Davis Cup 2025: ecco le otto nazioni qualificate per la Final 8 di Bologna. Mercoledì il sorteggio alle ore 12

Il tabellone della Final 8 di Coppa Davis 2025 è completo. Dal 18 al 23 novembre, Bologna ospiterà le otto migliori nazioni del mondo che si contenderanno la celebre “insalatiera”. Tutti gli incontri saranno trasmessi in chiaro e gratuitamente su SuperTennis, mentre mercoledì 17 settembre si terrà il sorteggio alle ore 12: le quattro squadre con il miglior ranking saranno teste di serie e affronteranno nei quarti una delle altre quattro.

A staccare il pass per la fase finale sono state Spagna, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Argentina, Austria e Francia. Un mix di potenze storiche e di sorprese inattese, in un weekend di metà settembre che ha regalato emozioni, rimonte e clamorose eliminazioni.

La Spagna ha compiuto un’autentica impresa, ribaltando per la prima volta nella sua storia uno 0-2. Senza Alcaraz, Davidovich e Granollers, la squadra di Ferrer ha trovato in Pedro Martínez l’eroe inatteso, capace di battere Holger Rune e tenere viva la sfida contro la Danimarca. Decisivo anche il contributo in doppio, dove la “garra” spagnola ha fatto la differenza.

L’Argentina ha domato i Paesi Bassi, finalista nel 2024, imponendosi con un netto 3-0 poi chiuso 3-1. La solidità dei veterani Molteni e Zeballos si è unita alla freschezza di Etcheverry e Cerúndolo, confermando la completezza del gruppo sudamericano.

La grande sorpresa arriva dal Belgio, che ha estromesso l’Australia, seconda nazione più titolata della competizione. Trascinati da Zizou Bergs e Raphael Collignon, i belgi hanno messo ko una squadra che schierava De Miñaur, Thompson e Vukic. Per gli oceanici, finalisti in due delle ultime tre edizioni, un’eliminazione dolorosa.

Altra impresa firmata Repubblica Ceca, che a Delray Beach ha ribaltato il pronostico contro gli Stati Uniti. Sotto 2-1, i cechi hanno trovato in Jiri Lehecka e Jakub Mensik i protagonisti della rimonta, con vittorie prestigiose su Fritz e Tiafoe. Una debacle storica per gli americani, la nazione più vincente di sempre in Davis, che restano fuori dalla Final 8.

La Germania ha vissuto un turno più tranquillo, superando il Giappone senza troppi patemi. In attesa di riavere Zverev, la formazione tedesca potrà contare a Bologna su un doppio collaudato come quello formato da Krawietz e Puetz.

L’Italia, campione in carica, è già sicura di partire come grande favorita davanti al pubblico di casa. Sinner, Musetti, Berrettini, Bolelli e Vavassori compongono un gruppo di straordinaria qualità, forse il più completo tra le otto squadre presenti.

Sorprendente anche l’accesso dell’Austria, priva di giocatori nei primi 100 e senza più Thiem come riferimento. Con Neumayer e Rodionov in singolare e la coppia Erler/Miedler in doppio, gli austriaci hanno avuto la meglio sull’Ungheria, scrivendo una pagina inattesa di questa Davis.

Infine la Francia, che ha piegato la Croazia grazie a Corentin Moutet, vero trascinatore. Il parigino ha battuto anche Marin Cilic, regalando ai transalpini l’ennesima partecipazione alla fase finale di Coppa Davis.