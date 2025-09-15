Chengdu 250 | Hard | $1190210 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: Lucia Bronzetti perde dieci posti. -10 anche per Nuria Brancaccio. Una sola italiana tra le prime 74 del mondo
15/09/2025 09:42 4 commenti
Classifica Wta Entry System Singolo (15-09-2025)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4006
Punti
19
Tornei
74
Best: 46
▼
-10
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
912
Punti
27
Tornei
91
Best: 29
▲
1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
810
Punti
26
Tornei
150
Best: 99
▼
-2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
491
Punti
29
Tornei
188
Best: 165
▼
-10
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
394
Punti
23
Tornei
211
Best: 211
▼
-3
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
337
Punti
18
Tornei
230
Best: 230
▲
1
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
303
Punti
28
Tornei
246
Best: 225
▲
3
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
282
Punti
21
Tornei
250
Best: 250
▲
19
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
280
Punti
31
Tornei
271
Best: 271
▼
-13
Giorgia Pedone
ITA, 0
252
Punti
27
Tornei
286
Best: 205
▲
30
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
236
Punti
21
Tornei
313
Best: 292
▼
-12
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
210
Punti
24
Tornei
348
Best: 305
▲
8
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
174
Punti
15
Tornei
352
Best: 322
▲
1
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
169
Punti
22
Tornei
364
Best: 364
▼
-14
Samira De Stefano
ITA, 0
161
Punti
17
Tornei
376
Best: 310
▲
33
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
154
Punti
17
Tornei
379
Best: 379
▲
20
Diletta Cherubini
ITA, 0
152
Punti
28
Tornei
399
Best: 399
▼
-1
Federica Urgesi
ITA, 0
139
Punti
26
Tornei
409
Best: 318
▲
44
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
132
Punti
15
Tornei
442
Best: 18
▼
-143
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
118
Punti
11
Tornei
464
Best: 464
▲
38
Noemi Basiletti
ITA, 0
111
Punti
16
Tornei
466
Best: 5
▼
-3
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
110
Punti
11
Tornei
468
Best: 468
▼
-42
Matilde Paoletti
ITA, 0
110
Punti
9
Tornei
474
Best: 474
▼
-18
Alessandra Mazzola
ITA, 0
108
Punti
19
Tornei
475
Best: 475
▼
-7
Vittoria Paganetti
ITA, 0
108
Punti
16
Tornei
478
Best: 478
▲
31
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
107
Punti
16
Tornei
480
Best: 480
▲
6
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
105
Punti
23
Tornei
504
Best: 504
▲
1
Beatrice Ricci
ITA, 0
98
Punti
14
Tornei
505
Best: 505
▼
-11
Camilla Zanolini
ITA, 0
98
Punti
15
Tornei
539
Best: 531
--
0
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
89
Punti
15
Tornei
555
Best: 487
▼
-23
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
85
Punti
20
Tornei
598
Best: 598
▼
-10
Arianna Zucchini
ITA, 0
73
Punti
13
Tornei
603
Best: 603
▼
-21
Francesca Pace
ITA, 0
72
Punti
15
Tornei
615
Best: 380
▼
-30
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
69
Punti
17
Tornei
646
Best: 646
▼
-3
Laura Mair
ITA, 0
62
Punti
13
Tornei
690
Best: 515
▲
14
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
53
Punti
15
Tornei
716
Best: 716
▼
-5
Isabella Maria Serban
ITA, 0
49
Punti
10
Tornei
717
Best: 143
▼
-5
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
49
Punti
10
Tornei
721
Best: 721
▼
-4
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
48
Punti
11
Tornei
729
Best: 729
▼
-22
Camilla Gennaro
ITA, 0
48
Punti
14
Tornei
740
Best: 698
▲
3
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
46
Punti
15
Tornei
778
Best: 778
▼
-6
Viola Turini
ITA, 0
41
Punti
16
Tornei
780
Best: 773
▼
-7
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
41
Punti
12
Tornei
790
Best: 192
▲
4
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
38
Punti
10
Tornei
802
Best: 660
▼
-9
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
37
Punti
13
Tornei
803
Best: 627
▲
4
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
37
Punti
14
Tornei
835
Best: 347
▼
-5
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
32
Punti
11
Tornei
847
Best: 847
▲
35
Noemi Maines
ITA, 0
31
Punti
16
Tornei
882
Best: 882
▼
-49
Lara Pfeifer
ITA, 0
28
Punti
8
Tornei
905
Best: 905
▲
33
Maddalena Giordano
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
935
Best: 935
▼
-2
Gaia Maduzzi
ITA, 0
23
Punti
6
Tornei
944
Best: 944
▼
-1
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
953
Best: 953
▲
42
Lavinia Luciano
ITA, 0
22
Punti
11
Tornei
954
Best: 954
▼
-2
Carlotta Moccia
ITA, 0
22
Punti
11
Tornei
1000
Best: 1000
--
0
Eleonora Alvisi
ITA, 0
18
Punti
9
Tornei
1006
Best: 1006
▼
-15
Beatrice Stagno
ITA, 0
18
Punti
6
Tornei
1095
Best: 1071
▼
-7
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
14
Punti
6
Tornei
1121
Best: 1121
▲
18
Giulia Paterno
ITA, 0
13
Punti
7
Tornei
1138
Best: 1138
▼
-3
Matilde Mariani
ITA, 0
12
Punti
4
Tornei
1213
Best: 1213
▼
-14
Caterina Odorizzi
ITA, 0
10
Punti
8
Tornei
1227
Best: 1227
▼
-37
Lucrezia Musetti
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1243
Best: 1243
▼
-21
Barbara Dessolis
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1266
Best: 1266
▼
-24
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
8
Punti
3
Tornei
1279
Best: 1279
▼
-20
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
8
Punti
5
Tornei
1293
Best: 1293
▼
-18
Sara Milanese
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1297
Best: 1297
▼
-18
Angelica Sara
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1300
Best: 1300
--
0
Marta Lombardini
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1331
Best: 1331
▲
21
Giuliana Bestetti
ITA, 0
6
Punti
4
Tornei
1331
Best: 1229
▼
-15
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
6
Punti
4
Tornei
1363
Best: 1363
▼
-141
Denise Valente
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1371
Best: 821
▼
-55
Irene Lavino
ITA, 11-10-1998
5
Punti
3
Tornei
1371
Best: 1371
▼
-19
Chiara Girelli
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1371
Best: 1371
▼
-19
Carola Cavelli
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1413
Best: 1413
▼
-20
Chiara Fornasieri
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1463
Best: 1463
▼
-15
Marcella Dessolis
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1463
Best: 1463
▼
-15
Noemi La Cagnina
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1463
Best: 1463
--
0
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1463
Best: 1463
▼
-15
Sofia Avataneo
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1463
Best: 1463
--
0
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane
4 commenti
Ma se la Grant a 211 perde 3 posizioni, come fa ad avere il best ranking a 211?
Tra le cose positive o best ranking di Silvia Ambrosio (che potrebbe giocare le quali agli Australian Open per la prima volta) e Nicole Fossa Huergo. Ottimo il +30 di Jessica Pieri
Tra le cose positive o best ranking di Silvia Ambrosio (che potrebbe giocare le quali agli Australian Open per la prima volta) e Nicole Fossa Huergo. Ottimo il +30 di Jessica Pieri
Avevo puntato (non parlo di scommesse!) sulla Coccia ma ormai sono 2 anni che non riesce a fare l’atteso “salto” di livello…
Inevitabile la regressione della Bronza, che dovrà lottare per stare nelle prime 100…
Insomma, dopo la Paolini il vuoto!