornei
480
Best: 480
▲
6
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
105
Punti
23
Tornei
481
Best: 404
▼
-6
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
105
Punti
20
Tornei
482
Best: 482
▲
6
Weronika Ewald
POL, 0
105
Punti
15
Tornei
483
Best: 442
▼
-6
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
105
Punti
21
Tornei
484
Best: 484
▲
16
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
104
Punti
22
Tornei
485
Best: 132
▼
-6
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
103
Punti
19
Tornei
486
Best: 486
▼
-6
Alina Granwehr
SUI, 0
103
Punti
13
Tornei
487
Best: 405
▼
-4
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
103
Punti
16
Tornei
488
Best: 488
▲
15
Hayu Kinoshita
JPN, 0
103
Punti
18
Tornei
489
Best: 380
▲
36
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
103
Punti
22
Tornei
490
Best: 127
▼
-3
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
102
Punti
11
Tornei
491
Best: 284
▲
1
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
102
Punti
16
Tornei
492
Best: 230
▼
-3
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
102
Punti
18
Tornei
493
Best: 493
▲
2
Josy Daems
GER, 0
102
Punti
18
Tornei
494
Best: 339
▼
-1
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
101
Punti
17
Tornei
495
Best: 444
▼
-19
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
101
Punti
17
Tornei
496
Best: 496
--
0
Carolyn Ansari
USA, 0
101
Punti
18
Tornei
497
Best: 188
▼
-74
Marie Benoit
BEL, 16-03-1995
100
Punti
10
Tornei
498
Best: 498
--
0
Kira Pavlova
RUS, 0
100
Punti
19
Tornei
499
Best: 499
--
0
Jeline Vandromme
BEL, 0
100
Punti
9
Tornei
500
Best: 210
▲
1
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
99
Punti
16
Tornei
501
Best: 338
▲
5
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
99
Punti
16
Tornei
502
Best: 502
▼
-24
Dasha Plekhanova
CAN, 0
98
Punti
12
Tornei
503
Best: 40
▲
1
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
98
Punti
12
Tornei
504
Best: 504
▲
1
Beatrice Ricci
ITA, 0
98
Punti
14
Tornei
505
Best: 505
▼
-11
Camilla Zanolini
ITA, 0
98
Punti
15
Tornei
506
Best: 2
▲
1
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
97
Punti
9
Tornei
507
Best: 343
▲
1
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
97
Punti
23
Tornei
508
Best: 508
▼
-96
Hikaru Sato
JPN, 0
96
Punti
16
Tornei
509
Best: 509
▼
-36
Anja Stankovic
SRB, 0
96
Punti
17
Tornei
510
Best: 510
▲
1
Yara Bartashevich
FRA, 0
95
Punti
19
Tornei
511
Best: 493
▲
3
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
95
Punti
23
Tornei
512
Best: 512
▲
8
Alexis Blokhina
USA, 0
95
Punti
12
Tornei
513
Best: 513
--
0
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
94
Punti
14
Tornei
514
Best: 514
▼
-17
Luca Udvardy
HUN, 0
94
Punti
15
Tornei
515
Best: 368
▼
-33
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
94
Punti
16
Tornei
516
Best: 516
▲
2
Monika Stankiewicz
POL, 0
94
Punti
14
Tornei
517
Best: 517
▲
2
Lavinia Tanasie
ROU, 0
94
Punti
17
Tornei
518
Best: 169
▲
5
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
94
Punti
23
Tornei
519
Best: 519
▼
-50
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
94
Punti
17
Tornei
520
Best: 449
▲
2
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
94
Punti
19
Tornei
521
Best: 26
▼
-4
Anna Karolina Schmiedlova
SVK, 13-09-1994
93
Punti
9
Tornei
522
Best: 332
▲
2
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
93
Punti
15
Tornei
523
Best: 523
▲
3
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
93
Punti
24
Tornei
524
Best: 263
▲
4
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
93
Punti
19
Tornei
525
Best: 525
▲
2
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
92
Punti
14
Tornei
526
Best: 526
▲
3
Stefania Bojica
ROU, 0
92
Punti
20
Tornei
527
Best: 527
▼
-17
Arina Bulatova
RUS, 0
92
Punti
21
Tornei
528
Best: 528
▲
2
Rinko Matsuda
JPN, 0
91
Punti
23
Tornei
529
Best: 529
▲
15
Amelie Van Impe
BEL, 0
91
Punti
17
Tornei
530
Best: 530
▲
21
Kristiana Sidorova
RUS, 0
91
Punti
19
Tornei
531
Best: 531
--
0
Hannah Klugman
GBR, 0
90
Punti
12
Tornei
532
Best: 532
▲
67
Angelina Voloshchuk
POR, 0
90
Punti
14
Tornei
533
Best: 533
▲
14
Mariella Thamm
GER, 0
90
Punti
11
Tornei
534
Best: 456
▲
82
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
90
Punti
11
Tornei
535
Best: 535
▼
-50
Ella Mcdonald
GBR, 0
89
Punti
19
Tornei
536
Best: 536
--
0
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
89
Punti
18
Tornei
537
Best: 335
--
0
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
89
Punti
26
Tornei
538
Best: 538
--
0
Makenna Jones
USA, 0
89
Punti
21
Tornei
539
Best: 531
--
0
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
89
Punti
15
Tornei
540
Best: 540
▲
1
Julia Adams
USA, 0
89
Punti
22
Tornei
541
Best: 541
▲
1
Jenny Lim
FRA, 0
88
Punti
21
Tornei
542
Best: 542
▲
1
Maria Urrutia
ARG, 0
88
Punti
14
Tornei
543
Best: 478
▲
2
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
88
Punti
18
Tornei
544
Best: 542
▲
2
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
88
Punti
19
Tornei
545
Best: 545
▲
3
Joy De Zeeuw
NED, 0
87
Punti
19
Tornei
546
Best: 546
▲
46
Maria Sara Popa
ROU, 0
87
Punti
21
Tornei
547
Best: 470
▲
3
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
87
Punti
17
Tornei
548
Best: 548
▲
42
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
87
Punti
19
Tornei
549
Best: 549
▼
-37
Melisa Ercan
AUS, 0
86
Punti
16
Tornei
550
Best: 550
▲
12
Nahia Berecoechea
FRA, 0
86
Punti
19
Tornei
551
Best: 317
▲
19
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
86
Punti
12
Tornei
552
Best: 552
▼
-31
Victoria Osuigwe
USA, 0
86
Punti
13
Tornei
553
Best: 398
▼
-1
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
86
Punti
21
Tornei
554
Best: 149
--
0
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
85
Punti
16
Tornei
555
Best: 487
▼
-23
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
85
Punti
20
Tornei
556
Best: 493
▼
-1
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
85
Punti
16
Tornei
557
Best: 352
▼
-1
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
85
Punti
16
Tornei
558
Best: 200
▲
2
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
84
Punti
16
Tornei
559
Best: 558
▼
-1
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
84
Punti
18
Tornei
560
Best: 560
▼
-26
Maria Golovina
RUS, 0
84
Punti
14
Tornei
561
Best: 205
▼
-46
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
84
Punti
17
Tornei
562
Best: 73
▼
-46
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
82
Punti
8
Tornei
563
Best: 563
▲
31
Kristina Kroitor
RUS, 0
82
Punti
12
Tornei
564
Best: 564
▼
-5
Jenna Defalco
USA, 0
82
Punti
20
Tornei
565
Best: 555
▼
-8
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
82
Punti
24
Tornei
566
Best: 114
▲
10
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
81
Punti
13
Tornei
567
Best: 149
▼
-6
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
81
Punti
12
Tornei
568
Best: 568
▲
10
Luiza Fullana
BRA, 0
81
Punti
17
Tornei
569
Best: 1
▼
-5
Venus Williams
USA, 17-06-1980
80
Punti
3
Tornei
570
Best: 570
▼
-3
Adelina Lachinova
LAT, 0
80
Punti
15
Tornei
571
Best: 571
▼
-3
Sarah Van Emst
NED, 0
80
Punti
16
Tornei
572
Best: 463
▼
-3
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
80
Punti
17
Tornei
573
Best: 573
▼
-2
Bianca Barbulescu
ROU, 0
80
Punti
18
Tornei
574
Best: 574
▲
50
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
80
Punti
22
Tornei
575
Best: 575
▼
-9
Monique Barry
NZL, 0
79
Punti
17
Tornei
576
Best: 572
▲
31
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
79
Punti
15
Tornei
577
Best: 577
▲
177
Hibah Shaikh
USA, 0
79
Punti
16
Tornei
578
Best: 217
▼
-43
Sophie Chang
USA, 28-05-1997
78
Punti
18
Tornei
579
Best: 579
▼
-7
Jana Kovackova
CZE, 0
78
Punti
9
Tornei
580
Best: 254
▼
-31
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
78
Punti
10
Tornei
581
Best: 581
▼
-7
Carolina Kuhl
GER, 0
78
Punti
13
Tornei
582
Best: 582
▲
36
Gina Dittmann
GER, 0
78
Punti
15
Tornei
583
Best: 583
▼
-8
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
78
Punti
19
Tornei
584
Best: 584
▼
-31
Marie Vogt
GER, 0
78
Punti
22
Tornei
585
Best: 585
▲
16
Loes Ebeling Koning
NED, 0
77
Punti
18
Tornei
586
Best: 557
▲
41
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
77
Punti
15
Tornei
587
Best: 181
▼
-4
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
76
Punti
10
Tornei
588
Best: 588
▼
-15
Alyssa Reguer
FRA, 0
76
Punti
23
Tornei
589
Best: 589
▼
-9
Rachel Gailis
USA, 0
76
Punti
7
Tornei
590
Best: 590
▲
40
Marine Szostak
FRA, 0
76
Punti
18
Tornei
591
Best: 591
▼
-12
Ziva Falkner
SLO, 0
76
Punti
19
Tornei
592
Best: 580
▼
-3
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
76
Punti
19
Tornei
593
Best: 46
▼
-16
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
75
Punti
4
Tornei
594
Best: 594
▼
-10
Ena Koike
JPN, 0
75
Punti
18
Tornei
595
Best: 595
▼
-9
Anastasiya Lopata
UKR, 0
75
Punti
5
Tornei
596
Best: 440
▲
24
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
74
Punti
19
Tornei
597
Best: 114
▼
-34
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
74
Punti
14
Tornei
598
Best: 598
▼
-10
Arianna Zucchini
ITA, 0
73
Punti
13
Tornei
599
Best: 599
▲
58
Jiaqi Wang
CHN, 0
73
Punti
19
Tornei
600
Best: 487
▲
28
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
73
Punti
17
Tornei
601
Best: 191
▼
-10
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
72
Punti
11
Tornei
602
Best: 595
▼
-7
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
72
Punti
15
Tornei
603
Best: 603
▼
-21
Francesca Pace
ITA, 0
72
Punti
15
Tornei
604
Best: 445
▼
-8
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
72
Punti
17
Tornei
605
Best: 605
▼
-8
Sarah Iliev
FRA, 0
71
Punti
17
Tornei
606
Best: 606
▼
-8
Chenting Zhu
CHN, 0
71
Punti
12
Tornei
607
Best: 607
▲
22
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
71
Punti
18
Tornei
608
Best: 150
▼
-21
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
71
Punti
21
Tornei
609
Best: 609
▲
68
Alana Subasic
AUS, 0
70
Punti
14
Tornei
610
Best: 610
▲
22
Valentina Steiner
GER, 0
70
Punti
14
Tornei
611
Best: 213
▼
-11
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
70
Punti
17
Tornei
612
Best: 612
▼
-6
Ellie Schoppe
USA, 0
70
Punti
14
Tornei
613
Best: 377
▲
28
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
70
Punti
16
Tornei
614
Best: 614
▼
-12
Alena Kovackova
CZE, 0
69
Punti
8
Tornei
615
Best: 380
▼
-30
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
69
Punti
17
Tornei
616
Best: 616
▼
-5
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
69
Punti
12
Tornei
617
Best: 348
▼
-13
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
69
Punti
12
Tornei
618
Best: 618
▼
-1
Varvara Panshina
RUS, 0
69
Punti
14
Tornei
619
Best: 619
▲
65
Britt Du Pree
NED, 0
69
Punti
15
Tornei
620
Best: 601
▼
-8
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
69
Punti
17
Tornei
621
Best: 492
▼
-13
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
69
Punti
21
Tornei
622
Best: 622
▼
-9
Lidia Encheva
BUL, 0
68
Punti
16
Tornei
623
Best: 623
▼
-9
Astrid Cirotte
FRA, 0
68
Punti
19
Tornei
624
Best: 114
▲
645
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
67
Punti
5
Tornei
625
Best: 625
▲
67
Alicia Dudeney
GBR, 0
67
Punti
6
Tornei
626
Best: 626
▼
-11
Daria Egorova
RUS, 0
67
Punti
7
Tornei
627
Best: 212
▲
110
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
67
Punti
9
Tornei
628
Best: 628
▼
-23
Johanne Svendsen
DEN, 0
67
Punti
13
Tornei
629
Best: 629
▲
50
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
67
Punti
15
Tornei
630
Best: 630
▼
-11
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
67
Punti
20
Tornei
631
Best: 346
▲
18
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
66
Punti
17
Tornei
632
Best: 623
▼
-9
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
66
Punti
18
Tornei
633
Best: 190
▼
-24
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
66
Punti
21
Tornei
634
Best: 504
▼
-9
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
66
Punti
22
Tornei
635
Best: 374
▼
-9
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
65
Punti
10
Tornei
636
Best: 20
▼
-5
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
64
Punti
21
Tornei
637
Best: 319
▼
-4
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
64
Punti
19
Tornei
638
Best: 504
▼
-28
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
64
Punti
12
Tornei
639
Best: 466
▼
-4
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
64
Punti
10
Tornei
640
Best: 497
▼
-4
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
64
Punti
12
Tornei
641
Best: 375
▼
-19
Olga Helmi
DEN, 27-03-2000
64
Punti
15
Tornei
642
Best: 642
▲
20
Marie Weckerle
LUX, 0
64
Punti
16
Tornei
643
Best: 11
▲
3
Alizé Cornet
FRA, 22-01-1990
62
Punti
6
Tornei
644
Best: 644
▼
-2
Dana Guzman
PER, 0
62
Punti
5
Tornei
645
Best: 179
▼
-6
Cristina Dinu
ROU, 18-01-1993
62
Punti
8
Tornei
646
Best: 646
▼
-3
Laura Mair
ITA, 0
62
Punti
13
Tornei
647
Best: 647
▲
28
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
62
Punti
14
Tornei
648
Best: 603
▼
-3
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
62
Punti
15
Tornei
649
Best: 649
▼
-12
Milana Zhabrailova
RUS, 0
62
Punti
23
Tornei
650
Best: 650
▼
-3
Lucie Havlickova
CZE, 0
61
Punti
5
Tornei
651
Best: 651
▼
-11
Dimitra Pavlou
GRE, 0
61
Punti
11
Tornei
652
Best: 652
▼
-4
Angella Okutoyi
KEN, 0
61
Punti
9
Tornei
653
Best: 653
▲
2
Yuno Kitahara
JPN, 0
61
Punti
18
Tornei
654
Best: 34
▼
-3
Saisai Zheng
CHN, 05-02-1994
60
Punti
10
Tornei
655
Best: 655
▼
-3
Alyssa Ahn
USA, 0
60
Punti
13
Tornei
656
Best: 656
▼
-35
Evialina Laskevich
BLR, 0
60
Punti
11
Tornei
657
Best: 657
▼
-4
Vaishnavi Adkar
IND, 0
60
Punti
14
Tornei
658
Best: 658
▼
-4
Elizara Yaneva
BUL, 0
60
Punti
9
Tornei
659
Best: 26
▼
-78
Tamira Paszek
AUT, 06-12-1990
60
Punti
12
Tornei
660
Best: 660
▲
3
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
60
Punti
17
Tornei
661
Best: 661
▼
-5
Maaya Rajeshwaran Revathi
IND, 0
59
Punti
3
Tornei
662
Best: 283
▼
-4
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
59
Punti
5
Tornei
663
Best: 523
▼
-4
Chantal Sauvant
GER, 08-05-2002
59
Punti
13
Tornei
664
Best: 511
▼
-20
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
59
Punti
13
Tornei
665
Best: 356
▼
-1
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
59
Punti
18
Tornei
666
Best: 666
▼
-6
Patricija Paukstyte
LTU, 0
58
Punti
12
Tornei
667
Best: 531
▼
-6
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
58
Punti
14
Tornei
668
Best: 668
▲
21
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
58
Punti
16
Tornei
669
Best: 199
▼
-3
Kaylah Mcphee
AUS, 04-02-1998
57
Punti
13
Tornei
670
Best: 604
▼
-3
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
57
Punti
13
Tornei
671
Best: 612
▼
-3
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
57
Punti
13
Tornei
672
Best: 672
▼
-3
Iva Ivanova
BUL, 0
57
Punti
16
Tornei
673
Best: 673
▼
-3
Mara Guth
GER, 0
57
Punti
17
Tornei
674
Best: 330
▼
-9
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
56
Punti
14
Tornei
675
Best: 675
▼
-3
Anastasiia Gureva
RUS, 0
56
Punti
16
Tornei
676
Best: 676
▼
-136
Alexandra Shubladze
RUS, 0
56
Punti
7
Tornei
677
Best: 464
▼
-43
Daria Frayman
CYP, 22-03-2002
56
Punti
8
Tornei
678
Best: 678
▼
-2
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
56
Punti
14
Tornei
679
Best: 433
▲
66
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
56
Punti
17
Tornei
680
Best: 297
▼
-77
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
55
Punti
15
Tornei
681
Best: 387
▼
-8
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
55
Punti
11
Tornei
682
Best: 682
▼
-8
Berta Bonardi
ARG, 0
55
Punti
13
Tornei
683
Best: 683
▼
-5
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
55
Punti
14
Tornei
684
Best: 548
▼
-4
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
55
Punti
14
Tornei
685
Best: 685
▼
-4
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
55
Punti
16
Tornei
686
Best: 686
▼
-4
Alexis Nguyen
USA, 0
54
Punti
11
Tornei
687
Best: 687
▼
-49
Gina Feistel
POL, 0
54
Punti
10
Tornei
688
Best: 688
▼
-5
Maria Sholokhova
RUS, 0
54
Punti
9
Tornei
689
Best: 685
▼
-4
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
54
Punti
15
Tornei
690
Best: 515
▲
14
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
53
Punti
15
Tornei
691
Best: 549
▼
-5
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
53
Punti
26
Tornei
692
Best: 525
▼
-4
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
53
Punti
14
Tornei
693
Best: 693
▲
9
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
52
Punti
11
Tornei
694
Best: 694
▼
-7
Candela Vazquez
ARG, 0
52
Punti
6
Tornei
695
Best: 351
▼
-2
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
52
Punti
10
Tornei
696
Best: 652
▼
-1
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
52
Punti
12
Tornei
697
Best: 697
▼
-47
Sara Dols
ESP, 0
52
Punti
16
Tornei
698
Best: 450
▲
24
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
52
Punti
18
Tornei
699
Best: 145
▼
-8
Natalija Stevanovic
SRB, 25-07-1994
51
Punti
11
Tornei
700
Best: 383
▼
-2
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
51
Punti
14
Tornei
701
Best: 701
▼
-2
Rada Zolotareva
RUS, 0
51
Punti
7
Tornei
702
Best: 702
▼
-2
Ida Wobker
GER, 0
51
Punti
8
Tornei
703
Best: 703
▼
-9
Rinon Okuwaki
JPN, 0
51
Punti
9
Tornei
704
Best: 704
▼
-3
Klaudija Bubelyte
LTU, 0
51
Punti
10
Tornei
705
Best: 269
▲
36
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
51
Punti
12
Tornei
706
Best: 706
▲
9
Daria Yesypchuk
UKR, 0
51
Punti
17
Tornei
707
Best: 707
▼
-4
Ksenia Efremova
FRA, 0
50
Punti
12
Tornei
708
Best: 317
▼
-3
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
50
Punti
21
Tornei
709
Best: 709
▲
41
Yujia Huang
CHN, 0
50
Punti
13
Tornei
710
Best: 626
▼
-14
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
50
Punti
14
Tornei
711
Best: 12
▼
-3
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
49
Punti
8
Tornei
712
Best: 283
▼
-6
Alexandra Bozovic
AUS, 15-02-1999
49
Punti
8
Tornei
713
Best: 188
▼
-4
Akiko Omae
JPN, 29-01-1993
49
Punti
8
Tornei
714
Best: 714
▲
69
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
49
Punti
8
Tornei
715
Best: 715
▼
-5
Beatrise Zeltina
LAT, 0
49
Punti
8
Tornei
716
Best: 716
▼
-5
Isabella Maria Serban
ITA, 0
49
Punti
10
Tornei
717
Best: 143
▼
-5
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
49
Punti
10
Tornei
718
Best: 718
▲
44
Kayo Nishimura
JPN, 0
49
Punti
17
Tornei
719
Best: 309
▼
-22
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
48
Punti
13
Tornei
720
Best: 286
▼
-4
Freya Christie
GBR, 08-11-1997
48
Punti
15
Tornei
721
Best: 721
▼
-4
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
48
Punti
11
Tornei
722
Best: 722
▼
-4
Briana Szabo
ROU, 0
48
Punti
16
Tornei
723
Best: 723
▼
-4
Edda Mamedova
RUS, 0
48
Punti
8
Tornei
724
Best: 724
▼
-11
Nina Radovanovic
FRA, 0
48
Punti
11
Tornei
725
Best: 725
▼
-5
Chloe Noel
FRA, 0
48
Punti
11
Tornei
726
Best: 726
▼
-12
Ya Yi Yang
TPE, 0
48
Punti
13
Tornei
727
Best: 727
▲
49
Meng-Yi Chen
CHN, 0
48
Punti
14
Tornei
728
Best: 728
▼
-7
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
48
Punti
14
Tornei
729
Best: 729
▼
-22
Camilla Gennaro
ITA, 0
48
Punti
14
Tornei
730
Best: 628
▼
-40
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
48
Punti
17
Tornei
731
Best: 566
▲
33
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
48
Punti
20
Tornei
732
Best: 411
▼
-9
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
47
Punti
14
Tornei
733
Best: 733
▲
22
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
47
Punti
13
Tornei
734
Best: 685
▼
-9
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
47
Punti
10
Tornei
735
Best: 735
▲
51
Mary Lewis
USA, 0
47
Punti
13
Tornei
736
Best: 736
▼
-10
Jana Otzipka
BEL, 0
47
Punti
13
Tornei
737
Best: 468
▼
-6
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
47
Punti
14
Tornei
738
Best: 546
▲
8
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
47
Punti
17
Tornei
739
Best: 584
▼
-11
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
46
Punti
21
Tornei
740
Best: 698
▲
3
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
46
Punti
15
Tornei
741
Best: 741
▼
-11
Victoria Gomez
ESP, 0
46
Punti
10
Tornei
742
Best: 742
▲
121
Jiayi Wang
CHN, 0
46
Punti
14
Tornei
743
Best: 743
▲
1
Madelief Hageman
NED, 0
46
Punti
16
Tornei
744
Best: 123
▼
-12
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
45
Punti
5
Tornei
745
Best: 35
▲
103
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
45
Punti
8
Tornei
746
Best: 278
▼
-19
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
45
Punti
15
Tornei
747
Best: 747
▼
-13
Gaeul Jang
KOR, 0
45
Punti
10
Tornei
748
Best: 748
▼
-19
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
45
Punti
10
Tornei
749
Best: 749
▼
-14
Eliska Tichackova
CZE, 0
45
Punti
3
Tornei
750
Best: 750
▼
-14
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
45
Punti
6
Tornei
751
Best: 751
▼
-13
Christasha Mcneil
USA, 0
45
Punti
10
Tornei
752
Best: 720
▼
-13
Stefania Rogozinska Dzik
POL, 07-07-2001
45
Punti
10
Tornei
753
Best: 753
▼
-13
On Yu Choi
KOR, 0
45
Punti
11
Tornei
754
Best: 497
▼
-12
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
45
Punti
13
Tornei
755
Best: 755
▲
6
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
45
Punti
16
Tornei
756
Best: 756
▼
-9
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
44
Punti
10
Tornei
757
Best: 757
▼
-8
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
44
Punti
6
Tornei
758
Best: 648
▲
17
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
44
Punti
8
Tornei
759
Best: 759
▼
-8
Mia Horvit
USA, 0
44
Punti
13
Tornei
760
Best: 429
▼
-8
Daria Kuczer
POL, 26-02-1999
44
Punti
13
Tornei
761
Best: 761
▲
45
Daria Zelinskaya
RUS, 0
44
Punti
14
Tornei
762
Best: 762
▼
-9
Salma Drugdova
SVK, 0
44
Punti
14
Tornei
763
Best: 763
▲
37
Maria Kalyakina
RUS, 0
44
Punti
18
Tornei
764
Best: 410
▼
-40
Bunyawi Thamchaiwat
THA, 29-07-1998
43
Punti
12
Tornei
765
Best: 382
▼
-9
Anna Gabric
GER, 20-05-1998
43
Punti
6
Tornei
766
Best: 766
▼
-9
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
43
Punti
8
Tornei
767
Best: 767
▲
2
Junhan Zhang
CHN, 0
43
Punti
12
Tornei
768
Best: 768
▼
-9
Mio Mushika
JPN, 0
43
Punti
13
Tornei
769
Best: 714
▼
-9
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
43
Punti
13
Tornei
770
Best: 674
▼
-7
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
43
Punti
16
Tornei
771
Best: 708
▲
28
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
43
Punti
17
Tornei
772
Best: 772
▼
-6
Yujin Kim
KOR, 0
42
Punti
13
Tornei
773
Best: 590
▼
-6
Funa Kozaki
JPN, 27-06-2001
42
Punti
8
Tornei
774
Best: 774
▼
-6
Anita Sahdiieva
UKR, 0
42
Punti
10
Tornei
775
Best: 775
▼
-5
Carla Markus
ARG, 0
42
Punti
13
Tornei
776
Best: 135
▲
2
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
42
Punti
14
Tornei
777
Best: 619
▼
-6
Demi Tran
NED, 26-11-2000
42
Punti
16
Tornei
778
Best: 778
▼
-6
Viola Turini
ITA, 0
41
Punti
16
Tornei
779
Best: 359
▲
6
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
41
Punti
12
Tornei
780
Best: 773
▼
-7
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
41
Punti
12
Tornei
781
Best: 277
▼
-33
Sarah Beth Grey
GBR, 10-08-1995
40
Punti
5
Tornei
782
Best: 782
▼
-5
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
40
Punti
13
Tornei
783
Best: 537
▼
-9
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
40
Punti
14
Tornei
784
Best: 693
▼
-5
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
40
Punti
14
Tornei
785
Best: 468
▼
-5
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
40
Punti
16
Tornei
786
Best: 786
▲
1
Lilian Poling
USA, 0
40
Punti
17
Tornei
787
Best: 787
▲
419
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
39
Punti
4
Tornei
788
Best: 788
▼
-7
Akanksha Nitture
IND, 0
39
Punti
12
Tornei
789
Best: 789
▼
-7
Mao Mushika
JPN, 0
39
Punti
6
Tornei
790
Best: 192
▲
4
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
38
Punti
10
Tornei
791
Best: 343
▼
-2
Jessie Aney
USA, 19-04-1998
38
Punti
8
Tornei
792
Best: 200
▼
-2
Ashley Kratzer
USA, 08-02-1999
38
Punti
3
Tornei
793
Best: 720
▲
19
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
38
Punti
9
Tornei
794
Best: 476
▼
-3
Fabienne Gettwart
GER, 03-01-1996
38
Punti
11
Tornei
795
Best: 795
▼
-7
Liv Hovde
USA, 0
37
Punti
5
Tornei
796
Best: 796
--
0
Kristina Liutova
RUS, 0
37
Punti
6
Tornei
797
Best: 552
--
0
Sofia Milatova
SVK, 08-11-2000
37
Punti
8
Tornei
798
Best: 798
▲
152
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
37
Punti
10
Tornei
799
Best: 799
▼
-1
Luciana Moyano
ARG, 0
37
Punti
11
Tornei
800
Best: 729
▲
18
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
37
Punti
12
Tornei
801
Best: 801
▲
18
Yasmin Ezzat
EGY, 0
37
Punti
12
Tornei
802
Best: 660
▼
-9
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
37
Punti
13
Tornei
803
Best: 627
▲
4
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
37
Punti
14
Tornei
804
Best: 5
▼
-3
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
805
Best: 805
▼
-72
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
36
Punti
7
Tornei
806
Best: 175
▼
-4
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
36
Punti
12
Tornei
807
Best: 330
▲
3
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
36
Punti
8
Tornei
808
Best: 159
▼
-13
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
36
Punti
12
Tornei
809
Best: 809
▼
-5
Victoria Milovanova
RUS, 0
36
Punti
8
Tornei
810
Best: 728
▼
-5
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
36
Punti
9
Tornei
811
Best: 739
▼
-27
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
36
Punti
10
Tornei
812
Best: 812
▼
-4
Eva Bennemann
GER, 0
35
Punti
5
Tornei
813
Best: 151
▼
-4
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
35
Punti
6
Tornei
814
Best: 814
▼
-3
Selina Dal
GER, 0
35
Punti
7
Tornei
815
Best: 815
▲
142
Yuhan Wang
CHN, 0
35
Punti
7
Tornei
816
Best: 190
▼
-3
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
35
Punti
10
Tornei
817
Best: 817
▼
-25
Suana Tucakovic
BIH, 0
35
Punti
12
Tornei
818
Best: 818
▲
22
Eleejah Inisan
FRA, 0
34
Punti
6
Tornei
819
Best: 819
▼
-148
Ruien Zhang
CHN, 0
34
Punti
10
Tornei
820
Best: 766
▲
1
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
34
Punti
19
Tornei
821
Best: 461
▲
162
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
34
Punti
4
Tornei
822
Best: 822
▼
-7
Sofia Rojas
USA, 0
34
Punti
6
Tornei
823
Best: 440
▼
-7
Eliessa Vanlangendonck
BEL, 07-04-1997
34
Punti
6
Tornei
824
Best: 824
▼
-2
Brenda Fruhvirtova
CZE, 0
33
Punti
4
Tornei
825
Best: 212
▼
-2
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
33
Punti
7
Tornei
826
Best: 826
▼
-2
Brooke Black
GBR, 0
33
Punti
8
Tornei
827
Best: 548
▲
16
Ines Murta
POR, 31-05-1997
33
Punti
12
Tornei
828
Best: 184
▼
-3
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
33
Punti
8
Tornei
829
Best: 690
▲
30
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
33
Punti
9
Tornei
830
Best: 830
▼
-4
Julie Pastikova
CZE, 0
33
Punti
9
Tornei
831
Best: 831
▼
-3
Tian Jialin
CHN, 0
33
Punti
11
Tornei
832
Best: 832
▲
28
Lan Mi
CHN, 0
33
Punti
11
Tornei
833
Best: 833
▲
8
Anna Petkovic
GER, 0
32
Punti
11
Tornei
834
Best: 679
▼
-5
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
32
Punti
14
Tornei
835
Best: 347
▼
-5
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
32
Punti
11
Tornei
836
Best: 836
▼
-5
Kira Matushkina
RUS, 0
32
Punti
2
Tornei
837
Best: 837
▼
-5
Hephzibah Oluwadare
GBR, 0
32
Punti
7
Tornei
838
Best: 838
▼
-3
Belle Thompson
AUS, 0
32
Punti
9
Tornei
839
Best: 424
▼
-25
Sina Herrmann
GER, 24-10-2001
32
Punti
12
Tornei
840
Best: 747
▼
-1
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
32
Punti
19
Tornei
841
Best: 547
▼
-76
Shuo Feng
CHN, 15-01-1998
31
Punti
9
Tornei
842
Best: 842
▲
2
Lexington Reed
USA, 0
31
Punti
4
Tornei
843
Best: 428
▼
-16
Alana Parnaby
AUS, 15-09-1994
31
Punti
9
Tornei
844
Best: 844
▲
1
Tanisha Kashyap
IND, 0
31
Punti
11
Tornei
845
Best: 845
▲
1
Tianmi Mi
CHN, 0
31
Punti
14
Tornei
846
Best: 846
▼
-26
Ana Grubor
CAN, 0
31
Punti
16
Tornei
847
Best: 847
▲
35
Noemi Maines
ITA, 0
31
Punti
16
Tornei
848
Best: 848
▲
1
Kristina Penickova
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
849
Best: 807
▲
2
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
30
Punti
13
Tornei
850
Best: 850
▲
4
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
30
Punti
20
Tornei
851
Best: 313
▲
1
Rutuja Bhosale
IND, 27-03-1996
30
Punti
6
Tornei
852
Best: 738
▲
1
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
30
Punti
10
Tornei
853
Best: 644
▲
2
Kylie Mckenzie
USA, 21-03-1999
30
Punti
3
Tornei
854
Best: 854
▲
2
Nadia Lagaev
CAN, 0
30
Punti
6
Tornei
855
Best: 855
▲
44
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
30
Punti
7
Tornei
856
Best: 379
▲
1
Ekaterina Shalimova
RUS, 01-06-2000
30
Punti
7
Tornei
857
Best: 857
▲
1
Lucie Urbanova
CZE, 0
30
Punti
8
Tornei
858
Best: 858
▲
21
Anamaria Oana
ROU, 0
30
Punti
9
Tornei
859
Best: 317
▼
-101
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
30
Punti
10
Tornei
860
Best: 860
▲
1
Camilla Bossi
BRA, 0
30
Punti
11
Tornei
861
Best: 861
▼
-25
Stefani Webb
AUS, 0
30
Punti
11
Tornei
862
Best: 862
▼
-25
Fang An Lin
TPE, 0
30
Punti
11
Tornei
863
Best: 654
▼
-1
Gabriella Price
USA, 11-06-2003
30
Punti
11
Tornei
864
Best: 864
▲
11
Mara Gae
ROU, 0
30
Punti
12
Tornei
865
Best: 196
▼
-1
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
30
Punti
13
Tornei
866
Best: 500
▼
-1
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
30
Punti
14
Tornei
867
Best: 81
▼
-1
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
29
Punti
7
Tornei
868
Best: 868
▼
-21
Celine Simunyu
IRL, 0
29
Punti
8
Tornei
869
Best: 869
▼
-2
Giulia Safina Popa
ROU, 0
29
Punti
5
Tornei
870
Best: 635
▼
-2
Maria Kononova
RUS, 04-03-1997
29
Punti
13
Tornei
871
Best: 871
--
0
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
872
Best: 872
--
0
Angelica Blake
GBR, 0
29
Punti
6
Tornei
873
Best: 873
▲
28
Elena Korokozidi
GRE, 0
29
Punti
11
Tornei
874
Best: 658
▼
-36
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
29
Punti
14
Tornei
875
Best: 875
▲
66
Sae Noguchi
JPN, 0
28
Punti
7
Tornei
876
Best: 876
--
0
Dj Bennett
USA, 0
28
Punti
4
Tornei
877
Best: 877
--
0
Ava Hrastar
USA, 0
28
Punti
5
Tornei
878
Best: 878
▲
30
Maria Teixido Garcia
ESP, 0
28
Punti
6
Tornei
879
Best: 879
▼
-1
Lily Taylor
AUS, 0
28
Punti
7
Tornei
880
Best: 207
▼
-10
Irina Fetecau
ROU, 17-04-1996
28
Punti
7
Tornei
881
Best: 881
▼
-64
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
28
Punti
8
Tornei
882
Best: 882
▼
-49
Lara Pfeifer
ITA, 0
28
Punti
8
Tornei
883
Best: 883
▼
-3
Julia Stusek
GER, 0
28
Punti
8
Tornei
884
Best: 368
▼
-10
Kathleen Kanev
GER, 28-07-2000
28
Punti
8
Tornei
885
Best: 838
▲
27
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
28
Punti
9
Tornei
886
Best: 886
▼
-5
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
28
Punti
9
Tornei
887
Best: 887
▲
6
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
28
Punti
14
Tornei
888
Best: 781
▲
34
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
28
Punti
16
Tornei
889
Best: 889
▼
-6
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
27
Punti
6
Tornei
890
Best: 619
▼
-48
Yuliana Monroy
COL, 20-09-1998
27
Punti
8
Tornei
891
Best: 891
▼
-7
Sonja Zhenikhova
GER, 0
27
Punti
6
Tornei
892
Best: 892
▼
-7
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
27
Punti
4
Tornei
893
Best: 893
▼
-7
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
27
Punti
11
Tornei
894
Best: 739
▼
-7
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
27
Punti
6
Tornei
895
Best: 856
▼
-7
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
27
Punti
7
Tornei
896
Best: 896
▼
-6
Chelsea Fontenel
SUI, 0
27
Punti
11
Tornei
897
Best: 897
▼
-6
Clarissa Blomqvist
FIN, 0
27
Punti
11
Tornei
898
Best: 451
▲
66
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
27
Punti
12
Tornei
899
Best: 899
▲
16
Brandy Walker
USA, 0
27
Punti
12
Tornei
900
Best: 699
▼
-6
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
27
Punti
13
Tornei
901
Best: 901
▼
-6
Kate Fakih
USA, 0
26
Punti
3
Tornei
902
Best: 902
▼
-5
Tianmei Wang
USA, 0
26
Punti
5
Tornei
903
Best: 480
▼
-14
Qiu Yu Ye
CHN, 29-11-1997
26
Punti
8
Tornei
904
Best: 662
▼
-12
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
26
Punti
11
Tornei
905
Best: 905
▲
33
Maddalena Giordano
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
906
Best: 35
▼
-4
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
25
Punti
4
Tornei
907
Best: 24
▼
-4
Christina Mchale
USA, 11-05-1992
25
Punti
9
Tornei
908
Best: 908
▼
-4
Sofia Da Cruz Mendonca
BRA, 0
25
Punti
8
Tornei
909
Best: 909
▼
-3
Bella Payne
USA, 0
25
Punti
3
Tornei
910
Best: 589
▼
-3
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
25
Punti
3
Tornei
911
Best: 911
▼
-2
Jamilah Snells
USA, 0
25
Punti
6
Tornei
912
Best: 631
▼
-2
Anna Ureke
RUS, 02-11-1999
25
Punti
6
Tornei
913
Best: 318
▼
-2
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
25
Punti
6
Tornei
914
Best: 914
▼
-1
Sylvie Zund
LIE, 0
25
Punti
8
Tornei
915
Best: 915
▼
-1
Jordyn Mcbride
USA, 0
25
Punti
9
Tornei
916
Best: 12
--
0
Qiang Wang
CHN, 14-01-1992
24
Punti
5
Tornei
917
Best: 917
▲
82
Yanan Hou
CHN, 0
24
Punti
9
Tornei
918
Best: 918
▼
-13
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
24
Punti
12
Tornei
919
Best: 919
▼
-1
Sonja Zhiyenbayeva
KAZ, 0
24
Punti
4
Tornei
920
Best: 757
▼
-1
Maribella Zamarripa
USA, 15-08-2002
24
Punti
5
Tornei
921
Best: 921
▼
-87
Yingqun Sun
CHN, 0
24
Punti
8
Tornei
922
Best: 922
▼
-2
Zoe Hitt
USA, 0
24
Punti
8
Tornei
923
Best: 923
▲
14
Judith Perello Saavedra
ESP, 0
24
Punti
9
Tornei
924
Best: 144
▼
-1
Eri Hozumi
JPN, 17-02-1994
23
Punti
4
Tornei
925
Best: 925
▼
-1
Sara Svetac
CRO, 0
23
Punti
4
Tornei
926
Best: 926
▼
-1
Vivian Yang
NZL, 0
23
Punti
5
Tornei
927
Best: 576
▼
-1
Lea Tholey
FRA, 03-09-1995
23
Punti
3
Tornei
928
Best: 289
▼
-1
Veronika Miroshnichenko
RUS, 19-11-1997
23
Punti
4
Tornei
929
Best: 929
▲
253
Elza Tomase
LAT, 0
23
Punti
4
Tornei
930
Best: 930
▼
-2
Carolyn Campana
USA, 0
23
Punti
4
Tornei
931
Best: 931
▼
-2
Jahnie Van Zyl
ZAF, 0
23
Punti
4
Tornei
932
Best: 932
▼
-2
Kristina Paskauskas
GBR, 0
23
Punti
5
Tornei
933
Best: 933
▼
-2
Katherine Barnes
GBR, 0
23
Punti
5
Tornei
934
Best: 688
▼
-2
Rhiann Newborn
USA, 22-06-1994
23
Punti
6
Tornei
935
Best: 935
▼
-2
Gaia Maduzzi
ITA, 0
23
Punti
6
Tornei
936
Best: 936
▼
-2
Eszter Meri
SVK, 0
23
Punti
6
Tornei
937
Best: 937
▼
-2
Ella Haavisto
FIN, 0
23
Punti
7
Tornei
938
Best: 488
▼
-2
Lara Schmidt
GER, 13-10-1999
23
Punti
8
Tornei
939
Best: 561
▼
-18
Lisa-Marie Rioux
JPN, 01-05-1997
23
Punti
10
Tornei
940
Best: 940
▼
-23
Ela Milic
SLO, 0
23
Punti
15
Tornei
941
Best: 20
▼
-2
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
22
Punti
7
Tornei
942
Best: 942
▲
36
Defne Cirpanli
TUR, 0
22
Punti
8
Tornei
943
Best: 943
▼
-1
Aya El Aouni
MAR, 0
22
Punti
7
Tornei
944
Best: 944
▼
-1
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
945
Best: 945
▼
-1
Aysegul Mert
TUR, 0
22
Punti
4
Tornei
945
Best: 820
▼
-1
Nikola Breckova
CZE, 14-07-2001
22
Punti
4
Tornei
947
Best: 947
--
0
Indianna Spink
GBR, 0
22
Punti
4
Tornei
948
Best: 948
▲
13
Klara Veldman
NED, 0
22
Punti
8
Tornei
949
Best: 949
--
0
Sofia Cohen Perovani
BRA, 0
22
Punti
8
Tornei
950
Best: 950
▲
10
Tiana Tian Deng
SWE, 0
22
Punti
9
Tornei
951
Best: 951
▲
11
Nanari Katsumi
JPN, 0
22
Punti
10
Tornei
952
Best: 952
▼
-1
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
22
Punti
11
Tornei
953
Best: 953
▲
42
Lavinia Luciano
ITA, 0
22
Punti
11
Tornei
954
Best: 954
▼
-2
Carlotta Moccia
ITA, 0
22
Punti
11
Tornei
955
Best: 955
▼
-2
Alisa Kummel
RUS, 0
22
Punti
12
Tornei
956
Best: 956
▲
9
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
22
Punti
13
Tornei
957
Best: 536
▼
-17
Ho Ching Wu
HKG, 30-08-1991
21
Punti
10
Tornei
958
Best: 519
▼
-3
Denisa Hindova
CZE, 17-07-2002
21
Punti
9
Tornei
959
Best: 959
▼
-3
Petra Konjikusic
SRB, 0
21
Punti
5
Tornei
960
Best: 960
▼
-2
Gabriella Broadfoot
RSA, 0
21
Punti
5
Tornei
961
Best: 278
▲
26
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
21
Punti
6
Tornei
962
Best: 346
▲
26
Elena-Teodora Cadar
ROU, 24-02-1994
21
Punti
7
Tornei
963
Best: 963
▲
107
Tamila Gadamauri
BEL, 0
21